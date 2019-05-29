Certified Public Accountants Licensure Examination results (May 2019)
|RANK
|NAME
|SCHOOL
|RATING%
|1
|JOSEMARIA ALVARO CABARRUS FONTILLAS
|DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA
|89.83
|GERALDINE JADE FRAYCO PAPA
|DE LA SALLE UNIVERSITY-MANILA
|89.83
|2
|LEINARD JAN CORRES ZASPA
|UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY
|88.50
|3
|ERIC SAAVEDRA DOLERA
|SAINT JOSEPH'S COLLEGE-MAASIN
|88.17
|4
|KENNETH RYAN BERMUDA LU
|LA CONSOLACION COLLEGE-MANILA
|88.00
|5
|AREN JOSUE GAVINO
|POLYTECHNIC UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MAIN STA. MESA
|87.83
|JESS CHARLS PATA MOJELLO
|CENTRAL MINDANAO UNIVERSITY
|87.83
|6
|JACOB CORTUNA RIZADA
|UNIVERSITY OF AN JOSE- RECOLETOS
|87.33
|7
|ALLAN LABRAGUE JABINAL
|SAINT PAUL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES - PALO
|87.17
|JOMARE MAROTO ORONOS
|SAINT PAUL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES - PALO
|87.17
|GABRIEL RETORIANO RENTINO
|GARCIA COLLEGE OF TECHNOLOGY
|87.17
|8
|GERALD VELASCO SALIENTES
|PHILIPPINE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION-MANILA
|86.83
|9
|KENNETH JAY GALASINAO NORBERTE
|UNIVERSITY OF MINDANAO-DAVAO CITY
|86.67
|JIMWELL INOC SITOY
|UNIVERSITY OF CEBU IN LAPULAPU & MANDAUE
|86.67
|10
|NYLL GABRYLLE RAZONABLE GASCON
|ATENEO DE DAVAO UNIVERSITY
|86.3
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 2 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1 ABAD, MARK JUNIL ARGUTA
2 ABADINES, ROBERT JAKE SAMONTE
3 ABANTAO, GIRLY MAE NEUMERAN
4 ABAS, NICOLE JANE SABELINO
5 ABCEDE, MARY ANN HISTA
6 ABDULHALIM, BADRIA AMBOLOTO
7 ABDULLAH, ASLIAH MACAPODI
8 ABELA, MARK DARWIN CALDIGAS
9 ABELLA, BEATRICE MARIE ALINEA
10 ABELLADA, ANGELIQUE VILLAR
11 ABELLANIDA, JENEFER GAYONGA
12 ABELLO, JEODILIO PADASAS
13 ABERIA, LORELA ROSE DADO
14 ABIOG, PATRICIA MAE CUBELO
15 ABLAO, ROGELYN BINALAY
16 ABOUKOUTAH, AMNA SAMEER REYES
17 ABRAHAM, IRISH JADE PUYAOAN
18 ABRANTES, MHIL CHRISTY MARIE ACSON
19 ABRERA, VERNA VERECIO
20 ABROGAR, PAUL JOHN DORIA
21 ABUNDO, ARWIN JASON BAENA
22 ACCAD, MARK RANIEL DELA CRUZ
23 ACEBES, REENAE CHRISTYL NINGASCA
24 ACOLACOL, JUNILYN PAO
25 ADAN, CZARINA VIANCA GERILLA
26 ADAOAG, ERLYN GRACE ESCANO
27 ADEL, MARIA RACELLE DEL CAMPO
28 ADENA, RAJWHEIN SEAN RILLERA
29 ADIONG, SHARIFA MUJANNAH BARAZAR
30 ADORABLE, ROSITA GORGONIA
31 AGAMATA, RICARDO SUMAGAYSAY
32 AGAN, MARY JOY PACLIPAN
33 AGAPAY, GHIA VER BIANCA TAN
34 AGITO, DAPHNEY FALOGME
35 AGONOS, MICHAEL DOMINGO
36 AGRABIO, LINO JR PACLIPAN
37 AGUILAR, ISRAEL NOVENO
38 AGUILAR, JEM ANJELINE NUÑEZ
39 AGUINALDO, ALLORA AGUILAR
40 AGUINALDO, MA ANGELA CHANCHICO
41 AGUIRRE, ALLONA KRIZTEL FIGURACION
42 AGURA, CHRISTINE DONADILLO
43 AGUSTIN, JANELA MARIE VILLAS
44 AGUSTIN, MARK JOHN NOVEDA
45 ALAGOS, APRIL ROSE SANTANDER
46 ALAJAR, JUDE ELIJAH PABELICO
47 ALAVA, EMILYN LORENZO
48 ALAWI, ABDULWAHID BASAR
49 ALAY-AY, JESSIE JAMES PUMALO
50 ALBAY, MARK ANDAMON
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 3 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
51 ALBAÑO, JESSA TAPAC
52 ALBERASTINE, RHUDA BAÑADOS
53 ALBOS, GYPSY SACEDA
54 ALBUÑAN, RIA GESLAINE ONG
55 ALCALA, MARY ALLISON LIAO
56 ALCALA, PATRICIA ANGELICA KING
57 ALCANTARA, JOANNA GRACE JULITA
58 ALCARIOTO, YNA AMPARO GANAS
59 ALCERA, RIVA JANE DE PIÑA
60 ALCORAN, ARBBY PAMELA AGCOPRA
61 ALCORAN, DANNNA STEFFI SAAD
62 ALDAYA, MAE LAVILLA
63 ALDOVINO, JOVY CONTRERAS
64 ALEDIA, ALDIE JOY MENDIOLA
65 ALEGA, MYLENE DALANGIN
66 ALEGRE, GLENA MAE DELIVA
67 ALERIA, PRINCESS CLAIRE SALGADO
68 ALFARO, SHERYL DAGOHOY
69 ALIANZA, NADIA ABIGAIL BALMES
70 ALIDO, JOVETH ALBERCA
71 ALIMA, KEITH ALEX LABAJO
72 ALIMOSA, KENNETH JOHN EULLARAN
73 ALIVIO, VIVIALYN SOGABO
74 ALIX, VANESSA MORALES
75 ALIÑABON, FAFCY CARTIN
76 ALLAREY, ALLAN REY CINCO
77 ALLEN, NOVIE BLESS EWAY
78 ALMAZAN, LORENCE JUDE ANGELO CALVENTAS
79 ALONTO, JEAN KENNETH SOBRINO
80 ALORIA, PATRICK JAMES PAÑA
81 ALQUIZA, MARBEN MELAD
82 ALVARADO, LEANNE NICOLE BUENAVENTURA
83 ALVARADO, PERLYN HIPE
84 ALVAREZ, BESSIE NATINO
85 ALVAREZ, CHE-CHE RECREO
86 ALVAREZ, CRISTINA MARIE CAMACHO
87 ALVAREZ, JOSEPHINE IVY REYMUNDO
88 ALZAGA, FREDERICK ABAN
89 AMABA, JULLIANE FRANCES ARQUILLANO
90 AMANDY, LIZANDRO COLLANTES
91 AMBOJIA, ANGELINE TORREA
92 AMBROCIO, AUSTINE NICOLE ANN REYES
93 AMBROCIO, JMYFEI PASCUA
94 AMBUT, EZRA EVE LAVIÑA
95 AMORA, WEE LU GEE DETROS
96 AMORGANDA, CARMEL JANE TELMO
97 AMPARO, MARVIN BACAYO
98 ANAPI, FOEYBE JOY BACANI
99 ANCHETA, FREDERICK ABO
100 ANCHETA, GIA JOYCE JUBILADO
Roll of Successful Examinees in the
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Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 4 of 35
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Seq. No. N a m e
101 ANCHETA, JEODINE MARZAN
102 ANCHORIS, ANGELIKA CUYA
103 ANDA, ANNE PAULA CAMPOMANES
104 ANDAL, JUVY NELL LIBUNAO
105 ANDASAN, PATHY MAE ESTEBAN
106 ANDAYA, RONEAL CLARISA TAMAYO
107 ANDONI, RHEMY LYN PASTOR
108 ANDRADA, RIO PAMOLERAS
109 ANDREA, ANNA PATRICIA ERENIA
110 ANDRES, ABIGAIL PASCUA
111 ANDRES, CHRISTINE GRACE NARVAEZ
112 ANGELES, MARC GLENN DALE DAVE
113 ANGELO, ROSSINI NICOLE CARRILLO
114 ANGLON, ARLYN ROSANA
115 ANTENOR, JOSEFF BLAS
116 ANTIGUA, SHINY DAWN PEPITO
117 ANTIOJO, CHYNNA LOUISE DE LUNA
118 ANTIPUESTO, RAICY PIÑAS
119 ANTONIO, DANIEL LUNA
120 ANTONIO, PHOEBE ANTONETTE CASTILLO
121 ANTONIO, SEAN MARCO SIBULO
122 APARECE, VANESSA JIRAH JUATON
123 APARECE, VANISSA JANE JUATON
124 APARRE, MARK CHERLIT BASILLOTE
125 APAS, ANNE MARGARET VILLAMOR
126 APOLO, HESED BATION
127 APOLONIO, MARY FRANCIS PRIMO
128 APOSTOL, MARVIN BUNAGAN
129 AQUINO, EUNICE JEAN ROQUE
130 AQUINO, KRISTINE DE GUZMAN
131 AQUINO, RENATO JR NAVALES
132 ARAGON, KATHLEEN FAYE GAA
133 ARANGO, SHYLYN MAE ARANCON
134 ARAOS, JASMINE ALTONA
135 ARAÑEZ, RAÑER SANTIAGO
136 ARBOLEDA, DRANDREB MAURICIO
137 ARCAYOS, CATHERINE FLORES
138 ARCEA, ABBA JEUSH SAN JOSE
139 ARCENAL, MARY JOY PAEL
140 ARCILLA, ADRIAN PAOLO LAVADIA
141 ARELLANO, GREG MICHAEL BOSQUE
142 ARELLANO, MICHELLE JOLITO
143 ARENDAING, CHARLES MARC ALCANTARA
144 AREOLA, MARY ULYSHIER EBARDO
145 ARGA, VERJORY ONIA
146 ARGALLON, JANE MARICAR TARACENA
147 ARGUELLES, MARYA MIKAELA HERNANDEZ
148 ARIOLA, JESSA PASCUA
149 ARROYO, CARL JUSTINE ESQUILLO
150 ASAÑA, HANNAH DIANE MANGULABNAN
Roll of Successful Examinees in the
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Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 5 of 35
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Seq. No. N a m e
151 ASEÑAS, EARL ADRIAN CIMAFRANCA
152 ASMA, JENNILYN LAURENTE
153 ASUNCION, GENILYN LIWANAG
154 ASUNCION, REGI ANTONETTE DEASINO
155 ATACADOR, ROMAFAYE ZARA
156 ATIENZA, MARIJON DE LAS ALAS
157 ATUD, MARILOU VALENCIA
158 AUMAN, JESSA MAE COLLO
159 AUSAN, FREAH DIONISIO
160 AUSON, KIM GAYLE CEDEÑO
161 AUSTRIA, JISELLE ANN MER GALES
162 AUTIDA, JUNET QUIACHON
163 AVERION, RAYMART CABUBAS
164 AWA-AO, RAEFE JOHN AARON MOSCOSO
165 AYAD, JAMES BERNALD BALMES
166 AYADE, CHRISTIAN QUIJANO
167 AYAWAN, JOBERT JUAN
168 AZARCON, KATHLEEN DELA PEÑA
169 AZUCENA, JOYCE KAY POSADAS
170 AÑONUEVO, JAYPEE PUNAY
171 BABAYSON, JOHN RAVEN EYAS
172 BACANI, MICHELLE ANGELI FAJARDO
173 BACARAMAN, ARIZZA MAROHOMBSAR
174 BACLAY, LEILANI MENDOZA
175 BACOCO, GRETCHEN BANGTAT
