The Professional Regulation Commission (PRC) officially released the name of board passers in which 4,006 out of 4,716 passed the Physician Licensure Examination given by the Board of Medicine in the cities of Manila, Baguio, Cebu, and Davao this September 2019. The result of examination with respect to one examinee was withheld pending final determination of her liabilities under the rules and regulations governing licensure examination

Topnotchers of the Physician Licensure Exam PLE (Sept 2019)

Here are the individuals that excel during the recently concluded Physician Licensure Examination lead by Federico Adriano Peralta IV from University of Santo Tomas who garnered the highest rating with 90.92.

RANK NAME SCHOOL RATING %
1 FEDERICO ADRIANO PERALTA IV UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 90.92
2 RAY ZANORIA PEREZ II CEBU INSTITUTE OF MEDICINE 90.33
3 ROWEL CALVIN CASTRO RAZON ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION 90.25
4 JUDEA GALANG GONZALES ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION 89.75
  VIEN CHRISTIAN LIM LANSANGAN FAR EASTERN UNIVERSITY- NICANOR REYES ME CAL FOUNDATION 89.75
  JOSEPH ALEXANDER DELA CRUZ PAGUIO UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES- MANILA 89.75
5 EUGENE RICHARD TAN YAP UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 89.50
6 FEBBY TABUNDA DIABORDO DE LA SALLE MED. & HEALTH SCIENCE INST.(FOR.DLSU-DASMA HS) 89.42
  JOHANNA LYNNE MANALO LA ROSA ST. LUKE’S MED. CENTER COLL. OF ME .-WILLIAM H. QUASHA MEM. 89.42
  JERAHMEEL ALESON LOPEZ MAPILI ATENEO DE MLA UNIV. SCHOOL OF MED. & PUBLIC HEALTH-PASIG 89.42
7 HANNA CLEMENTINE QUE TAN UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES- MANILA 89.25
8 ALYSSA SAMANTHA CATAPIA FUSINGAN UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES- MANILA 89.17
  SAMUEL CHRISTIAN CU ONG UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES- MANILA 89.17
9 KARL FRANCIS YAP CHAN ATENEO DE MLA UNIV. SCHOOL OF MED. & PUBLIC HEALTH-PASIG 89.08
  PATRICIA MONIQUE LIWANAG TORRES UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 89.08
  DANIEL GONZALES VILLANGCA JR ST. LUKE’S MED. CENTER COLL. OF MED.-WILLIAM H. QUASHA MEM. 89.08
10 SEAN YUKLIEV SAN PEDRO AUSTRIA MANILA CENTRAL UNIVERSITY- CALOOCAN CITY 89.00
  CARLO JAY RUBIO DEJELO DE LA SALLE MED. & HEALTH SCIENCES INST.(FOR.DLSU-DASMA HS) 89.00

The list of the best performing school of the Physician Licensure Exam PLE (Sept 2019)

  School Total No. of Exam. Total No. Passed %
1    ATENEO DE MLA UNIV. SCHOOL OF MED. & PUBLIC HEALTH-PASIG 133 133 100.00 %
  CEBU INSTITUTE OF MEDICINE 127 127 100.00 %
  PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MAYNILA 103 103 100.00 %
2 UNIVERSITY OF SANTO TOMAS 433 430 99.31 %
3 UNIVERSITY OF THE EAST RAMON MAGSAYSAY MEM MEDICAL CTR

 297 293 98.65 %
  UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MANILA 148 146 98.65 %
4 FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION 301 296 98.34 %
5 SAINT LOUIS UNIVERSITY 157 153 97.45 %
6 DAVAO MEDICAL SCHOOL FOUNDATION 178 170 95.51 %
7 DE LA SALLE MED. & HEALTH SCIENCES INST.(FOR.DLSU-DASMA HS)

 238 214 89.92 %
8 CEBU DOCTORS UNIVERSITY-COLLEGE OF MEDICINE

 126 110 87.30 %

 

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION (PLE)

Official List of Passers (Source: PRC)

Held on September 7-8, 14-15, 2019

Released on September 19, 2019

1 AARON, GLEN ANTON TANGHAL

2 ABABA, LEO MARTIN PALACIO

3 ABACAN, RAPHAEL LOPEZ

4 ABAD, ALLELEE CABALONGA

5 ABAD, ISRAEL CONRAD PORNOSDORO

6 ABAD, JAKES KATHERIENE BATUL

7 ABAD, JOSEPH ZACHARY MORA

8 ABAD, KRISTELLE ROBARO

9 ABAD, PATRICK RAYMOND SISON

10 ABAD, YBONIE ANTONIO

11 ABAGAT, RICK JEYRALD MAGALONG

12 ABALOS, ALYANNA JOSON

13 ABALOS, RONNEL JHEANE ONOFRE MENDOZA

14 ABANSI, GELENE ATIENZA

15 ABAYA, MARIA NIELITA NACE

16 ABAÑO, DAVE FRANCIS TOLENTINO

17 ABAÑO, PAUL ANDREW BAYANI

18 ABCEDE, COCKIE GELBOLINGO

19 ABDULAJID, AL-GAMAR SALAMBATAN

20 ABDULCADER, MOHAMMAD BAKRY MOHAMMAD

21 ABDULCADER-MASIDING, SANNAH MOHAMMAD

22 ABDULLA, AR-RAQUIB DEL CARMEN

23 ABDULLAH, ZAIBUN NISAH MALOMALO

24 ABEJO, JUAN TEOFILO ANTONIO BARGAS

25 ABEJUELA, NHICCO FRANCIS RAMIREZ

26 ABELA, JAKE NANGIT

27 ABELITA, ELAINE JOYCE FUENTEBELLA

28 ABELLA, AIRA MONICA REYES

29 ABELLA, ELJAY MAE ARRIETA

30 ABELLERA, JUSTIN ALEXANDER CRUZ

31 ABELLO, ALEXANDRA NOELLE PALANG

32 ABELLON, MARK NEIL BIBAT

33 ABEN, CHRISTIAN PAUL RIMANDO

34 ABERGAS, EFRAIM RAMOS

35 ABERIN, ALEKZANDRA MITZI ERORITA

36 ABESAMIS, JULIUS BRYAN CRISTOBAL

37 ABILLAR, ALLYSSA CLARIZ PIALAGO

38 ABLAO, JOSEPH ARIEL RABANZO

39 ABLAY, IRVIN PHILLIP GONZALVO

40 ABON, LLOYD FERDINAND GARCIA

41 ABPI, MUHAMMAD MONZER DUMAMA

42 ABRENICA, EARLE CEO DELA CRUZ

43 ABUCEJO, LEA BAGUHIN

44 ABUCEJO, MAY PRINCES TORREGOSA

45 ABUL, ALFRED JOSHUA CASONA

46 ABUNALES, IMMA BEATE ZEN SALIWAN

47 ABUNDO, SIMON AARON JONSON

48 ACALA, ARCHIMEDES ACIDO

49 ACANTO, JESSICA CAMBRONERO

50 ACBANG, JEANINE DE SESTO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 3 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

51 ACDA, RAINIER SOLOMON AMORANTO

52 ACEBEDO, ARCHIE CUIZON

53 ACEBUQUE, FLOREL MAY CABARDO

54 ACELAJADO, GENNARO ALDOUS MAYORES

55 ACERA, BERNADETH ACOJIDO

56 ACERO, JULIE MAE TIMBAL

57 ACERO, RAYMOND DACUDAO

58 ACEVEDO, BUEN JOSEPH LIM

59 ACLAN, LYNDON GERALDE

60 ACLARACION, KAYE QUINANAHAN

61 ACOBA, JANINE BIANCA MUÑOZ

62 ACOP, REICHEL ANGELO SAN JUAN

63 ACOSTA, DONNA ROSE KUAN TIU

64 ACUIN, MARRAH AVILA

65 ACUIN, MIGUEL ENRICO SANTOS

66 ACUÑA, PATRICIA ANN BEATRICE QUICHO

67 ACYATAN, MARK EPHRAIM GONZALES

68 ADORADOR, JO MARI DARVIN CARNAJE

69 ADRIANO, MARIA TIMOTHENA ALEXANDRA ALVAREZ

70 ADRIANO, MC JANDY CAPANAS

71 ADTOON, JENNY ANIÑON

72 ADUL, JOANNA FELICITA RAMELB

73 ADVIENTO, KRISTINE ANNE RABANG

74 ADVINCULA, MARVIN TINAO

75 ADVINCULA, WESLEY DANIEL CASTOR

76 AFINIDAD, CLARICE GRACE ACUÑA

77 AGAPITO, KRIZZIA LYNNE PICO

78 AGBAYANI, RON ANDRE LIBUIT

79 AGBON, R-JAY FALALIMPA

80 AGCAOILI, PHOEBE NICOLE YANIG

81 AGDAN, ADELE CLARICE ESTANDARTE

82 AGENA, PRECIOUS LOVE AQUIATAN

83 AGLIPAY, DENVER CARL GALES

84 AGOD, IRENE CLAIRE PACIA

85 AGONOY, ADRIAN KEVIN CANTARA

86 AGRAVIO, JOBB NATHAN PASION

87 AGUDA, EUNICE HEINCY HIPOLITO

88 AGUERO, MAURICE JEANNE ROSERO

89 AGUILA, JUAN PAOLO AMODIA

90 AGUILA, NIELSEN PANOPIO

91 AGUILAR, AURA JARRELL CUNAN

92 AGUILAR, EARVIN JAWN AYUMAYUM

93 AGUILAR, MARIEDEL SUAREZ

94 AGUIRRE, KAREN ANNE ARENAL

95 AGUIRRE, MA JESSICA ELIZABETH ESPULGAR

96 AGUIRRE, MERIELLE MESANA

97 AGUIRRE, RAM AROLF CUENTO

98 AGULAN, REGINA THEA VINLUAN

99 AGUNOD, CARL CHRISTIAN TANDOC

100 AGUSTIN, CRISTINA ANNE SANTOS

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 4 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

101 AKMADOR, NAHUDAN AGPANGAN

102 AL-ALAWI, AL-FRAZIL USMAN

103 ALABAN, JHAY RALPH ABELLA

104 ALAM, MARWA GARINGAN

105 ALANO, KATHRIN ALMA VICTORIA MAMBIL

106 ALANO, RIA ALEXANDRA CEQUEÑA

107 ALARILLA, FRANCES BEATRICE LAGMAN

108 ALAVAZO, MARIA RIZA JO BAUTISTA

109 ALBA, MARIA KRISTENE DARACAN

110 ALBA, MAXINE LALLY TYBACO

111 ALBARANDO, SHANTY DANYTH ENCARGUEZ

112 ALBARIDA, BETHA FE ROSARIO

113 ALBARIDO, ALMIRA AURE

114 ALBAÑO, HERA THERESA REOLA

115 ALBERTO, ARJAY FRANZ JOSEPH ALEJANDRO

116 ALBIOS, JANET ESCOBA

117 ALBO, ED SHEEN PAULO TESORERO

118 ALCALA, CAIZELLE KATE BUENO

119 ALCANCIA, CYRIL DEAN ESPEJO

120 ALCANTARA, CHARMINE MENDOZA

121 ALCANTARA, CZARINA JINNEL VERDE

122 ALCANTARA, EARL JOSHUA GABASA

123 ALCANTARA, FRANCIS LORENZO ALEDIA

124 ALCANTARA, JOHN CLEMEN ONIA

125 ALCANTARA, MICHAEL AARON MORIT

126 ALCANTARA, PATRICIA YSABEL MEDINA

127 ALCAUSIN, SIGFRIED VINCENT PALMA

128 ALCAYDE, DONN LORENZ IVAN MANCENIDO

129 ALCAZAR, ALYSA ANN ALVAREZ

130 ALCAZAREN, PETERSIAN MAGSULIT

131 ALCERA, EUSEBIO III TINGZON

132 ALCID, MA ARABELLA JAFFNA CABE

133 ALCONIS, KYLA KARENINA BAUTISTA

134 ALCOREZA, ANGELICA AJA DANGCA

135 ALCOREZA, JESSICA DATON

136 ALDAY, KYLE BENEDICT ALVIAR

137 ALDAY, ROSE AN BOLITO

138 ALDEA, MICHAELLA PAULA MANLAPAZ

139 ALDECOA, AILEEN DOROTHY PUA

140 ALDECOA, KIM ABBEGAIL TAN

141 ALEA, ALZEA CHRISEL HINAGPIS

142 ALEA, DENZ MARC RAY TIMTIMAN

143 ALEGARBES, FLORDILYN MEJORADA

144 ALEJAGA, JULIUS JOHN ATIENZA

145 ALEJANDRO, ANGELICA BAUTISTA

146 ALEJO, JHONALEEN TIANGCO

147 ALEMANIA, RENZ MARION MARGALLO

148 ALENTON, MARYCRIS REYES

149 ALERIA, VERGIL ANDRIN

150 ALFARO, JULIUS RAYNARD DESACOLA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 5 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

151 ALFON, CARLO ABELLA

152 ALFONSO, HANNISHA PATRICE HESHAN

153 ALGUIRE, JANICA LOREN SEGUERRA

154 ALI, SITTIE JUNAINAH LANDICHO

155 ALIBOGHA, NIKETCH CANILLO

156 ALIBONG, JEREMI HEIY ROSLINDA

157 ALICANTE, JOHN CEDRICK CENAL

158 ALICER, JOHN FELIX PALMA

159 ALIDO, REUBEN JAN EVITE

160 ALIGGAYU, SYN JYN VINCENT DAVILA

161 ALIH, SHERHAIFA SADIL

162 ALINDAJAO, GRECHELLE MAE SUNGAHID

163 ALIPEN, ALLEN REY AMARRA

164 ALIPIO, CHERRY ANNE PALABAY

165 ALIPON, ABIEL DOMMINIC DIA

166 ALLANIGUE, CRESSIE ANNE ALCANTARA

167 ALLAS, JOSETTE KRISTELLE CARDENIO

168 ALLI, ARIANNE FELIZA FREIDA CALDERON

169 ALMANZOR, BEATRIZ LOUISE JAVIER

170 ALMEDA, FREDERICK RAMOS

171 ALMOJUELA, MA TRISHA LOUISE PEÑOLA

172 ALMONTE, KATE LOREN MURILLO

173 ALOG, ANA KATRINA MAMUAD

174 ALONTO, ANISAH HAYAMINNAH DIMALUTANG

175 ALONZO, ABIGAIL SALIBAY

176 ALONZO, CHRISTINE AZALEA BANTATUA

177 ALONZO, EDUARDO JR FERNANDEZ

178 ALONZO, ERIKA ANGELYN MARQUEZ

179 ALONZO, RAPHAEL ALMEDA

180 ALONZO, THEA KRISTELLE VALLECER

181 ALORRO, CHRISTIE MARIE JALOVA

182 ALQUISALAS, ALFON THOM DOROY

183 ALQURUM, SHEREEN ALVIAR

184 ALTRES, FRANCISCO JR CABELIN

185 ALUMNO, SEAN NICCOLO LAUREANO

186 ALVAREZ, ERIKA MARIE ANDREA DIMALIBOT

187 ALVAREZ, LEANDRO MARTIN PAVON

188 ALVIZO, VINNA FAYE MURAKAMI

189 ALZONA, JOHN DALE CABRERA

190 AMA, ANDRICK COLE DECENA

191 AMADOR, ANJELA FAE JINTALAN

192 AMADORE, RENE JR ARGEL

193 AMANTE, JONATHAN IV KADUSALE

194 AMARGO, JAN RAY CHUA

195 AMASULA, AGOS-GEL RAMOS

196 AMAT, MARIA CRISTINA SALVA

197 AMBA, ARJAY ENONG

198 AMBA, RON JERRIL RUBIN

199 AMBOJIA, PAULA CZARINA MAGNO

200 AMBOY, ANGELITO GARCIA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 6 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

201 AMILASAN, KANEEZ FATIMA KIBTIANI

202 AMINO, MARIA ADORADA JOY NATAVIO

203 AMIRUL, MARENA ABUBAKAR

204 AMOG, PIERRE MENESES

205 AMOJEDO, JULIANNE MARIE SUBADE

206 AMOS, CLARISSA HINOLA

207 AMPARADO, DANIEL ERICK TEROSA

208 AMPIL, ESTHER CECILLE LEONARDIA

209 AMPIL, SHERRY MAE MANZANARES

210 AMPOLOQUIO, DIVINA VALLECERA

211 AMPUAN, HAFSAH LAO

212 AN, ANGELICA ESPINA

213 ANAM, ALSALMAN ABUBAKAR

214 ANAPI, GERAMYL RAMOS

215 ANCA, ERICK RAFAEL

216 ANCAJAS, JOHANNA REYES

217 ANCHETA, ANGELICA MARIE LEE

218 ANCHETA, CELLA MARIE ENCARNACION

219 ANCHETA, MONICA IVY POSCABLO

220 ANDAMO, KARLA NICOLLE BREVA

221 ANDAN, PATRICK AARON RAMOS

222 ANDAYA, DARYL MORA

223 ANDAYA, PATRICIA FLEUR JARUMAYAN

224 ANDIA, EILEENE JOY ESMERALDA

225 ANDICO, RICA MARIE BELANDRES

226 ANDINO, ALIANA KESHIA PAUNLAGUI

227 ANDUJARE, KRISTINE MAE BAUTISTA

228 ANG, DIVINA GRACE ORTEGA

229 ANG, ERIKA MONIQUE QUIROZ

230 ANG, FELICE KATRINA CASTRO

231 ANG, JOSE JR SANTALOJA

232 ANG, MARIA GABRIELLE RENDON

233 ANG, MILES YU

234 ANG, PATRICK ALBERT TRINIDAD

235 ANGALA, MARA HORTIZUELA

236 ANGELES, ANTHONY CONSTANCE MANUEL

237 ANGELES, GABRIEL NICO DETERA

238 ANGELES, JEANETTE ESCOTO

239 ANGELES, KATHRINA SOLLESTRE

240 ANGELES, MARICRIS BACAY

241 ANINO, ELADIO G V MONTON

242 ANOPOL, JEROME AVILA

243 ANSINO, JAN REYGINE GUILLEN

244 ANTAZO, RIA JOYCE CEÑIDOZA

245 ANTIDO, CHINEE NERI

246 ANTONIO, JELLY ANN KEITH SUANSON

247 ANTONIO, LILIA MELISSA UGALDE

248 ANTONIO, NATHANIEL DULNUAN

249 ANYOG, PHILIP OMAR EDDUN

250 APA, VINCENT OMAR AUGUSTO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 7 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

251 APALLA, MC CORNELIUS MALANA

252 APARATO, ANNA LEAH LANDICHO

253 APELACIO, LORINA LYNNE CASTROMAYOR

254 APIADO, TWINKLE ANN GOBRES

255 APOSAGA, VON ANDRE

256 APOSTOL, NIKKA PADILLA

257 AQUILER, FRANCIS CHRISTIAN PRADO

258 AQUILER, JESSAH SUAREZ

259 AQUINO, DEANIE ERICA BIRUNG

260 AQUINO, JEREMIAH

261 AQUINO, JOSEPH ARMAN BONGCO

262 AQUINO, JUSUE FERNANDEZ

263 AQUINO, KARENINA MARION LOUISE SAMSON

264 AQUINO, MA ABIGAIL MANALASTAS

265 AQUINO, MEREALLE ADRINA RUIZ

266 AQUINO, MICHAEL ADAM CALIAO

267 AQUINO, SEAN PAOLO OHRELLE BAUTISTA

268 ARADO, ROCHELLE JOYCE DARIA

269 ARAGON, JESUSA MAE AGUILAR

270 ARANCILLO, JAN PATRIC BLASURCA

271 ARANETA, LEONARD VINCE TAN

272 ARANZA, SHELEMIAH APRECIO

273 ARAO, LOUISSE BLOOM CARIÑO

274 ARBOLEDA, JEFFREY SIMPAO

275 ARBOLEDA, JORIEL MARION URBIZTONDO

276 ARCE, ARIENNE ISABELLE JARDIOLIN

277 ARCE, JUSTIN OLARTE

278 ARCENAS, LORD JOHN ELMER BURI

279 ARCENAS, VERONICA ESCUTIN

280 ARCEO, JACQUELINE BUENAFE

281 ARE, ANDREA GRACE BENITO

282 ARELLANO, KAMILLE LIKA MARI GARCIA

283 ARENAJO, MARIA CHRISTINE NAVARRO

284 ARENAS, ANA ABIGAELLE ADEVA

285 ARENAS, CHARLES LOUIE PELAEZ

286 ARENAS, LUZ VIRGINIA “LUGIN” SUN

287 ARGANTE, SHIELA ANN ALBORQUE

288 ARGENT, CHERYL JULIE SAMSON

289 ARGONZA, MISHAEL JR PALIT-ANG

290 ARIVAN, ALEJANDRO ANTONIO OSABEL

291 ARKONCEL, MANUEL JOSE JR OÑATE

292 ARMES, JANELLA VILLANUEVA

293 ARNADO, PRINCESS BIENVINEDA VILLAMOR

294 ARNANTE, MATTHEW AARON CONTE

295 ARQUIZA, ANDREA NOELLE LOPEZ

296 ARRIBA, HARDIN CHICANO

297 ARROYO, ALVIN JOSEPH DE LEON

298 ARROYO, RYAN NEIL AZARCON

299 ARZADON, ANTONIO GABRIEL PADUA

300 ASANZA, DONELIE KAY TAPEL

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 8 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

301 ASILO, KIMBERLY RUTH GUEVARRA

302 ASINAS, KAHREEN CASTRO

303 ASIS, ANNE DOMINIQUE KABINGUE

304 ASUG, MARK MILO PERICO

305 ASUNCION, MARY GRACE LARANJO

306 ATAL, MARTIN FLORENTINE SANTOS

307 ATAY, LORDFREY DICKSON MAGTUBA

308 ATIANZAR, CINDY ARELLANO

309 ATIENZA, ANGELICA ROSE PEÑA

310 ATIENZA, KRISTINE JEANICA DELA PEÑA

311 ATIENZA, MARY ANTONETTE DUSABAN

312 ATIENZA, MELANIE ANNE MAALIHAN

313 ATIENZA, NIÑO ANGELO VITERBO

314 ATIENZA, VICENTE RAFAEL MAYO

315 ATOS, GREGORY ALLAN I ESPERANCILLA

316 ATSUMI, REIKA ALEGRE

317 ATUN, JUVENAL IAN SALVADOR

318 AURO, JEUNE

319 AUSTRIA, MICHELLE PIA ANNE BOCO

320 AUSTRIA, SEAN YUKLIEV SAN PEDRO

321 AVANCE, PAOLA MARIE GONZALES

322 AVENIR, MELISSA RAE DACARA

323 AVERILLA, KEVIN GEORGE AZADA

324 AVES, CHRISTIAN DALE AGUSTIN

325 AVILA, ARION ANDRONICUS PAMBID

326 AVILA, NOVELYN BERSAMINA

327 AWAYAN, KAREN PATAG

328 AYALA, MARIE CELENE ROQUEZA

329 AYUSON, JAMES DUCUSIN

330 AZARRAGA, CHRISTOPHER EDUARD LARRAGA

331 AZURIN, EMMANUEL TUY

332 AZURO, ELIZELLE GARCIA

333 AÑOVER, ANA ISABEL ALFONSO

334 BA-ACO, RIKKI KENT DIOMABOC

335 BABAR, BASILIO DONGUILA

336 BACALANGCO, NADINE DURANA

337 BACALLA, ANA GABRIELLE LIM

338 BACALLA, FAITH JENNINE PALLASIGUE

339 BACALLA, RAFAEL III AÑO

340 BACALLAN, JED VINCENT DIVINAGRACIA

341 BACANI, AEIMIL CLARIZE DELA CRUZ

342 BACAREZA, MAXINE NICOLE CARRILLO

343 BACON, JEREEL HOPE REQUILLO

344 BACONGA, KEZIAH SANCHEZ

345 BACSARPA, DAVID CHINO FAJARDO

346 BACULIO, LINDY LOU BORRES

347 BACUNOT, LOWIE SORIANO

348 BADE, ANDREA LOU GARCIA

349 BADIOLA, ANNA TRISHA LAGUNILLA

350 BADION, PATRICIA CAMILLE ABELLO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 9 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

