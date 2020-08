Laguna province records highest COVID-19 cases in Calabarzon

posted August 07, 2020 at 06:48 pm by Willie Casas August 07, 2020 at 06:48 pm

According to the August 5, 2020 COVID-19 Situation Report of the Department of Health– CALABARZON (Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon), the province of Laguna holds the highest number of COVID-19 cases in the region with 3,332 followed by the provinces of Rizal with 1,785, Cavite -1,452, Batangas – 1,281 and Quezon – 436. A total of 8,286 cases were recorded with 2,783 recoveries and 315 deaths. “CALABARZON is one of the country’s economic region and 35 of the 74-manufacturing special economic zones are located here at karamihan dito nasa Laguna. Isa sa mga dahilan na nakita naming pagtaas ng kaso ay galing sa mga industries. Nabigla sila sa pangyayari at lahat ng mga empleyado nilang nagpositibo, pinapauwi at hindi pinapapasok, kaya itong ang mga nagkalat ng virus sa kanilang mga pamilya at sa kanilang komunidad,” Regional Director Eduardo Janairo said. “Dahil dito nakipagpulong kami sa PEZA (Philippine Economic Zone), DOLE at DTI at sa mga industry heads upang magkaroon ng sistema kung paano mako-control ang pagdami at upang mabigyan din ng agarang lunas ang mga empleyado na magpopositibo sa COVID-19 at madala sila sa mga itinalaga nating mga quarantine centers sa mga probinsya.”“Kailangang pagtulungan natin ang ganitong sitwasyon dahil hindi natin kaya na isara ang ating ekonomiya at hindi rin natin dapat pabayaan ang kalusugan ng mga tao na siyang nagtataguyod sa ating ekonomiya dahil pare-pareho tayong mahihirapan,” he added. Janairo said that the regional office has sent additional health workers in the provinces to augment the lack of nurses and doctors who will manage COVID-19 patients. “Nagpapasalamat din ako sa suporta ng mga local governments natin, particular sa mga governors, upang maibigay and ibang pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan sa mga probinsya at mabawasan ang kakulangan sa ating mga health workers sa pagtatalaga nila ng additional na manpower para mangalaga ng mga dumaraming COVID patients natin.” “We have sufficient supplies of surgical masks, gloves and other PPEs for our health workers in the region,” he said.

COMMENT DISCLAIMER: Reader comments posted on this Web site are not in any way endorsed by Manila Standard. Comments are views by manilastandard.net readers who exercise their right to free expression and they do not necessarily represent or reflect the position or viewpoint of manilastandard.net. While reserving this publication’s right to delete comments that are deemed offensive, indecent or inconsistent with Manila Standard editorial standards, Manila Standard may not be held liable for any false information posted by readers in this comments section.