176 BADIOLA, CHARMAINE ALARZAR
177 BADIOLA, JEROME LOUIE BALLESTEROS
178 BADUA, MAYBELLE NAZAM
179 BAENGBENG, ANNIE APALING
180 BAGA, WESTLEY GALVAN
181 BAGUHIN, BASILISO JR ISAGA
182 BAJAN, DARWIN JAMES CABAÑERO
183 BALAGTAS, NICOLEIGH ARNEDO
184 BALANLAY, JOHN KENNEDY ALONZO
185 BALAORO, QUEENE GRAJO
186 BALBON, MEKHA PANIZA
187 BALDOZ, MARY NIÑA RAMIL
188 BALICAT, CLARICE ABIGAIL RIO
189 BALINAWA, DANIBOY DEMOSNERO
190 BALINO, JOHN PHILLIP MORTEJO
191 BALLERAS, AARON RUBI
192 BALLESTEROS, MICAH NAMOCA
193 BALMACEDA, FITZ GERALD LANDICHO
194 BALUYAN, PATRICK
195 BAMBALAN, MARTINA CLARE TOLENTINO
196 BANAL, MARICHRIS UMEREZ
197 BANATAO, GHIO MARI TUMALIUAN
198 BANCUD, BRANDON TABILIN
199 BANDIOLA, BON JOVI CAÑEZO
200 BANDIOLA, DENISE PAOLA OSIO
Roll of Successful Examinees in the
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Seq. No. N a m e
201 BANGAYAN, DEMIMOORE AKIATAN
202 BANGOY, JOANNA ROSE ETULLE
203 BANILA, KELLY BALAGTAS
204 BANIQUED, DANISE DOMINGO
205 BANTAG, CELINA JOY BAUTISTA
206 BAPTISTA, JENALYN AGORILLA
207 BARATA, NATHALIE GRACE TALLORIN
208 BARCELO, JANINE LORENO
209 BARCENAS, BHLYR PABILAN
210 BARONIA, ROCHELLE GINEZ
211 BARRAMEDA, GLECY RICA MARIE ESTURAS
212 BARRERA, DAYEN VALENCIA
213 BARRERA, JANINA WONG
214 BARRETE, ANNA MAE GUMAPAC
215 BARRIENTOS, JOSHUA ALLAN OLAES
216 BARROQUILLO, MAICAH CLARIZE RAMILO
217 BARSANA, ZAILA AMY
218 BARTE, DIANA ROSE NIÑO
219 BARTOLOME, JIREH MALANGSA
220 BARTOLOME, MARK JEROME RAMIRO
221 BARTOLOME, RENZEL DELA CRUZ
222 BARTOLOME, VERA JOYCE GADDI
223 BARUG, BRYLLE BACOLOD
224 BASCO, JESSICA ANN BARONGAN
225 BASILOY, PAMELA ESPARTO
226 BASSIG, MICHAEL JR MEDINA
227 BATAC, NICHOLE AURIN PISCASIO
228 BATALLER, JAY VANNE LAPAZ
229 BATILES, PAULINE TRACY PARAS
230 BATITIA, WINNIE OBER
231 BATTAD, ANNA MARIE DE LEON
232 BATUIGAS, MYRENCE JANE OLAIVAR
233 BATUL, MONA LIZETTE REGODON
234 BAUL, BERNADETTE LASCO
235 BAUTISTA, ANGELI MARY ESTELLORE
236 BAUTISTA, CARMELA VILLANUEVA
237 BAUTISTA, CLARKSON FLORES
238 BAUTISTA, IVERN SORE
239 BAUTISTA, JERRY GASILO
240 BAUTISTA, MA GRACE DIANNE JARDINO
241 BAUTISTA, MARIE CHRISTINE VELASCO
242 BAUTISTA, MARIE LOUISE CORNEJO
243 BAUTISTA, ZYRIL PLATINO
244 BAUYON, CHRIZA GONZALES
245 BAY-ON, WIDEE QUESIMIA DUCAS
246 BAYABAN, DANNY ROSE BALBANIDA
247 BAYAWA, AGAPE RUTH ARSENIO
248 BAYLON, CHERRY MAE LAMASAN
249 BAYLON, DANIEL JOSEPH SANTOS
250 BAYSA, YIN ARYL CALDERON
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Seq. No. N a m e
251 BAYUBAY, KATLYN ANN JANET METRILLO
252 BAYUBAY, RUFFA MAE VALDEZ
253 BAYUDAN, LOUIE MARC LACAR
254 BAYUGA, RUBY ROSE LUCAS
255 BAÑEZ, HOBBY TADEO
256 BAÑEZ, REXY ANNE LOZADA
257 BEDOYA, CZARINA EILLEEN JOY ARNEJO
258 BEHIL, JOVELLE GALMAN
259 BELARMINO, MARIA DJANELLA BASE
260 BELEN, ANTHONIE DELL RUBIO
261 BELEN, MAE YASMINIE CONCEPCION AGARAN
262 BELLERES, MARIAN JANE
263 BELLEZA, CHRISTINE LOISE AMISOLA
264 BENAMIR, ALDRINN LACSON
265 BENITEZ, SHIRLIZ JANE MANAYON
266 BERMUDEZ, BRYLE TIMOTHY ANDAL
267 BERNARDINO, JOHN PAULO LEGAYO
268 BERNARDO, ISAIAH ZION DE GUZMAN
269 BERSAMIN, BRENT OBAR
270 BERSAMINA, ALIM GRACE DE JESUS
271 BESTRE, RICHIELYN GUBATON
272 BEUCARLES, ARCELYN GARCIA
273 BIADO, KLEIN ARVIE GAPUZ
274 BIBONIA, BRANDON LEIF LACEDA
275 BIBOSO, RANI MAE LAMBERTO
276 BILIGAN, JONABELLE CANAPI
277 BILLONES, KRYSTAN YRIELLE PALENCIA
278 BILO, JHENNY FEA VILLAR
279 BINSOL, MATTHEW CORSEY REYES
280 BISNAR, MICHELLE APARRE
281 BIÑAS, MARY ROSE PAGDATO
282 BLANCO, PHOEBE AYANG-ANG
283 BO, ANGELO DELIG
284 BOCUA, NORSILAH SALALIMA
285 BOGATE, JOHN CARLO TIABA
286 BOJOS, CARLA ECLARIN
287 BONDAD, ARLYN MASA
288 BONGALOS, KRISTIAN TORZAR
289 BONGON, CHRISTINE ANGELA MATAMOROSA
290 BOOC, KATE CIELO TAN
291 BOOC, UNICE MELENCION
292 BORCENA, MIGUEL LIM
293 BORJA, CATHERINE SANTOS
294 BORJA, JEANIA ANN DELOS REYES
295 BORJAL, RUTH
296 BORROMEO, JUDITH BELLEN
297 BRAVO, SHIENA ANN MURPHY
298 BRIGOLA, JOLAR PERCIVAL VILLAS
299 BRIZA, MA ANGELIKA BERNAL
300 BRIZUELA, JONNEL BRILLANTES
Roll of Successful Examinees in the
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Seq. No. N a m e
301 BUA-EG, MARIMAR DAMENGMENG
302 BUAGAS, FLOR REYNA SABANAL
303 BUAGAS, JADE CHLOE SALON
304 BUBAN, CATHERINE RINGOR
305 BUELA, JEROLD VILLARIN
306 BUELA, MAICA JERELLE JAVIER
307 BUENAVISTA, JAMES BRYAN BUENAVISTA
308 BUGAYONG, SHAIRA LAINE DUCUSIN
309 BULATAO, VANESSA JOY POQUIZ
310 BUNAN, LAURICE JADE MORATA
311 BUNDA, ANGELA CLAIRE QUILAQUIL
312 BURAC, JONATHAN GARCIA
313 BUÑO, CHRISTIAN HOMER ALCONIS
314 CAAGBAY, RAENIEL OAREZA
315 CABA, JERICA JEM PALERMO
316 CABACANG, MAREAL JAN ENECILLO
317 CABACUNGAN, LOUELE ACE TRINIDAD
318 CABALDO, TERENZ DOMINGO
319 CABARLE, JULIAN EDUARD BAYANI
320 CABATAN, BILLY QUIYA
321 CABEGUIN, KAROLYN MAE PEREZ
322 CABERTE, LESLIE ANNE CATACUTAN
323 CABIGAS, MADELEINE RICHEL BROSOTO
324 CABILDO, LORRELAINE CLARA
325 CABRERA, MAYLYN MULDONG
326 CABRERA, RYAN CHRISTIAN ROMEN
327 CABUAL, MA REINISA AQUINO
328 CADA, MARY KRISTINE BERNARDO
329 CADIMAS, PEARL SHENA MAY DE LEON
330 CAGAS, JECA SUAN
331 CAGUING, LIZETTE ORIS
332 CAIDIC, JOHN PAUL ACEBEDO
333 CAINGAT, KIM ORDANZA
334 CAJEGAS, LEANN TRISHA ALISON TUAZON
335 CAJIGAL, JEHIEL YIKOH PEDRO
336 CALACAR, JECIL GRACE NITUDA
337 CALACAT, HANNA MARIELLE BACOR
338 CALAMANAN, JUDY ANN BELTRAN
339 CALDERON, KATHLEEN GRACE ALMIROL
340 CALE, CHARLENE DE FRANCIA
341 CALIBUSO, AIRA NICOLE MARCOSO
342 CALISAS, ERWIN JAY AMONSOT
343 CALIXTON, FJOYCE GUMBAN
344 CALLEJA, JAMES THADEO JR BURGOS
345 CALUAG, HANNA LUISA PENULIAR
346 CAMACHO, KRISTINE CAMILLE BASILIO
347 CAMERINO, CARMINA PARIÑAS
348 CAMEÑA, JANI REYES
349 CAMPOS, LERISA ABENOJA
350 CANLAS, CANDIE ANN TRINIDAD
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Seq. No. N a m e
351 CANLAS, LAURENZ PAUL RODRIGUEZ
352 CANLAS, PAULA JEAN VIVAR
353 CANONES, STEVEN ROY BALDOVI
354 CANOY, JOHNRENZO LIM
355 CANOZA, EUMAR JAMES CABUCANA
356 CANTILLAN, RANE JUSTYNNE ROXAS
357 CAPAROSO, BEVERLY ANN PARBA
358 CAPILI, CHRISTINE JOY ENRIQUEZ
359 CAPILI, JAN MICHAEL LIZADA
360 CAPULONG, MARK JAY NARCISO
361 CAPUTOLAN, JENNYWEL MANTOS
362 CARAG, HONEY DIANNE CAGULADA
363 CARAGAY, JEROME PASCUAL
364 CARANDANG, MONICA BAYLOSIS
365 CARBONELL, JOHN ALBERT JORDAN
366 CARDIENTE, JOHNRIL JAMBOY
367 CARDINES, JOMAR COBARRUBIA
368 CARIÑO, EYA MACAALAY
369 CARIÑO, MARIA ELENA DOMINGO
370 CARLOS, BIANCA DENISE CELIS
371 CARNICER, JUFER VERCO
372 CAROLINO, SHEENA ABANILLA
373 CARPIO, MA BEATRIZ DELA CRUZ
374 CARRIAGA, DONA BELL GUNGOB
375 CARRIDO, SHERIMAE DONOR
376 CARTAGO, ANGELICA GARCIA
377 CARULLO, LYON GABRIEL OCAMPO
378 CASEROS, BRENT LIWEN MUÑEZ
379 CASTAÑEDA, BENILDA NICOLAS
380 CASTIL, RAYZHELLE MAY YEMA
381 CASTILLO, ALFER JOHN MORADOS
382 CASTILLO, ANDREA KATHLEEN DY-LIACCO
383 CASTILLO, CES VERDIN
384 CASTILLO, JANIKA MACTAL
385 CASTRO, CHRISTINE ORLANDA
386 CASTRO, CHRISTINE SAMONTE
387 CASTRO, CRISELLE JOY QUINTO
388 CASTRO, CYRA LAUREEN PERATER
389 CASTRO, JOHN VINCENT VILLAFLOR
390 CASTRO, ROAN ELISHA ASPURIA
391 CASTRODES, MA ELISA SALINGAY
392 CASUGA, ALETEJAH RAMOS
393 CASUNCAD, NIXSUN DIAZ
394 CATACUTAN, JANEL ROSE NAGAÑO
395 CATACUTAN, JANELREN NICOLE REGALA
396 CATOLICO, IRA LOUISA NACIN
397 CATOLOS, KHRISTINA SAPO
398 CATUD, CHRISTINNE CABRERA
399 CAUILAN, ANGELA CABANIT
400 CAUNTAY, ANGELICA ABANIL
Roll of Successful Examinees in the