351 BADONG, ROY NILO ANTONIO

352 BAELLO, ANGELICA ONGSIAKO

353 BAESA, MELISSA SUZETTE SORITA

354 BAGALANON, MICAELA TABLANTE

355 BAGARES, JEROME CARGANDO

356 BAGNI, IMIJ ALLEN MOLINA

357 BAGOLBOL, ROLLIEN ESIC

358 BAGON, MARIEL PINE

359 BAGUHIN, MARY JANE ABUCEJO

360 BAGUHIN, RAY APATAN

361 BAGUIO, CARMELLE PHOEBE LAGURA

362 BAGUIO, IMMANUEL SARAH RUBIO

363 BAGUIO, NICOLE KRISTINE BEDIA

364 BAGUL, ASMA ALI

365 BAGUNAS, JUNERY JR GIBAN

366 BAHNI, JERAMEEL BAGUIDUDOL

367 BAITO, JOSE ROBERTO CASAIG

368 BAJADA, KATHERINE REYES

369 BAJET, BERT BRYAN CABILDO

370 BALADHAY, NICKY ALOGON

371 BALAGAN, VINCENT JEROME DIGMA

372 BALAGONSA, FRANZ LESTER ADIONG

373 BALAIS, MICHAEL SETH LUYA

374 BALANSAY, KARL JOSE SOLANG

375 BALASBAS, ELOISE FE MIGNON RIVAS

376 BALBA, KENDRALYN TAULI

377 BALBA, LIANNE JANELLE ASLARONA

378 BALBA, THEA MARISSE CALLAO

379 BALBERIA, JILLIANA QUILLOSA

380 BALBOA, EMELYN GUEVARRA

381 BALDADO, GWENETH JILL DACALOS

382 BALDELOBAR, JYL EVARDONE

383 BALDEO, MARGARETTE YOUNG

384 BALDONADO, ARRENE JOY BERSAMIRA

385 BALDOVINO, ANDRE VINZON ILAGAN

386 BALDOZA, ROSYLLA DIANNE OLIVA

387 BALILI, JONATHAN CANTILLO

388 BALILING, BASILLE ELAINE JAPOS

389 BALINTEC, ROSELLE LEI SINGSON

390 BALIQUIG, ARNI ROSE BAYLIN

391 BALITA, LOVEN JOSEPH NUÑEZ

392 BALLAD, FREBERLY RUZZEL BOLANDO

393 BALLES, RYAN PABRO

394 BALLESTEROS, ATHENA LAUREEN PAPA

395 BALLESTEROS, FIDEL RODRIGO COSARE

396 BALMACEDA, JULIAN LUIS BELTRAN

397 BALMACEDA, RAIZELLE ALVARADO

398 BALMADRID, JOHN CARL MOLINA

399 BALMES, JUDY ANJULINE CUNANAN

400 BALOLOY, JONELLE USAL

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 10 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

401 BALSOMO, ESA KATRINA VOLUNTATE

402 BALTAZAR, GEROME PATRICK VALIENTE

403 BALTAZAR, SAMUEL NICOLAI MEDINA

404 BAMBA, ROMELLENE MALLARI

405 BAMBALAN, GELINA ROSE ABRANTES

406 BAMBICO, JOSEPH FELICIANO

407 BANCHIRAN, PAUL IAN SY

408 BANCOD, VALLEDEN LOMIBAO

409 BANDICO, JONAHMAE HONCULADA

410 BANDOMA, EUGENE ROFEL CANONIGO

411 BANGA, RIZALYN LORETERO

412 BANGALAN, NEHEMIAH GEROLD PANGA

413 BANGAYAN, LINO LINFORD YU

414 BANGERO, JOENER BALEDIATA

415 BANGOT, KEITHY ANGELA OCLARIT

416 BANGUIS, MARIA GLENELLI LACORTE

417 BANIZAL, SIGRID SHAEZHRA MADRID

418 BANLUTA, ANDRE RUSSELL FILOTEO

419 BANTOG, MARIELLE CORAZON FUÑE

420 BANTUAS, SITTIE NADJIERAH BASIR

421 BANWA, KAARO LESLY BOYYA BAGTANG

422 BANZON, JEAN CATHLENE DATU

423 BANZUELA, JUNE ANDREAN SAMPANG

424 BAQUIRAN, CHRISTINE ALLADO

425 BAQUIRAN, JUSTINE MARY RAMOS

426 BARANDA, FAITH MARIE GALINATO

427 BARANGAN, VICTOR EMMANUEL ARROYO

428 BARAQUIA, WINNIE GRACE ANN DELOS REYES

429 BARBADILLO, APRIL FAYE PAMILLARAN

430 BARBADILLO, TRISTAN JAMES CONTRERAS

431 BARBAS, KIRSTIE GAYLE SARSOZA

432 BARBASO, ABIGAIL SARTIN

433 BARBERO, RHEA JOY BATUIGAS

434 BARCELLANO, JAN RAY DELA CRUZ

435 BARCELON, ELLEIA CORINNE BANDONILLO

436 BARCENA, KRIZEL MAE GASCON

437 BARDELOSA, JUAN RAPHAEL IV MENDOZA

438 BARENG, ARJAY MALTEZO

439 BARIATA, DON KIM ESPIRITU

440 BARILEA, MICHAEL CEDRIC

441 BARLAAN, JAN ADRIEL NUÑEZ

442 BARLISAN, ALWINA MAY PAROJINOG

443 BARLUADO, NOVA BLANCHE VILLORIA

444 BARON, FAYE MARIE CAÑONES

445 BAROÑA, MARIA FONSECA CAMILLE TAN

446 BARREDA, ANYSSA GUIANG

447 BARREDA, ELLEN KEITH CORALDE

448 BARREDO, MARIELLE KARINA LADIO

449 BARRETTO, DENISE PARAS

450 BARRITO, IRISH MAE OCAMPO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 11 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

451 BARROS, RUSSELL DANIEL CHUA

452 BARTOLOME, THEOPISTANNI FAITH POLESTICO

453 BARUANG, AMMAR MACAGAAN

454 BARZAGA, MELINA TRINIDAD

455 BASANGAN, AJAY RILLERA

456 BASCO, BEA THERESE DOMINGO

457 BASCON, TASHI SENO

458 BASCONCILLO, KATHLEEN SANTIAGO

459 BASE, REGINA ANNE MORALES

460 BASILIO, JAN ERIKA SINCHIOCO

461 BASIS, KEVIN RACADIO

462 BATALLA, RACHELLE GARCES

463 BATANGAN, ANI REGINA UJANO

464 BATION, NORWIN PHILIP LIM

465 BATO, TRINA MAE HIJADA

466 BATOBALONOS, MARK JOHN UY

467 BATOHANON, TRICIA MAE JUYO

468 BATOON, JOHN ANGELOU MANANAONG

469 BATTAD, GEOFFREY MARI DIAZ

470 BATTISTINI, ALESSA LALU

471 BAUTISTA, ADRIAN PASCUAL

472 BAUTISTA, BENHUR RAMON KRIS JR FABIE

473 BAUTISTA, FENDI EJ ROBLEDO

474 BAUTISTA, FERRY DIAZ

475 BAUTISTA, KRYSTLE JOYCE ABUBO

476 BAUTISTA, LEI ANN JOY BAUTISTA

477 BAUTISTA, MA KATRINA BANDIGAN

478 BAUTISTA, MARIA RECHELDA DIVINAGRACIA

479 BAUTISTA, MARK CHRISTIAN CUSTODIO

480 BAUTISTA, MARK CHRISTIAN MEDINA

481 BAUTISTA, MICHAEL ANGELUS BADIOLA

482 BAUTISTA, MONICO ANTON PERNICIA

483 BAUTISTA, NICOLE MONROY

484 BAUTISTA, RENEE ANGELIQUE ABINUMAN

485 BAYA, IVY JEAN COMBISTA

486 BAYBAY, DENIELLE BAYOT

487 BAYLA, ALJOHN ERICKSON ESPIRITU

488 BAYLE, SOPHIA MARCO

489 BAYLON, LYZA BERNADETTE AGUSTIN

490 BAYLOSIS, ELOISA VILLANUEVA

491 BAYONA, ANGELA MARIE ROBLES

492 BAYONA, GEM LAMAR

493 BAZ, LEO FERNANDO ESPISO

494 BAÑEZ, LAVERNE CHELSEA VALERA

495 BEARNOD, CHRISTINE FLARES

496 BEDOYA, JOEL JABEZ VIRTUDES

497 BEGINO, VIANNEY FRANCES HIN

498 BEGONTES, ANRO MERCADO

499 BEJARASCO, HANNA CLAIRE POROL

500 BEJASA, BRIAN OLIVER MANONGSONG

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 12 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

501 BEJERANO, JOSE MARI III ONG

502 BELEN, MARINELLA REGINA SUSMERANO

503 BELINGON, SARAH KATE INDUNAN

504 BELLEZA, KETH WREGLY PARDILLO

505 BELLO, KRISTOFER SANTOS

506 BELMONTE, DEA ANGELA GARCIA

507 BELTRAN, JUVY MAY FEBRERO

508 BELTRAN, RAPHAEL JOSEPH BORITO

509 BENASING, MOHAMMAD WALLEY FRANCISCO

510 BENCITO, DENNISE MARIE GLORIANI

511 BENDANILLO, TOMASINE VIEL MENDOZA

512 BENDICION, MATHEW LIM

513 BENEDICTO, NORBBY LEDDA

514 BENEDITO, MA CIARA BAÑEZ

515 BENIN, BETINA BERNICE BUAN

516 BENIPAYO, MARIEL ANNE QUIDAYAN

517 BENITE, THERESE ANGELA REYES

518 BENITEZ, MA NICELINA JOAN CREER

519 BERCELES, BEVERLY BALBIN

520 BERCERO, RAYE CIELO RABUYA

521 BERDIN, ADRIAN LEONARD GICOS

522 BERGANTE, ANGELIQUE GRACE ALINCASTRE

523 BERLIN, NELISSA MARIE MUGUT

524 BERMUDEZ, DENISE PATRICIA CALAGUAS

525 BERMUDEZ, MARIA ANGELA VALERA

526 BERMUDO, JAMES ELIEZER MARCELO

527 BERNABE, RUDORS PEREZ

528 BERNADAS, MARY ANNE MALIG

529 BERNAL, JANUS THEODORE POBLETE

530 BERNALDO, ALYKA JOY DE LA LUNA

531 BERNARDO, CHRISTINE DENISE BAETIONG

532 BERNATE, JOAN DE GUZMAN

533 BERONILLA, ANN CARMELINE SANTI

534 BERSAMIRA, DYANNA MAE GRAMATA

535 BESANA, MARICAR MISLANG

536 BESARES, FLORENCE MATTHEW TIBURAN

537 BETITA, JESTINE MARIE DETAL

538 BETONIO, QUEENIE ANNE MASAYON

539 BIARES, KRISNAH DESEEREE SAN PABLO

540 BIBANCO, FRAULEIN MARIE ALVAREZ

541 BIBIT, APRIL ROSE BESA

542 BIGNO, JENNALYN ABERION

543 BIGOY, CINDY LYN CANAYONG

544 BIHAG, JAYEANNE MENDOZA

545 BILBAO, MARY ELYRA LORYNA RODRIGUEZ

546 BILGERA, JAMICA ANN AROLA

547 BILLANES, FRANCIS LOUISE BADAGUAS

548 BILON, NIKKI GRACHELLE BISA

549 BINUMNGA, DALMAS JR ANDRES

550 BIORE, ABEGAIL HEFERVEZ

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 13 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

551 BIRUNG, JOHN WILBERT GRIMALDO

552 BITAMUG, XIE CANCEJO

553 BITONG, ARIEL JR ANGARA

554 BITTE, ALLAN ROBERT YAP

555 BLAH, ADZHAREE ABDULKADIR

556 BLANCO, LEV JASPER ALCANTARA

557 BLANCO, NIKKI MARIE OLDAN

558 BLAZA, CEDIE GEGAJO

559 BOADO, BENNIE GIL SIPALAY

560 BOCAR, RANIEL JOSEPH AMOG

561 BOCOL, MELANIE GABORRO

562 BOGA, RALPH HUEBNER KHO

563 BOGABONG, MOH’D RYANE EID ATIOLLA

564 BOGNOT, MARIA CONCEPCION SAYLO

565 BOHOL, SAM ANTHONY DACAYNOS

566 BOISER, ANNGIE LOU BERINDEZ

567 BOLILAN, LOREN AUSTERO

568 BOLINAO, FRANCISCO IV GABRIEL

569 BOLINAO, JAMIE MARIE NACILLA

570 BOLINTIAM, JERICK GRIJALDE

571 BOLIVAR, JEDIDIAH TOLENTINO

572 BOLLOZOS, ISABEL KRISTA CANADA

573 BOLO, REY EURIEL PRINCESA

574 BOMBASE, MARIELLE SAHAGUN

575 BOMEDIANO, KRISTIAN JAY KINDICA

576 BONDAD, ELAINE LARGA

577 BONDOC, CYRIL ALEXIS GUICO

578 BONDOC, JOSE GABRIEL RODRIGUEZ

579 BONDOC, MARYNEL KAYE PASTOR

580 BONGALOS, GAIL ANN DUROY

581 BONGCO, AIREEN JOYCE ABRAJANO

582 BONGO, FLORENCE MAE DIANO

583 BONIFACIO, JOSE ENRICO MARTINEZ

584 BONILLA, CHRISTOPHER PHILIP CASTAÑEDA

585 BONITA, LARA MAE CONEL

586 BONOTANO, EDISON BEROU

587 BONUS, GUADA MARIE MALONZO

588 BONUS, JARNIEL JR DURWIN

589 BONZO, MA LOUISE EDRIEL AGRISOLA

590 BORCES, LUKE LOPEZ

591 BORGAILY, ANNA GABRIELLA

592 BORJA, ARIANNE ANDREA MAGSINO

593 BORLAGDAN, JAMILA JANE UY

594 BORROMEO, CORINNE MAE MAGBANUA

595 BOTECIAL, AIMEE CATAGUE

596 BOTIN, KATHLYN MARIE GIZELLA BILLANES

597 BRABANTE, ZIV ANDREW TY

598 BRAGA, PHILIP JAY DELOS REYES

599 BRAGAT, STEPHANIE PESQUERA

600 BRAUN, MICHAEL MALIJAN

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 14 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

601 BRAVO, KEA KOKO DUYAG

602 BRAVO, MARIELLE MILLETE NUÑEZ

603 BRAVO, MIA MONIQUE NUÑEZ

604 BRAVO, RONA KARMELA DAVID

605 BRIES, EDMOND RODIEL

606 BRIGOLA, MARIA JOYMELIE VILLAS

607 BRILLANTE, CHRISTIAN VINCI AGUILAR

608 BRILLANTES, MARCUS JOSEMARIA CATALAN

609 BRINGAS, JARED LOUIS ACOSTA

610 BRIONES, EARL VINCENT DELA ROSA

611 BRIONES, JANELLA ROSE VILLANUEVA

612 BRIONES, JOHN KENNETH PENZON

613 BRIONES, KAREN JOYCE ABRENICA

614 BRIONES, LOREN FRANCE BRIMON

615 BRON, JANNA MICHELLE BALBASTRO

616 BROTONEL, IAN KYLLE DELA CRUZ

617 BRUNO, CLINT JOMAR PASCUA

618 BRUTAS, KATTLEYA FAY BELOSO

619 BUAN, ANNE STEPHANIE LAM

620 BUAN, SHERRIE ANNE SABADO

621 BUAT, DARREN ADRIANE TAWAS

622 BUBONG, SITTIE MONISA MUSA

623 BUDIONGAN, PAUL BENEDICT VILLANUEVA

624 BUELA, MARIANNE-FRANCE LLORENTE

625 BUENASEDA, ARJOHN ABARINTOS

626 BUENAVENTURA, FRANCINE NANO

627 BUENAVENTURA, MA CZARINA ANGELICA DE GUZMAN

628 BUENAVISTA, CASEY BRENT CATAHURAN

629 BUENO, DAN CHRISTIAN KIOK

630 BUENO, KARA MAE CHAN

631 BUERANO, KARL CHRISTIAN FERNANDEZ

632 BUGTONG, MARK MICHAEL RONCESBALLES

633 BUHIA, PRESCILLA ISOBELLE BALABAG

634 BULANG, CARMELA RINA TECSON

635 BULAON, CLARISA AMOR ROZUL

636 BULAWE, CATHERINE JOAN SALANG-EY

637 BULIYAT, MARIA ZAIDA BAGTAS

638 BULLO, JR MARK GREGORIO

639 BULONG, KARINA VIOLA LINGBAOAN

640 BULONG, YVONNE PULUPUL

641 BULURAN, MIGUEL ANTONIO MOROTA

642 BUMAGAT, LORAIN ANN LADESMA

643 BUMANLAG, HONEYLYN CALIVO

644 BUNAG, ALYSSA CU UNJIENG

645 BUNAGAN, JENNIFER ABEN

646 BUNDOC, JANINE CARUNGI

647 BUNGAY, MA ELKA RAGUDO

648 BUNQUE, RELYN DEL ROSARIO

649 BUNQUIN, MARLANE DAILE TAGUM

650 BUQUID, JUENE ADRIANNE SIMPAUCO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 15 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

651 BURGOS, FELINO MARIE SEYMOUR III CARDENAS

652 BUSCAS, MA ISABEL TY

653 BUSILAN, YULA CARAG

654 BUSTAMANTE, ELENA MAE IRABAGON

655 BUSTOS, LOREN CHELSEA GUINTO

656 BUSTOS, RACHEL ANNA TEOXON

657 BUTACAN, RUTH ESPIRITU

658 BUTIAL, JOHN REX COLETE

659 BUTIONG, GERWIN EMMANUEL VIRAY

660 BUÑO, KATHRINA VILLAVICENCIO

661 CAABAY, JENINA MARIE LLACUNA

662 CAAMIC, MICHELLE ANNE SO

663 CABABARROS, KENT ARTAJO

664 CABACANG, IRENE ESQUILLO

665 CABACCAN, JOVYNEL SEVILLA

666 CABADDU, HADEZA PAGADUAN

667 CABADING, PAT ANGELICA BULAYUNGAN

668 CABAHUG, DANIELLE ANGELIQUE NAKILA

669 CABAHUG, MA CAMILLE SICHON

670 CABAHUG, RACQUEL RUTH GUINITA

671 CABAHUG, RANDOLF DYLAN YEE

672 CABAHUG, THERIS GAY VALDOPIERA

673 CABALLERO, IVANA BELLE BASOC

674 CABALLES, NADINE VILORIA

675 CABALLES, ZOE PHYLLIS BARRION

676 CABALTERA, NYXA LOUISSE TURALDE

677 CABANAG, DINA MAE RIVERA

678 CABANES, QUEEN GLORIFEL MABALA

679 CABASAL, RACHEL ANN SANCHEZ

680 CABATIT, PATRICIA MALAPIT

681 CABATUANDO, ANNA CHARINA REBULTAN

682 CABAYLO, IRISH JEANNE LARANIO

683 CABAÑA, CHARMAINE JOY ANDOY

684 CABBIGAT, CHRISTY MAEGAN DINAMLING

685 CABELLO, ROYCE IAN SANTOS

686 CABERTE, IRIS DANTE

687 CABILAN, JOLLIBEE BACOY

688 CABILDO, NOLI ABAD

689 CABILES, SIGRID LOURDES TEVES

690 CABRADILLA, JULIENNE ANJELI JARAMILLA

691 CABRAL, JOB RENCE RAZON

692 CABRAL, MA DENISE MAGTOTO

693 CABRERA, ARNEIL KIM OMAÑA

694 CABRERA, DENNIARAH MILCAH AUTENTICO

695 CABRERA, JH MARTIN SALAZAR

696 CABRERA, JOSEPH ANGELO DELA SERNA

697 CABRERA, MARC DANIEL MEDINA

698 CABRITO, JOHN WILLARD NANTA

699 CABUANG, MC KHIN LEY MAGLEO

700 CABUG, RALPH JOYCE CARPIO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 16 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

701 CACA, JOSEPHINE MARIE OROC

702 CACAPIT, JENINE JOYCE BORROMEO

703 CACHAPERO, LUIS VICTOR PAJARILLO

704 CACUYOG, JELIKA RELAMIDA

705 CADANGAN, DAN FORTH SAMSON

706 CADAY, LEONARD GARRI YOSHIDA

707 CADIENTE, LORDAN MARQUEZ

708 CADIZ, CHARIZZA LYNNE IBE

709 CAEG, MARIA LOURDES ABELAR

710 CAFUGAUAN, EMELIA KATRINA IRINGAN

711 CAGALAWAN, DONNA NOVEI CASALAN

712 CAGAMPAN, NOEL FRANCIS LIMLINGAN

713 CAGAS, ROMIELINE SALADERO

714 CAI, CHARDEANE BRYANN LAO

715 CAINDEC, PATRICIA YSABEL BAUTISTA

716 CAJAYON, ALYSSA NICOLE BALLENTOS

717 CAJUCOM, RICHILDA AMOR FRANCISCO

718 CALA, MARIA VICTORIA BIANCA ROBLES

719 CALA, STEPHANIE KAYE ASUNCION

720 CALABINHI, ARIANA ZARINA SALARDA

721 CALAG, JAMAICA MAE ERANDIO

722 CALAGUI, MARIA LEONILA SIRIBAN

723 CALAMAY, MAFIL MANALO

724 CALANGI, JOSEPH FREDERICK GARCIA

725 CALANOGA, LYANN KATE PAGADO

726 CALAO-IT, CHARY ODIEM

727 CALAPIT, JANELLA ANN JAVENRIE RIVERA

728 CALARA, KEVIN BANASIHAN

729 CALAUNAN, MARTIN JOSEPH ABRANTES

730 CALDA, CZAR ANDREW LABUAC

731 CALDA, DANIELE ALEK LEE

732 CALDERON, BOBBY MARCK

733 CALGO, DAISYBEL ALICAY

734 CALILUNG, CHRISTIA LAGMAN

735 CALIMBAHIN, MARIA CHARISSE FOJAS

736 CALIMBAHIN, MARK CAEZAR FOJAS

737 CALIMBAS, MARCO ANGELO DIAZ

738 CALIMOT, DANICA MAY JAVIER

739 CALINGACION, ALFIE FERNANDEZ

740 CALINGACION, APRILMAE DANIEL

741 CALISE, DANEMAR KRISTINE UY

742 CALISIN, CHERIE ANN MAGAT

743 CALIUAG, JAN GABRIEL MALONZO

744 CALIXIJAN, ANGELICA MARIE SADAYA

745 CALLANGA, CARYL KAY CASPE

746 CALLANGAN, CARINA GASPAR

747 CALLOSA, NYSSA NICHOLA TESTIGO

748 CALMA, DARYLE ENRICO

749 CALMA, PAOLO CABAHUG

750 CALO, MARY JANE EPEPHANY DAQUIPIL

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 17 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

751 CALPITO, JEORGE ALJUN GAMBOA

752 CALUMA, SARAH EUNICE CORTEZ

753 CALUMPONG, EIFFEL ATHENA FONTELO

754 CALUPITAN, JOSEPH ROBERT CHRISTIAN FLORES

755 CALUPITAN, KRISTIANA MARIAN ESPIRITU

756 CALUSCUSIN, ERLAN JOY CANTOS

757 CALUYA, CONSTANTE III ALANO

758 CAMACHO, KIMBERLEY PIA

759 CAMACLANG, ROSA MAGENTA CARINGAL

760 CAMANTILES, MARIE FRANCES PAN-OY

761 CAMARILLO, GARRY JR KING

762 CAMARILLO, PAMELA BAKING

763 CAMARISTA, PATRICIA ISABEL SORIANO

764 CAMBA, JENELA PURIFICACION

765 CAMBALING, RYAN SEVILLA

766 CAMINCE, RITCHIE TACSAY

767 CAMOCAMO, KAYE ABANILLA

768 CAMPOS, KRISTINA RAE DUNGCA

769 CANA, ABDUL WALLI RAMOS

770 CANADA, RHODNEY PALMARES

771 CANAPIT, QUINNIE FAITH ESCANLAR

772 CANAREJO, CARYLL JANE LAPINIG

773 CANDELARIA, ANGELICA VILLA JUAN

774 CANDELARIA, EVERLY GACUTAN

775 CANDELARIA, TINA VALEZA

776 CANDELARIO, NIXXY-POL CALDERON

777 CANDO, PRECIOUS GIA GONZALES

778 CANDOLE, DESIREE JUNE MADJOS

779 CANIA, MARKWIL BITOY

780 CANIEDO, GLENA ROSE PANGANIBAN

781 CANLAS, ANGELYN PE

782 CANLAS, JILLIAN YVONNE NAVARRO

783 CANLAS, LOVELY TREASURE GUMABON

784 CANO, SHEENA MADRIDEO

785 CANON, SAMANTHA MIKHAELA ANGALA

786 CANONIZADO, GUIA MARIE SORIANO

787 CANOY, JULIENNE MARIE URBINA

788 CANTILLAS, NICOLE ARIANNE CECILEE ARCAYAN

789 CANTILLER, KRISTINE ABEGAIL LACNO

790 CANTO, GABRIELLE HORTALEZA

791 CANTUBA, ABBY CAMILLE LAYLO

792 CANUTO, SARAH JANE TEOPE

793 CAPADA, CELESTINE CABRAL

794 CAPAYA, SORIANO JR ISAAC

795 CAPCO, APRIL REYES

796 CAPELLAN, JOAN BEATRICE DUBLADO

797 CAPILASTIQUE, RICHEL MORALES

798 CAPILI, KRISTELLE JEANE GLODOVIZA

799 CAPILI, RICCA ALYSSA MAE BAUTISTA

800 CAPINPUYAN, AIMEE LORRAINE CO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 18 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

801 CAPISTRANO, JOHN PAUL LLOREN

802 CAPISTRANO, ROANNE JANINE CANLAS

803 CAPISTRANO, VON EAGEAN SADUESTE

804 CAPITLI, JESCEL GEM TANGONAN

805 CAPULE, EDCY MARIE FERNANDEZ

806 CAPULE, MARY ANGELLIQUE BENITEZ

807 CARA, LYZA THERESE SERIL

808 CARAIG, JHON FRITZ KEVIN SANIANO

809 CARAIG, JIANINA MARIE MOJICA

810 CARANAY, FRANCIS NEIL CABATBAT

811 CARANDANG, DIANNE JESSICA ECHANES

812 CARANGUIAN, MARIFE DURAN

813 CARANTES, RHEALYNNE LICTAG

814 CARBONELL, KENNETH ROBIN ROC

815 CARDEÑO, RYANN JEB VILLARO

816 CARDOS, XAVIER GEORGE HINAYON

817 CARDOZA, ANDREW PAUL MAATA

818 CARIASO, KRISTIAN PAUL TABUT

819 CARIO, MA LUISA MADURAMENTE

820 CARITATIVO, MICO RAPHAEL TAN

821 CARIÑO, KRISTINA ALEXANDRIA GUINTO

822 CARLOS, ANGELA PAULINE DEL BARRIO

823 CARLOS, JAYRALIE SILVESTRE

824 CARLOS, MARRAH CLARESSE SILVOZA

825 CARO, DORES ELOIZA PAPILOTA

826 CARO, MIGUEL ANGELO PAPILOTA

827 CAROLINO, CHERRY BELLE RABI

828 CARPIO, KAREN LEE PANGANDIAN

829 CARVAJAL, FLORENCE ESTRADA

830 CASALS, CHARLIS ACE ANDREW PADILLA

831 CASANOVA, DONDIEGO ELEAZAR GAMBOA

832 CASANOVA, MARIA PURIFICACION POLO

833 CASAS, LADY JONAH MENDOZA

834 CASAS, MARIA VICTORIA JAPITANA

835 CASCO, JOANNA ROSE BABARAN

836 CASES, PATRICIA LOUISE AGUILERA

837 CASEÑAS, KATHLEEN FRANCES FIGURACION

838 CASIDSID, LUZEL MYTCHZ COBER

839 CASIMIRO, HAZEL FAJARDO

840 CASING, KARINA ROSE TAN

841 CASINILLO, EDILBERTO III SIENES

842 CASIPE, MICHAEL JOHN YAP

843 CASIPIT, BRUCE ADRIAN CANONIGO

844 CASIS, CEFCRIS GUILLAMAS

845 CASPE, KRISELDA MAE MUHI

846 CASTAÑARES, DYANNE PAULA MATA

847 CASTAÑARES, PAUL EDWARD DOYDOY

848 CASTAÑEDA, ALMINA DENISE PINEDA

849 CASTAÑEDA, JONA CLAIRE CANTILLER

850 CASTILAR, CRYZLE JOY ROGELIO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 19 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

851 CASTILLANO, YVONNE ROSSINI DONCERAS

852 CASTILLEJOS, MARYJO THERESE YUTANGCO

853 CASTILLO, AUDREY ELIZABETH DILIG

854 CASTILLO, CHARISMA FAYE GARCIA

855 CASTILLO, CYMON ARIES ALON

856 CASTILLO, JEAN MICHAEL LOSARIA

857 CASTILLO, MARIA CYRILL MANUYAG

858 CASTILLO, NEIL BRYAN GRAVANZO

859 CASTILLON, MARY NEIL TATON

860 CASTRO, CHARIS EASTER JOY GACES

861 CASTRO, CRYSTAL JANSUY

862 CASTRO, DOMINIQUE YBAY

863 CASTRO, FRANCINE JESSA HERMOSISIMA

864 CASTRO, JOHN RAPHAEL BAÑEZ

865 CASTRO, KARL ANGELO QUIBUYEN

866 CASTRO, KIRK RHUVIC GORNIS

867 CATACUTAN, KIRSTEIN DEANNE JACOB

868 CATAGUE, BRYLLE GARCIA

869 CATALAN, ALYSSA FELYN COLETO

870 CATALAN, MICAH GALILA

871 CATANAOAN, PAULINE GRACE JAVINES

872 CATAPANG, KIRSHA FLORENZE BAGAYAS

873 CATAPANG, YAWELENE ABRENICA

874 CATIPAY, NICOLE ANNE BULAN

875 CATLI, NERIZZA JAY PACNIS

876 CATUBIG, LESLEY JANE LEGASPI

877 CATUBIG, SHAH NAMEH MEJIA

878 CATULIN, MARK FEDERICK SIBBALUCA

879 CAUILAN, RAFAEL ANGELO ZINGAPAN

880 CAUSING, EDMUND KYLE ZACHARY ALCANTARA

881 CAUTON, JONAS CLARO ARRIOLA

882 CAUYAO, CHARIS JOYCE BERNARDINO

883 CAVA, KRISTINE KAYE GARRUCHO

884 CAVAN, MICHELLE MARTINEZ

885 CAWALING, ZYRASHYN MARIE CAMPAÑERO

886 CAYAGO, AKIRA GIOIA ROMBAOA

887 CAYOMBA, FRANCES DIANNE TAULE

888 CAYONG, NILDA GAHINDAN

889 CAÑETE, ANA LUCINDA VILLAMOR

890 CAÑETE, MARY ADRIENNE BUQUERON

891 CEA, MICHELLE MAE AGBALO

892 CEBALLOS, HECTOR JAMES RICABLANCA

893 CEBALLOS, MONICA CARLA BLANCO

894 CEBRECUS, JAMES PATRICK POZON

895 CECOGO, RAIKO ODICTA

896 CEFRE, JENAH PAULA ESCALANTE

897 CELESTINO, RINA BARRON

898 CELIS, ALTHEA KIM BINCAL

899 CELZO, RAYMUND-CRIS BONGON

900 CEMBRANO, DIANDRA LOURDES DIAZ

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 20 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

901 CENIZA, RON MARCO AMBE

902 CENTINO, TIZABELLE GUIRRA

903 CEPE, MARJORIE PAREJA

904 CERA, MICHAEL ANGELO AGAS

905 CERAFICA, CHRISTIAN LONTOC

906 CEREZO, ALLYSON MAAN PABALAN

907 CERIALES, PAULA BIANCA DAGUS

908 CERO, FRANCES CLAUDE RANARA

909 CERVANTES, MARK JOSEPH DE JOYA

910 CESA, DOMINIQUE ROSALI GRAVINA

911 CHAM, SHELLEY LAUREN SY

912 CHAN, BILLY AREOLA

913 CHAN, CHERYL MEJORADA

914 CHAN, CLARIZA INNAH STA CLARA

915 CHAN, DALE BYRON CORPUZ

916 CHAN, JON CARLO BUCAD

917 CHAN, JULENE RAPHAELLE OCTAVIANO

918 CHAN, KARL FRANCIS YAP

919 CHAN, KOREEN BLOSSOM TIAN

920 CHAN, LUIS LORENZO ADARAYAN

921 CHAN, NESSA MARUJA DESTURA

922 CHAN, SUZANNE DYCHUTEE

923 CHAN, YASMIN MARIZ IGNACIO

924 CHAN BAQUERO, VIC BENSON DE OCAMPO

925 CHANCO, MARIE ELISE DOMINIQUE YUJUICO

926 CHANG, JOHN HEMINGWAY HO

927 CHANG, MICHELLE LARIOSA

928 CHANG, PETERSON PALLARES

929 CHAPLIN, BREANN KATRINA ROSALES

930 CHAVES, SARAH JANE TAÑEDO

931 CHAVEZ, FRANCES CARMELA HORNEDO

932 CHENG, ARIELLE NICOLE YU

933 CHENG, COLLIN CLINTON LEE

934 CHENG, JERMAINE KRIS ONG

935 CHIANPIAN, CARL JOSHUA MARQUEZ

936 CHIN, AYESSA ARABANI

937 CHING, KAYCELINE MIGUEL

938 CHIO, EDRIAN JE BESAÑES

939 CHIO, ELLIRI ALEEJA VALEROSO

940 CHIONG, CHARLYN VILLENA

941 CHIONG, MARY JOYCE WAY

942 CHIONGSON, SHEREE ANTOINETTE LI

943 CHIU, INA CATHRINA RAGUDO

944 CHONG, CHERYL YVAN CO

945 CHONG, SARAH MARGARET LEAÑO

946 CHUA, ABIGAILLE AUSTRIA

947 CHUA, AMARA CAMILLE ONG

948 CHUA, ANDREW PHILIP UYHAM

949 CHUA, ANGELIE THERESE TY

950 CHUA, CRISELLE CUA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 21 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

951 CHUA, DIANA BETH DE LEON

952 CHUA, ELIJAH NETHANIEL REDAON

953 CHUA, ERIKA PHILLIE TANCO

954 CHUA, JEFFREY IGNA

955 CHUA, JERIC ARVIN MAGALLON

956 CHUA, JERRICH ENHAN BINO

957 CHUA, KRYSTLE ASHLEY CHAN TUAN

958 CHUA, MANETTE CAMILLE CATUDAY

959 CHUA, MIA VERONICA GRIENGO

960 CHUA, RICA ANN POSADAS

961 CHUA, WILSONNE ANDREW KYLE TAN

962 CHUAHIONG, JADE ARIANNE AMACAN

963 CHUG, SHANE DEL ROSARIO

964 CIEGO, KATRINA MATSUMOTO

965 CIMAFRANCA, LOUIE MAR ELNAR

966 CINCO, MARK TIMOTHY TANTOCO

967 CINCO, NICOLLO MARTIN

968 CIRIACO, VERNA MOILA PALACAT

969 CLARIN, MARC FRANCIS BANAAG

970 CLARITO, SHEENA GRACE ALMINAZA

971 CLAUDIO, CLAUDINE BOQUIREN

972 CLAVER, JOSE LUMBAYA MACLIING

973 CLAVILLAS, CHRISTY JANE MANLANGIT

974 CLEMENTE, CHRISTIAN JAMES GUIQUING

975 CLEMENTE, KARL RYAN GASTADOR

976 CLEMEÑA, EIMEK JAY SURTIDO

977 CLEOFAS, FAYE HANSEL LISBOA

978 CLEOFE, ALYSSA CASTELO

979 CLERIGO, CHRISTINE JAVIER

980 CO, DIANE ELAINE TIU

981 CO, FAITH ABIGAIL KHO

982 CO, GWEN STEFFI BALISBIS

983 CO, HANNAH CATHLYNE TAN

984 CO, JAMIE LIM

985 CO, JEZAH MYRA ENRIQUEZ

986 CO, MARY JENETRIX FERNANDEZ

987 CO, SHARMANE CORINA CO

988 CO, VALERIE SANTOS

989 CO, VANESSA SANTOS

990 CO, WENDY SHEIN DAYATA

991 COCJIN, ELLAINE LOU CALUYA

992 COKIENG, CHARLENE BRIDGITTE CHUA

993 COLIBAO, VIDA FILAMOR

994 COLLADO, DIANE ANGELA RAMOS

995 COLLADO, MARC SEDANO

996 COLON, DYCART REY PINO

997 COMENDADOR, MARIA MIKAELA VITUG

998 COMIA, CHELO NESHANNE MONTENEJO

999 COMISO, ICELLE BELARMINO

1000 CONCEPCION, RHALP CONRAD ATIOLLA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 22 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1001 CONTRERAS, ANTHONY JOSEPH MERIS

1002 CONTRERAS, PHIL EDGAR ELECO

1003 CONTRERAS, RIO MAE NICKELA ALEJANDRE

1004 CORADO, RETSIE BATULA

1005 CORDERO, JARED ALPHONSE SY

1006 CORDERO SY, THERESE DANIELLE ANG

1007 CORDOVA, STEPHANIE PAULINE SY

1008 CORNELL, HASMIN DIANALAN

1009 CORONADO, JACQUELYN LOURDES FORTUNA

1010 CORONEL, EMINE CLEONE PEREZ

1011 CORPUZ, AIMHIE THEA UMALI

1012 CORPUZ, ELLAINE SHIELA MARIE GALUA

1013 CORPUZ, KAREN JOY SORIANO

1014 CORPUZ, MYGEM FELIPE

1015 CORPUZ, RYAN ZULUETA

1016 CORRALES, ELIJAH GRACE CANTOR

1017 CORREA, MARIE DEANNE THERESE OCAMPO

1018 CORREA, PAMELA CJISEL BERNARDO

1019 CORRO, AGUSTIN III BAES

1020 CORTES, KEVIN FULGENCIO

1021 CORTES, ROSS ELIZABETH VERDIDA

1022 CORTEZA, RAMON III PULMONES

1023 COSADIO, SHELDON LONTOC

1024 COSIN, COLLEN JUNE CAGAANAN

1025 COSIWA, GEM ALYSSA SO

1026 COSIÑERO, PRECIOUS KEZIA ORDIZ

1027 COSUE, MIKAH KEZIA MEDINA

1028 COTEJO, AILEEN ISRAEL

1029 CRESCINI, JOERIC EMIL PEÑARANDA

1030 CRIMEN, ANA VICTORIA CRUZ

1031 CRISOLOGO, CRISTINE GARCIA

1032 CRISOSTOMO, EDGAR CHYRUSS DE GUZMAN

1033 CRISOSTOMO, MARIA KATRINA DIMALANTA

1034 CRISTOBAL, AILEEN GRACE MABAYO

1035 CRISTOBAL, NICOLE PAIGE UY

1036 CRISTOBAL, RENZ RIXIE CARANTO

1037 CRUZ, AMELI AQUELIN

1038 CRUZ, ANGELO RAFAEL SAMSON

1039 CRUZ, CARLA CAMILLE MATIENZO

1040 CRUZ, CHERLENE

1041 CRUZ, CHRISTIAN ALFREDO KALALANG

1042 CRUZ, DUSTIN JAN LAZA

1043 CRUZ, FRANCES ROXANNE AÑONUEVO

1044 CRUZ, GENIEVE SANTOS

1045 CRUZ, GINO MIGUEL FELARCA

1046 CRUZ, HAZEL JOY PAREDES

1047 CRUZ, HENA ESPERANZA GALLARDO

1048 CRUZ, JAMES DOMINIC MUÑOZ

1049 CRUZ, JESSICA MARCOS

1050 CRUZ, JESSICA MARA GARDUÑO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 23 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1051 CRUZ, JETHRI BAUTISTA

1052 CRUZ, JOHN PAUL MAGHIRANG

1053 CRUZ, JUSTINE JOY BUSILIG

1054 CRUZ, LEMUELLE BEA OANDASAN

1055 CRUZ, LOURDES JANE ANN NEBAB

1056 CRUZ, MARIA EUNICE CASTRO

1057 CRUZ, MARK LEONARD ZARZUELA

1058 CRUZ, MARK RAINIER VERGARA

1059 CRUZ, MARSHA ALYSSA IMBIEN

1060 CRUZ, RACHELLE ANNE MONTES

1061 CRUZ, RINA ROSALIE ALMAZAN

1062 CRUZ, ROBBINI ROSE MENDOZA

1063 CU, DAWN IRVETTE VILLAFUERTE

1064 CU, JOANNA PAULINE EBALO

1065 CUA, JERRY DE GUZMAN

1066 CUANANG, AIDA SABIGNA AGUSTIN

1067 CUARESMA, DIVINE JOY DACANAY

1068 CUARESMA, WILSON JAMES FLORES

1069 CUARTE, DEAN MOSES DELOS REYES

1070 CUARTERO, TC ANNE CORALER

1071 CUATCHIN, ROMMEL RALPH BRIZ

1072 CUAYCONG, PAOLO MARTIN GELLECANAO

1073 CUAYZON, BIANCA MAY VERTERRA

1074 CUEVAS, JAYMIE LOUISE CUEVAS

1075 CUISON, LADY DIANNE RAVARA

1076 CUIZON, FELROD SIMBAJON

1077 CUIZON, VENICE CLAUDINE CAPUNO

1078 CULALA, ELIJAH VILLAFLOR

1079 CUMAGUN, ANNE CAMILLE TOMACRUZ

1080 CUMIGAD, DOROTHY JOY PINSON

1081 CUMLA, JAHARA NUWNAH ABALOS

1082 CUNANAN, ANA COLEEN MARTIN

1083 CUNANAN, CEZAR REUTER ALMARIO

1084 CUNANAN, FATE JANELLE DEPONA

1085 CUNTAPAY, GIORMARU CHAN

1086 CUNTAPAY, MARK JOSEPH FELICITAS

1087 DABALOS, CHRISTA MARY UY

1088 DABU, MANNA FLOR PATALINGHUG

1089 DACALANIO, TERESA DOMINGO

1090 DACANAY, CHRISTOPHER REY LORA

1091 DADGARDOUST, PARVIZ DUQUE

1092 DADUYA, CHRISTINE JIREH MONTERO

1093 DAET, RYAN ILDEFONSO

1094 DAGA, AREN BERYL BERMEJO

1095 DAGATAN, LEAH KIARA PASAY

1096 DAGCUTAN, LAURICE ANGELICA HANSON

1097 DAGOHOY, ANDRESA MARIE COMPACION

1098 DAGUNO, NIKOLAS LEANDRO REYES

1099 DAILEG-HIPOLITO, RANICA ANNE AROLA

1100 DAITE, MARIE ANTONETTE VERGUNDIA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 24 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1101 DAKINGKING, REGEL ANN LONTIONG

1102 DALIPE, ALILY GREECE CASTRE

1103 DALISAY, PSALM DAVID ESCUADRA

1104 DALLO, TOVYA MARIELLE CORPUZ

1105 DAMASING, MARIKA LISA CLARA CONSORCIA MABUNAY

1106 DANGEL, MEL DANIEL GETARUELAS

1107 DANO, KRISTIANN LAE ZAMORA

1108 DANO, MICHAEL JOSEPH DUMADAG

1109 DAPULA, BERNADETTE JOYCE BARRAMEDA

1110 DARANG, LOUIE CHRISTOPHER ESPINOSA

1111 DATINGALING, ALLAN VINCENT FIDELINO

1112 DATINGUINOO, GERARD DE JESUS

1113 DAUGDAUG, BIENNA KHASMIN SAGABAEN

1114 DAVID, ANA CAMILLE GADDI

1115 DAVID, CARLSON GARCIA

1116 DAVID, CZARINA MANALO

1117 DAVID, DENISE MARIE BLANCO

1118 DAVID, KAMILLE ANNE VALDEZ

1119 DAVID, KATHRYN KLEIN ALCOVER

1120 DAVID, KRYSTIAN BRYAN MALLARI

1121 DAVID, NIKKI TIBAWEN

1122 DAVID, PAOLO JOSE FLORENTINO

1123 DAVID, RACHELLE MARGARET MARFORI

1124 DAVILA, JUN WALTER BARRATO

1125 DAVIN, ARTHUR JR SARNO

1126 DAVIS, ED DANIEL TANSECO

1127 DAYANDAYAN, DARLENE ANGELICA UMALI

1128 DAYAO, CARLA NICOLE MENDOZA

1129 DAYAO, MANUEL JOHN ANTONIO

1130 DAYAON, FEBBIE ANNE ARCHIVIDO

1131 DAYAWON, SHERICA-JANE NAGUIT

1132 DAYRIT, KELSEY CAYABYAB

1133 DAYRIT, KRISELLIE MARIE BONDOC

1134 DAYRIT, MARIA ESPERANZA CAMUA

1135 DAYRIT, REANN MARIE VARGAS

1136 DAYUHA, GRACE GLADYS MAY GONZAGA

1137 DE ALBAN, MA CARMICHELLE MASIGAN

1138 DE ASIS, CZARINA BEIA CAÑETE

1139 DE ASIS, HARROLD GLENN CABUHAY

1140 DE CASTRO, JAN PAULO SANGALANG

1141 DE CASTRO, JOANA CARLA DOLFO

1142 DE CASTRO, JOHN MORALES

1143 DE CASTRO, VICTOR III LICAYAN

1144 DE CILIS, JOSHUA BANDIOLA

1145 DE DIOS, JOHN DAVID MATHEW RICAFORT

1146 DE GRACIA, ALYSSA JEAN

1147 DE GULA, RAYMOND DELOS SANTOS

1148 DE GUZMAN, ALEXANDER BRIONES

1149 DE GUZMAN, ALYSSA BIANCA MATIENZO

1150 DE GUZMAN, ERICKA JOY BOGNOT

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 25 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1151 DE GUZMAN, HENRY SISON

1152 DE GUZMAN, JEAN RENI BRIONES

1153 DE GUZMAN, JEANINA FE PERALTA

1154 DE GUZMAN, JONATHAN GARCIA

1155 DE GUZMAN, KATHLEEN DANIELLE RULLODA

1156 DE GUZMAN, KRISTINE BONDAL

1157 DE GUZMAN, LEO MARCO ISRAEL LLADO

1158 DE GUZMAN, MARY ANN GRACE TIONGSON

1159 DE GUZMAN, MELLANIE CLAIRE CABALZA

1160 DE GUZMAN, MICHAEL MEJIA

1161 DE GUZMAN, NEVIN RAE VILLANUEVA

1162 DE GUZMAN, PAULO MIGUEL NINEIL VIZCARRA

1163 DE GUZMAN, RHEALYN VILLARUZ

1164 DE GUZMAN, RONACYN MALLARI

1165 DE GUZMAN, ROY ANTHONY TAN

1166 DE ISIDRO, DEESRI JENN EDQUILA

1167 DE JESUS, BEA LAURICE PEREZ

1168 DE JESUS, CRISNA MAE NATIVIDAD

1169 DE JESUS, ERIKA ALYSSA VILORIA

1170 DE JESUS, LORENZO LOVERIA

1171 DE JESUS, MA NATASHA THERESE ALARCON

1172 DE JUAN, LUMIER JOSE DOYO

1173 DE JURAS, RUDOLPH JOHN RODIL

1174 DE LA CERNA, KAYLA PAMELA BUSTOS

1175 DE LA CRUZ, DARRELL LLAGUNO

1176 DE LA CRUZ, GIO EARNEST DIZON

1177 DE LA CRUZ, JEAN NICOLE FERNANDEZ

1178 DE LA CRUZ, JOHN PATRICK LAUREL

1179 DE LA CRUZ, LALAINE RAMOS

1180 DE LA CRUZ, LHESLYN JAMES

1181 DE LA PEÑA, LEOBERT JULIENNE AGPANGAN

1182 DE LA ROSA, RALPH RYAN VILLAFRANCA

1183 DE LARA, RAYMUND JOSEPH OLORES

1184 DE LAYOLA, LLOGENE BUENAFE

1185 DE LEON, ADRIAN PAUL RETULLA

1186 DE LEON, CLARENCE PATRICK NAVARRO

1187 DE LEON, DAWANI CUETO

1188 DE LEON, DIANA MARIE MANANGU

1189 DE LEON, DONNIEL JAN JAMOLIN

1190 DE LEON, GERRICK JAMES MANLA

1191 DE LEON, GWENEVERE MARIE CHAM

1192 DE LEON, JHANELLA MARIE CANOZA

1193 DE LEON, JULIUS CARIAZO

1194 DE LEON, JUNNEIL LOUISE

1195 DE LEON, MARIA ISABEL OBRADOR

1196 DE LEON, MARIE ESTELLA SAN DIEGO

1197 DE LEON, SHERMAINE ANNE BALOT

1198 DE LEON, VILL PATRICK MONUNGOLH

1199 DE LOS SANTOS, GUIA FERNANDEZ

1200 DE LUNA, MARION LOUISE VILLA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 26 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1201 DE MANUEL, MARVIN ABALOS