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Seq. No. N a m e
401 CAUSAREN, SHIELA MAE RAMOS
402 CAWAD, MAYRYL GUPITA
403 CAYABYAB, ANGELO IBO
404 CAYAGO, DIANNE MICAH INTAL
405 CAYAT, ELY ROSE LORENZO
406 CAÑADA, JOSHUA HESS DE JESUS
407 CAÑETE, DARLENE CLAIRE JADMAN
408 CEBREROS, HILARIO YARCIA
409 CELESTIAL, RIKHA ERV BAUTISTA
410 CELIS, ZACKERY LYLE BRIGOLI
411 CENDUROT, NOVIE BARCILLANO
412 CENTENO, EDELIZA MEJIA
413 CENTENO, GEORGETTE MARIE AQUINO
414 CENTENO, MERRY JOY ENRIQUEZ
415 CERAFICA, DANNIELLE JOBO
416 CERICOS, LANI BEE ANTEQUISA
417 CERVANTES, JEREMIEH CASTILLO
418 CEUDAD, JOHN CHRISTIAN NARSOLES
419 CHANDLER, WILLIAM KIRK II PAULINO
420 CHANG, CHARLENE MAE ONG
421 CHANTENGCO, JOSHUA MAE DIMAFELIX
422 CHIU, IVAN NERI
423 CHUA, ALEA ROSE DELA CRUZ
424 CHUA, ANN CHRISTINE COLONGAN
425 CHUA, TOMAS YU
426 CHUN, HARRISON KENDRICK LIM
427 CILOT, FRANZES ROSE TALAN
428 CIPRES, LORENZO GALANG
429 CIRUJALES, PIA CARMELLE TACUJAN
430 CIS, PRINCESS MAY LAGDAMEN
431 CLAUDIO, NEIL KRISTOFFERSEN LIM
432 CLEMENTE, MARIE ESTEPHANIE PADIN
433 CO, JONA LIZA TORECAMPO
434 CO, JOSEPH MANUEL CASTRO
435 CO, MELISSA TANYA FUENTES
436 CODILLA, JOEMAR CORDETA
437 COLOMA, AVIGAIL AGUSTIN
438 COMPELIO, ANDRELYN HEIDI SUBILAN
439 CONCEPCION, WILL SAMUEL MALONG
440 CORNEJO, ABBIE KATE MANSET
441 CORONEL, MARIA AIRWINA CUETO
442 CORONG, JOHN MARK NAZA
443 CORPUS, ANGELA VIDAD
444 CORPUZ, MAIA PRESCILLA PAGADUAN
445 CORRAL, EARL FRANCIS PARADA
446 CORREA, COLLEEN SERASPE
447 CORTEZO, JAMES TO-ONG
448 COSICO, MIDORI VILLANUEVA
449 CRISOSTOMO, KIMBERLY MAE NOCILLADO
450 CRISTOBAL, JESSICA COSTES
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 11 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
451 CRUZ, JEFFERSON ROXAS
452 CRUZ, KATRINA MIKAELA DE CASTRO
453 CRUZ, KHRISTINE DEANNE PILI
454 CRUZ, LADY ANNE ALIPUSTAIN
455 CRUZ, MICHELLE ACALA
456 CRUZ, PLACIDO PJ GUDOY
457 CUA, MA PATRICIA ALYSSA MILAOR
458 CUA, MATTHEW ALEN ANG
459 CUBEBE, ALMA PONG-OY
460 CUERDO, DIANA FRANCIA
461 CUEVAS, BLESSEL LOVE SARAUM
462 CUEVAS, CAMILLE BERNADETTE SALEN
463 CUEVAS, KAREN MORPE
464 CUEVAS, KRISTAL BACULI
465 CUIZON, PRINCESS CLARIS GRACE ZAPATOS
466 CUIZON, VENJIEMEN DE REAL
467 CUNANAN, FELIX II BONITO
468 CUSTODIO, CATHERINE GRACE CABRERA
469 CUSTODIO, DALEIRA LUSTRE
470 CUSTODIO, VAEDA ISABEL DUNGO
471 DABALOS, DV ASTER SUBRADO
472 DACANAY, DENNIS ANTHONY MACATANGAY
473 DACIR, AUBREY REONAL
474 DACLES, CECILLE LEGASPI
475 DACOYLO, NEIL RACHO
476 DADIOS, AIRA MAE DELA TORRE
477 DAGASDAS, JANINE UY
478 DAGCUTAN, JOANA KRIS INDUCTIVO
479 DAIGDIGAN, KEVIN CARAMOAN
480 DAING, SHIELA MARIE NILUAG
481 DAJAY, RUPERTO MARQUEZ
482 DALAGUIT, LESLIE ANN FERRER
483 DALANGIN, MAGNOLIA PESTAÑO
484 DALAY-ON, ARIANNE KIL-O
485 DALDE, JADE RAZEL DAO-ANG
486 DAMASO, NICOLE DIANNE CHAN
487 DANGAN, LORIEL ANNE BAYHON
488 DANGASE, EARL BRYAN AGUSTIN
489 DANIEL, CHRISTIAN DALE WANAWAN
490 DANO, LYKA PALIMA
491 DAPLINAN, YSABELLE MAE ADUBO
492 DAQUIADO, KAREN JOY PEPITO
493 DATOR, ISABELA LISING
494 DATUGAN, JOHN MARK VALENTON
495 DAWAL, GENEVIEVE GAIL QUINTO
496 DAYAN, EUGENE TUMULAK
497 DAYO, DONNES MAHINAY
498 DE ASIS, MARVIN JR BOBIER
499 DE AUSTRIA, VIA SAMANTHA BAMBICO
500 DE CHAVEZ, KATHRYN ANNE ANGELES
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 12 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
501 DE GUZMAN, DENVER JAMES CUBERO
502 DE GUZMAN, JEAN CHRISTIAN GONZALES
503 DE GUZMAN, JOSHUA GATCHALIAN
504 DE GUZMAN, MARK JASON RENTA
505 DE GUZMAN, QUELDA DELA CRUZ
506 DE JESUS, COLLEENA PAMELA IMPERIAL
507 DE JESUS, JOHN CHRISTIAN ESPINO
508 DE JESUS, NATHANIEL MERCADO
509 DE LA CRUZ, IVAN JAZTEN PIDO
510 DE LARA, JENNY ANN LUSTICA
511 DE LEON, FEBIE SHANE DELA CRUZ
512 DE LEON, GLENN CHRISTIAN ESCOVIDAL
513 DE LEON, HANS ALEXANDER AGUDA
514 DE LEON, JOHN PAUL FIGUEROA
515 DE LEON, KENNETH IGANA
516 DE LEON, LORRAINE DYAN
517 DE LEON, PEDRO DELA CRUZ
518 DE LUMIN, JULIE ANN LEJARDE
519 DE LUNA, KEITHLEY MEI TIONGSON
520 DE PEDRO, ERIC JOHN LOUIS DE PABLO
521 DE ROCA, HAROLD ANDREW RUEDA
522 DE TORRES, KRISTINE GIZZLE SANIE
523 DE VILLA, KREZIAH CHRISTINE GABAY
524 DECIAR, MILDRED PASCULADO
525 DEL PILAR, JHANINA MATEO
526 DEL ROSARIO, ALJON TIMBOL
527 DEL ROSARIO, THERYANNE CAYABYAB
528 DEL SOCORRO, MA JOEFEL
529 DELA CERNA, JOANNA DAWN SOLIBIO
530 DELA CRUZ, ANGELOU JANE MOLINA
531 DELA CRUZ, CHRISTINE JOY QUIMSING
532 DELA CRUZ, DEXTER TORRES
533 DELA CRUZ, JOY CARLEENEE TANEDO
534 DELA CRUZ, KATE ANTONETTE RAMIRO
535 DELA CRUZ, MA MICHAELA FLORES
536 DELA CRUZ, MIKKA FLOR BULATAO
537 DELA CRUZ, MONICA DELOS REYES
538 DELA CRUZ, NEYKO GELO LAURON
539 DELA CRUZ, PATRICIA NICOLE DIAZ
540 DELA CRUZ, RHAIZA CATHRINA DE SAGUN
541 DELA GENTE, HAZEL ANNE DE VERA
542 DELA TORRE, LOUISE ELYSSA AGUIMATANG
543 DELA TORRE, MARIE FAYE DIMALANTA
544 DELA TORRE, MARK ANGELO DIZON
545 DELA VEGA, MAHONRI DUARTE
546 DELGADO, RIZZA MAY EPHAN
547 DELOS REYES, ALYNNE CAMPOS
548 DELOS REYES, ELLIE MAYE MARTINIANO
549 DELOS SANTOS, GIRLEE MARIE BONOAN
550 DELOS SANTOS, JOMALIN GRANADA
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 13 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
551 DELUNA, VERLYN GONZALES
552 DERAMAS, ALYSSA SIEN MANALO
553 DERILO, REYSLYN FRANCISCO
554 DESCALLAR, NIÑA MARIE LETIGIO
555 DESPE, KENNETH FRANZ PALADA
556 DIALOGO, PRINCESS MAE
557 DIAMSAY, JEFFERSON GUINTO
558 DIAZ, JIANA MERESE SOLA
559 DIAZ, KASSANDRA OCTAVO
560 DICHOSO, KENNETH LOUIE SANTIAGO
561 DIGNO, SHIELA MAE MAGUGAT
562 DIGUIDIG, ERIC JAMES JAMILANO
563 DIKITANAN, GHAINNE ALCARIA
564 DILAN, ALLIAH KYLE YAP
565 DIMAAMPAO, SITTIE ASRIFAH MACALA
566 DIMAGUILA, CARLA MORILES
567 DIMAPORO, BAEAM DATUHARON
568 DIMAUNAHAN, LUIGI CULALA
569 DIN, ABIGAIL COMIA
570 DINO, ALMERA DIO
571 DINOPOL, MELVIN VASAYA
572 DIOLA, ROTSEN BOLTRON
573 DIOSAN, JEX CANCERAN
574 DIUCO, JUAN PHILIPPE SALVADOR RETUGAL
575 DIVINAFLOR, MA FAYE REVIDAD
576 DIVINAGRACIA, JAN ANDRIANE JARAMILLO
577 DIZON, CAMILLE BALOLOY
578 DIZON, MARY JOYCE GUEVARRA
579 DIZON, SHERRY GAIL QUIROZ
580 DIÑO, MARIA FRANCIA BANILA
581 DOGELIO, ALKI JOE DEZA
582 DOLERA, ERIC SAAVEDRA
583 DOLIGON, ROSELYN ANACIO
584 DOLOG, PHILIP CHRISTIAN TAIR
585 DOLOR, FE MONICA OLBES
586 DOMINGO, CATHLENE MHAE PANGANIBAN
587 DOMINGO, CHERRY MAGNE AGTANG
588 DOMINGO, GEMINI AUSTRIA
589 DOMINGO, REINA MAE FABRO
590 DOMINGO, ROXANNE FERNANDEZ
591 DOMINGUEZ, JENEROSE BALONGO
592 DOMINICO, JONATHAN GALECTO
593 DONGON, AIREEN GRACE ASIS
594 DU, LORIEL CASTILLO
595 DUATIN, BRYAN RENZO STA MARIA
596 DUERME, MIRABILE AMOUR SUMALINOG
597 DUHIG, RICHELLE JOANNE TABAÑAG
598 DULAY, GILBERT DUMA
599 DULAY, MARCO ANTERO
600 DULNUAN, PRINCESS OLAES
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 14 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
601 DUMAG, SARAH JANE CASTELO
602 DUMLAO, MIGUEL ALFONSO DELA CRUZ
603 DUMRIQUE, PAMELA LARINA TAGUIBAO
604 DUNTON, SIMON DALE ENCIENZO
605 DUNUAN, KRISTEL GAY BARROGA
606 DURAN, CHRISTINE LORRAINE LAGUITAN
607 DURANTE, JAESHA JILL ABUDA
608 DURO, JEAN MAKIE COLARINA
609 DUTERTE, JUVAN LABRAGUE
610 DY, JAN HENDRICK BACANI
611 EBCAS, JASSA MARIE NACAYTUNA
612 EDNILAO, BEA CASSANDRA GUTIERREZ
613 EGIPTO, D JERYL KRETIAN BAPTISTA
614 EGUILLON, DIANE KRISTINE DELA FUENTE
615 ELIANG, JUNAR SANTIAGO
616 ELIOT, CHERISHMAE BETANTOS
617 ELIZARDE, ALMA FLOR MIGUEL
618 ELLOSO, ICY MARIZ TAMPOC