1202 DE MESA, RONEL BRANDON CAYABAN

1203 DE MESA, VIANCA MARICHESKA PADILLO

1204 DE PAZ, SHERIAH LAINE MAASIN

1205 DE SAGUN, MARY JANE GARCES

1206 DE SILVA, MELCHOR JR RUIZ

1207 DE VERA, ERIKA MONROY

1208 DE VERA, FLORELIE MAE FLORES

1209 DE VERA, JORGE JR TRIUMFANTE

1210 DE VEYRA, KEITH KERVIE MEDALLA

1211 DE VILLA, CAILA NOELIN DECLARO

1212 DECEAR, KIMBERLY CHRISTINE ONG

1213 DECHAVEZ, ARIZA JOY ALKUINO

1214 DECLARO, AUDREY COLEEN STA MARIA

1215 DEDACE, FATIMA KAY SIAO

1216 DEFENSOR, SCHEENA PRINCESS SEVILLA

1217 DEGAMO, ERNEST RAY LUNA

1218 DEJELO, CARLO JAY RUBIO

1219 DEL MUNDO, HANS JESPER FLETCHETERO

1220 DEL PRADO, JEPREL LAPITAN

1221 DEL ROSARIO, ALYANNA SANTANA

1222 DEL ROSARIO, CARLA MAE BUCAL

1223 DEL ROSARIO, DANIEL PATRICK HERNANDEZ

1224 DEL ROSARIO, DENNIS MYLES ROMERO

1225 DEL ROSARIO, J ANNE NICOLE DE LA FUENTE

1226 DEL ROSARIO, JANINE ERIKA VALDERAMA

1227 DEL ROSARIO, MARIA MIKAELA POLISON

1228 DEL ROSARIO, RALPH JAY NACION

1229 DEL ROSARIO, ZYRA JOIE JARA

1230 DELA CRUZ, ALYSSA NICOLE GOMEZ

1231 DELA CRUZ, CARMELLA GENE RAMOS

1232 DELA CRUZ, CASPAR SOLAR

1233 DELA CRUZ, CHINO MAGNO

1234 DELA CRUZ, EARNEST CAISER QUILANG

1235 DELA CRUZ, ERIKA BEATRIZ GALEOS

1236 DELA CRUZ, HAIEZEL LIM

1237 DELA CRUZ, JAMAICA GACRAMA

1238 DELA CRUZ, JOELLE KRISTINE ISIDRO

1239 DELA CRUZ, JOSE LORENZO SILVESTRE

1240 DELA CRUZ, JUAN KARLO FLORES

1241 DELA CRUZ, KEN GERALD MANGALINO

1242 DELA CRUZ, KIZER ERNI

1243 DELA CRUZ, MAUREEN ANGELICA GONZALES

1244 DELA CRUZ, MICHELLE MAE JASMIN

1245 DELA CRUZ, NASHA MAE GATBONTON

1246 DELA CRUZ, PATRIXIA KEITH SAYCO

1247 DELA CRUZ, WENDY GARCIA

1248 DELA FUENTE, ERIKA PAREDES

1249 DELA PEÑA, ANATHEA VILAR

1250 DELA PEÑA, JESSICA SHIEN BARRERA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 27 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1251 DELA PEÑA, MA CLAUDINE GRESA LARRAZABAL

1252 DELA RAMA, NIKKI BALAGTAS

1253 DELA ROSA, JAMEE LORRAINE MORRIS

1254 DELA ROSA, JOHN ALEXIS GARCIA

1255 DELA ROSA, PATRICIA COLEEN GALVEZ

1256 DELA VEGA, ARVIN CANTONA

1257 DELA VICTORIA, JAKE DALUMPINES

1258 DELA VICTORIA, JAYSUN DALUMPINES

1259 DELFIN, LIEZL MAE CABURLAN

1260 DELGADO, RALPH DANIEL VILLARUZ

1261 DELLORO, MC KEVIN POE ELMIDULAN

1262 DELLOSA, ERIKA EUNICE SALVADOR

1263 DELMO, HAZEL FRANS RUIZ

1264 DELMO, PAULINE GENESSA RAYMUNDO

1265 DELOS REYES, FATE JOVER

1266 DELOS REYES, GABRIELLE HERNANDEZ

1267 DELOS REYES, JEAN SALUD

1268 DELOS REYES, JOEL PAOLO ABOGADO

1269 DELOS SANTOS, JESSPEED MARVEL DE GUZMAN

1270 DELOS SANTOS, RALPH REYES

1271 DELOS SANTOS, ROTHER JAN BLASE

1272 DELOS SANTOS, SEIDON CABOTAJE

1273 DEMECILLO, EDRIC JABEN ANG

1274 DEMENTOY, DESIREE FAITH DELOS SANTOS

1275 DEMETILLO, LEIGH RALPH ERES

1276 DEMIGILLO, BEATRICE MANALANG

1277 DEMONTEVERDE, DANIEL JOHN DOMIDER

1278 DEMPSEY, SPENCER MICHAEL MAKAINAG

1279 DEOLA, RENATO AYCO

1280 DEOMAMPO, JOHN LOUIS BENAMER

1281 DEPNAG, KIRSTY AMBUCAY

1282 DERIGE, CLARENCE MARTHA CARREON

1283 DERRAMAS, ALYSSA ADELEY QUINAJON

1284 DESCALSOTA, JAYVEE RHO-AN DELA ROSA

1285 DESLATE, NATALIE MARIE RODRIGO

1286 DETOYATO, KATE VERONICA HERNANDEZ

1287 DETRAN, JAN ERIK BRIGINO

1288 DEVELA, MARIA IMMANUELLE CUBACUB

1289 DEVOMA, KHIA CATES NAVAL

1290 DIABORDO, FEBBY TABUNDA

1291 DIAL, MIGUEL ENRICO DELARMENTE

1292 DIAMANTE, ALVIN RAY ARAZA

1293 DIAMOS, MA-AN JANE CRUZ

1294 DIAO, ANGELLE KATHREEN ALCALA

1295 DIAWAN, BILLIE JANE TANACIO

1296 DIAZ, ANN MARGARET DUMAYAS

1297 DIAZ, FERNANDO JR CASTILLO

1298 DIAZ, MAHALIA REYLES

1299 DIAZ, MARIA PATRIZIA REDONDO

1300 DIAZ, ROSA BEATRIZ SANTANDER

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 28 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1301 DICHE, CYRIL TAPIA

1302 DICHOSO, LOWRENCE PRECIOUS CALLERA

1303 DIEGO, RAFAEL ANGELO LU

1304 DIESTRO, JOAN MARIE TENEFRANCIA

1305 DIGAMON, ELENETTE JANE DAGOMO

1306 DIKIO, ROBERT FRANCIS GUIAO

1307 DILAO, IAN GABRIEL TIMONERA

1308 DILAY, RAPHAEL ALEXIS LOPEZ

1309 DILIG, ROMINA DOMINI BANZON

1310 DIMA, JORAIDA SAMPORNA

1311 DIMAANGAY, JANINE DALORA

1312 DIMAAPI, LARA GIENE LUYA

1313 DIMACALI, MIGUEL ANGELO DIOQUINO

1314 DIMACULANGAN, LYNDON BRADLEY PUNZALAN

1315 DIMACULANGAN, RAFAEL JOSE ALMANZOR

1316 DIMATATAC, CHRISTINA ANGELA MOJARES

1317 DIMAUNAHAN, MA ALEXANDRA PEREZ

1318 DIMAYA, GANDI CATUBIG

1319 DIMAYUGA, ALYSSA MAITA BALITA

1320 DIMSON, MARK FRANCO GERODIAS

1321 DINGAL, MAIKA LOISE DINAUANAO

1322 DINO, LORENA DIO

1323 DINSAY, MARK GAVIN CORONEL

1324 DINSAY, MAY MAGLASANG

1325 DION, JUNELLE MARIE REYES

1326 DIONELA, MA PATRICIA CUADRA

1327 DIONES, EDSON FRED LANZADERAS

1328 DIONGZON, NONA EULALIA MANANES

1329 DIPACULANG, GILBERT JR HAPA

1330 DIPOLOG, TEONESS JOY MOLINA

1331 DIRECTO, ARNI CHARLEMAGNE VICTOR GINES

1332 DISU, CARMINA LAPEÑA

1333 DISU, LINCOLN SAM CENTINO

1334 DIVINAGRACIA, BERT LORENZ SORONGON

1335 DIVINAGRACIA, REJINE ZANETA SONJACO

1336 DIWA, CZARINA CHARMAINE SERDON

1337 DIZON, ADRIAN ASUNCION

1338 DIZON, ALEJANDRO MARTIN JR SEVILLA

1339 DIZON, ANALYN PORTILLA

1340 DIZON, DANIELLA PATTINE SANTOS

1341 DIZON, DEAN MARCO REGALA

1342 DIZON, GLADYS CUNANAN

1343 DIZON, JAMIELOU DE JESUS

1344 DIZON, JOSEPH GRANETA

1345 DIZON, JUNEL JACINTO

1346 DIZON, LUCKY ARCHIE BERNARDO

1347 DIZON, PAUL STANLEY JAMES MADAYAG

1348 DIZON, RAY JOSHUA DELAS LLAGAS

1349 DOCUMENTO, EZEKIEL TUPAS

1350 DOLOSA, TANYA ROSE BATOMALAQUE

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 29 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1351 DOLOT, LOUISSE GRACE

1352 DOMANTAY, JOHN BRIAN DOMANTAY

1353 DOMASIG, CHRISTINE TEVES

1354 DOMETITA, RICO JOSE BICALDO

1355 DOMINGO, ALDEN JOHN SALVADOR

1356 DOMINGO, ALYSSA FRANCHEZKA MARANAN

1357 DOMINGO, ANGELICA MAE DAVID

1358 DOMINGO, CARMI ANNE JURADO

1359 DOMINGO, DANILO CHRISTER II CARDINAL

1360 DOMINGO, DANNA PATRICIA DYSANGCO

1361 DOMINGO, FEMILYN SOBREVILLA

1362 DOMINGO, JUAN RAFAEL ARAGA

1363 DOMINGO, LEO VIRGILIO DE SILVA

1364 DOMINGO, MARIA JANELLE BUENO

1365 DOMINGO, MARJORIE FLORENDO

1366 DOMINGO, PATRICIA MAE FORTALEZA

1367 DOMINGO, PAZ INES MARQUEZ

1368 DOMINGO, WILLIAM JR MONTANO

1369 DOMINGUEZ, GLEAH JANE TELIAKEN

1370 DOMINGUEZ, KARMINA PAULA ABUNDO

1371 DOMINGUEZ, RAMON ALFONSO AMPIL

1372 DONCERAS, MARIA RIZMA JOY DELLEVA

1373 DONGALLO, JONI LEIH VILLANUEVA

1374 DORADO, JAN CLAIRE LULAB

1375 DORADO, JONAH MIKKA BALUYUT

1376 DOROMAL, KENNETH VILLA

1377 DOSADO, ANGELA COLE

1378 DOYONGAN, YVETTE KARLA LIKIT

1379 DU, MARIEL NAPALA

1380 DU, REA ANGELI DOMINES

1381 DUBOUZET, ROY VINCENT CAMELLO

1382 DUCAY, DIANNE PAGAYONAN

1383 DUCE, ALLAN STEPHEN LOMBOY

1384 DUDERO, FRANCIS JOHN CAMISO

1385 DULAY, AFRA JOY LAGAN

1386 DULAY, ARMAN CARL

1387 DULAY, JULIA GARDON

1388 DULAY, LOUISE ELINOR RIVERA

1389 DULLANO, CHEZ NICOLE DAGUINO

1390 DUMADAG, EDDIE JOSE MARIE ORFANO

1391 DUMAYAS, HAZEL ANNE ISON

1392 DUMDUM, MARY GRACE CATUIRAN

1393 DUNGO, HAZEL JOY PRADO

1394 DUNO, KHRSHA MIRAFLOR

1395 DUQUE, GABRIELA ANGELA MARTINEZ

1396 DUQUE, KARL MYRON AMADOR

1397 DUQUE, PIA NENITA ABLAZA

1398 DURAN, CLARISSE ANN HOMBRADO

1399 DURAN, GABRIEL ANGELO DEL ROSARIO

1400 DURAN, L ANGELIQUE GENE EBARITA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 30 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1401 DURANA, VYRON KIM RELANO

1402 DURAY, FRITZIE MAE TIA

1403 DUREZA, CHRISTIAN CARLOS MANUEL ALPARAQUE

1404 DY, CZARINNAH ELAINE FERNANDEZ

1405 DY, JON STEWART HAO

1406 DY, KENN CARLSON MANZANO

1407 DY, MARIA CHRISTINE LAYUG

1408 DY, MICAH JANELLE TAN

1409 DYTUCO, DENNIS CAGUICLA

1410 EAMIGUEL, JAN VINCENT TUPAZ

1411 EBAL, RUTH MICHELLE

1412 EBILANE, ROXANNE VALERIE BABASA

1413 EBOÑA, KIM MARIE MALAGUEÑO

1414 ECO, MARIA JASMIN DOLORFINO

1415 EDNALINO, KIMBERLY ANNE GRANADOS

1416 EDRALIN, ARISTOTLE DIAMANTE

1417 EFONDO, RAY DOMINIC NAMUAG

1418 EHIMPLAR, ANNIE ROSE APITONG

1419 EKE, JOAN NKEM ABALON

1420 EKESIOBI, CHINWIKE SOLIVAS

1421 ELAGO, JOLLIE MAR LADO

1422 ELAYDO, MARIA DIVINA GRACIA MORALES

1423 ELAZEGUI, DENISE MARION LANZANAS

1424 ELBAMBO, MARK DANIEL SEGUBAN

1425 ELECCION, LAWRENCE ALFRED JOSUE

1426 ELEFANTE, JO HANNAH VITALIANO

1427 ELEGIO, GYLEEN CAILAS

1428 ELEMENTO, NISSAN PAGUIA

1429 ELEPAÑO, ANTON GARCIA

1430 ELESEO, MAE ANGELI CASIMINA

1431 ELGARIO, JANCEL ANN TABANDA

1432 ELIDO, VUN BRYANN RAPADA

1433 ELIO, PATRICK BERNARD AVENDAÑO

1434 ELOMINA, ACEAN TERESA AQUINO

1435 ELORDE, JANINE ARIANNE MAE FEROLINO

1436 ELPIDES, SEARLAND JAVIÑA

1437 ELSAYED, MANAL MANSOUR

1438 ELVAMBUENA, BRYAN FERNANDEZ

1439 EMAS, MA ANTOINETTE TORRES

1440 EMBIDO, CHRISTINE FORTUNE DE LEON

1441 EMBUSCADO, ANGELA GRACE MENDOZA

1442 EMNACEN, ALYN PAUL MONEVA

1443 EMPIALES, VINA JANE KAAMIÑO

1444 ENCABO, ROWEE ANN

1445 ENCARNACION, JOHN PATRICK BARCEBAL

1446 ENCARNACION, NINA MARIELLE RIOS

1447 ENCARNACION, RAFAEL LUIS CARANDANG

1448 ENCINARES, CYR RANIEL ZAMBALES

1449 ENCINARES, RENZO ARMAND MIGUEL YAMBAO

1450 ENCINARES, TONI SY

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 31 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1451 ENCINAS, LOURENCE ANGELO MARIANO

1452 ENDAILA, PRINCESS MOHANIE TUMOG

1453 ENRIQUEZ, ANGELO MARTIN FRANCO

1454 ENRIQUEZ, ERWYN JANN ENCISO

1455 ENRIQUEZ, JENIE PEARL SANTIAGO

1456 ENRIQUEZ, KAMILLE AIRYEL TARDECILLA

1457 ENRIQUEZ, KIM ARA GASPAR

1458 ERALDO, CATHERINE JANE LOKING

1459 EREGIA, MARY LESLIE SALAZAR

1460 ERESO, MARK CHRISTIAN GONZALES

1461 ERLANO, GRACHELLA JANA BEATRIZ MC MURRAY

1462 ERNACIO, SHEINELLE GERVACIO

1463 ESCABARTE, BELLE TELMO

1464 ESCALA, FILIPINA ROA

1465 ESCALONA, FREDIBER CALANGI

1466 ESCANDOR, SORAYA ELISSE ESPADERO

1467 ESCARIO, JEFFREY SANDOVAL

1468 ESCARLAN, SHERRAH LOU QUEMAN

1469 ESCAÑO, DIANA MARIE ROSARIO

1470 ESCOBER, JOHN KENITH MERILLO

1471 ESCOBER, SIMON REBURIANO

1472 ESCOBIDO, AIKO

1473 ESCOBIDO, ROMELY HERNANDEZ

1474 ESCONDO, AUREA GADIELLIE GARCIA

1475 ESCOSIA, LEANE JENNYPHER ESTENOR

1476 ESCUDERO, DANIEL ROD AGPALZA

1477 ESCUDERO, MA ROSILA FLOR DAR JUAN

1478 ESPARAGOZA, KRIZA KARLA ALEMANIA

1479 ESPARAS, ERICA JOY TAN

1480 ESPERANZA, BARBARA MAE FULLON

1481 ESPERANZA, JOHN RUBEN APILADO

1482 ESPERANZA, WYN WRIGHT EUGENIO

1483 ESPERO, CENTTY MAE TABUGOC

1484 ESPINA, MARY ANN SOLIS

1485 ESPINOSA, ISABEL RAFAELA

1486 ESPIQUE, JUMELSON LIWAN

1487 ESPIRITU, ARVIN NIÑO SALANGSANG

1488 ESPIRITU, CHRISTIAN ADAM LEONG

1489 ESPIRITU, NEIL FELICIANO

1490 ESPORLAS, CHRISTIAN BERNARD MADRIGAL

1491 ESQUIVEL, AMANDA CHRISTINE FADULLON

1492 ESTACIO, BANETTE LYSA FRANCISCO

1493 ESTANISLAO, FRANCIS ISRAEL RAFAEL

1494 ESTAÑO, IAN JOSEF PALANG

1495 ESTEBAN, KIMBERLY PAGUIO

1496 ESTELLA, MARIO RAFAEL JR UY

1497 ESTIGOY, DESIREE RHEA ONG

1498 ESTILLES, KARLA ANTES

1499 ESTILLORO, DAPHNE MELCHIE ESTEMBER

1500 ESTIOKO, ROCELLE PECACHE

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 32 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1501 ESTRADA, JHOANNA KRISTINE NIERRAS

1502 ESTRADA, JILL LOR

1503 ESTRADA, JUNVI CALILUNG

1504 ESTRADA, KAREN ANN MARIÑAS

1505 ESTRADA, MIRIAM TAGAYUNA

1506 ESTRADA, MIRIAM ROSARIO PARAAN

1507 ESTRELLA, ANJEL MAE BARRIOS

1508 ESTRELLA, EDZEL CHELSEA BITAS

1509 ESTRELLA, JESSICA MAE WONG

1510 ESTRELLER, IVAN TEQUILLO

1511 ESTRERA, JANE DANDOY

1512 ETABAG, BON KARIS RUFIN

1513 ETULLE, JULIENNE PEARL ROMERO

1514 EUGENIO, ALYSSA ARIELLE GANDIA

1515 EUGENIO, FRANCHESKA ANGELENE DELA ROSA

1516 EUGENIO, KYLE PATRICK YABUT

1517 EUGENIO, LUA EDIRNE IGNACIO

1518 EUGENIO, PATRICIA MARI MANGCUCANG

1519 EUSEBIO, ANNE MARIEL

1520 EUSEBIO, LEONARDO JR SALHAY

1521 EUSEBIO, MARY JHUDIELLE CORDOVA

1522 EVANGELISTA, RODOLFO JR ALBAÑA

1523 EVIDENTE, GIANNE IMNAH VALENOVA

1524 FABILA, KEREN JEMIMAH GARZON

1525 FABRICANTE, JONATHAN TIMBOL

1526 FACULIN, ANDRE KARL SEGOVIA

1527 FACUNDO, ALLYSON ROSE CRUZ

1528 FADUL, MICHAEL JASON SALVADOR

1529 FAJARDO, JULIANNE CHRISTOPHER DE VERA

1530 FAJARDO, ROMMEL ASIS

1531 FAJARITO, ISULA DE LOYOLA

1532 FALGUI, KRISTINE ANGELLIQUE OCAMPO

1533 FALLORIA, KENNETH MARTIN PANG

1534 FAMATIGAN, KIMBERLY MENDOZA

1535 FAMORCA, TRICIA JOYCE GRUMAL

1536 FANG-ASAN, KYLE NGODCHO

1537 FAUSTINO, MARY ROSE CLEMENTE

1538 FAUSTINO, SIMOUN RAFAEL DIZON

1539 FAUSTO, ABIGAIL TROPA

1540 FAVORITO, CARL EARVIN LEE

1541 FE, EUNICE DANICA OBLIDO

1542 FEDERO, REYNA MARIE COSTALES

1543 FEGARIDO, AUDREY AARON VEGA

1544 FELEBRICO, JANEEN ABBYGALE MIRAFUENTE

1545 FELICIANO, KEVIN PONTANES

1546 FELICIANO, MARIE ANTONETTE OPAY

1547 FELICIANO, MARK IRWIN CRUZ

1548 FELIPE, JODELLE KRISTINE DIÑO

1549 FELIX, FRANCHESCA NAVAL

1550 FELIZARDO, JOANAH CELINE RUALO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 33 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1551 FERIA, BRENT JOSEFF CUATON

1552 FERNANDEZ, CAMILLE JEAN REQUIOMA

1553 FERNANDEZ, EMMA LOUISE CORPUZ

1554 FERNANDEZ, JOHN PHILIP RAFANAN

1555 FERNANDEZ, MARIA KATRINA FERNANDO

1556 FERNANDEZ, MARIA TONI BARRIENTOS

1557 FERNANDEZ, MARY LORAINNE BOLAYO

1558 FERNANDEZ, MARY NICOLE PLANEA

1559 FERNANDEZ, ORLENE JOY CIPRIANO

1560 FERNANDEZ, PRINCESS JOY ANCHETA

1561 FERNANDEZ, REYNALDO CHRISTOPHER BALTAZAR

1562 FERNANDEZ, RICHZHEL VITUG

1563 FERNANDO, ALYSSA REGINE SUBA

1564 FERNANDO, CARLO MIGUEL GOZUM

1565 FERNANDO, EPHRAIM RAJIV VELASCO

1566 FERNANDO, PABLO MIGUEL BARRANCO

1567 FERNANDO, VERONICA LAO

1568 FERRARIS, MARIA STEFAN TAGADAN

1569 FERRER, CARMELLE AYRA PANCHO

1570 FERRER, GIANA MARIE FERNANDEZ

1571 FERRER, KRISHIA ENCABO

1572 FERRERIA, JESSICA SALAS

1573 FETALVERO, GERRA CARLA ABACAN

1574 FIANZA, KIM DANIELLE SOLIO

1575 FIDER, BEATRIX MARIA LILIA ALLAS

1576 FIGUEROA, EMILLE ZASHI LATIGAY

1577 FIGUEROA, JOHANNA LORENE CUDAL

1578 FIGUEROA, JOSE BERNABE MARTIRES

1579 FIGUERRES, VENDALE JON DIAZ

1580 FIGUERROA, ROXANNE DIANA VINUYA

1581 FIGURACION, VERON MARDEL DELA CRUZ

1582 FILIO, ADRIAN PAUL VII GILAY

1583 FITERO, KENNETH CARLO RANCHEZ

1584 FLAMIANO, JUPETH MIGUEL

1585 FLANDES, ANDREI FRANCIS GELLIDO

1586 FLAVIER, JUSTINE LOUISE QUIAMBAO

1587 FLORECE, RAYMOND ALDRIN SISON

1588 FLORES, EARLSON ABLAZA

1589 FLORES, ELISHA GIZELLE DE RIVERA

1590 FLORES, JINZEN SARTE

1591 FLORES, KRISSA MAE SAQUILON

1592 FLORES, LEVI GRACE NIÑA VILLAFLORES

1593 FLORES, MARIE FELLE PUNONGBAYAN

1594 FLORES, NONNETTE ADRIAN LARROZA

1595 FLORES, RIGGIE NIKO GONZALES

1596 FLORESTA, KENNETH LEVIN DIME

1597 FLORIDO, REGINALD DWIGHT SEGUERRA

1598 FLOSA, CHRISTIAN ANTHONY MENDOZA

1599 FOLLOSO, EMIL MARI CERILO

1600 FOMAN-EG, MYRA RHOGELINE CHALLOY

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 34 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1601 FONTAMILLAS, CHARMAINE REYES

1602 FONTANILLA, LISSETTE EMMANUELLE BETITA

1603 FONTARUM, MATT JAYSON GARCIA

1604 FORMANTES, RAMON PAULO JR GERARDO

1605 FORONDA, DAVID VICTOR DENGAEY

1606 FORROSUELO, JOSE JR VILLACERAN

1607 FORTUNO, KAREN MAE DULCE

1608 FRANCIA, JOHN ISRAEL BRION

1609 FRANCISCO, AARON DAVE YAP

1610 FRANCISCO, ANNA KATERINA RACELES

1611 FRANCISCO, JAN ANDREW CRUZ

1612 FRANCISCO, KRISTOFFERSON MALABANAN

1613 FRANCISCO, LAUREN BRITTANY GONGORA

1614 FRANCISCO, MA LOURDES TAN

1615 FRANCO, KRISTA KAMILLE QUIÑAL

1616 FRANCO, ROBERTO LUIS FONG

1617 FRASCO, JAN MIKHAIL LOUISE PAOLO ESPINO

1618 FRAYNA, JAN PAOLA BARQUEZ

1619 FRIALDE, CLAUDINE PALIS

1620 FRIAS, DIANA SEMEONA MAQUIRAN

1621 FRIAS, JORELYN TAMAYO

1622 FRIAS, MONICA MALABAG

1623 FUEGO, JHON PHILIP PIOLO

1624 FUENTES, AINA MARIEL NORCIO

1625 FUENTES, DANN VINCENT RUIZ

1626 FUENTES, DARREL ENCINA

1627 FUNELAS, EVAN NICANGELO DOLOT

1628 FUNTILAR, HANNYLINE ABAS

1629 FURIGAY, KRESHIMARICON PIZARRO

1630 FUSCABLO, STEPHANNIE GAY CASALAN

1631 FUSINGAN, ALYSSA SAMANTHA CATAPIA

1632 GAANAN, NICHOLE ANNE FLORES

1633 GABATON, PETER NIKOLAI AALA

1634 GABBAC, FRANCISCO III IRASGA

1635 GABRIDO, MA ELLEN ALIT

1636 GABRIEL, NORLIE MUÑOZ

1637 GACOBA, CARLOS GONZALO MIGUEL REGASPI

1638 GACOTT, HANNAH LEI DACILLO

1639 GADGAD, JAMES JR AUSTIN

1640 GAGARIN, TWINKLE JOY ESPIRITU

1641 GAGUI, ANNE CHRISTINE ESGUERRA

1642 GAITOS, GERALD MANALO

1643 GALADO, ZEA ARA MAI ABASTILLAS

1644 GALAMAY, MARY GRACE TADAL

1645 GALANG, EMIELYN MAE PASCUAL

1646 GALANG, JESSAH GAY CABAHUG

1647 GALANG, RESSIE MARTINEZ

1648 GALANG, SHIELA MARIE AROMIN

1649 GALAWAN, SITTIE NEZREEN SAJOR

1650 GALEON, KAIZIAHLYN MALAZO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 35 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1651 GALICIA, PIA CECILIA LEONARDO

1652 GALICIA, RAQUELYNNE MUGOT

1653 GALIGAO, KENNETH ANTHONY PAMA

1654 GALINDO, LOVE ELLISE SACEDA

1655 GALISTE, NIÑA ANGELA VALERA

1656 GALIZA, JULIUS VIERNES

1657 GALLANGI, KATREEN JADE KIMAYONG

1658 GALLARZAN, CZARRINNA ANGELA TORRES

1659 GALLAZA, ANA MARIA ABIERAS

1660 GALLETES, CHERMAYNE TATE ANG

1661 GALLO, LEONNIE MAE GARILLOS

1662 GALO, SHILO EDEN ROSE CHAPA

1663 GALON, DOREEN GALANTO

1664 GALOPE, ELIEZER II BUEZA

1665 GALOPE, JERRICA CHARLENE NGO

1666 GALOPE, MELISSA-ANN MUFF

1667 GALOSMO, JASON CABATINGAN

1668 GALURA, MERIANNE JOY SAGA

1669 GALVE, KATRINA VICTORIA LARDIZABAL

1670 GALVEZ, GELEEN TUAZON

1671 GALZOTE, BERNYCE JOVELLANOS

1672 GAMBE, ERLQUINN JOSEF ABILO

1673 GAMBOA, ARIANNE LYRA PACHO

1674 GAMILDE, JAY ANN VELASCO

1675 GAMOLO, KARL JULIUS FLORES

1676 GANADEN, JULIENE LAURICE BALDERAS

1677 GANTUANGCO, JOANA MARIE EVANGELISTA

1678 GANZON, KEVIN NOMER WILFRED PLAZA

1679 GAPATE, JHERICX VALDEZ

1680 GAPOY, CHRISTINE MARIE SALAZAR

1681 GARAY, MARC AURELIUS ADVINCULA

1682 GARBOSA, JIMEMAH CELEEN PALOMAR

1683 GARCES, LEMUEL CARINGAL

1684 GARCIA, ANA MARIE DE VILLA

1685 GARCIA, DION ELNO VILLAMIN

1686 GARCIA, FRANCISCO JOSE AMANTE

1687 GARCIA, GIANINA LOUISE LIPUMANO

1688 GARCIA, JAMES RAINIER MEDALLA

1689 GARCIA, JAO JARRO BORROMEO

1690 GARCIA, JARD EVANS TRONCO

1691 GARCIA, JEAN MICHELLE LACAMBRA

1692 GARCIA, JEFF ANTHONY PACAÑA

1693 GARCIA, JOHN ERIC JIMENEZ

1694 GARCIA, JOHN JERALD DOMINGO

1695 GARCIA, JOHN ROBERTS ARELLANO

1696 GARCIA, JOLINA FELICIA GABUCO

1697 GARCIA, JOSE MARI BAIÑO

1698 GARCIA, JOSE PEDRO LARRAZABAL

1699 GARCIA, KRISTEEN DE JESUS

1700 GARCIA, LESLIE NOELLE PINEDA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 36 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1701 GARCIA, MA CRISTINA ZAMORA

1702 GARCIA, MA GIANINA LEGASPI

1703 GARCIA, MARIE FRANCE MONIS

1704 GARCIA, PATRIZZE MARA OZAETA

1705 GARCIA, REGINE LORRAINE REMUDO

1706 GARCIA, ROGELIO JR SUEDAD

1707 GARCIA, SHEENA MAE ZARSUELO

1708 GARCIA, TRISHA FERRER

1709 GARDIOLA, JOHN CHRISTOPHER LANCITA

1710 GARDOCE, JOSELITO ALVAREZ

1711 GARGALICANA, GIZELLE VON GACHO

1712 GARIBAY, GLESSA FRANCESCA GUILLERO

1713 GARINGALAO, ARIES BJORN CALPITO

1714 GARLEJO, NIKKI ANNE BUGARIN

1715 GARPA, MARSHA LOU SIMPLE

1716 GARRIDO, VALERIE GAY MARCELO

1717 GARRUCHO, GERALDINE FEGIDERO

1718 GASPAR, DIANNE CAMILLE ARDENASO

1719 GASPAR, JENNIFER DACILLO

1720 GATAPIA, DIORELLA MAE SAN AGUSTIN

1721 GATCHALIAN, JAPHETH ROSZ EISMA

1722 GATCHALIAN, RAFAEL BRIONES

1723 GATDULA, ERIK JOSEPH “EJ” AGONCILLO

1724 GATO, NIKITA CAMACHO

1725 GAUIRAN, SALVACION AQUINO

1726 GAURAKI, HAFSAH TAUTE

1727 GAW, KATHERINE CO

1728 GECOSALA, HANA VIENNE BONIAO

1729 GELI, KAREN PALGUE

1730 GELUZ, JEUZ KOZ ALEJANDRO

1731 GENDRANO, PAMELA JASMIN MARTINEZ

1732 GENER, DAYANARA MIKA ESCASURA

1733 GENER, JASHEN DELA ROSA

1734 GENERALAO, LEO LOUIS DIAZ

1735 GEORLIN, DIANAH JALANDONI

1736 GEOTINA, JOSE MANUEL TY

1737 GERARDO, LEO FRANCIS VELASCO

1738 GERBABUENA, ALFREDO JR AGUILAY

1739 GEROLEO, ERWIN JR MOLINILLA

1740 GERON, KAREN ANN GALISTRE

1741 GERONA, HANNAH JANE PE BENITO

1742 GERONA, NIKKA CARLA BARCELONA

1743 GERONIMO, HANNAH NICOLE MATIAS

1744 GERONIMO, JERICO MARK SENESAN

1745 GERONIMO, KATRINA MARIA ALEXANDRA PASIVE

1746 GIANAN, MIKE JUSTIN AGUSTIN

1747 GIANGAN, JOHN KEVIN CONSING

1748 GIGAWIN, DAVID SOLO REYATA

1749 GILBUENA, BENJAMIN GABRIEL CASINO

1750 GILBUENA, MERYLL SANCON

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 37 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1751 GINES, RALPH KENNETH AGNO

1752 GINOO, CAREN JOY PAULO

1753 GIRON, EARVIN JUSTIN ATANGAN

1754 GLORIA, JEANETTE LLAVADO

1755 GLORIA, JEARICK PAGAPONG

1756 GLORIA, RAJIV NOEL MATAS

1757 GLORIANI, DARIELLE JACOB GAVILE

1758 GO, ABIGAIL LIM

1759 GO, ELMOR GREGORIO

1760 GO, ERIKA JANE TANGAYAN

1761 GO, JOSE GABRIEL TRONO

1762 GO, JUANITO JUNEY III CUMLA

1763 GO, KARLA UANG

1764 GO, LILBERT VALDEZ

1765 GO, PAOLO MIGUEL FLORENDO

1766 GO, SHIRLEEN APRIL SY

1767 GOC-ONG, APRIL JOYCE HERBIETO

1768 GOCO, ANGELICA FLORES

1769 GODOY, KRIS RAYCHELLE RODRIGO

1770 GOH, ELIZABETH SAUNDRA

1771 GOLDE, LANIE MAE VIRTUDAZO

1772 GOLING, AROBE II SHIEK

1773 GOMA, ANGELINO NELSON JR BISCO

1774 GOMEZ, FE ESPERANZA MAGNO

1775 GOMEZ, GLEM JOHN MEDINA

1776 GOMEZ, JULIE ANN EDQUILANG

1777 GOMEZ, PATRICK MAGNAYE

1778 GOMEZ, RAY CHRISTOFFER DALISAY

1779 GONZAGA, KRISEL JOY YBAÑEZ

1780 GONZAGA, MARIA ROSE VITOR

1781 GONZAGA, MYLENE GRACE DACULA

1782 GONZAGA, REGIE SALAZAR

1783 GONZALES, CARISSA MARI CRUZ

1784 GONZALES, CARLOS RUBEN EUSEBIO MANGUBAT

1785 GONZALES, CHARISSE NICOLE FABUNAN

1786 GONZALES, DAN JOSEPH ENCABO

1787 GONZALES, DEE JAY LAZARO

1788 GONZALES, GAYLE THERESE KINTANAR

1789 GONZALES, JERILLE GAY HONG

1790 GONZALES, JOHN ALBERT AMANTE

1791 GONZALES, JUDEA GALANG

1792 GONZALES, MARIAH CARLA DE VERA

1793 GONZALES, MICHAEL SANTOS

1794 GONZALES, PAUL NICHOL GALAN

1795 GONZALES, RAFAEL OROZCO

1796 GONZALEZ, PATRICK ANTONNE HEMEDEZ

1797 GOOPIO, APRIL JENNINE AGGARI

1798 GORON, CHRISTINE JOYCE GERONIMO

1799 GOROY, IRISH JULLIENNE MEJIA

1800 GOTIANSE, CHLOE STEPHANIE ONG OH

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 38 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1801 GOYENECHE, MARICHELLE LUNAR

1802 GOYONE, KENN ABAC

1803 GRAGEDA, NICHOLLE ANNE BENAVIDEZ

1804 GRAJO, JOHN NICHOLAS PADUA

1805 GRANADILLOS, RYAN DALIT

1806 GRANADOS, LORIS SANTOS

1807 GRANDE, MARIALACE KLEIN CARL DE LEON

1808 GRANDE, SALVE EURICA ALZAGA

1809 GREGORIO, JOHN CLAYTON GERARDO

1810 GRESONES, ADRIENNE NORILENE FLORES

1811 GUADAÑA, ELOISE JIANNINA DULNUAN

1812 GUANGCO, RENZ VICTOR TALAGON

1813 GUANZON, GINO NICOLO IMPERIAL

1814 GUARDADOS, REA CRISTY BALADAD

1815 GUAY, JERGEE MARI SORZANO

1816 GUBALLA, MARIOLLE SAMANTHA MALONZO

1817 GUDA, ISABEL VIVIEN PLATA

1818 GUERRERO, JANINA MAE PAGAYANAN

1819 GUERRERO, JOSE III AGUIRRE

1820 GUERRERO, MARY LOUISE ALCANTARA

1821 GUEVARA, FIEL MICHAELA LANIOG

1822 GUEVARRA, ERNA MONIQUE LABADOR

1823 GUEVARRA, JUSTINE CARLO GARCIA

1824 GUEVARRA, MA CARMELA BOTOR

1825 GUEVARRA, MA ROWENA PAMONAG

1826 GUEVARRA, RINNAH RHYZA OTERO

1827 GUEVARRA, TIFFANY PEARL CANTILLAS

1828 GUIANG, LAWRENCE RODIS

1829 GUIAO, ANDREA MARIE GIRON

1830 GUICO, RIZELLE MICAH DIMAANO

1831 GUILLERMO, JESICA

1832 GUILLERMO, KENT JAZMIN

1833 GUILONSOD, JINKY PATRON

1834 GUINOMLA, SITTIE RASNAELE USMAN

1835 GUINTO, OSCAR KENN MIRANDA

1836 GUIRITAN, ABIGAYLE THERESE REVILLA

1837 GULELE, LOREILY SHYREEN YTING

1838 GULFAN, CHESSA DAWN AVILA

1839 GULOY, ALVIN JOSEPH JR ALVAREZ

1840 GUMILA, ANGELO GABRIEL GARCIA

1841 GUMIRAN, MA LALAINE LAZAGA

1842 GUMIRAN, NOMER TARUN

1843 GUMISAD, NEALGABRIEL LARA

1844 GUMMAN, JEFFERSON PANITIO

1845 GUMOP-AS, RHENZLET ZIARAMAE SERRA

1846 GURION, ANGELO DE VERA

1847 GURION, ELPIDIO GREGORIO DENUS

1848 GUTIERREZ, ANGELA VICTORIA ARRIETA

1849 GUTIERREZ, ANGELINA MARI LAJOM

1850 GUTIERREZ, ARNEL JEVO CERVANTES

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 39 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1851 GUTIERREZ, CHRISTINE ANNE MARTINEZ

1852 GUTIERREZ, MARIA PATRICIA PATALUD

1853 HABAJAB, VANESSA MARIE MAGAHIN

1854 HABANA, JOSE ANTONIO ESTEBAN

1855 HABBI, SHEILALAINE TULAWIE

1856 HABEL, EARL ANTHONY LISONDRA

1857 HABIB, AISA ALYANNA BISTON

1858 HADJI ABDULKARIM, SITTIE RAISA MAMA

1859 HADJI SALIC, SITTIE ISNIHARAH MACADADAYA

1860 HAFALLA, MARVIN KURT KIERULF

1861 HALAGUEÑA, JOSE LORENZO VILLASEÑOR

1862 HALASAN, HANNAH JOYCE LACESTE

1863 HALFON, GODWIN EVAN PASCUA

1864 HAMAD, HUSAYN-SHAYR VENTURA

1865 HAMID, NURBEN RIVA

1866 HAMILI, LOUVENICE DE PEDRO

1867 HAPITAN, MARIA CATHERINE TROYO

1868 HARO, SHEENA KRISTY CUÑADA

1869 HASSAN, TARIQ AJUL

1870 HAYAHAY, LARS BEN MARCELO

1871 HAYASE, TETSURO JAKE GALANG

1872 HEREDIA, ANGELICA KATRINA AZARCON

1873 HERNANDEZ, ALEJANDRO RAFAEL CRISOSTOMO

1874 HERNANDEZ, ARJANE BULLANDAY

1875 HERNANDEZ, DANI-AN SAN JOSE

1876 HERNANDEZ, DARIANNE LOUVIZ CAYANAN

1877 HERNANDEZ, JANINA JEAN BAUTISTA

1878 HERNANDEZ, KATHERINE ESER

1879 HERNANDEZ, KIMI GORREZ

1880 HERNANDEZ, MARGARETTE ANN NOCON

1881 HERNANDEZ, WILLARD REYES

1882 HERRERA, CHRISTIAN CHAIM DEL CARMEN

1883 HERRERA, JEREMIAH VINCENT CRUZ

1884 HESNI, SHADI BEDIA

1885 HIDALGO, DANA SOPHIA CALVERO

1886 HIDALGO, NIKKA PAMELA DE ROMA

1887 HILAO, JESLIE GARRIDO

1888 HINGPIT, LEA FATIMA BEBURA

1889 HIPOLITO, ELIZANN FAYE CAGUMBAY

1890 HO, MICHELLE ANN PACIS

1891 HO, NEIL ANGELO SANTIAGO

1892 HOMECILLO, ROGO CURIANO

1893 HOMEZ, MARIO RICARDO JR EDILLON

1894 HU, BEATRICE YU

1895 HU, DARLENE ABIGAIL MAGALLON

1896 HUANG, JOHANNA AINDREA LIM

1897 HUBO, ALYSSA ALESSANDRA FIGUERRES

1898 HUILAR, ELLANI LOUISE ARANETA

1899 HUNDANA, JOHN MICHELL LUCENA

1900 IBANA, LERRIE DIANE DUMAPAY

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 40 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1901 IBARBIA, PAUL KEVIN NOCUM

1902 IBARRA, LADY REAN CUSTODIO

1903 IBAÑEZ, ALNA SHELAH FRANCO

1904 IBRAHIM, MADZ VINCENT HERRERA

1905 IDDOBA, KYLE PAOLO DE GUZMAN

1906 IDOLOR, SATEE MAY BINWAG

1907 IDRIS, PAULO CONCULADA

1908 IDUL, CHRIS GI FERIDO

1909 IGLESIAS, MOSES AARON CASTILLO

1910 IGNACIO, ERCYL JASMIN DAMILES

1911 IGNACIO, ERNESTO JR VELETE

1912 IGNACIO, INGRID FRANCES DIZON

1913 IGNACIO, KHAYLA MARIE CRISOSTOMO

1914 IGNACIO, MICAELA JANE AGUSTIN

1915 IGNACIO, MIGUEL LUIS TALLARA

1916 IGNACIO, ROSE BELLE MALLARI

1917 IGOT, THRISHIA JADE TE

1918 IGUID, CARMILIE MARRERO

1919 IKEDA, NORIYUKI SAM BATAO

1920 ILAGAN, ELLA JOLLINE GIRAO

1921 ILAGAN, OMAR NAVELA

1922 ILAJI, FRADZNE RHEINAM AMIN

1923 ILDESA, ORVILLE JOHN EPITOME

1924 IMPERIAL, JOSE AMADEO BOMBEZA

1925 IMPERIAL, MAR KENNETH LOUISE SAULON

1926 IMPERIAL, PONCE WILFRED DALUSONG

1927 INFANTE, JEROME MARANAN

1928 INOCANDO, PETER JULIUS DALE ALCANTARA

1929 INOSANTO, HIROYUKI OLIVARES

1930 INTERONE, DIANE CHRISTA BORRES

1931 INVIDIADO, KEITH JUSTIN DWIGHT JAMIL

1932 IP, KENJI ONG

1933 IRINGAN, JEMI-KEZIA JIMENEZ

1934 ISAGUIRRE, NEIL PATRICK DAKAY

1935 ISANAN, JENNYLYN DACLES

1936 ISIDRO, TIMOTHY ANGELO LIBIRAN

1937 ISIP, JAN KRISTINE CLAVERIA

1938 ISTINO, MARIA KLENNA ROSE ADAP

1939 JACILDO, FAIR CARLIEN SELERIO

1940 JACINTO, CRIZZIA JIREEN JOSON

1941 JACINTO, MARC GREGG BAUTISTA

1942 JACINTO, MARTIN FRANCIS KARUNUNGAN

1943 JACOB, PEBBLES ONYINYECHI HAZEL ALTEA

1944 JACOBO, L’CARL MARIE ROSQUILLO

1945 JADWANI, JAVISH RAMCHAND

1946 JAILANI, SHAMEEM SANDAG

1947 JAIME, CIARA FATIMA INTERIOR

1948 JAKOSALEM, KIM GALABAY

1949 JALANDO-ON, JOHN CRIS HABLADO

1950 JALBUENA, WENDELL AMIEL SANTIAGO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 41 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

1951 JAMBARO, BERNARD ROSS OGALINO

1952 JAMELA, LYKA VANESSA MENDOZA

1953 JAMIS, KAMILLE MARGRETTE CALMA

1954 JAMPAYAS, SAMANTHA JAN JULIAN

1955 JANORAS, JOANNA ROSE CAFIRMA

1956 JANUTO, FREOMEL RYAN ESTORQUE

1957 JAPSAY, ZHADELINE LEGASPI

1958 JARA, ONIKKA BERNICE ESGUERRA

1959 JARABA, JOSEPHINE SANDE DAQUE

1960 JARANILLA, FEMM DOMINIQUE TAYAG

1961 JARANILLA, YOUSSRY LIM

1962 JARIN, SHARMANE LUCIN

1963 JARON, MA JARONNAH MARION ENRIQUEZ

1964 JAVATE, NIKKA DIVINA BULAKLAK

1965 JAVELLANA, BEA JOI BIHASA

1966 JAVENIA, MARGARITA CARANGAL

1967 JAVIER, BRENDA CAMILLE VENTURA

1968 JAVIER, ELENA MAE SIA

1969 JAVIER, FRANCHESCA VALDELLON

1970 JAVIER, JACQUELINE BLASABAS

1971 JAVIER, JOFFEY MORIE DAGASDAS

1972 JAVIER, KEVIN ALTIVEROS

1973 JAVIER, LEONARD DANGCA

1974 JAVIER, MARY LOUISE MARGARET MAMACLAY

1975 JAVIER, RAKEL GARCIA

1976 JAVILLONAR, JAYZELYN ANN AGOSTO

1977 JAYME, IRENE KATRINA ESTAL

1978 JAYME, JEHAN BACALSO

1979 JIMENEZ, CHARISSE

1980 JIMENEZ, HILLARY MARIEL CORTEZ

1981 JIMENEZ, MA PATRICIA THERESE LUCIANO

1982 JIMENEZ, PATRICK LOUISE PEREZ

1983 JITO, LUCEL SANDE LAGARDE

1984 JOAQUIN, MARK ANTHONY DOTE

1985 JOCHICO, JANE MARIE BARREDO

1986 JOCSON, CARMELITA RUSTIA

1987 JOLEJOLE, KRISTINA RONATO

1988 JOQUINO, GABRIELE ELARDO

1989 JORGE, MARIE JOYCE MANDAPAT

1990 JORNADAL, MABELLENE GOMEZ

1991 JOSE, ARIANE CRIZIELLE ESCOBAR

1992 JOSE, DIANNE RUTH RODIL

1993 JOSE, KHARIZA ROSE CHICO

1994 JOSE, KRISTIAN MARX LUMIBAO

1995 JOSE, ROBERTO JUAN LEGASPI

1996 JOSEPH, DIVINA GRACIA TUCAY

1997 JOVELLANO, BRYCE NIONES

1998 JU, REYANNE PARAGUYA

1999 JUAN LOA, NINA ISABELA PAPILOTA

2000 JUANICO, MARK ANGELO COBACHA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 42 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2001 JUANITAS, CHARLES JEBB BELONIO