619 ELORZA, GEORGETTE COLANTRO
620 ENCINAS, ENNA MONICA REYES
621 ENCOMIENDA, LENDEL JOHN
622 ENDRES, MAY ANN BUGAHOD
623 ENRIQUEZ, ACEL DE LEON
624 ENRIQUEZ, DIMSDALE DIANNE REYES
625 ENRIQUEZ, JOSHUA ROMMEL
626 ERMINO, HAZEL DASMARIÑAS
627 ESGUERRA, DARYLL PAKIT
628 ESMERO, NELCIE JEAN MORIAL
629 ESPELETA, CRISHIELA MHEL SHANE FALLARIA
630 ESPINOSA, ELLA MAE REJAS
631 ESPINOZA, BEVERLY GRACE ROSALES
632 ESPINOZA, KATHLEEN WYETH LUZA
633 ESPINOZA, VANESSA MAE CABUAY
634 ESPIRITU, MA WILHERMINA LALAGUNA
635 ESPIRITU, ROBERT LEE CORTEZ
636 ESPLANA, MARY ANN PRESENTACION
637 ESTANIQUE, DEXTER DULAY
638 ESTAREJA, JASHMIN NICOLAS
639 ESTAÑO, CRISTI LYNNE FULLANTE
640 ESTEBAN, JUS MYR FRUGAL
641 ESTILLORE, MA THERESA SOLIVA
642 ESTINAR, LEE AMOS OSENAR
643 ESTOLONIO, MARICAR FONTELAR
644 ESTRADA, JHASMAINE SARIP
645 ESTRELLA, CHARISSE ABEGAIL
646 ESTRELLA, SHAINA ISABEL MAWILI
647 ESTRELLAS, RAFAEL III SIMBILLO
648 EUGENIO, JHOBEE MELANIE BERNARDINO
649 EUSTAQUIO, ABEGAILE LYKA ORBITA
650 EVALLA, LARA MAE SIMON
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 15 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
651 EVARISTO, RACHELLE DEL ROSARIO
652 EYOY, PATERNO III EMBANG
653 FABELEÑA, DOVIE BELENO
654 FABILA, JUAN PAOLO MESA
655 FABRIGA, MIAH APORADO
656 FACILO, XENA BABLES
657 FADRIQUELA, KIM SUZANNE AMISTOSO
658 FAJARDO, CAMILLE FRANCHESKA GERNALIN
659 FAJARDO, LORRAINE PANGAN
660 FAJARDO, LYRRA MAE CANON
661 FAJUTAGANA, JAYVEE GARADO
662 FARILLON, CHRISTOPHER JEDE DEMETILLO
663 FARIÑAS, CHRISTIEN JOY GERVACIO
664 FAROFALDANE, KRIZZA ELBANBUENA
665 FAVOR, RIA JANE
666 FEDILINO, KRISTINE JOY SIBAL
667 FELICIANO, CATHERINE SANTIAGO
668 FELICIANO, LIANNE JAIRA GUINTO
669 FELIPE, JENY FERNANDEZ
670 FELIPE, SHAYNE ANNE IBAÑA
671 FELONGCO, FERN NASH SAYSON
672 FERNANDEZ, ANN ANTHONETTE MANGILAYA
673 FERNANDEZ, APRIL KATE ALQUIZOLA
674 FERNANDEZ, JUAN VICTOR LUNA
675 FERNANDEZ, RHABE ALIT
676 FERNANDEZ, RHEA MAE QUINDO
677 FERNANDEZ, VANN MILLER CHIN
678 FERNANDO, PHILIP III PUYAWAN
679 FEROLINO, LOREDEL MOSQUERA
680 FERRER, KAROL JOANNE SISON
681 FERRER, MIKKA ELA ATCHAZO
682 FIGUEROA, MICHAEL DONGASO
683 FIGUERRES, RAVEN MAE ALBOR
684 FLAVIANO, ALLEIN DIANNE JULIANO
685 FLORANZA, MA FELLY ABINES
686 FLORENDO, JOHN IVAN LOZADA
687 FLORES, ALDRIN RACHO
688 FLORES, JIOSA ELAICA GENERALAO
689 FLORES, MARY ALYSSA QUITO
690 FLORES, NICOLE ESPAÑA
691 FLORES, THIZA ANGELLI COLOMA
692 FOLLERO, PRINCESS ELAINE APULI
693 FONTANILLA, BIANCA RICA PASION
694 FONTANOZA, STELIZA PATINDOL
695 FONTILLAS, JOSEMARIA ALVARO CABARRUS
696 FORTIT, CHERRY URSULA
697 FRACE, VANESSA PALATAN
698 FRANCISCO, DYAN NICOLE MITCHELL
699 FRANCISCO, JYREL BROOKS VISITA
700 FRANCISCO, REGINA LEE ERNIE
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 16 of 35
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Seq. No. N a m e
701 FRANCISCO, SAIRA MAE ALARCON
702 FRANCO, ARRA JOYCE REGIO
703 FRANDO, ALYSSA JOYCE ANCHETA
704 FRIAL, JACQUELINE HONRUBIA
705 FRIAS, BERLIN YLAGAN
706 FRIGILLANA, JOANNE TORMON
707 FRIVALDO, VENICE DIANE FLORES
708 FRONDA, RICHARD
709 FUENTES, DIAN ABELLO
710 FUENTES, PAULINO III GAKO
711 FULLECE, JIN PAUL DE PAZ
712 FULLO, MEREDEL FE PAULINO
713 GAA, ROSE ANN NEPOMUCENO
714 GABALLO, ADRYAN GILLES
715 GABAS, MARY DIANNE TOMENIO
716 GABILO, TRACY FEBRERO
717 GABON, CHRISTINE GALDO
718 GABON, REMI MARTIN REBATO
719 GABUAT, ELAIZA DIANE IGNACIO
720 GABUCAN, VINCENT ABABA
721 GACAYAN, JOHN PAUL SALTIVAN
722 GACIAS, MARCO CALEBAG
723 GACULA, KIN RENCIL TAPAY
724 GACUYA, CYBILL AIRA SANGDAAN
725 GADDI, BENHUR ANGELO CAPIRAL
726 GAGNO, VINCE LINDSAY ARDANAS
727 GAJE, AIMEE ANDREA DELFIN
728 GALANG, ALISHA KYLE RAVANES
729 GALANG, KERSIE QUIAMBAO
730 GALANIDA, KRISHIA URIELE TRINIDAD
731 GALAPON, JESTER LEVI RILLERA
732 GALES, JANE VERRA MALUYA
733 GALIA, RHODA MAE MEDINA
734 GALICIA, REGINE GRACE ANICETO
735 GALIMBA, MARVIN FOSTANES
736 GALIT, CLARISSE ANN FEDERIO
737 GALLANO, ELLA PRISCILLA SOMIDO
738 GALLARDO, ALJANE MIRAS
739 GALLARDO, JENNA LUZEIL CONCEPCION
740 GALLEGO, SHERWIN MUTYA
741 GALLENERO, JESELOU IGCALINOS
742 GALLO, NICOLE JADE PEDROSA
743 GALUPE, CRISANTO POMIDA
744 GALVE, MARICAR MARIN
745 GALVEZ, JULIE MAE CASTILLO
746 GAMBOA, CLARIZA CORONACION
747 GAMBOA, KRISTIAN RAY ALMAGRO
748 GAMBOA, MA ALMA ALLIENA BERNARDO
749 GAMO, ROGEN JIREH BUSTAMANTE
750 GAMUTEA, BREEZE FABIANTES
Roll of Successful Examinees in the
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Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 17 of 35
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Seq. No. N a m e
751 GANGOSO, ALYSSA ALYANNA SIAN
752 GANZON, MATT VINCI CANAGAN
753 GAPASIN, ALLYSA MACASIEB
754 GARAY, RAFAEL JOSH BRIONES
755 GARCES, PIA MARIAN RABANG
756 GARCIA, ADREN KAYE AGUIRRE
757 GARCIA, ANN BIANCA PEÑA
758 GARCIA, CHRISTIAN ENRIQUEZ
759 GARCIA, ERIK THOMAS TAMAYO
760 GARCIA, GLENDA JOY LAROYA
761 GARCIA, JANINA MARIE PACIS
762 GARCIA, MARIA VICTORIA VANESSA MADAYAG
763 GARCIA, MICKAELLA DELA CRUZ
764 GARCIA, MON GERALD TERRENAL
765 GARCIA, PAOLA LOUISE GARCIA
766 GARCIA, ROSE ANN MALONZO
767 GARFIN, REGINE GABITO
768 GARIFE, RICALYN RAMIREZ
769 GARIN, ALEAH DELA CRUZ
770 GASA, ANGELICA MAE MABAD
771 GASCON, NYLL GABRYLLE RAZONABLE
772 GATDULA, FATIMA MAE
773 GATDULA, RORIE JOYCE CASANE
774 GATELA, MARK JASON
775 GAVINO, AREN JOSUE
776 GAYAGOY, MARIONNE TAN
777 GENABE, ANGELA OCTAVIANO
778 GENOVISA, KRISHA MAE RODRIGUEZ
779 GERMAN, MARY GRACE NAVARRO
780 GERVACIO, ANGELICA MONTILLANO
781 GESMUNDO, WILLIE JR ESCARTIN
782 GILLAMAC, LEOPOLDO III VIACRUSIS
783 GIRAY, MAY ETHELYN BALUYA
784 GO, CARLHISTON BALANSAY
785 GO, JACKYLYN DE LA CRUZ
786 GO, MYCHELLINE HILARIO
787 GODALA, KEVIN JASPER NAVAL
788 GOMEZ, ALYSSA VICTORIA DANCEL
789 GOMEZ, GICHELLE BITUIN
790 GOMEZ, SCHENTELY ANNE DELA CRUZ
791 GONATO, SHIRLY LUCAÑAS
792 GONZALES, EILEEN SAGRIT
793 GONZALES, JOSHUA PAMINTUAN
794 GONZALES, MICA ARENAS
795 GONZALES, RALP LEZTER CALIPOSAN
796 GORGONIA, SHANNAH ARYANNA LABRADOR
797 GOZAR, LYNDON ALBAN
798 GOZON, PAOLO NIKOLO YAP
799 GRAVIDEZ, BEN RAY LUIS TACLOY
800 GROSPE, GELEEN FERNANDO
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 18 of 35
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Seq. No. N a m e
801 GUEVARRA, MARIA CAMILLE GATDULA
802 GUEVARRA, PRINCESS ROMYNA MATEO
803 GUINO, ORLANDO JR CLAMAÑA
804 GUMA-OS, ABDULMALIK JR MAMA
805 GUTIERREZ, JORINA MACATANGAY
806 GUTIERREZ, MAE ANN TAÑAGRAS
807 GUTIERREZ, RYAN CUNANAN
808 HADJI EBRAHIM, MALICA RANDA
809 HAGIHARA, MARIKO UMAYAM
810 HAINTO, ANGELICA MAE LACA
811 HEBRON, VINCE MICHAEL ANIDA
812 HENZON, JOHN PAUL SANTOS
813 HERNANDEZ, ABEGAIL JEWELMAY FALNICAN
814 HERNANDEZ, ALLAINE LOCILLO
815 HERNANDEZ, ARIEL GERARD MIGRIÑO
816 HERNANDEZ, BEVERLY JOY PAGKALIWANGAN
817 HERNANDEZ, DANICA JOYCE LAVAREZ
818 HERNANDEZ, KATRINA MARIE LABORDO
819 HERNANDEZ, KENNETH GERONIMO
820 HERNANDEZ, RENZ APOSTOL
821 HIPOL, ANGELINO DAIVE III RAYMUNDO
822 IBO, JING-JING RAMOS
823 IFURUNG, JESSA MAE BITUN
824 IGLORIA, ROCEL VILLAGRACIA
825 IGNACIO, LARRY JR CALMA
826 IGNACIO, REXTER GONZALES
827 ILAGAN, ALIA JUSTINE CASIÑO
828 ILAGAN, MARIA AR-JANE PAQUILIT
829 ILISAN, KEZEAH KEREN TAGALOGUIN
830 ILOSO, LYNNETTE LAO
831 INGALLA, EDENOR CALONGCAGONG
832 INIHAO, CHARLENE BERING
833 INOVERO, FRANCIS ALAIN PARIÑAS
834 IRINCO, MICHAEL JUNE ESQUILLO
835 IRLANDA, MARIELLE LOUISE SAN MIGUEL