2002 JUCO, ALYSSA FAYE ROAQUIN

2003 JUGO, JOSE III CASTILLA

2004 JULASIRI, SHAJED AGO

2005 JULKANI, SHAHIRA DAMBONG

2006 JUMAYAO, ANNE MARGRETTE LAMASON

2007 JURILLA, CAMILLE LOUISE LAZARO

2008 JUSAYAN, RUTHEL EMILY REMITIO

2009 JUSON, ANNE JOSEPHINE ABESAMIS

2010 KAIKLIAN, KENJIE ORDOÑEZ

2011 KALAW, MARIA NERISSA FIGUEROA

2012 KALAW, MARIA YASMIN SORIANO

2013 KASEK, CHERLANE CADIENTE

2014 KASILAG, ALYANNA KATRIZIA YÑIGUEZ

2015 KATIGBAK, MARIA SOPHIA PEÑA

2016 KEE, EUFRONIO CHARLES JR MUMAR

2017 KHAN, ROMEL GELACIO

2018 KHO, JEANNE LOUISE ANCHETA

2019 KHO, MARIA CATRINA ALMARIO

2020 KHO, RICARDO JR LERIAS

2021 KIM, KARLA JEAN GIOLAGON

2022 KIMBONGAN, AYRIZ MARCELO

2023 KING, HELSA ABIGAIL ANG

2024 KING, RAMON ANTONIO HERNANDEZ

2025 KINTANAR, ALAN III ONDOY

2026 KNAIK, BILLY KLEINE TADUS

2027 KO, KINGSLEY WEBB BULANG

2028 KOSALLAVATT, ALVIN ANN GED-ANG

2029 KROUT, AARON JAN TALAMAYAN

2030 KU, KIMBERLY LLORENTE

2031 KWONG, ANNA LORRAINE ESTACIO

2032 KWONG, ARKAY KRISTINE MALLARI

2033 LA ROSA, GABRIELLE ANNE DELA PEÑA

2034 LA ROSA, JOHANNA LYNNE MANALO

2035 LABACLADO, RALPH JOHN GIL VALLES

2036 LABADAN, RIZZA MAE LUGO

2037 LABAJO, ALYSSA MARIE FELLIZAR

2038 LABAN, FRANCIS DOMINIC NIÑO RIVERO

2039 LABAY, ANGELO VIOLO GO

2040 LABBAY, ALLYANA ROSE JAIDE

2041 LABI, IMARI IRISH ESTEBAN

2042 LABRADOR, KEVIN JOSEPH REODICA

2043 LACANG, JOY BLOSSOM ANNE YEE

2044 LACANILAO, JONATHAN PAUL BERNARDO

2045 LACAP, AIREEN PAULA PARCO

2046 LACSON, JO ROCEL ZANTUA

2047 LACSON, JUAN MIGUEL MONTILLA

2048 LACUARIN, EYCEE SAMBILAY

2049 LACUROM, CHARLDENE CAMBAL

2050 LADAGA, ALISSON RAY ROSELL

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 43 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2051 LADERA, LYLE LOVE LOUISE PERALTA

2052 LADERA, NOEL ANTOINE DATUL

2053 LADERA, VERGEL ABUDA

2054 LAGAMAYO, MARIA JEANLIN TAN

2055 LAGDAMEO, NONETTE MERJORIE DIAZ

2056 LAGIWID, JENIFER CHUGA

2057 LAGMAY, MA THERESA RAGANIT

2058 LAGO, CLARISSE BUENO

2059 LAGONERA, MARIA JULIA KALUAG

2060 LAGROSA, PATRICIA MAE ABU

2061 LAGUA, JAY MARK LOPEZ

2062 LAGUMBAY, HONEY LEEN BALUNDO

2063 LAGUNILLA, KATRINA CECILIA GUEVARRA

2064 LAGUNZAD, ROLANDO JR BELMES

2065 LAHOZ, ANGELIQUE CELINA FRANCISCO

2066 LAJID, MIDZFAR JUK

2067 LALICAN, EUNICE JOY OLIVEROS

2068 LAM, AINNE LOURD ANGELI FLORES

2069 LAM, SHEILA MARIE DAVID

2070 LAMBOON, JOHN CARLO GARCIA

2071 LAMERA, CAMILLE CLEO LEONES

2072 LAMPARAS, GERALD LUIGI BRYAN LAMELA

2073 LANARIO, CHARLES WYETH IBE

2074 LANAWAN, JAY EMERALD RUSIANA

2075 LANCERO, DEBBIE ANN PONCE

2076 LANDRITO, ANDREA MELISSA CONCEPCION

2077 LANGILAO, MOHAMMAD ZUBAIR PANGCOGA

2078 LANIP, NICOLE ANDREA CAPONPON

2079 LANORIAS, DENNIS JR COLUMNAS

2080 LANOY, ALEKZANDRA TOMBOCON

2081 LANSANGAN, TIMOTHY KEN TARNATE

2082 LANSANGAN, VIEN CHRISTIAN LIM

2083 LANTAJO, WINSTON HUBERT RANTE

2084 LANZUELA, DARYL BAUTISTA

2085 LAO, CASSANDRA PACPACO

2086 LAO, LIZETTE TIOPIANCO

2087 LAPAN, DESIREE ROSE VILLACAMPA

2088 LAPASTORA, CARLA APOLONIA CARPIO

2089 LAPAY, ED ANTHONY PANANGIN

2090 LAPOSTRE, HANNAH PAULINE SANTOS

2091 LAQUINDANUM, GAEA SILVA

2092 LAQUINDANUM, GIAN SANTOS

2093 LARANJO, ROBE PARANGAN

2094 LARGOZA, LEANDRO JR CALINGASAN

2095 LARGOZA, MARIE LOUISE EMILLE MALLARI

2096 LARIN, MOIRA MANALO

2097 LAROZA, EAN ENGELINE

2098 LASACA, KISSY JEAN CANDELARIA

2099 LASAM, KARLA SOPHIA HERNANDO

2100 LASTIMOSA, COLE BETHEL LIGAYA ONAHON

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 44 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2101 LAT, HENRY ARAÑO

2102 LAT, JESSICA OLIVIA ORTIZ LUIS

2103 LATIP, ABDUL RAFFIH GAURAKI

2104 LAUD, KARLO JAY DE LOS SANTOS

2105 LAURENTE, DARREN ANTON CRISOSTOMO

2106 LAVA, JUAN BERNARDO JURADO

2107 LAVAPIE, MARWIN YBARDOLAZA

2108 LAVARIAS, ALYSSA KATRINA GARCIA

2109 LAVENTE, HANNAH GAIL SANQUILOS

2110 LAWAGAN, JUDY MAE PALANGEO

2111 LAXAMANA, EIRA ROGELEAN BALTAZAR

2112 LAXAMANA, FRANCIS EZRA MICIANO

2113 LAXAMANA, JIRO ALVAREZ

2114 LAY, HENRY VIRAY

2115 LAYAWEN, NICCOLO TANI

2116 LAYGO, JOHN ALFRED CORPUZ

2117 LAYUG, JENNIFER SIMBAHAN

2118 LAZARO, BETINA THERESE CASTRO

2119 LAZARO, JAN MICHAEL JAMES FRANCISCO

2120 LAZARO, LLOYD VINCI LAPUZ

2121 LAZATIN, BRYAN JAUSTIN DATU

2122 LAZATIN, TOMAS III INOCENCIO

2123 LEACHON, IVANA BIANCA LAZARO

2124 LEAL, JOHN MICHAEL BENEDICT LAMARROZA

2125 LECCIONES, MICHAEL PHILIP BALBIDO

2126 LEDA, FRANCIS PAUL BALLARTA

2127 LEDESMA, GERALDANIA TOLETE

2128 LEDESMA, LUIS MANUEL MEJOS

2129 LEDRES, DEREK MELENDEZ

2130 LEDRES, JAZZER SABUCDALAO

2131 LEE, CHRISTINE JOY VIDAL

2132 LEE, EDWARD TUBICE

2133 LEE, MAY ANNE VILLALUNA

2134 LEE, NATASHA YSABEL CLEOFE

2135 LEE, PAOLA ELAINE BODOLLO

2136 LEE YAM, MONICA CRISTINE PINGOL

2137 LEGARAY, KARLO LAURITO

2138 LEGASPI, ALYSSA NINA VILAGA

2139 LEGASPI, CARLO MIGUEL PACIENTE

2140 LEGASPI, MARY RACHELLE PATRICIO

2141 LEGISLADOR, KRISTIN ANGELI PASTOR

2142 LEGUIP, KRYSTALAINE LENA

2143 LEJARDE, JESSEL GASGONIA

2144 LEON, LENDELL PAUL BOLAYO

2145 LEONARDIA, ATHENA DEL ROSE GALVE

2146 LEONG, HANNAH SHENE MONTON

2147 LEONIO, MARIA ISABEL GALVEZ

2148 LERIT, LOUISE CHRISTINE SANTIAGO

2149 LERUM, CENIZA XIMENA ABITRIA

2150 LEUNG, ARVIN RAY CUISON

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 45 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2151 LEUNG, BRIAN ANTHONY CUISON

2152 LEVIDA, JANINA MAE GUZMAN

2153 LEVISTE, LYCA LEI REMUGAT

2154 LEYSON, WENVIR NECIO

2155 LEYSON-AZUELA, JACLYN PUSTA

2156 LEYVA, JAY MARK CUADRA

2157 LI, CHAMINE ROQUE

2158 LIANGCO, FRANZ JERYL TAN

2159 LIAO, CRYSTAL JANE VELORIA

2160 LIBAN, MICHELANGELO DOMINGUEZ

2161 LIBED, KARESSA FELICE CRUZ

2162 LIBERATO, AEMIL ALDRYN QUINTOS

2163 LIBRE, EMMANUEL YBAÑEZ

2164 LIBRE, NEXIE CO

2165 LIBREA, MARNIE JOY LUYAHAN

2166 LIBUIT, KENNETH GARCIA

2167 LIBUNAO, MARIE ELEONOR TIRAÑA

2168 LIGON, ROBIN MANSELL MENDOZA

2169 LIGSAY, SEAN NEIL GALVEZ

2170 LIM, ALICE TY

2171 LIM, ALISA BETINA BELLA

2172 LIM, AYNN HABOC

2173 LIM, BILLY JOHN RAMNANI

2174 LIM, FAYANNE PATRICIA KHO

2175 LIM, HANNAH RIENA CUBAR

2176 LIM, HAZEL ABIGAIL SY

2177 LIM, JAMES BRYAN MENDOZA

2178 LIM, JANDREI EVAN DIMAYUGA

2179 LIM, JASON ALFAFARA

2180 LIM, KIM MARVEE MARQUEZ

2181 LIM, KLINE MATUNOG

2182 LIM, KRISTINA DIANE TRACENA

2183 LIM, MELENDY SERVENTO

2184 LIM, MICHAEL ANGELO SUAREZ

2185 LIM, PATRICIA ABIGAIL CALIMLIM

2186 LIM, PHILIP ANTHONY GRAPANI

2187 LIM, RAPHAEL JOURDAIN LIM

2188 LIM, SHARMANE SALVE TAN

2189 LIM, SHERRAINE MILLETE

2190 LIMANSAG, BRYAN BERNABE QUILAB

2191 LIMBAGA, RHYMAR SALISE

2192 LIMBAGO, ALLAN JOSEPH DATOY

2193 LIMBO, PATRICIA UNLAYAO

2194 LIMJAP, JESSICA FRANCINE FRESNIDO

2195 LIMLENGCO, GABRIELLE NICOLE CRUZ

2196 LINCOD, DANNA LOU DELOS SANTOS

2197 LINCUNA, RICHES MARIE OBINA

2198 LINGAD, ARSENIO ISAGANI REPALDA

2199 LINGAD, KRIS EARL MARIE ARASULA

2200 LINGAD, MAJA KATHERINE BLANCO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 46 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2201 LIRIO, MA ROMINA JISELLE AGUILA

2202 LIRIO, MARIA VETINA LALAINE ORFANO

2203 LISING, JERU CASTILLO

2204 LISONDRA, EIDETTE LAMERA

2205 LITAO, MARIA KLARISSA SILVA

2206 LIU, JUSTIN ALABATA

2207 LIWAG, EMILIA PASCUAL

2208 LIWAG, FRANCES ELOISE PELAYO

2209 LIZARDO, FRANCIS DOMINIC CAGALAWAN

2210 LIZARDO, JENNIFER ELAINE CASTRO

2211 LLADO, MARCO ANTONIO STA MARIA

2212 LLAGUNO, JILLARY BRIONES

2213 LLAMADO, CHIQUI ANNE ATAS

2214 LLAMOSO, JOHN KEVIN KLYDE ENRIQUEZ

2215 LLANES, THERESA DIANNE CHUA

2216 LLAPITAN, LHARA MONIQUE LASAM

2217 LLESIS, ALIH BAYANI SAWAY

2218 LLUCH, TANYA KATRINA SALILLAS

2219 LLUISMA, SHERRY LYNN PIÑANO

2220 LO, ARTHUR OLIVER SEÑGA

2221 LOBO, LIANA MAE JAJURIE

2222 LOGRONIO, ALVIN JAURIGUE

2223 LOMBOY, JEFFRIE SARAUS

2224 LOMULJO, JOHANNA CHRISTINE LUGOD

2225 LONGNO, MARIA SANDREA

2226 LOPEZ, ALEXA FEI FRANCIA

2227 LOPEZ, ALLAN JAY DEL ROSARIO

2228 LOPEZ, AMIER DAYLE ADRIANO

2229 LOPEZ, CHRISTINE JANE TERTE

2230 LOPEZ, DENISE GIANELLI PASCUAL

2231 LOPEZ, EMMANUEL MAPALO

2232 LOPEZ, JOYCE ANNE ESCARIO

2233 LOPEZ, KRYS RAYMOND BOBILA

2234 LOPEZ, LAVINIA LYKA LIM

2235 LOPEZ, MARYLAINE JAO

2236 LOPEZ, NASTASJA ALEXI DRUECO

2237 LOPEZ, RENE CHRISTOPHER ROXAS

2238 LOPEZ, REUBEN JOHN PALER

2239 LOPEZ, RUBEN JR SANTOS

2240 LOPEZ, SHAHANIE MAY DELLOSA

2241 LOQUES, ACE MYKOLE PACULANANG

2242 LORENZO, CARLO AUGUSTIN ADINO

2243 LOYGOS, ANN ESPINA

2244 LOYOLA, SHARMAINE KATE AUSTRIA

2245 LOZANO, JOSEMARI BORDALBA

2246 LOZANO, MARILEI CLEMENTE

2247 LOZANO, ORCHID LIMOSO

2248 LOZO, JOSE GABRIEL SANCHEZ

2249 LU, HAROLD BALASA

2250 LU, JORENZ LEANDRO WONG

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 47 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2251 LU, MARIA ZENAIDA BALASA

2252 LUA, CHRISTINE CHUA

2253 LUARCA, JANEZZA MARIE MURILLO

2254 LUCAS, CLARISSA LEA ROLDAN

2255 LUCENO, BEATRICIA ALYSSANDRA LAT

2256 LUCERO-COTAOCO, CELINA ROXANNE YOUNG

2257 LUCIANO, RAIZEL MARIE DE RAMOS

2258 LUISTRO, LARA TRICCIA CASTILLO

2259 LUMABAN, KARLA CHRISTINA MARANAN

2260 LUMACTUD, DEANNA LISETTE BACULAN

2261 LUMAYAG, MAEBELLE ANNE ABELLERA

2262 LUMBRES, JEFFREY LUMBRES

2263 LUMIO, CHIARELA GRACIA TAYCO

2264 LUMOYOD, JOYCE BREZELLIN GUZMAN

2265 LUNA, GRACE STEPHANIE FANLO

2266 LUNA, THERESA RUTH CODILAN

2267 LUSICA, PATRICIA MARIE MORTOS

2268 LUSTESTICA, KIRK PATRICK LEE

2269 LUSTICA, ELDRIDGE LYNDON TEJADA

2270 LUSTRE, ALFRED CHRISTOPHER GALAMITON

2271 LUZUNG, JOSE LUIS REYES

2272 LUZURIAGA, JOSEPH GUERRERO

2273 MAAMO, SHARA GENE CABRERA

2274 MABALO, JAMILLE ELIZABETH DELA LUNA

2275 MABANAG, KARINA GALIL FIGUERAS

2276 MABUTI, JOHN IRVIN BAUYON

2277 MACADANGDANG, CARLO MIGUEL PANTALEON

2278 MACADANGDANG, CHERRYANE MALLARI

2279 MACADINDANG, HIDAYA NAGA

2280 MACALALAD, ERIKA AGUILAR

2281 MACALINO, YVETTE ANNE BITUIN

2282 MACAPAAR, RAISA SANI

2283 MACAPAGAL, NATASHA DARYLE CO

2284 MACAPAGAL, SHARINA CHICO

2285 MACAPANTON, NUR-ANISAH BATUGAN

2286 MACAPUGAY, CHRISTOPHER JOHN GARCIA

2287 MACARAEG, ALLEN BARLAAN

2288 MACARAEG, CHEF STAN LUCENA

2289 MACASIPOT, HANNIAH AHMAD

2290 MACAZO, SHERYLL HIMMIWAT

2291 MACERO, MILROSE PAGURAYAN

2292 MACOSE, KRISTINE CYNTHIA DUCHA

2293 MACROHON, DANIEL MANUEL JR OCAMPO

2294 MADARANG, PRECIOUS EMPERADOR

2295 MADDARA, MILKA AVILA

2296 MADDELA, PAOLO EDUARDO JUSON

2297 MADERAZO, DON GILSON LLANTO

2298 MADERAZO, SHARLYN CLAIRE ARQUIZA

2299 MADLANSACAY, MICHAEL BENJAMIN DE VERA

2300 MADRAZO, ALLEN GUANLAO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 48 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2301 MADRID, MARIAN RAIZEL JOYCE DE GUZMAN

2302 MADRIDANO, ZARAH MAE ANDAYA

2303 MAGADAN, AXL ROSE RULOMA

2304 MAGALONA, RENE III PANIQUE

2305 MAGALONG, JAIME ANTONIO TOLIBAS

2306 MAGAO, KAMREENA ABDULGAPUL

2307 MAGAOAY, ISHMAEL JUAN

2308 MAGARANG, JUHAIRAH PANGCOGA

2309 MAGAT, CAMILLE ALONZO

2310 MAGAYANES, JIREH CHRISTI JAE URIARTE

2311 MAGBANUA, FRITZ EXAMEN

2312 MAGBOO, DEANNA YSOBEL MAÑIBO

2313 MAGBOO, EDNA JANE ADELEE II PAMARAN

2314 MAGDALENO, CARIZZA MARIE MAGAT

2315 MAGHUYOP, WINSTON CUAJOTOR

2316 MAGLINTE, BAYANI POCHOLO TRONO

2317 MAGNO, KRISTINE MAE MARCOS

2318 MAGSAKAY, GREN MAY ANGELI MAPPATAO

2319 MAGSUCI, JOHN BOSCO DEAUNA

2320 MAGTIRA, ROWENA BARAL

2321 MAHINAY, ANNE FRANCHESCA VILLALUZ

2322 MAHINAY, MARJORIE YPON

2323 MAHINAY, TERENCE ROY JAO

2324 MAKOL, HAIRIL SALAM MALIGA

2325 MALABAG, NESSY ANN SIBAYAN

2326 MALABANAN, JULIAN RAFAELLO CABANOS

2327 MALAPITAN, FRANCIS SOLOMON

2328 MALAYAO, MICAH ROSARIO PASCUA

2329 MALAZO, JOHN PHILIP ITLIONG

2330 MALECDAN, FAITH LAWAGAN

2331 MALIG, CRISTEL MEI ESMEN

2332 MALIMBAN, OLIVER LAÑEZ

2333 MALINAO, DIANE MAE DEDAL

2334 MALLARI, ANGELINE ASHLEY ZAPATA

2335 MALLARI, CRISTOPHER BRANDON COLLONG

2336 MALLILLIN, CAMILLE CHANTAL MANLAPAZ

2337 MALLILLIN, JOHANNA LOURDES VISITACION ALMENDRALA

2338 MALLORCA, TRACY ROZ PALOMO

2339 MALOLES, SHANE PUNZALAN

2340 MALONG, KRISTIAN JESSON BRANZUELA

2341 MALTO, ALYZZA MAE RIÑOS

2342 MALUBAY, HEZEKIAH MIKHAIL VICENTE QUINTANA

2343 MAMA, SAIMAH LYN SARANGANI

2344 MAMARADLO, ARACELI AZANZA

2345 MAMARIL, PIA JEJAME KIAKI

2346 MAMAUAG, MARIA ANGELICA MISOLA

2347 MANA-AY, MARGARITO JR CAYANAN

2348 MANAGUELOD, JOSHUA IMMANUEL CLEMENTE

2349 MANAHAN, RYAN ANDREW RAMIREZ

2350 MANAHON, DONABELLA DAYOT

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 49 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2351 MANALANG, MELVIN GOPEZ

2352 MANALANG, REGINYL GARCIA

2353 MANALANG, SARAH ABIGAIL NABONG

2354 MANALASTAS, MARY GRACE SAN JOSE

2355 MANALASTAS, NICOLE MARIE BOGNOT

2356 MANALILI, APRIL ROSS PASCUA

2357 MANALO, JOSHUA DELOS REYES

2358 MANALO, MICAH EARL MENDOZA

2359 MANANGUIT, MICAH GONZALES

2360 MANARIN, JON WESHLEY TORRES

2361 MANAYON, GLENDA MARIE MEJIA

2362 MANAYON, MARY MIRASOL REYES

2363 MANCAO, FELICIA DIANE ALINSUG

2364 MANCHING, MARIA NATASHA MAUREAL

2365 MANDA, JANISSAH LININDING

2366 MANDAPAT, LOU CRUZ

2367 MANGAHAS, MARGARITA YSABEL SANTOS

2368 MANGALILI, KEISHA CARISSE PAMILAR

2369 MANGASEP, KRISTINE MAY PAGLINAWAN

2370 MANGIBIN, KAREN NIÑA RESPICIO

2371 MANGILA, MARK ANTHONY PAGTALUNAN

2372 MANGINSAY, MIKHAIL CLYDE ABABA

2373 MANGIWET, KARLA JANE IGNAS

2374 MANGROBANG, RAUL JR RAMOS

2375 MANGUBAT, ARNE ANGELO ADARNA

2376 MANIBO, BENJAMIN GINO KARAOS

2377 MANICAD, RIA BAUTISTA

2378 MANIEBO, LAURA GRACE SANTOS

2379 MANIEGO, FRANCIS ANGELO SAMSON

2380 MANIO, MARIAM WILBETH TORRES

2381 MANISAN, FATHMA HESSAH SALLIMAN

2382 MANISAN, JEISA LEIGH COCHING

2383 MANONGSONG, MARJORIE VINLUAN

2384 MANSIBANG, JOANA LUISA TELAN

2385 MANUBA, ALYANNA JUSTINE LUSTADO

2386 MANUEL, JEN-JEN ACORDA

2387 MANUEL, MARIA ANGELICA SACAMIL

2388 MANUEL, MICHELLE COLLADO

2389 MANZANO, ERIKA JANE PAULA AGAMATA

2390 MANZANO, JIEZL ANNE MORGIA

2391 MANZANO, RHANA ANGELA SALENGA

2392 MAOMAY, LEA CABAL

2393 MAON, JOSE LUCERO

2394 MAPILE, FIDEL III ENRIQUEZ

2395 MAPILI, JERAHMEEL ALESON LOPEZ

2396 MAQUILANG, JEAHLY MONCADA

2397 MARALIT, MICHAELLA BUENDIA

2398 MARALLAG, PHILIP RABANG

2399 MARALLI, DOMINI LAGADI

2400 MARAMAG, FAYE ANTONETTE EVANGELISTA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 50 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2401 MARAMBA, RIZZI MAE MANZANO

2402 MARANAN, JAIEM JOVELLE AYSON

2403 MARANAN, KLARESSE MAEJOY BOLASO

2404 MARANAN, TIFFANY AUBREY REYANO

2405 MARASIGAN, CHARREL MAINE CHAVEZ

2406 MARASIGAN, KATRINE MEYN VARONA

2407 MARASIGAN, KRIZZA MAE BATHAN

2408 MARASIGAN, MARCUS SUAREZ

2409 MARASIGAN, RAPHAEL ANTON FRANCO

2410 MARAVILLAS, MICAH JAMES SUMALANGCAY

2411 MARCAIDA, PAOLA JOSEFINA ESCASA

2412 MARCELO, ERWIN DAMIAN VELAYO

2413 MARCELO, JEAN ANNE CAMILLE MACAM

2414 MARCELO, MATTHEW YOSUICO

2415 MARCELO, MERCEDES CAMILLE STA CLARA

2416 MARCOS, MARIA MIKAELA SONORON

2417 MARCOS, PRINCESS KARL ADRIANO

2418 MARFORI, RUDOLPH JOSEPH SANCHEZ

2419 MARGES, KENNETH ALLEN SESMA

2420 MARGIN, ARIANNE MAE CALOPEZ

2421 MARI, CASSANDRA GIA SUBIATE

2422 MARIANO, ALLAIN BANJO MAGONCIA

2423 MARIANO, ANJZ JAKARO DE GUZMAN

2424 MARIANO, AUREA MELISA LUZ MONTOYA

2425 MARIANO, CHRISTIAN MARK BARUELA

2426 MARIANO, JESSICA LOBENIA

2427 MARIANO, JORDI ARYNNE CAPINPIN

2428 MARIANO, MARIA CRISTINA MONTELLANO

2429 MARIN, JOSEPH DANIEL TONGOL

2430 MARISTELA, KENNETH TIGLAO

2431 MARISTELA, PRINCESS BUENO

2432 MARIÑAS, CHRISTIANE MARIE CAMILLO

2433 MARIÑO, BERNADETTE ALEXIS MENDOZA

2434 MARIÑO, TRISHIA LOUISE TAN

2435 MARQUEZ, ALSBETH LEYNES

2436 MARQUEZ, CLAUDINE AUBREY GAMUETA

2437 MARQUEZ, DEAN KENNARD SOGABO

2438 MARQUEZ, KAREN BIANCA LACDO-O

2439 MARQUEZ, VIENNA AUSTRIA ARIZO

2440 MARTIN, AL SHERWIN TAYAG

2441 MARTIN, ELEANOR DIZON

2442 MARTIN, JOHN GOTO

2443 MARTIN, KEVIN CARLO OLIVETE

2444 MARTIN, MARIA FELISA EVA BAUTISTA

2445 MARTIN, TRISHA MARIE SANTOS

2446 MARTINEZ, ANGELA BEATRICE MANZANAS

2447 MARTINEZ, CARLA MALLA

2448 MARTINEZ, DYAN ROSE GONZALES

2449 MARTINEZ, MICHELLE ANGELA LUANSING

2450 MARTINEZ, MIGUEL JUSTIN LEELIN

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 51 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2451 MARTINEZ, NICOLE MAE DELA CRUZ

2452 MARZO, EMIL LORENZO ACOSTA

2453 MARZOÑA, DORF LUMAWAG

2454 MASANGKAY, ANNALYN AGUILAN

2455 MASCAREÑAS, MA ANTHEA ZABALLA

2456 MASORONG, AIMAH MACAPAAR

2457 MASORONG, ALYZAH MACAPAAR

2458 MATA, ROLDANITA ORILLO

2459 MATANGUIHAN, JEFF DIMAANO

2460 MATAQUEL, ROMULO JR BALTAZAR

2461 MATAS, CHRISTINE BINGHAY

2462 MATBA, JUDELIN DECIERDO

2463 MATIC-AN, AMANDRE JR LAID

2464 MATUTE, CARA CAMILLE MAGBITANG

2465 MAULION, EDWARD JOSEPH MANDIGMA

2466 MAULIT, JANINE CAMILLE GASPAR

2467 MAXINO, DAVID TIMOTHY ROXAS

2468 MAYBUENA, GIE NILLAS

2469 MAYO, JAN CARLO BERGUIA

2470 MAYO, MARIA DOMINICA ROSE TORRES

2471 MAYOL, LALAINE MANTOS

2472 MAYORES, LEOTHEL ELYSSE BESONAYA

2473 MAZO, STEPHANIE ELLAINE VICENCIO

2474 MAÑALAC, MICHAEL VINCENT PAREJA

2475 MEDALLE, ABIGAIL ACAS

2476 MEDINA, ANNA CLARYSSE FAUSTINO

2477 MEDINA, ANNE MICHELLE PANALIGAN

2478 MEDINA, JILLIAN REEZE TORIO

2479 MEDINA, JOSEFINA MARIE PAMINTUAN

2480 MEDINA, JOSEPH CARLO PELAYO

2481 MEDINA, KHIMBERLAIN DULAY

2482 MEDINA, KRYZKA MENDOZA

2483 MEDINA, LORENZO MARTIN LOPEZ

2484 MEDINA, MICHELLE BEVERLY RAMIREZ

2485 MEDINA, NATHANIEL LAWRENCE PASTERA

2486 MEDINA, PAUL CHRISTIAN PELAYO

2487 MEDINA, RENETA PAL

2488 MEDRANO, IRENE ROSE MACATANGAY

2489 MEDRANO, MA CHRYSLLER MEDRANO

2490 MEJARES, MYRIANE MAHINAY

2491 MEJIA, IRISH PADLAN

2492 MEJIA, KATHLYN MENDOZA

2493 MEJIA, KIMBERLY DIANNE FERNANDO

2494 MEJIA, LAWRENCE ROMERO

2495 MEJIA, NICOLE KAE MANONGSONG

2496 MEJICO, MANIYA LIBUNAO

2497 MELCHOR, KEVIN ALDRICH RILLON

2498 MELLIJOR, ANNE MAUREEN MADJUS

2499 MENDOZA, ANGELO RAFAEL ORDOÑEZ

2500 MENDOZA, ELISA FRANCESCA GOZON

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 52 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2501 MENDOZA, JAN MARVIN LICHAUCO

2502 MENDOZA, JANEL AIRA CABANA

2503 MENDOZA, JARED NIKKO JAMOLO

2504 MENDOZA, JEAN CAMILLE LAZO

2505 MENDOZA, JOSE CARLO LOPEZ

2506 MENDOZA, JOSE PAULO MENDOZA

2507 MENDOZA, KATRINA MARIE FETALINO

2508 MENDOZA, KRISETTE REYES

2509 MENDOZA, KRISTEL ANN LAURENTE

2510 MENDOZA, LIZELLE GARCIA

2511 MENDOZA, MARIA CONCEPCION DE JESUS

2512 MENDOZA, MARK JAYSON CIPRIANO

2513 MENDOZA, MICHAEL VAUGHN FLORENTINO

2514 MENDOZA, MICHELLE VALDEZ

2515 MENDOZA, MONIQUE RIZZA REJAS

2516 MENDOZA, NICOLE BADANA

2517 MENDOZA, NICOLE ANNE UMALI

2518 MENDOZA, RAY II CEMPRON

2519 MENDOZA, REINIÑO GUANLAO

2520 MENDOZA, TIMOTHY JETHRO LUMBA

2521 MENESES, MARK LINUS PADUA

2522 MENGUITA, KENNETH KEVIN MACUTAY

2523 MERCADER, ANA VICTORIA TRISTAN

2524 MERCADER, LOUIS MATTHEW MONROY

2525 MERCADO, JESSICA MARGAUX LEYESA

2526 MERCADO, VIVIEN JOVIH ASIDO

2527 MESA, FELISE JUNIEVE ASPILA

2528 MESA, RINA KATRINE MEDINA

2529 MESINA, LEONARDINI ARJONA

2530 METMUG, HANINA MACATAMAN

2531 MIAN, FARRAH FAYE ABARQUEZ

2532 MICABALO, JEZREEL ANN SABIO

2533 MICARANDAYO, TULIP JAN TACLOB

2534 MIGRASO, LOUISE LOPEZ

2535 MILLAN, KIM AMIEL MAYOR

2536 MILLOROSO, CYNERRITZ CRUZ

2537 MINA, EXYLEIN ANCHETA

2538 MINA, HERSHELENE MAÑALAC

2539 MINA, JOHN MAY TARNATE

2540 MINTALAR, NICK JEROME DEIPARINE

2541 MIRADOR, JOHN LAURENCE MERZA

2542 MIRAFLOR, BRYAN MATTHEW HEYROSA

2543 MIRAFUENTES, KIER AMORO

2544 MIRALLES, MA PEÑAFRANCIA LUALHATI SERDONCILLO

2545 MIRANDA, CARMELA FRANCHESCA LIM

2546 MIRANDA, MARIA BIANCA JOYCE DAVID

2547 MIRANDA, MARY JOSEPH TALOSIG

2548 MIRANDA, PATRICIA ABIGAIL BEDAÑA

2549 MIRANDA, PETER DANIEL

2550 MIRANDA, REYDOM GUZMAN

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 53 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2551 MIRANDILLA, LORETH LOPOS

2552 MIRAS, NEIL BRYAN PASCUA

2553 MISA, RUTH ESTONILO

2554 MISAGAL, ISABELLA TRINA MARIANO

2555 MISON, KARL ANDREW ELLOSO

2556 MISTERIO, JOANNA MARIE SUMAUANG

2557 MITRA, JAMES ANDREW JASMIN

2558 MOHAN, SUNIL SALVADOR

2559 MOJARES, EDUARDO ALBA

2560 MOJICA, JOHN LEXTER GUERRA

2561 MOLINA, ANIKA MARI DOMINIQUE MOLANIDA

2562 MOLINA, JAN MARTEEN DIAZ

2563 MOLINOS, DEANNE CHRISTIE ROBLES

2564 MONCADA, ROMEDEE REYES

2565 MONDOÑEDO, JUAN ARTURO BURGOS

2566 MONDRAGON, CHARITY PANIERGO

2567 MONILLA, GIANNA KRISEL MAGANA

2568 MONSERRAT, JOSHUA ILAGAN

2569 MONTALBAN, JANINE VICTORIA DAGCUTAN

2570 MONTALBAN, RAY JAN ERICK KINAADMAN

2571 MONTALES, PAUL STEPHEN INCIONG

2572 MONTAÑO, HANNAH CHRISSANNE REYES

2573 MONTE, SITTIE HAYNNAH BANSAO

2574 MONTEAGUDO, JINKY BULAN

2575 MONTEBLANCO, CARLO DE PERIO

2576 MONTEBON, KEZIAH MARIE UTZURRUM

2577 MONTECINO, DIANE GUTIB

2578 MONTEJO, MANUEL III AVILA

2579 MONTEMAYOR, JUNELL EUGENIO

2580 MONTES, DANIEL ORCULLO

2581 MONTESCLAROS, ALEXANDRA CAMILLE PAMI

2582 MONTEVERDE, ELIZABETH TOMASINE GARCIA

2583 MONTEVERDE, JANNIL DOLORMENTE

2584 MONTEVERDE, MICHAEL ROBERT QUILOP

2585 MONTIAGUE, ABIGAIL JOYCE CAPINDING

2586 MONTON, JOHN EMERSON MONREAL

2587 MONZON, CARL JOHNAVE MANIGBAS

2588 MONZON, ERICKA LYN ARENAS

2589 MORALDE, RACHEL BERESO

2590 MORALES, AEYANICA BIANCA DE GUZMAN

2591 MORALES, CHRISTINE BALDON

2592 MORALES, ERIKA YVONNE

2593 MORALES, PAULINE NIKA VARELA

2594 MORALLAS, ANTHONY IRINCO

2595 MORAN, CHEIA MAE BORABORA

2596 MORAN, MALEREINE JOI

2597 MORANTE, MANUEL ANGELO MUÑOZ

2598 MORENO, MITCHELLE SHEENA KRISTLE MAGTUTO

2599 MORENO, RON JOSEPH ROXAS

2600 MORETE, KRISTINE ANNE MALLARI

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 54 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2601 MORGADO, HANNAH TERESA FODRA

2602 MOROS, NIÑO XEDRIC MENDONES

2603 MORTEGA, MARGINELL LU NAYVE

2604 MORTEL, RAINER MARK MARIVELES

2605 MOSSNED HASSAN, FAY MOHAMED ABDALLA

2606 MOSTOLES, GERALD NACHOR

2607 MOSTRALES, ALYSSA CHRISTINE GOROSPE

2608 MUEGO, DIONAH SIENES

2609 MUGAS, JOEMAR AMARRA

2610 MUNCADA, ANNIE MARISSE BELLO

2611 MURILLO, CANDY YU

2612 MURILLO, MANDBELL DAMASCO

2613 MUYCO, KATRINA MARIE AMUNATEGUI

2614 MUÑEZ, ANNA MARNIE SALCEDO

2615 MUÑOZ, ANGELO MIGUEL LOPEZ

2616 MUÑOZ, MARTHA ISABELLE GARCIA

2617 NACIONGAYO, TRICIA MARIE MENDOZA

2618 NACITA, ESTHER ANN BURDEOS

2619 NADERA, MILLIZA JANE DE VERA

2620 NAGRAMPA, ARIANNE FILIO

2621 NAGUIAT, JOHANN ROMMEL TRINIDAD

2622 NAGUIT, MAUREEN ANNE ASUNCION

2623 NAIG, JUNE ROSE AREVALO

2624 NANGLEGAN, GERRY JR PAWID

2625 NAPARAN, FIEL JOEY VILLAFUERTE

2626 NAPILOT, GIAN CASTRO

2627 NARAVAL, KATRINA YSABEL REYES

2628 NARCISO, LUIS GABRIEL ANGELES

2629 NATANAUAN, LOVELY JOY LIONG

2630 NATE, ZARAH JANE RULL

2631 NATIVIDAD, KISHA PAULINE BAÑGIT

2632 NAVAREZ, JOHN EMMANUEL RAYALA

2633 NAVARRETE, MARIANNE GRACE PAMARAN

2634 NAVARRO, ALEXIS DIGNO

2635 NAVARRO, JUSTINE OPEÑA

2636 NAVARRO, RODOLFO JR TABAMO

2637 NAVARRO, ZENY CLAIRE LAGO

2638 NAVATA, GABRIEL NICCOLO PALAFOX

2639 NECESITO, ZEMIRAH NECESITO

2640 NEGRILLO, ERNESTO JR ORDINIZA

2641 NEMENZO, IVANA DAWN FERNANDEZ

2642 NEMENZO, MARIA THERESE JULIA ABELLANA

2643 NERAL, RUDOLF GENE KARLO VASQUEZ

2644 NERIC, JUAN ANTONIO RAMOS

2645 NEYRA, COLEEN JOYCE SABILE

2646 NG, ALYSSA WILLIS LURO

2647 NG, LARA MONICA SORIA

2648 NGAN, CARL SCHEIDRICH TUPAZ

2649 NICANOR, ADEODATUS VITO SILVA

2650 NICER, MARIONNE MAYE FARRO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 55 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2651 NICODEMUS, CHRIS LAWRENCE BALINGIT

2652 NICOLAS, JONELLA JEAN FRANCISCO

2653 NICOLAS, LEA LEE DELA CRUZ

2654 NICOLAS, MARIJUZCA YAP

2655 NICOLASORA, GIA MARIE PATANO

2656 NICOMEDEZ, NESLEE RAMIREZ

2657 NIDOY, JOSE III ELEGORES

2658 NIDUA, SARAH MICHELLE ABUAN

2659 NIERVES, MARIA LEYHL ANN VALDEZ

2660 NIERVO, EARLE JIMENEZ

2661 NITURA, AKIKO MICHELLE DELOS REYES

2662 NIÑO, GENEROSE JOHNA MENDEZ

2663 NOBLE, MONICA SHARMAINE FAJARDO

2664 NOBLES, NOEL JOHN FERRAREN

2665 NOLASCO, MA BERNADETTE CARANDANG

2666 NOTARTE, DARYL JAY GALUPO

2667 NOTARTE, JIM PAULINO DELFIN

2668 NOVAL, JUAN CARLOS FRONTERAS

2669 NOVO, JAMES VERNIEL REGIS

2670 NOYNAY, DAYANARA GO

2671 NUA, PRINCESS LIANNE DEE

2672 NUCUM, PATRICIA CAMILLE DIZON

2673 NUEVA, NOEMI ALEXANDRA GIRAY

2674 NUFUAR, PHILIP LUMOGDANG

2675 NUQUI, VERONICA ILLERA

2676 NUVAL, CLARENCE LAGUESMA

2677 NUÑEZ, JEFFREY PAOLO MACASINAG

2678 NUÑEZ, JOSEPH CHAMP MAITEM

2679 NUÑEZ, NICOLETTE FERRER

2680 NUÑEZ, SEAN DENNIS BONGCALES

2681 OBAR, JEAN KATHLEEN AYNN MARIANO

2682 OBIEGBU, PRINCESS ELIZABETH ONYINYECHUKWU MALUBAY

2683 OBINA, SHANE ALYSSA DOMINGUEZ

2684 OBLIGACION, ELLEN FAY RAMOS

2685 OBMERGA, GERDIE RAÑESES

2686 OBOGNE, KRISTOFFER PENETRANTE

2687 OCAMPO, JOAN AGUADO

2688 OCAMPO, ROSEMARIE CZARINA SANTIAGO

2689 OCLARIT, JAYMEE DINGAL

2690 OCSAN, PRINCE MARK FLORES

2691 OCTAVIANO, ERLANDO FREDRIK NICOLASORA

2692 ODESTE, DANIELLE CARMELA ODFINA

2693 OGOY, RACQUEL SENIN

2694 OHATA, AKEMI ESTUR

2695 OILLAS, JYN DESIRE NAVARRETE

2696 OJEDA, STEPHEN JOSHUA JR AMPON

2697 OLABE, ROCHERE AUBREY AURE

2698 OLAJE, BRIAN SOLITARIOS

2699 OLALIA, JAYSON SAMPAGA

2700 OLALIA, RUSSEL JAMES ADAN

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 56 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2701 OLASIMAN, WILEEN ZOE PAJO

2702 OLASO, FRANCIS BINLAYO

2703 OLBES, ADONIS PONTANAL

2704 OLIVA, IAN WILBURT MAGSOMBOL

2705 OLIVER, DOUCEL LIMPIADO

2706 OLIVERA, ANNA TRISHA AGAPIN

2707 OLIVEROS, DREW HARLAN MARCERA

2708 OLIVEROS, JIM ALVERT GAMBOA

2709 OLIVEROS, KRISTEL DIANNE GANADEN

2710 OLIVETE, CHRISTINE ANN PAZZIUAGAN

2711 OLLERAS, JOSHUA CARL AHAT

2712 OLLERO, FLORTERESA GUMANGAN

2713 OLLERO, MA PATRICIA GERTRUDE CAMILLE ROJAS

2714 OLMOGUEZ, KING EDGAR CAÑETE

2715 OMAR, NADJMAH COLMPANG

2716 OMBAO, PAULENE MAE MAGPILE

2717 OMBAO, RONA ANEA PAMA

2718 OMITER, MELVINE LU QUIÑON

2719 ONA, KEVIN AUSTIN LAROZA

2720 ONCE, RACHEL ILAGAN

2721 ONG, APRIL JOY KO

2722 ONG, ATHENA CHARISSE SUGAY

2723 ONG, ELAINE GANNABAN

2724 ONG, JAN ANGELI TIO

2725 ONG, JOHANNALYN LIM

2726 ONG, KATHERINE JOY MANDAP

2727 ONG, KYLE SABRINA DY CRUZ

2728 ONG, LEXLEY ILUSTRE

2729 ONG, PAOLO RAPHAEL REYES

2730 ONG, PAULA KRISTINA MARIE POLO

2731 ONG, RYXL CUA

2732 ONG, SAMUEL CHRISTIAN CU

2733 ONG, SHEENA ABIGAIL YU

2734 ONG, TOM NICOLAS CHUA

2735 ONG SIU, SARAH ABIGAIL CORNEJO

2736 ONG-PARAYNO, MARIA ANGELICA VALENZUELA

2737 ONIA, CHELSEA SHARAINE ANGELA MERCADO

2738 OPAY, FLOR JOEFERSON OGILVIE

2739 OPAY, GEORGE WALTHRODE LACHICA

2740 OPEÑA, GREGORY IAN NICERIO

2741 OPTINA, JERALD LICARTE

2742 OPULENCIA, ANGELITA GRACE REMOLONA

2743 OQUIAS, MARY JEAN ZETA

2744 ORBINA, MELIZZA GAIL SARIO

2745 ORDOÑA, MICHAEL GINO ABANTE

2746 ORPIA, KRIZIAOUMO PAPA

2747 ORPIANO, RACHELLE DEGAÑOS

2748 ORQUIZA, MERRY GEELANE LOO

2749 ORTALEZA, STEPHANIE JOY FRANCISCO

2750 ORTEGA, CARLO GABRIEL GUMBAN

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 57 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2751 ORTEGA, CHERRY VHIE FIGURA

2752 ORTEGA, RIZZA JOICE HERMOSO

2753 ORTIZ, DOMINIC DANIEL AQUINO

2754 ORTIZ, JOSHUA DARYL BOISER

2755 ORTIZ, LENARD GABRIEL TUASON

2756 ORTIZ, YSABEL REGINA HEBRON

2757 OSERRAOS-TENEDERO, BELDITH GAYLENE GABRINO

2758 OSI, RAIZA MAE MEJIA

2759 OSORIO, CYRIL JANE AZARCON

2760 OSTREA, ANNA LORAINE NAVARRO

2761 OSTREA, JAMES LLOYD MERILLO

2762 OZAETA, MARION ANGELO REYES

2763 OZTEMIZ, HAKAN ANTHONY LACTAO

2764 OÑA, IRIS STEPHANIE PANGILINAN

2765 PAALA, ABBE LOUISE MEDRANO

2766 PAAS, GIULIANI RENZ GUANSING

2767 PABILA, YURIKA STEPHANIE KUDEKEN

2768 PABLA, MANPREET KAUR

2769 PABLEO, EMMA ANGELI TABACON

2770 PABLEO, RHODA MAE BERNARDINO

2771 PABLO, CAHREN NICOLE DIMAANDAL

2772 PACANA, DESIREE JOY ANGCO

2773 PACATANG, CHRISTINE BULAC

2774 PACATANG, JENELLE TACULIN

2775 PACETE, KRISTINE JOY GUILLEM

2776 PACHECO, LAURIE ANN RAMOS

2777 PACIFICO, PRENCES MAE SIERRA

2778 PACURSA, KEESHIA MAE BALUD

2779 PADASAS, MONALIZA FRANCISCO

2780 PADAYAO, JAN VINCE II EBILLO

2781 PADILLA, FATIMA DYLAN LAZARO

2782 PADILLA, FRANZELLE PEREZ

2783 PADLAN, MARYLAINE PANIS

2784 PADOR, JUSTINE KAY TAÑEDO

2785 PADRIGON, DANIELLE LUIGI AUSEMESTRE

2786 PAED, MARIANNE AIRA FALSIS

2787 PAET, KRIZZIA MAY MAMARIL

2788 PAEZ, YNA FEMPIA ALOCILJA

2789 PAGADOR, ALDRYN JON TORRES

2790 PAGALANAN, JASON ALCANTARA

2791 PAGALILAUAN, SARAH JOY TAN

2792 PAGARIGAN, ALLISON KAYE LOMBRIDAS

2793 PAGAYAO, LAILAH MURADH YUSOP

2794 PAGCALIWAGAN, MONIKA GARCERO

2795 PAGDANGANAN, MARC RYAN MERCADO

2796 PAGLINAWAN, JAMAICA GICELLE MANANSALA

2797 PAGTIILAN, GARY TRINIDAD

2798 PAGUIO, JOSEPH ALEXANDER DELA CRUZ

2799 PAGUIRIGAN, MEL RUSSEL ADRAYAN

2800 PAGUIRIGAN, NOEL EDU

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 58 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2801 PAGUNTALAN, MARY JOY BEC SOLINAP