836 ISAGUIRRE, KYLE ANDREW PANDES
837 ISAIS, KRICHELLE QUEBENGCO
838 ISIDRO, ALLANA MAE MARTINEZ
839 ISON, CHRISTIAN SABAYBAY
840 ISRAEL, DIANA ROSE DABU
841 JABINAL, ALLAN LABRAGUE
842 JACINTO, KAISER JOY RAMOS
843 JALGALADO, PATRICIA NICOLE PERLADO
844 JAMORA, BEVERLY JURILLA
845 JARDIN, MARION ANNE YBANEZ
846 JAVA, IVY JOYCE DELOS REYES
847 JAVATE, DIANNE LORRAINE FACTOR
848 JAVIER, CARL NOAH LUIS AGUBA
849 JAVIER, JEROME MALAQUE
850 JAVIER, MA DARLENE ANNE UNTIVEROS
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 19 of 35
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Seq. No. N a m e
851 JIMENEZ, DENISE LAZARO
852 JIMENEZ, MIGUELITO JR PAGAPONG
853 JOAQUIN, AIRA JEAN STA ANA
854 JOAQUIN, CHANTAL RIEZA
855 JOAQUIN, KIMBERLY PUBLICO
856 JOHNNY, RAIZZA ANTONIO
857 JOSE, IDEL DENISE CORTEZ
858 JOSE, KATRINA FRANCESCA YU
859 JUAN, KEISHA LEI DALO
860 JULIAN, MA ANGELICA BUENAVENTURA
861 JUNIO, IRISH KATE FERRER
862 JUNTILLANO, RUBY FAUSTINO
863 KALALO, MERYLL RAE QUINTANA
864 KEITH, CZARINA PHIVI EDULIAN
865 KILAYON, ROMAR DAYAG
866 KING, JOHN ANDREW HOJILLA
867 KWOK, IVAN SALES
868 LAAB, JUSTINE PAUL DELA CRUZ
869 LABAO, KRIXIA CAMILLE MARQUEZ
870 LABORCE, LOUIS HENRY OCAMPO
871 LABORTE, ESROM LAGUERTA
872 LABRADOR, GESSA CRISTELLE MAGPULONG
873 LABUGUEN, CZAREENA MARIE RAMOS
874 LACBAY, CIRYN CALANDRIA
875 LACRA, JOKER LEGASPI
876 LACSON, MIKEE CARLO DIZON
877 LADARAN, AIFE CASIMSIMAN
878 LADISLA, MARK LEONEL BENICO
879 LADRERA, JHENEMA LAGO
880 LAGGUI, KIM IVY DEL ROSARIO
881 LAGNADA, KIEFFER JAÑIO ADONIS
882 LAGTAPON, BETHEL ZEA DALISAY
883 LAGUNDI, JENICA LEON'E ASCURA
884 LAJERA, MARK JOSEPH TAIWAN
885 LAJOS, JAYSON ORCULLO
886 LANDINGIN, CHENNA ANNE CORDA
887 LANGAM, STEPHANIE ANTOPINA
888 LANIA, JEFFERON AGULAY
889 LANO, JOHN MICHAEL LABRADOR
890 LAO, VANESSA DY
891 LAPINIG, AMELIN RUNAS
892 LAPUT, CARLO CHUA
893 LARGO, LOUISE DIMLA
894 LARIZ, PAULINE KAYE ALVAREZ
895 LARIZA, SHELLAH MAE PATCHES
896 LAT, OSCAR JR MANGUE
897 LATIGO, MYRNA DUCAY
898 LATOSA, PETER APOLLO DATO
899 LAUREANO, STEPHANI GRACE DIMAUNAHAN
900 LAURENTE, MARJORIE LAURENTE
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 20 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
901 LAURETA, FLORIE MAY GAFFUD
902 LAURON, SAMANTHA SHEYN TANDAN
903 LAVEGA, RONALIEN CLARITO
904 LAXINA, WILSON JAY PABIA
905 LAYAOEN, GERMY VIAN ALLADO
906 LAZA, JAMIL KIM BUHAY
907 LAZATIN, MARY KATE RUSSELL LAPUZ
908 LAZERNA, LORENZ NEIL CASTILLO
909 LAZO, JILLIAN DANA DAGDAG
910 LEAL, ZOREN ELEPONGA
911 LEANDICHO, TRISHA RENEE MALLAPRE
912 LECETIVO, RIZZA MAE DOMAGSANG
913 LEE, CAMILLE VICTORIA ANNE BENOSA
914 LEGASPI, AG KIMBERLY TOSIO
915 LEGASPI, PATRICIA MAE PINEDA
916 LEJARDE, MA FATIMA LOPEZ
917 LEONIDA, LEMUEL ODTUHAN
918 LESMA, ISAA RUTH FERNANDEZ
919 LIBUNAO, JOSHUA EMMANUEL CASTILLO
920 LIGLIGEN, RUTH KRIZELLE AKILIT
921 LIM, ALIZZIA PASCO
922 LIM, CHRISTIAN DALE CIDRO
923 LIM, JAEL GEORGIA VALDEZ
924 LIM, MARION MAE UY
925 LIM, MICHELLE IBARRA
926 LIM-RANOLA, ELLA MONICA ELIGIO
927 LIMOSNERO, KIM DECOLONGON
928 LIN, JORDAN CHING
929 LINABOG, PAUL
930 LINDOG, MONETH LIBRADA
931 LINGAT, ZCHANAYA JIANNA DIZON
932 LINO, JAQUELENE CHAMOS
933 LLANES, VANESSA BUENAVENTURA
934 LLENA, MARVIN OLIVER
935 LLOVIDO, GRACEZHELLE ANNE TABLANTE
936 LOMONDOT, ABDULJABBAR ABDULRAHMAN
937 LOPERA, PAULEEN FAYE BULATAO
938 LOPEZ, EDGAR JR GONZALES
939 LOPEZ, HANNAH FAYE KABANDIN
940 LOPEZ, JHEDDAN UCOL
941 LORIA, JOHN PATRICK CELIS
942 LOYOLA, CARLIE AGUILAR
943 LOZANO, TUBBY TROY KENT DU
944 LU, KENNETH RYAN BERMUDA
945 LU-AYON, ARFAXAD LAPIZ
946 LUCAS, MA DHENNILYNE BARONE
947 LUCEÑARA, DAVID CARLO DELIMA
948 LUMABI, MONICA BALDOSA
949 LUMINARIAS, EVANGELYN RELAMPAGOS
950 LUNA, JOLINA CABIDA
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 21 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
951 LUYAHAN, MARK DAVE BAGONGON
952 LUZADA, LOIDA PODES
953 MACADANGDANG, LARMAINE PAPA
954 MACADANGDANG, MACKY RABINO
955 MACAGBA, EUNICE FRANCIA AGNO
956 MACAPAGAL, PRINCESS COLEEN MACALALAD
957 MACAPIA, ARIANE MAE PACCARANGAN
958 MACARAEG, ABIGAIL GERASMIO
959 MACARIO, REMALYN BAGAYAO
960 MACASIL, HANZE EMMANUEL TY
961 MACASPAC, JOHN ALMERT MANLICLIC
962 MACATANGAY, CLARISSA BUNQUIN
963 MACATANGAY, NOEMI MENDOZA
964 MACEDA, INA VANESSA REYES
965 MACHON, LAURIZ DILLUMAS
966 MADEJA, JANRIC CADA
967 MADEJA, NELLIEN LOUISE MAQUEDA
968 MADERO, VINA ROSE CAYACO
969 MADOLID, MIKE REY DERATAS
970 MADRID, AUDILYN PEREZ
971 MADRILEJOS, CARLO VILLANUEVA
972 MAGAHIS, DANNAH DIOVINDA TAGLE
973 MAGALLANO, PETE ANDREI MARTINITO
974 MAGAMAY, JUVINE SALAZAR
975 MAGBUAL, JOSHUA AMOR FLOR
976 MAGBUHOS, EUNICE BERINGUELA
977 MAGLANQUE, RIZZA MAE MAGLAQUI
978 MAGLAYA, LAWRENCE DAVE BERNAL
979 MAGNO, MARINELA THEA CRISOSTOMO
980 MAGPANTAY, JANICA MABINI
981 MAGSOMBOL, JESSICA ANN SOSING
982 MAGSUAY, REGINA JOCES BORJA
983 MAGTIBAY, SHARRA KAE AQUINO
984 MAHAYAG, JAY MARK MERCADO
985 MALABANAN, LOWELA MAE CUEVAS
986 MALAYAW, ROSE ANNE CABORNAY
987 MALICSI, LEONARD KEVIN CARENA
988 MALIT, ARJANE SIMBILLO
989 MALLARE, DANIEL SALCEDO
990 MALLARI, WILMA MUYOT
991 MALONZO, CHARLENE TUMAMBING
992 MALONZO, JES-JIREH VARGAS
993 MALUBAY, GREMAICA ARA GERMINA
994 MAMIIT, KRISHIA LEI MANGASI
995 MANABIT, CHRISTOPHER JOHN VANZUELA
996 MANAHAN, MICAH LORRAINE ROSARIO
997 MANALANG, NICOLE ANNE LORENZO
998 MANALO, JEAN CHEYIENNE REYES
999 MANALO, JOSHUA RENZO FAJARDO
1000 MANALO, KENNETH GUARDINO
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 22 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1001 MANALO, MARK RUSSEL DABU
1002 MANALO, VILMA CLARETTE PEREZ
1003 MANAROS, AMER-AL SAYED BAGRO
1004 MANAYAO, MICHAEL ANGELO MARTIN
1005 MANDAP, CAMILLE CANDELARIA
1006 MANDAP, ERNESTINE EUGENIO
1007 MANGO, JUDE FAGCAYANG
1008 MANGRAR, SITTIE OMAIMA GAYAK
1009 MANGUBAT, RIGGS GAHUMAN
1010 MANGUIN, ERIKA JANE FAUSTINO
1011 MANICO, SILVERIO JUMAWAN
1012 MANITO, JAYBE VENTURA
1013 MANJARES, KAREN MAE GABRIEL
1014 MANTES, MARY ANN MUJAR
1015 MANUCDOC, JESSA MAE RAMOS
1016 MANUEL, JOCELYN REMPIS
1017 MANZANA, ANGELA ORO
1018 MAPOY, ERAH JOY FIGAROLA
1019 MAPPALA, GRACE ARNEDO
1020 MAPUSAO, KEYCEILYN SUMAGUE
1021 MARAAT, GEOMARI SARABIA
1022 MARANCA, KIMBERLY ANNE CRUZ
1023 MARANGA, CORA JANE BASAK
1024 MARAPAO, CINDYLOU JASMIN
1025 MARAPO, LEOPOLDO JR EJES
1026 MARAVILLA, JEFFREY JIMENEZ
1027 MARAYA, NOELANI GRACEL YANUARIO
1028 MARCIAL, JOSHUA ADRIAN SORNIT
1029 MARCOS, MA THERESA MARIANO
1030 MARIANO, JOHN FRANCE AUDITOR
1031 MARIGONDON, JESIE JANE PELERIO
1032 MARIN, VINA MARIA BAYANI
1033 MARQUEZ, ANGELICA JOYCE DIMACULANGAN
1034 MARQUEZ, JOHN MICHAEL CABALES
1035 MARQUEZ, KIRSTY LEI CASTRO
1036 MARTILLANO, JOHN RYAN GANIO
1037 MARTINEZ, KATRINA NICOLE NISPEROS
1038 MARZAN, BRENN ANGELO PACLEB
1039 MARZAN, MA KRISTINE RONDINA
1040 MASAGCA, ALJHON ALELUYA
1041 MASANGCAY, MAUREEN JOY MASANGCAY
1042 MASULA, KEVIN ANDREI MOSTAJO
1043 MATA, AMIEL JOSEPH VALENZUELA
1044 MATA, GABRIELA PANTINOPLE
1045 MATANGCAS, ERROL JOY MASLOG
1046 MATIAS, JUDEL ARSENIO
1047 MATIC, JOMARI MICOLE LUCINDO
1048 MATUCINIO, MARLYN MILAN
1049 MAUHAY, ARAH ANGELA VILLALOBOS
1050 MAUYAG, KAMAR JR PACASUM
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 23 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1051 MAYANGITAN, JAN VINCENT LOPE
1052 MAYO, CHARLENE JOY MATEO
1053 MEDALLO, ELLAINE PATRICIA TANAEL
1054 MEDINA, KATELYN ANCHETA
1055 MEDIODIA, ARNOLD JR TAN
1056 MEDRANO, KENT LOURINE MONTILLA
1057 MELCHOR, MICHELLE BOJOCAN
1058 MENDOZA, CARLO JASON DOMINGO
1059 MENDOZA, CHRISTIAN PINEDA
1060 MENDOZA, CHRYSOLYTE VITUG
1061 MENDOZA, GWENDOLYN BARADILLO
1062 MENDOZA, JOHN CARLO LOZANO
1063 MENDOZA, MARIANE MANALO
1064 MENDOZA, MARK-JHIEVIE ROMIO
1065 MENDOZA, MHARLENE GUMASING
1066 MENDOZA, RUSSELL ANNE GIRON
1067 MENIANO, VAN LORENZ ALBOS
1068 MERCADER, YVETTE OPOLENTISIMA
1069 MERCADO, KARLA PACIS
1070 MERCIALES, LYNDON 1 PANDAAN
1071 METRAN, LYRA MARIE GUILLERMO
1072 MIGO, EMY ROSE CALANGI
1073 MILALLOS, MA ANGENINE BARTOLO
1074 MILANO, TEOVES CHRISTLYAND AGABON
1075 MIRABUENO, DANIEL OMAÑA
1076 MIRADOR, JAN MICHAELA CABELLO
1077 MIRAL, VENJELIE TAPANG
1078 MIRALLES, AUBRY ABELLANOSA
1079 MIRANDA, ASHLEY SHANE FERNANDEZ
1080 MIRANDILLA, ELAINE GAIL ARTES
1081 MIRANO, CELERINA CARVAJAL
1082 MIRANO, MARJON LOUISE MAE BELINO
1083 MISA, JEAN ZYRIL DE VERA
1084 MISSION, ELIZABETH TAJAN
1085 MOJADO, ROBERT JR SY
1086 MOJELLO, JESS CHARLS PATA
1087 MOLINA, MERRYVIC CIELO
1088 MONCENILLA, KRISTEL JADE HOJILLA
1089 MONES, ALLAN BENEDICK SIOBAL
1090 MONJARDIN, RACHEL ANNE MOJAR
1091 MONROY, ROPHIEJANE YNTELA
1092 MONTALLANA, MARK KENNETH AQUE
1093 MONTEALTO, DAZEL MAE ARCENAL
1094 MONTEJO, SYMON
1095 MONTEMAYOR, ELIEZL MENDOZA
1096 MONTEREY, SHIRLYN GRACE DILAG
1097 MONTGOMERY, JERALD JAMES GUERRERO
1098 MONTOYA, MARK DARYL EBERO
1099 MORADOS, ANNA ALEXANDRIA FRANCISCO
1100 MORALES, FHERLY GEL ORAÑO
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 24 of 35
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Seq. No. N a m e
1101 MORANTE, MA VIKKI CLAIRE ONGCOY
1102 MORDENO, KRISHELLE MAE QUEMADO
1103 MORGIA, JIM AIRA IBARRA
1104 MORTIL, JADELYN HERMOGINO
1105 MOSAWAN, JERRY JR MARQUEZ
1106 MOSQUISA, SPENCER PAJARILLO
1107 MUECA, SHEA KARISSE ALEMAN
1108 MUHAMMAD, NURIEL AMEEN GARCIA
1109 MUNCAL, WARREN ESCAÑO
1110 MUTUC, CHRISTA MARIE DUAVIS
1111 NAGTALON, CHRISTINE EVANGELIO
1112 NAGUIT, ALEXIS MIRANDA
1113 NAPAROTA, NOEMAR ASERON
1114 NAPOLES, LUIS ANTONIO MARTILLO
1115 NARVASA, ANDY ACOSTA
1116 NATABLA, MICHAEL JOHN DERAPITE
1117 NATIVIDAD, JOEL FERNANDEZ
1118 NATIVIDAD, JOHN ALDEN TABABA
1119 NATIVIDAD, REGGIE LORRAINE BERJA
1120 NAVA, REGINA CLARA GARRUCHO
1121 NAVERA, ALLEN CARL CAPATI
1122 NAVIDAD, MELIZA RANQUE
1123 NAYANGA, RUBEN CRUDA
1124 NAZARETA, ABBY JEANETTE PARDILLA
1125 NEO, CHRISTIAN ROY GO
1126 NERA, JEREMIAH CHARLES MATEO
1127 NGAN, COLEEN MAE CRUZ
1128 NGAS-AB, LESTER JHAN ATTABAN
1129 NGITTIT, NORALYN BUMIDANG
1130 NISNISAN, MEAH HECELL OGUIS
1131 NOBLE, MA KRISTINA LODRICO
1132 NOBLEZA, KRISHA FAITH CAMELON
1133 NOCETERA, MARK NICHOL TARAYA
1134 NOOL, GENESIS DAYAG
1135 NOPAL, ANJANETTE GARCIA
1136 NOR, ELLAF ABDULA
1137 NORBERTE, KENNETH JAY GALASINAO
1138 NOTARIO, ARIS MIRANO
1139 NOVAL, ADRIAN TILANDUCA
1140 NUESTRO, ANGELA JOYCE DE LEON
1141 NUESTRO, NEIL ANJO VITO
1142 NUEVAS, RICCA MAY BALDONO
1143 NULUD, JAN REINER PANGANIBAN
1144 NUQUI, JESUSA LANSANG
1145 OBERES, MARIANNE DELL SABAL
1146 OBLEFIAS, IRIS CLAIRE VALDORIA
1147 OBRINO, MICHAEL NOEL DOCONG
1148 OCA, KIARA JEAN DE GUZMAN
1149 OCBO, ARON CLARISSE GUMAPOS
1150 OCLARIT, CYNTHIA BARROZO
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 25 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1151 OGNAYON, DENZHELLE NAGANGI
1152 OLAZO, MARY JEAN AMORAO
1153 OLIVERA, NICOLE EXXON ESQUILON
1154 OLIVEROS, RODEL JR DE LEON
1155 OLPINDO, JIFF SANCHEZ
1156 OMANGAY, JUMARIANT MICABANI
1157 OMEGA, SHARMAINE PAÑAS
1158 ONDOY, JAYA NAVARRO
1159 ONG, JOLINA BANDA
1160 ONGGA, REGINE MAE BANCE
1161 ONORARIO, MELVIN JR PINCA
1162 OPIASA, MIA NICKA AMION
1163 OPIZ, MA MIRELLE BAGASIN
1164 OPRIASA, GERALD ZYRUS DELA CRUZ
1165 ORDONIO, JENO RAYMUND CUYA
1166 ORFINADA, JASMINE
1167 ORGANO, JANE AMERIE ESTRELLA
1168 ORONOS, JOMARE MAROTO
1169 OROPESA, PATRICIA GUIA LLAGAS
1170 ORTEGA, AINA JOY RAMIREZ
1171 ORTEGA, JEALERIE MAE MENDOZA
1172 ORTEZA, JAMSANKIN PERSIAN DOLERA
1173 ORTIZ, MICHELLE ANNE CRUZ
1174 OSI, LORENZO MIGUEL MEJIA
1175 OSMILLO, REENA LYZETTE NOMIO
1176 PABALATE, PRINCESS JOYDIE LAPIDA
1177 PACADA, YNNA MEI ALIANNA ARO
1178 PACALDO, AMABELLA MANAYON
1179 PACAN, JAMIE ALLISON LANTAJO
1180 PACAPAC, GENEROSO II VIADO
1181 PACHECO, CLOIE ANN OCAMPO
1182 PACHES, APRIL KRIZZHA BETI
1183 PADIERNOS, GRACE ALMANZOR
1184 PADILLA, AILYN ROSE RECEPCION
1185 PADILLA, ANGEL ROU COQUILLA
1186 PADILLA, MAUREEN ERICKA VINCULADO
1187 PADILLA, RIZZA JANE QUINDOZA
1188 PAESTE, BLESSIE GRACE LAFABLE
1189 PAET, ALEXIS NOEL DE OCAMPO
1190 PAGCALIWAGAN, NIKA ALMAZAN
1191 PAGDANGANAN, LOR ANN DE GUZMAN
1192 PAGULAYAN, KATRINA MARIE SILVA
1193 PAGUYO, RONEL BAÑEZ
1194 PAHUNANG, KAREN TRICIA ESPARCIA
1195 PAJARILLO, LORRAINE LEE
1196 PALABAY, GEM CHERMARIE TEJANO
1197 PALACIO, JHONABEL PALISOC
1198 PALACIO, REDENTOR DADOR
1199 PALENCIA, CHRISTIAN DULAPO
1200 PALISOC, MARTIN YVEZ ANTONIO
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 26 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1201 PALLORINA, MICAELA LAGAT
1202 PALMA, CHRISTIAN KARL LUIS
1203 PALOMAR, NOMER ALMODIEL
1204 PAMINTUAN, NIZA JOY DATU
1205 PAMPILON, MARIMAR CERDA
1206 PANAHON, CATHERINE SANTIAGO
1207 PANAL, JAYNE LUVELA PALE
1208 PANCHO, CINDY DAYMIEL
1209 PANCHO, MARY GRACE BAUTISTA
1210 PANGANIBAN, ANNA CARMELA PAMPLONA
1211 PANGANIBAN, CHRISTIAN KELLY SUNGA
1212 PANGANIBAN, MARIE-LEE GERONA
1213 PANINGBATAN, KAREN BUNA CRUZ
1214 PANLAROCHE, FRENSON ILAJAS
1215 PANLILIO, MARILUZ AMOR MASANGKAY
1216 PANTALEON, ALEJNA CESZAR ENTERESO
1217 PANTALEON, PRINCESS PASCUAL
1218 PANTOJA, CYRUS TOLENTINO
1219 PANUELO, CHRISTINE CEEJAY PEREZ
1220 PAPA, GERALDINE JADE FRAYCO
1221 PAPA, QUEENIE JAYNE GARCIA
1222 PAQUE, BENCEN GIAN ORFRECIO
1223 PAQUIBOT, MARIA CLAUDINE MANCHING
1224 PARAISO, ABEGAIL AGPALO
1225 PARAISO, ABEJOY AGPALO
1226 PARAJAS, ELAISA MAE FERRER
1227 PARAS, MARK ROLLIE RIVERA
1228 PARCO, ALMARIO JR GRAVIDEZ
1229 PAREL, MICHAEL ANGELO AMANTE
1230 PAREÑA, BON DELPHER DE MESA
1231 PARNASO, JUAN JOSE
1232 PASAMBA, CAMILLE MOSTAZA
1233 PASCASIO, PAOLA JEM TAVERMIN
1234 PASCUA, ANGELO GABRIEL SAMBAJON
1235 PASCUA, SARRAH JOY CEQUEÑA
1236 PASCUA, ZYRA KATE CALINGAYAN
1237 PASCUAL, ANNA ANDREA PAULINE BULURAN
1238 PASCUAL, PRECIOUS ZYRENE MAURICIO
1239 PASTELERO, JANICE DOMINGO
1240 PASTRANA, JIM QUITAIN
1241 PAUSANOS, GIL JR YABAO
1242 PAVO, GILBERT
1243 PAYUMO, GENE CARLO ROSARIO
1244 PEDRANZA, JOHN ERICK MAGBALOT
1245 PEDROZO, FRANCHESKA OCO
1246 PELERIO, MAY PEARL SUGOT
1247 PENALES, JOHN PAUL GOMEZ
1248 PENTINIO, CHANDY QUILOP
1249 PEPITO, ANALEE SABIO
1250 PEPITO, JEMUEL FRASCO
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 27 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1251 PERALTA, JOHN PAUL SAPLAN
1252 PERBIS, AINA ASOTIGUE
1253 PEREZ, ARIANNE JOYCE USIS
1254 PERMEJO, JOHN JOSEPH REMANDABAN
1255 PERU, JOHN CARLO ODILAO
1256 PEÑALBA, NIÑO URIEL TAN
1257 PEÑARANDA, JAY BRAZIL
1258 PEÑONAL, ELLEN MAY CANAMA
1259 PILONGCO, JOVY PONCE
1260 PIMENTEL, ROCHELLE GENETA
1261 PIMPING, SAHARA-ALBANON PANGCOGA
1262 PINAT, DONNA MAE NOBONG
1263 PINEDA, IAN FRANCIS PANGAN
1264 PINEDA, JESUS RICARDO
1265 PINTUCAN, RICHARD ADRIAN LAMAN
1266 PITOGO, LOVELY ANGELES
1267 PIÑERA, DIANE ASUNCION
1268 PLACIDO, EMELIZA MATEO
1269 PLANAS, HANSEL KIM ALOLOR
1270 PLANTA, ISABEL CONCEPCION
1271 POGONIA, ROJEN DAVE FERREL
1272 POLINO, KAMHEL JOYCE PARAS
1273 POLINTAN, PEE-JAY AGUAS
1274 PONCE, JOHN KENNETH GENORA
1275 PONTEROS, MARRY JOY TAOL
1276 PONTEÑOSA, NIKKI QUIPED
1277 PORIO, ARGEM JAY MADOGUIPA
1278 PORNIA, JOYCE
1279 POSADAS, CARMINA FONTANILLA
1280 PRONTON, SHEENA MAY BULONG
1281 PRUDENTE, CHERRY MAE VISMANOS
1282 PUA, EIRENE JOYCE SORIANO
1283 PUA, GINEL CARAMAY
1284 PUMARES, MARIEL MANGAOANG
1285 PUNO, ROELYN PAGBONOCAN
1286 PUNO, SANDY ANN BOGNOT
1287 PUNZALAN, CRISTIAN CORTEZ
1288 PUNZALAN, EUNICE TALASTASIN
1289 QUESADA, JUAN CARLOS RAYMUNDO
1290 QUIAMBAO, ARLENE VALENCIA
1291 QUIJANO, TRICIA CAROLINE MARTINEZ
1292 QUILANG, JIMBOY SUMAYLO
1293 QUILIZA, CYRELL JOY PALMERO
1294 QUILLOSA, LEZIEL ARCAYNA
1295 QUINAL, MARY SHERY DANE DEDUMO
1296 QUIROS, ARNINA BEATRICE GAYATAO
1297 QUIROY, JUDY-AN INTONG
1298 QUITO, ANNE LORRAINE BAYRO
1299 QUIZAN, LORRAINE OÑEZ
1300 QUIÑONES, ANALYN COZ
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 28 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1301 RABACAL, EMMA RUTH MORALES
1302 RACHO, JOLA MAY TUANGGANG
1303 RADA, VINCE CHRISTIAN OLIVA
1304 RAFANAN, FLOYD ALEXIS GARCIA
1305 RAGO, LEISLEI GUMPAY
1306 RAMIREZ, PATRICIA DAYAO
1307 RAMOS, CLARENCE MARRIANE SANTIAGO
1308 RAMOS, MANOLITO CHOSEN II ALINTON
1309 RANADA, JOHN BERNARD RAFANAN
1310 RAPAY, ROSELEEN SABERON
1311 RASOS, ARIANNE GULLUNAN
1312 RAYALA, PAULINE GUTIERREZ
1313 RAZO, KRISTINE JOY CRISTOBAL
1314 RAZON, ARMANDO JR ASISTIO
1315 RAZON, GIANNE CONSTANTINO
1316 RAÑOA, KRISTIAN BULARON
1317 RAÑOPA, JAN AZORES
1318 REABAD, DAWN VICTORIA RASAY
1319 REANZARES, IVY JOY FRIAS
1320 REBANO, MARY JUDE NEO
1321 RECATO, PATRICIA ANNE TEUS
1322 REFORMA, JOHN MARTHIN LABASAN
1323 REFUNCION, SAMUEL SABARRE
1324 REGARDE, CHRISTOPHER NICOLAS CIFRA
1325 REGUA, GINALYN PADUIT
1326 REMOLONA, MARK ROLLEN DAÑEZ
1327 REMULTA, HANNAH GRACE CATULONG
1328 RENTINO, GABRIEL RETORIANO
1329 REOTUTAR, JANN RIA TABANGCURA
1330 RESOLME, NELSON LOUIS GARCIA
1331 RESPICIO, MARIA GWENDALYN JAVIER
1332 REVILLE, IRMA LOUISE LARGO
1333 REYES, DANA MAREE ASLARONA
1334 REYES, DAREN KARL CARIÑO
1335 REYES, JEANEFER SORIZO
1336 REYES, JO-MARYANNE PE BENITO
1337 REYES, JOHN NICOLE PEREZ
1338 REYES, MA KRISTIN GATCHALIAN
1339 REYES, MARIAN GRACE TAFALLA
1340 REYES, MICHAEL ANGELO SANTOS
1341 REYES, PRIMROSE CADIENTE
1342 REYES, RACHEL ANNE
1343 REYES, WILLIAM
1344 RICAFORT, FREDERICK LASAY
1345 RICAFORT, MICAH PALO
1346 RICARTE, MARISSA CAO
1347 RIEGO, JOHN ANTHONY RAPIN
1348 RINANDANG, ABABAKAR ODARBE
1349 RIOTOC, ROY CHRISTIAN PARDO
1350 RITOS, SAMUEL II BRUNO
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 29 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1351 RIVERA, GERARD ANGELO ABRERA
1352 RIVERA, JOANNER PAULUS MATUBANG
1353 RIVERA, JONELL TUÑACAO
1354 RIVERA, MA AIRA CORONEL
1355 RIVERA, MARY FE DAYAG
1356 RIVERA, PAULYN BONIFACIO
1357 RIVERA, PIA ALLIZON
1358 RIVERA, VIA GRACE CAUBALEJO
1359 RIVERAL, RACQUEL ANNE SULLERA
1360 RIZADA, JACOB CORTUNA
1361 RIZAGA, ZEA MAY CARMELOTES
1362 RIÑON, PAUL HIGINIO MATEUM
1363 ROBARO, ALLYSA GARCIA
1364 RODOLFO, PRECIOUS CHRISSIAH MACAYA
1365 RODRIGUEZ, AARON CHRISTIAN MACASAET
1366 RODRIGUEZ, PAULA MAY QUIANGAN
1367 ROFEROS, RUBY JADE BARTIQUIN
1368 ROLLE, ALAINE CAMILLE PAVIA
1369 ROLLOQUE, JOHN SHEMEN SUYMAN
1370 ROMANO, ANACLETO II BATALLER
1371 ROMERO, KEITH MARTIN BAGON
1372 ROMERO, SHAINA MAY QUIJADA
1373 ROQUE, REEM MIAJOY ROSA
1374 ROSARIO, GIANNA LEA VERTUCIO
1375 ROXAS, ANASTACIO JR SABILA
1376 ROYO, RUSSELLE GIORGIO CARL CALIVARA
1377 RUBIA, RUFFY DELA TORRE
1378 RUDAS, KIRSTEN RICA TAGBAC
1379 RUNDINA, LEANNE PICORRO
1380 SAAGUNDO, ANGIELO GABRIEL DAING
1381 SABERON, KENT OLIVAR
1382 SABOYA, MARY JANE CALANTAS
1383 SABUCIDO, JULES BRYAN BALILI
1384 SADANGUIL, KENNETH KYLE CALZADO
1385 SAGANA, JAYVISON SANTOS
1386 SAGARAY, ANA REA BALVESTAMIN
1387 SAGLIBA, SARAH MAY GALAURA
1388 SAILES, KAREN ANGEL SIATANA
1389 SAINGAN, HANNA JEAN AYSON
1390 SAJO, RAFFAELA FAYE SANTOS
1391 SALAPARE, MARK DENNIS PEREZ
1392 SALAZA, HONORIO OWATAN
1393 SALAZAR, JANINA MAE PANGANIBAN
1394 SALAZAR, MARIEL SHEENA TOLENTINO
1395 SALAZAR, PHILIP REY BONGAY
1396 SALAZAR, ROBNICO MARAMAG
1397 SALCEDO, FIDEL PALEC
1398 SALES, ULYSSES ARDIE CALUMPIANO
1399 SALIENTES, GERALD VELASCO
1400 SALIGUMBA, JHOANNE KAROL JABINAL
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 30 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1401 SALINAS, DANICA JOY BAUTISTA
1402 SALNO, CINDY KARLA BAGUIAO
1403 SALONOY, MA JUANA LEGANIA
1404 SALVADOR, DOFER MARCOS
1405 SALVADOR, JONA CHRISTIA AGUILA
1406 SALVATERO, MARC DARIUS CORTEZ
1407 SALVIO, JESSA MAY VIVIT
1408 SAMAD, AMERA ABDULCARIM
1409 SAMAR, MARIE JOY FLOR
1410 SAMORAGA, ANGEL QUEEN MARINO
1411 SAN DIEGO, RYAN JOSHUA VERSOZA
1412 SAN JOSE, JARAH MAE SACDALAN
1413 SAN JOSE, KRISTINE ANN DALISAY
1414 SAN PEDRO, CHRISTIAN YACAT
1415 SANCHEZ, RENNZY LOUISE FRANCISCO
1416 SANGALANG, CHRISTIAN NOL ROMAN
1417 SANICO, ERNALYN BUNA
1418 SANSAN, ALEXANDRA RADOC
1419 SANTIAGO, ERICA MAE RAMIREZ
1420 SANTIAGO, JAMES CARL DE LEON
1421 SANTIAGO, JANTZEN GAVAN
1422 SANTIAGO, JENBERT MANUEL
1423 SANTOS, CARLA BEATRIX DIONISIO
1424 SANTOS, EDEL REENA BLAS
1425 SANTOS, JASMINE PACHEO
1426 SANTOS, JEREMY CHRISTIAN BALBOA
1427 SANTOS, MAICA ALMAYDA
1428 SANTOS, MARICRIS GONZAGA
1429 SANTOS, MELISSA JEANNE REINANTE
1430 SANTOS, MILES NICKO MENDOZA
1431 SANTOS, MIRAH JOY FERNANDO
1432 SANTOS, PAULINE MAGPAYO
1433 SANTOS, PRINCESS ANGELA HERNANDEZ
1434 SANTOS, RHIANNE MAE MATEO
1435 SANTOS, RICHARD JON FLORENZ MONTOYA
1436 SANTOS, ROCHELLE JADIA
1437 SARANGHILO, ELLA JAZMIN BAYACAL
1438 SARAPAT, PIA YSABEL CATALASAN
1439 SARIAN, KATE QUERUBIN PEÑASCOSAS
1440 SARMIENTO, JERICHO MELCHOR
1441 SARMIENTO, KIM ALTHEA ANDINO
1442 SARMIENTO, RED RICK PEREZ
1443 SARMIENTO, REY ANN HERMOSA
1444 SASOTA, IRA LEROY RODRIGUEZ
1445 SASTRE, RANDELE VALERIE DETRUZ
1446 SASUYA, JUDE WARREN
1447 SAURA, RALPH RANIE AYAD
1448 SAYAO, MARIELLE IBASCO
1449 SAYCON, DONNIE JOHN PARULAN
1450 SAYSON, MA CHRISTINA MUTIA
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 31 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1451 SEBASTIAN, RICCI MARRI TENG GUI
1452 SEBIDO, MARK RIEMANN GACOT
1453 SELIBIO, MA EMIE SANTOME
1454 SEMAÑA, MARY JOY TURLA
1455 SEMINISTRADO, SHAIRMANE DIMAPILIS
1456 SEMORAN, JOHANNAH ITING
1457 SENIEL, LUIGI ROEL TEJADA
1458 SENTELICES, MARIA RIZA ENDICO
1459 SENTENTA, BONN BRIX TECSON
1460 SERACARPIO, RACHELLE ANN LAGUILLES
1461 SERAFICA, PHILIP JOHN LLABAN
1462 SERAN, JESSA CALIMPONG
1463 SERRANO, MARY HASSELEINE CALATA
1464 SERVIÑO, ISABELLA MANLUYANG
1465 SEVERINO, VIM EMIL PALWA
1466 SEVILLA, SANDRA NABUA
1467 SIALMO, JOHN RHYL III LASPEÑAS
1468 SILAGAN, RODALYN LACSAMANA
1469 SILORIO, NICOLE ANNE JULIAN
1470 SILVANO, JAY ANN PACER
1471 SILVINO, ANA MARTINA AMARO
1472 SILVIO, JESSICA PAYNE
1473 SIMBLANTE, CATHERINE FORTU
1474 SINACSI, YLA JOLINA QUIAP
1475 SINGSING, RACHIEL FALCONITE
1476 SISON, IAN ISRAEL OCAMPO
1477 SISON, MARISOL OLLICA
1478 SISON, REBECCA AIRA LOPEZ
1479 SISTOSO, CHRYSELLE LOUISSE ARANIEGO
1480 SITJAR, ROZEL ANNE BACULO
1481 SITOY, JIMWELL INOC
1482 SOGUILON, FLORYN MAY PELERE
1483 SOLAMO, KATHLEEN JOYCE BARRIENTOS
1484 SOLICITO, LILA ANDREA VALES
1485 SOLIMA, DANIKKA GAYLE SAVELLANO
1486 SOLIMAN, GEORGIE MAE POLIDES
1487 SOLIS, NELISA ANN TABIOS
1488 SOLTES, EARL AMIEL ANGELES
1489 SOMERA, KATHLEEN ARRUEJO
1490 SORIAGA, MAJELLA VAÑO
1491 SORIANO, AILEEN JOYCE LABAJO
1492 SORIANO, JOSEPH EMMANUEL CALAPAN
1493 SORIANO, JULIE ANNE RAMOS
1494 SORIANO, SHARMAINE MUTYA SOLOMON
1495 SOTTO, JOAN MARY REYES
1496 STA ANA, SHEILA MENDOZA
1497 STO DOMINGO, DONNABELLE RAMIREZ
1498 SUA-AN, SHARINA MIAH PIMENTEL
1499 SUAN, NESTLE ARIANE PATAGNAN
1500 SUAREZ, GERALYN SIEZ
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 32 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1501 SUBA, ABIGAIL YUMUL
1502 SUGABO, ROSELLE CHRIST IRAPTA
1503 SUGANOB, IAN BARBACENA
1504 SUICO, KENNYBOIE ANDAYA
1505 SUMA, SITTIE SAIMAH H AMER
1506 SUMALINOG, DAVINA ROSE RAMA
1507 SUMANG, WILREA JUNISSE ARANETA
1508 SUMAYA, ROBIN ARIEL FLORES
1509 SUMBANG, RUBISA GAYATGAY
1510 SUMILE, CHRISTIAN MAE SITOY
1511 SUPNET, DEANA MARI ADAOAG
1512 SURARA, CAMILLE CHAN
1513 SURIAGA, JEHNA MAE NILLOSA
1514 SUYU, CHRISTIAN JAMES CARONAN
1515 SY, ALVINSON RIÑA
1516 SYJUECO, ANGELA CAUSING
1517 TABALINA, IRRAH CRIS MOTOL
1518 TABALOC, MYLA ANGELA RIVERA
1519 TABBU, KARINA MAE SIGGAYO
1520 TABING, RUTH MONOCAY
1521 TABUG, MARIROSE MATUS
1522 TABUZO, LIEZEL MAE LUMBAO
1523 TACASTACAS, MELISSA MAE DE LA CRUZ
1524 TADIFA, DONNABEL KATE GUERRERO
1525 TAFALLA, ALYSSA MARIE TAGLE
1526 TAGUINOD, JUSTINE ROSE CHAVEZ
1527 TAJANLANGIT, HERNAN III GENOVIA
1528 TALADUA, CHRISTINE MAELA JOY BANDIGAN
1529 TALAMAYAN, MC JETHRO POV BISCARRA
1530 TALANAY, CLAUDETTE DIONISIO
1531 TALANGO, MAY CLIDE YADAN
1532 TALAVERA, HANNAH FAYE VILLANUEVA
1533 TALENTO, JOANNA CLAIRE SACRIZ
1534 TALLOD, PAULA XAVIERA DIZON
1535 TALUCOD, CARISSE DYMPNA ANDOY
1536 TAM, HONEY REEZA GRACE GASCON
1537 TAMAYO, GINO JOSEPH NGAN
1538 TAMBAN, ERIKA BUSMEON
1539 TAN, ABIGAIL GRACE CHIONG
1540 TAN, ALTHEA REJANO
1541 TAN, ELDON PAUL DOMINGONO
1542 TAN, GELINA GRACE ANG
1543 TAN, MA FATIMA OBGUIA
1544 TAN, MYREN RANGPAS
1545 TANALGO, IVY DAWN TABAO
1546 TANDOC, JOHN ANTHONY LLANZANA
1547 TANGCA, JOSHUA TITO LAPIE
1548 TANJECO, ROY MACASINAG
1549 TAPALLA, MARIE ANGELA MARQUEZ
1550 TAPAS, DANA ROYCE FACTOR
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 33 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1551 TAPIRE, MICHELLE UNTALAN
1552 TARIGA, MA ANGELA BRISTOL
1553 TARUC, NESLY JOHN LIWANAG
1554 TAYAOTAO, GARTH CARIAS
1555 TAYO, DARWIN JAMES CO
1556 TAÑAG, RHEALEN JOY PAMITTAN
1557 TAÑO, SERVIENREY PAG-ONG
1558 TEE, AARON LESTER SALES
1559 TEJERO, FATIMA ROSEANNE PANGANDAMAN
1560 TELEN, JANNA VERONICA OMAS
1561 TEOPE, CELINA NICOLE LEYRAN
1562 TERRIBLE, CYRUS DERPO
1563 TESORERO, MICHAEL ANTHONY BERNAL
1564 TIAMZON, JAN EDGAR MORALES
1565 TIANZON, ALLYSA KRHYSS LIBERATO
1566 TIBULE, CHRYZTYN LIM
1567 TIENZO, RIGENALD
1568 TIGLAO, ANN JHENNETT YAMBAO
1569 TIMBOL, DANIEL PAUL LIMPIADA
1570 TIMTIM, SHEENA MARIE ALBA
1571 TINAO, PAULINE LINDSAY TESTA
1572 TINAPAY, RUFFA MAE TOÑACAO
1573 TINAY, MARIA LUISA DEGRACIA
1574 TIPON, JHUMEL
1575 TIU, MAEGAN CAINGHOG
1576 TODYOG, JEENA KLAIRE BAGUIWET
1577 TOLEDO, MARIE CRIS BAWAR
1578 TOLENTINO, DANICA RIZZIE ANCHETA
1579 TOLENTINO, ELJAY PIGAO
1580 TOLENTINO, HELENA NICOLE BAUTISTA
1581 TOLENTINO, STEPHANIE DAMASO
1582 TOLORIO, ELICA WILLOJ ABRAJANO
1583 TOMINDUG, JIBRAN ALIP
1584 TONDO, CARLA AMIEL ROQUERO
1585 TORECHILLA, RICHEL ALENTAJAN
1586 TORIO, JEFFERSON VARGAS
1587 TORIO, JONATHAN CALAGUI
1588 TORREGOSA, JEZREEL JOY LUMBAR
1589 TORRES, CARL JHON IGNACIO
1590 TORRES, ISIAH KEISH TRANCO
1591 TORRES, JENSEL MIKAELA DE VEYRA
1592 TORRES, JOHANNA MARIE BASAY
1593 TORRES, JULIENNE THERESE UY
1594 TORRES, MICAH VIZCAYNO
1595 TORRES, NIÑA SHAYNE CLARETTE MAHINAY
1596 TRINIDAD, GLENN DALE DELGADO
1597 TUAZON, JOHN MARSHALL UYBUNGCO
1598 TUGENIO, STEN VASQUEZ
1599 TUGONON, JEYSON SENERPIDA
1600 TULANG, JOANA KRISTEL DEL ROSARIO
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 34 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1601 TULAYLAY, MARIA SOPHIA OCHOA
1602 TULIAO, JOVIE-NELVA QUILANG
1603 TUMABANG, VERA KIM JACI GARROTE
1604 TUMAQUE, MA ANGELA MACTAL
1605 TUMULAK, CARMEL MAE MANINGO
1606 TURGO, EZEKIEL LACSAMANA
1607 TURNO, IVY JEAN JIMENEZ
1608 TURTUR, ERIKA LORRAINE TOLEDO
1609 UCLARAY, JONAH JUANITEZ
1610 UDAH, MADZNI ARASAIN
1611 ULEP, LIAM MARC FELIX
1612 URBANO, JEREMIAH COLOMA
1613 URCIA, KRISTINE MARTIN
1614 UY, JASPER BRYAN TY
1615 UY, JOAN MARIE SILVANO
1616 UY, MARK JAYSON BANOSA
1617 UYCOQUE, PRECIOUS ALEC LOYOLA
1618 UYGUANGCO, MARIAN DIONIO
1619 VAFLOR, CRIS ANN CUNA
1620 VALDEZ, ARY JAN NERI
1621 VALDEZ, SHEENA ALONZO
1622 VALENZUELA, ANNIKA HERRERO
1623 VALENZUELA, MARIA FATIMA YALUNG
1624 VALERIO, LOVELY MASIGLAT
1625 VALITE, NEOME CZARINA LUCERO
1626 VALMONTE, ANGELIKA TORRES
1627 VALONES, JODAINA ABUZO
1628 VARGAS, JESSADEL VEDAD
1629 VARGAS, RIKKA BARBADO
1630 VASQUEZ, EZRA MADELEINE SALAS
1631 VELARDE, CARMELA CHU
1632 VELASCO, ARIANNE DAACA
1633 VELILIA, NADINE IGNACIO
1634 VELORIA, HYLENE BOLASOC
1635 VERAL, JESSA VILLAROSA
1636 VERAR, ALYSSA VENIZ UY
1637 VERBA, MARY JANE GREGORIO
1638 VERDEFLOR, EDEN BALONA
1639 VERGARA, KEYLLY ANNJOY DIKIT
1640 VERGARA, VINCENT RODRIGUEZ
1641 VERUECO, RODNY LUGO
1642 VICHER, SHENDELL MAE CORTEZ
1643 VICMUDO, FRANCIS MAR LORIA
1644 VIDAL, JUDITH EDROSO
1645 VILA, DIANNE ABIGAIL DE GUZMAN
1646 VILLA, JENNIE ROSE BEATIZULA
1647 VILLADARES, CHERRLYN MORENO
1648 VILLADIEGO, CHRISTIA MAE AZUCENA
1649 VILLAFLORES, KATRINA MAE QUIÑONES
1650 VILLALUZ, VICTOR JR TUMOLVA
Roll of Successful Examinees in the
C. P. A. LICENSURE EXAMINATION
Held on MAY 12, 2019 & FF. DAYS Page: 35 of 35
Released on MAY 27, 2019
Seq. No. N a m e
1651 VILLALVA, GERALDINE DECENA
1652 VILLAMOR, MARIELLA LOIS GEROY
1653 VILLANUEVA, JOANNA MAE ROBLE
1654 VILLANUEVA, RAFFY DE GUZMAN
1655 VILLANUEVA, VINCE CLARENCE VELORIA
1656 VILLAPANDO, NIA COLEEN MENDOZA
1657 VILLARETE, NAGEL RANIEL TABLAN
1658 VILLARUEL, JELLIE ANN RABARIA
1659 VILLAVER, FRANCIS DAVE QUIRINO
1660 VILLAVIZA, JORRIEL FABROS
1661 VILLEGAS, LAUVILLE LAURON
1662 VILLETE, JOHN FLORENCE LUCENA
1663 VILORIA, JERVIN SACDALAN
1664 VILORIA, SHEKINA LORAINE PASTOR
1665 VINCE CRUZ, ELIZAR PADERNOS
1666 VINSON, KRISHA MAE SAMILLANO
1667 VIRAY, JASPER MAYOGANTE
1668 VIRTUDAZO, AIMEE LALACE ROSETE
1669 VITALISTA, DONNA JANE DULAY
1670 VITOR, KEITH CYNEL GENES
1671 VIVARES, CHEZKA CAINOY
1672 VIVARES, ROSELLE MAE FLORES
1673 VIÑAS, MICHAEL DELOS ANGELES
1674 WATAS, SANDREX SULAPAS
1675 WATIWAT, EMANWEL BREN BAYDAL
1676 WOODS, ANGELINE JAYNE PINEDA
1677 YACAP, JOAN PINCA
1678 YAMBAO, GRAYSON GUEVARRA
1679 YAMBOT, KEITH MARIE FERMIN
1680 YAN, ALEXANDRA MIKAELA CRUZ
1681 YAO, KATHERINE MIRZI SUPEÑA
1682 YAO, MANUEL MA MASON III GARVIDA
1683 YAP, DARLENE NAÑEZ
1684 YAP, JISHA THERESE DE LEON
1685 YEE, NARC JAMES MONSALVE
1686 YOGCAYOG, JEFFERSON SIANO
1687 YONG, MARIA RIZZA REYES
1688 YU, DANICA JOY MACABACYAO
1689 YU, PAMELA GLINOGA
1690 YULO, MELISSA ANN LIM
1691 YWAYAN, EDWARD IAN MAGUILA
1692 ZAMORA, JAILYN CRUZ
1693 ZAPANTA, GREG ISIDORE CABELLO
1694 ZAPATA, TRICIA RAE NOLASCO
1695 ZARAGOZA, JIEA BACAY
1696 ZARATAR, WELMAR BEGUIRAS
1697 ZASPA, LEINARD JAN CORRES
1698 ZAYAS, MARY FELROSE DIANGO
1699 ZULUETA, KRISTINE JOY CEPE
NOTHING FOLLOWS----------------------
Manila, Philippines
MAY 27, 2019
RECOMMENDING APPROVAL:
NOE G. QUIÑANOLA
Chairman
Board of Accountancy
APPROVED:
TEOFILO S. PILANDO, JR.
Chairman