2802 PAGUYOD, MAYROSE TABILLA

2803 PAHILAN, RITZJERALD CHRISTER ABRENA

2804 PAJARIT, KIM PEARL MAI PETATE

2805 PAKILIT, KATRINA SAMSON

2806 PALABAY, ROWLEENE PABILONIA

2807 PALABRICA, JANEELE ANDRE-E

2808 PALABRICA, PRINCESS BIANCA DE LEON

2809 PALACA, DEO PAOLO AQUINO

2810 PALACIO, SHEILA LUPAS

2811 PALAD, MARIA KARINA LARNI YNCIERTO

2812 PALANGAN, NIKKI KARR MEI CORNEL

2813 PALAYLAY, ADRIAN ABRIGO

2814 PALEC, JEBBEE HAZE NIEGOS

2815 PALER, TRISHA VERA BERIDO

2816 PALIMA, JOHN FREDERICK NARVAEZ

2817 PALMA, PAUL EDREI ESCANILLA

2818 PALMARES, FLORDELIZA PALOMO

2819 PALOMO, AILEEN KATE ARIMBUYUTAN

2820 PALOMO, CLARA MONET SAGUN

2821 PALPALLATOC, JACE MAICA MOLINA

2822 PAMA, DANICA KIM MENDOZA

2823 PAMA, JENNIFER ANNE SOTI-AR

2824 PAMA, YVONNE EMPLEO

2825 PAMISAN, SHEILA MAY OMAGAP

2826 PANCHO, DANA ESPERANZA SADOY

2827 PANERIO, LOVELYN GRACE YUDE

2828 PANGAN, SHARIMAINE BANAYAD

2829 PANGANIBAN, JAMES AZUR

2830 PANGANIBAN, LUCIA MARIE VENTURINA

2831 PANGILINAN, KATHRYN CHESHIRE PEREZ

2832 PANGILINAN, PAUL MIKEL ENRIQUEZ

2833 PANIS, RIA MIKHAELLA CONCEPCION

2834 PANLAQUI, DANIELLE ANNE NATIVIDAD

2835 PANLIBOTON, MICHELLE COSA

2836 PANLILIO, ANGELA LOREN GARCIA

2837 PANOGAN, MICHAEL LESTER MACARAYO

2838 PANONG, GEEFLOR SEVILLA

2839 PANOPIO, VERONICA JIREI APODERADO

2840 PANTIG, MIGUEL SEBASTIAN PINEDA

2841 PAPELLERAS, KEN JERYLE MONTEJO

2842 PARADA, IRVIN PAUL GULOK

2843 PARADELA, MARK MATHEW ONDONA

2844 PARADO, MA PATRICIA PASCUAL

2845 PARAGAS, KAE KRYZZL CONCISO

2846 PARAGAS, LOUIELYN VEGA

2847 PARAN, MARC ANDREW FANGOT

2848 PARAS, LEAH KIM

2849 PARASO, PATRICIA KATHRYN PATTUGALAN

2850 PARAYAO, DYAN ZUBELLE ROQUERO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 59 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2851 PARAYNO, KRISTINE ALEJANDRO

2852 PARAYNO, RIA ANGELICA GALAPON

2853 PARCERO, DAFFODIL DE JESUS

2854 PARCON, IVEE LEANNE MARIE STA MARIA

2855 PARCON, MELBERT ALAIR

2856 PARCON, MYRA GRACE CABIDO

2857 PARCON, WILKUS RAPHAEL DOMINGO

2858 PAREDES, KIM

2859 PAREDES, MA BERNADETTE BEATRIZE LAING

2860 PARILLA, ANGELICA TALENTO

2861 PASARDOZA, JEAN KERSTIN SECUNDO

2862 PASAWA, MONIKKA

2863 PASCASIO, MA KARA ISABELLE ORONOS

2864 PASCUA, ELAINE GAY TIGLEY

2865 PASCUA, HIDELIZ MARIE GALIZA

2866 PASCUA, MAE ANN LAPPAO

2867 PASCUAL, BOB DYLAN SANTOS

2868 PASCUAL, CHARLENE KATE

2869 PASCUAL, ELOISA ROSE YAP

2870 PASCUAL, JANE MARICE SUGANOB

2871 PASCUAL, KATHLEEN JADE BRUNO

2872 PASCUAL, MARIA BETTINA TERESA GRECIA

2873 PASIGON, AMOR MAE MENDOZA

2874 PASION, JESTER GUBA

2875 PASTORAL, ANNA KRISTINA DECENA

2876 PASTORES, ANGELISSA GUZMAN

2877 PATALINGHUG, ELLAINE BORRINAGA

2878 PATIGA, MEZAEL SOBEL ANTHONY ORAIS

2879 PATRIARCA, LOUVETTE PANAGDATO

2880 PATUBO, COLLEEN JANE FERNANDEZ

2881 PAU, DANIELLE DENISE DE GUZMAN

2882 PAUIG, LOVEY ANN TALLOD

2883 PAULINO, ALFONSO LUIS VILLAREAL

2884 PAULINO, JOSE CONRADO TAN

2885 PAULINO, PAULO JAMES CARLOS

2886 PAULINO, REINAN REIL PADERO

2887 PAULO, POLLI KATHLENE TAMONDONG

2888 PAYALES, GENI ROSE PACALDO

2889 PAYAWAL, OLIVIA DOMINIQUE ALCANTARA

2890 PAZ, RUTH ESTHER VIRAY

2891 PAÑER, LURENCE ANNE JAMORA

2892 PE, EVANN CLIFFE SAGUN

2893 PE, PETH JAN PANAGUITON

2894 PECACHE, NEIL ERIC LUCIANO

2895 PEDDY, KISSHA ANN

2896 PEDREGOSA, BONIFACIO II CHIA

2897 PEDRIGAL, JEANELLE ANN GARCIA

2898 PEDRO, BENNIE JAYNE MAN-A

2899 PEDROSA, NIKKA FLOR PASCUAL

2900 PEJANA, ALYSSA LOUISE BASISTO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 60 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2901 PELAYO, MARIZAR RODRIGUEZ

2902 PELIAS, FEBIE ANNE CHIN

2903 PENADO, ANGELU KIM ALIERMO

2904 PENDUMA, ISHAQ LINGAS

2905 PENETRANTE, GUILCYN FAYE SAMAR

2906 PEPITO, EULA ELAINE BEDANIA

2907 PERALTA, BILL WILFRED VARDE

2908 PERALTA, FEDERICO IV ADRIANO

2909 PERALTA, JEREMIAH VINOYA

2910 PERALTA, MARY RACQUEL PRINCESS DUTERTE

2911 PERALTA, PEARL MARIAN AGNOTE

2912 PERALTA, RALPH JUSTIN NARCISO

2913 PEREY, KZARINA JONNA OCAMPO

2914 PEREZ, ALYNNA MARIZ SAMALA

2915 PEREZ, BERNADETH ANN MALIPOL

2916 PEREZ, BON ANDREW PABLO SINGZON

2917 PEREZ, CLARENCE NICOLE TAN

2918 PEREZ, FROI JOVANNI PASCUA

2919 PEREZ, JOAN FRANCINE UY

2920 PEREZ, KARIZZA JOYCE LEDINA

2921 PEREZ, LARA MICHELLE CAYABYAB

2922 PEREZ, MARIA MAIDA BERNARTE

2923 PEREZ, MONICA MEDRANO

2924 PEREZ, RAY II ZANORIA

2925 PEREZ, TEOBIE MEDINA

2926 PERINO, ARMAND JOSEPH EAMIGUEL

2927 PERITO, JENESSA MAE CASIÑO

2928 PESCASIOSA, BIEN CARL ESCUADRA

2929 PESTIJO, ELLEN AJES

2930 PETISME, MARIE CHRISTIANE NICOLE FELICIANO

2931 PEÑA, JED BORNILLA

2932 PEÑA, JUAN MIGUEL EVANGELISTA

2933 PEÑA, KRISTIN MASARATE

2934 PEÑA, TRICIA LORAINE PEÑAFLOR

2935 PEÑAFUERTE, NOEL SANTOS

2936 PEÑAN, JANEY SHUYAN ASTILLERO

2937 PEÑARANDA, SHEILAH ZARAH ESPIRITU

2938 PIDOR, MARICA MONTELIBANO

2939 PILE, REYSA GABRIELLE INONCILLO

2940 PIMAR, AL JIMAR PATARASA

2941 PIMENTEL, AQUILINO CRESENCIO V FERNANDEZ

2942 PINALGAN, MAXIMA VERA LACHAONA

2943 PINEDA, CHARMAINE MIRIAM BAÑEZ

2944 PINEDA, CRISSA MARIE DALISAY

2945 PINEDA, CYRELLE BANZON

2946 PINEDA, DARYL JANE REYES

2947 PINEDA, RAYMOND EMMANUEL ALBA

2948 PINGOL, RALPH ANDREW JIMENEZ

2949 PINILI, JOHN MICHAEL TUBIERA

2950 PINLAC, PIERENNE VIRGIL SUAREZ

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 61 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

2951 PINTUCAN, LEONARD ELY ALCANTARA

2952 PIO DE RODA, JAIME LUIS PEÑA

2953 PIPIT, NELSON ELIAZAR SORIANO

2954 PISCASIO, MARK RAPHAEL DEL RIO

2955 PITOGO, COLEEN JOY CHUA

2956 PIÑERA, MANUEL ANTHONY LAMER

2957 PLATA, RENALYN ARPIA

2958 PLAZA, FAYE MARIE QUIM

2959 PLAZA, JAY ANN LONZAGA

2960 PLUMO, CLAUDETTE GLORIA TAPAY

2961 PO, GABRIEL VINCENT BLANCO

2962 PO, KIMBERLY LUMINTAC

2963 PO, KRISTINE ANTONETTE DY

2964 PO, LAREINA MAE AGUILAR

2965 POBLETE, JESSAMINE BAUTISTA

2966 POBLETE, JOSEPT MARI SALES

2967 POGOY, JASMIN IRIS CUIZON

2968 POLICARPIO, JENY ROSE SOGO-AN

2969 POLIDO, HELEN JANE LEAÑO

2970 POLIRAN, KWEENA LOU ABAY-ABAY

2971 POLLENTES, STEPHANIE MARIE CASAS

2972 PONCE, KATIA CHARMAINE BELAMIDE

2973 PONDOC, IRIS MIA PERONA

2974 POPEN, JONELTH DEC ARRIBAS

2975 PORAL, MECHELLE JOY LEGISLADOR

2976 PORLUCAS, EDEN PEARL JORDAN

2977 PORTES, ANNA MIKHAELA NAVARRO

2978 PORTILLO, ERNESTO PATRICK KEVIN VI ASTOVEZA

2979 PRE, RECCELL ENCARRE ALIBIN

2980 PRESINEDE, JUSTINE GLOVA

2981 PRIETO, JAY LOUISE GUPIT

2982 PROCIANOS, GIAN ANDREA TAN

2983 PRUDENCIO, BEVERLY RINGOR

2984 PRUDENCIO, THERESA LEONA BELANGEL

2985 PUA, SANDY JR AVALON

2986 PUCAN, SIDNEY FALQUEZA

2987 PUDPUD, JUSTINE CASEY MIRALLES

2988 PUENTEVELLA, KRYSTAL NILLOS

2989 PUERTOLLANO, JOANNA BRENN SARIEGO

2990 PULANCO, JUAN PAULO PALAD

2991 PUNONGBAYAN, ABIGAIL PERALTA

2992 PUNSALAN, CARISSA LIZETTE BERANIA

2993 PUNSALAN, JOAN MARIZ TAYAG

2994 PUNZALAN, REY PAOLO DURANO

2995 PURIGAY, PEEJAY TOMO

2996 PUSPOS, EANA NOELLE ALGO

2997 PUYAOAN, RIO JOANA MANALO

2998 PUYAOAN, ROSS ANNE JIRA MANALO

2999 PUÑO, HARA FLORENCE CABUGAO

3000 QUARTE, WILFREDO JR LABASAN

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 62 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3001 QUE, ERICA PAIGE TANTUCO

3002 QUE, JESSICA SY

3003 QUE, RAISSA MAXINE TANTUCO

3004 QUEBRAL, ELGIN PAUL BALAIS

3005 QUEMA, PATRISHA FORTUNO

3006 QUERRI, CHARMAINE MALANAY

3007 QUERUBIN, SPENCER ONG-SIONG

3008 QUIAMBAO, ARDEN CHRISTOPHER JR DIFUNTORUM

3009 QUIAMBAO, DIANE CAMILLE TAYAG

3010 QUIAMBAO, MIGUEL ANTONIO PUZON

3011 QUIBAN, MARIA HAZEL DELA CRUZ

3012 QUIDLAT, ADRIEN JESUS NIERE

3013 QUILAB, ADRIAN LLOYD ESPERANZA

3014 QUILAO, ORLEEN RAYMUND CABALLERO

3015 QUIMBA, MOISES SILFAVAN

3016 QUINIO, DANICA MAE ALSAYBAR

3017 QUINTIN, MA PATRICIA MAE JIMENA

3018 QUINTO, NOEL ISAIAH GONZALES

3019 QUINTO-ORTIZ, ANNA KARESSA LANGIT

3020 QUIRONA, FRANNIE LYN MONTEMAYOR

3021 QUITASOL, ANGELICA GADONG

3022 QUITORIANO, KRIZA DOÑOS

3023 QUIWA, KATHRYN GAYLE SANCHEZ

3024 QUIZZAGAN, MARJORIE BACCAY

3025 QUIÑONES, CLAIRE PRINCESS YPIL

3026 QUIÑONES, HANNA DIANE ECHEM

3027 QUIÑONES, KEZIA CLEM PANES

3028 RABAJA, JOHN BASIL TAMBA

3029 RABARA, BEN PAOLO CECILIA

3030 RABUT, DIANA JAYE CAASI

3031 RACELA, ALYSSA BRENDA SUSMERANO

3032 RACHO, KATHRYNN FAITH CABERTE

3033 RACHO, KIM SZYDNEY LONTOC

3034 RADOC, CLARICE ELAINE FALCON

3035 RAGANDAN, RAISA ADEL

3036 RAGASA, JOEMARIE GROSPE

3037 RAGASA, MARK RON CRISAM PEÑA

3038 RAGAT, MARIESOL BOLINAS

3039 RAGUINDIN, ERICA JOY DATANGEL

3040 RAGUINDIN, JOYCE MENALOU PERIA

3041 RAMCHANDANI, ARADHANA NANDWANI

3042 RAMIREZ, ANGELIQUE BAGUIO

3043 RAMIREZ, NIKITA GERARDINE YANG

3044 RAMONES, REYNARD ROQUE PADUA

3045 RAMOS, ALFRED LUIGI PALARA

3046 RAMOS, CELBER VIC BALAGSO

3047 RAMOS, CHARLES KEVIN GAPOL

3048 RAMOS, CHRISTOPHER KING GAPOL

3049 RAMOS, DIEGO LOUISE DAVID

3050 RAMOS, GERALDINE RAE ANN DEL RIO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 63 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3051 RAMOS, HARIETTE THERESE SAN JUAN

3052 RAMOS, JEZANIAH ISANAN

3053 RAMOS, KIMBERLY ANNE MENIS

3054 RAMOS, KITHLEEN RHEA GRACE DAYOT

3055 RAMOS, LORRAINE MAGNO

3056 RAMOS, NERK ANTHONY GAMBOA

3057 RAMOS, OLIVIA MAE AQUINO

3058 RAMOS, PAUL CHRISTOPHER GENOGUIN

3059 RAMOS, RALPH HAROLD CALUPITAN

3060 RAMOS, WALIDAH USODAN

3061 RATABAN, SITTIE NASHIBA GUINAR

3062 RAVANILLA, MICHAEL ANGELO CASIBER

3063 RAYMUNDO, JOHN CARLO BUSTAMANTE

3064 RAYOS, KATHLEEN FAYE MENCIAS

3065 RAZO, DAN ARJEANOLD BACLAYON

3066 RAZON, MARIA ANNA TERESA REYES

3067 RAZON, ROWEL CALVIN CASTRO

3068 RAÑOLA, GUIA CARMELA GALIDO

3069 REAL, GLADYS JAN VERANO

3070 REBOLLO, ZURIEL SAM NAQUINES

3071 REBULLIDA, MARIA BETINA TAN

3072 RECAMADAS, BEN BASHIR LAURON

3073 RECAMADAS, MARY FAPS SANTOS

3074 RECAMARA, NOELITO AGUILAR

3075 RECIO, ARIANNA DOMINIQUE JUSTO

3076 RECIO, ECLESIASTES AQUINO

3077 RECIO, JACKIELYN DE CASTRO

3078 RECIÑA, KRIS REY MIÑOZA

3079 RECODO, APRIL ROSE SANTUYO

3080 RECOLETO, KEREN JOY ANG

3081 REDILLAS, CAMILLE JOAN MARTIN

3082 REFORMA, RYAN ROSS APOLONIO

3083 REGALADO, ANA LOURDES SURESCA

3084 REGALADO, CARLO FERNANDO

3085 REGALADO, MARION MICHELLE ALBISO

3086 REGALADO, TRINA ELISSE TIBAYAN

3087 REGUYAL, HANA ANDREA FRANCISCO

3088 REINBOLD, SUNSHINE MARIE TIZON

3089 REJANO, JEREMIAH CUNAN

3090 REJANO, TEODORITO JR ROSALES

3091 RELADOR, RUTH JOY LUMBAO

3092 RELIQUIAS, LOBLYN PONDALES

3093 RELLORA, LOUIS ALFRED RECIO

3094 REMANDABAN, RONALD JOSEPH NAVARRO

3095 REMON, FAYE MERCED FAJARDO

3096 REMOTO, MARYAM AMPARO CONCEPCION RICAFRENTE

3097 REMPILLO, ANGELA MARIA BALISNOMO

3098 REMUDARO, PAULO ALVAREZ

3099 RENDON, ANNA RONA LADERA

3100 RENTOY, REO GROMEO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 64 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3101 RENTUZA, CHAR LYNNE OUANO

3102 REOTRO, SHEBA RAE PANES

3103 REPIL, BRYAN LAGOS

3104 RESILVA, EPHRAIM JOHN PIRANTE

3105 RESMA, FRANCIS MANUEL LIM

3106 RESURRECCION, DAN JACOB BALAJADIA

3107 REVADULLA, QUEENNIE DOREEN DE PAZ

3108 REYES, BOOTS MONTALBAN

3109 REYES, BRYAN NICOLE MATUTINO

3110 REYES, CER NATHANIEL LIMUACO

3111 REYES, HANNAH BETTINA VILLARAN

3112 REYES, JANINE EVE MICHELLE LAYESE

3113 REYES, JANNIE LYNN DACAYO

3114 REYES, JOANNALYN LAZO

3115 REYES, KENDRICK DON RAMOS

3116 REYES, KLEVIN ROGER LUZ

3117 REYES, KRISTOFER DUMADA-OG

3118 REYES, LANCE EDRIC BIRAOGO

3119 REYES, MA BITUIN SIAZON

3120 REYES, MARIA ANGELA GERONA

3121 REYES, MARY LOUISE NAVARRO

3122 REYES, MELISSA JANE MENDOZA

3123 REYES, MILANA MAGBANUA

3124 REYES, NATHANIEL TIBAYAN

3125 REYES, REY ANTHONY PAULO

3126 REYES, RUMELLE BADUYA

3127 REYES, SETH RAYMUND ALVAREZ

3128 REYES, SHARMAINE MICHELLE MASLOG

3129 REYNALDO, EVELYN DAYAP

3130 REYNES, BRYL CONSOLACION CRISTOBAL

3131 REYNO, MICHAEL AUGUSTINE FARRALES

3132 REYUSO, JASON NILO

3133 RIBEIRO, SOFIA ISABEL MENDOZA

3134 RICAFORT, ALLAN PAUL MONTERO

3135 RICALDE, AIRA KRIZIA CERACAS

3136 RICALDE, MARCIA ANGELICA LANDICHO

3137 RIMORIN, JOHN CARLOS FERNANDEZ

3138 RIOFLORIDO, RAYMOND EIZEL AQUINO

3139 RIVERA, AARON NICOLE DEL ROSARIO

3140 RIVERA, ALEXANDER WANCHAKAN

3141 RIVERA, DOROTHY FRAN BOGNOT

3142 RIVERA, EUNICE CASAS

3143 RIVERA, EZEKIEL MORENA SACDALAN

3144 RIVERA, GRACIELLE FRANCE IGNACIO

3145 RIVERA, HEARTZELL LAPUZ

3146 RIVERA, JAMELA MELVA BULAN

3147 RIVERA, KARESSA MARIE TULAUAN

3148 RIVERA, KRISTINE LEI COBRADOR

3149 RIVERA, NINA FRANCESCA LINDO

3150 RIVERA, PAOLO GONZAGA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 65 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3151 RIVERA, RICHELLE DELA CRUZ

3152 RIVERA, ROGELIO JUNIOR BASALLOTE

3153 RIVERA, RYAN JAMES FLORENTIN

3154 RIVERA, SARAH JANE RONQUILLO

3155 RIVERA, SHALOM KEERA VANGUARDIA

3156 ROA, JOZAR LEO MUTIA

3157 ROA, NORMAN JAMES YECYEC

3158 ROBENIOL, GABRIEL ALFONSO DIAZ

3159 ROBENIOL, HESTER MARIE SIMPIA

3160 ROBLES, DANICA JANE STA JUANA

3161 ROBLES, DAVID BENEDICT CATEDRAL

3162 ROBLES, KAREN CAMILLE SOSA

3163 ROBLES, NHOR ALBERT CALDERON

3164 RODAS, AMIEL LASALA

3165 RODAVIA, MARY MARJORIE FERRER

3166 RODRIGUEZ, BENJAMIN FRANCIS JR PABLO

3167 RODRIGUEZ, FLORIEBELLE FAITH CARCALLAS

3168 RODRIGUEZ, RICHMAN ABIAD

3169 RODRIGUEZ, RON CHRISTIAN NEIL TAN

3170 ROJAS, KESSHIA GRACE BAYLON

3171 ROJAS, RAPHAEL SOMOLLO

3172 ROJO, HANS MICHAEL HARDER

3173 ROLDAN, MICHAEL BOTE

3174 ROLDAN, NOEL ANGELO NAREDO

3175 ROMASANTA, MARIE ABCEDY PEREZ

3176 ROMATHO, RAINIDA CATHERINE BACULI

3177 ROMERO, ELMER MILITANTE

3178 ROMERO, ERNHEZ JOHN LUNOD

3179 ROMERO, JAN CHRISTIAN CONCEPCION

3180 ROMERO, JOHN REDEN CORTEZ

3181 ROMERO, KEAN PRUDENCE BARINO

3182 ROMERO, NICOLE MARIEL VILLAFUERTE

3183 RONDEZ, ROY JR CABRERA

3184 RONDINA, JUSTINE MAE JAYME

3185 RONDINA, KAREN ALMIA

3186 RONQUILLO, JOHN NICO BERNAL

3187 ROQUE, KRISTER KEN CUARESMA

3188 ROQUE, MURIEL ALISSANDRA ROXAS

3189 ROQUE, RONALD REGIN MANGAHAS

3190 ROSAL, SHAUNE ALEXI VILLANUEVA

3191 ROSALDA, ERLYNN PATRICIA MALAPAYA

3192 ROSALES, JED HIRAM TABALBA

3193 ROSALES, LYNETH VELASCO

3194 ROSALES, MARY CAMILLE ESTRELLA

3195 ROSALES, RAFAEL ROI BERNADAS

3196 ROSALES, RAYMAC GOMEZ

3197 ROSARIO, JAUSMIN RAIZEL POSADAS

3198 ROSARIO, KORINA PINILI

3199 ROSARIO, MARGARITA RAE NOVALES

3200 ROSARIO, MARY ELLENOHR DELOS REYES

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 66 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3201 ROSTRATA, MYRR KEA CAMAT

3202 ROXAS, ALEJANDRO MIGUEL CAMARA

3203 ROXAS, AR JOHN PAUL MORALES

3204 ROXAS, JAN KEVIN EVANGELISTA

3205 ROXAS, JOSEMARIE EMMANUEL VILLANUEVA

3206 ROXAS, MARK ANTHONY PUNO

3207 ROÑO, MIGUEL TAYAG

3208 RUBIA, KIM ADRIANE CEÑIDOZA

3209 RUBIO, ERLIND JOYCE CALDERON

3210 RUBRICA, SYDNEY SALIENTES

3211 RUELA, LEIZL FAITH SANIJON

3212 RUFO, THEA MAE NUÑAL

3213 RUIZ, DAPHNE ELIZABETH DAMACION

3214 RUIZ, ROCHELLE ANN RETUTA

3215 RULLA, CARISSA CAMILLE REYES

3216 RUNAS, MA CARMELA SALUDO

3217 RUNIO, KIA KARLA ALTARES

3218 RUSTIA, KRISTJOHN VALENCIA

3219 RUSTIA, RAOUL DIONAS DELOS ANGELES

3220 RUYERAS, MARIE BLANCHE JADENA

3221 SABANDO, SEAN RAY PAZCOGUIN

3222 SABANG, STEFANIE DIAZ

3223 SABATER, ENRICO PINPIN

3224 SABEDRA, EDZEL DELA PERET

3225 SABIDO, GLORIA STEPHANIE GLORIA

3226 SABINO, ANNA NENITA CABAZAL

3227 SABINO, DESIREE GULA

3228 SABIT-SULTAN, MARNA REAL

3229 SABOG, GLADYS AQUINTEY

3230 SABULAO, FLORENCE DOMINIQUE CELEDONIO

3231 SADIA, AYRA CALLOS

3232 SADIANG-ABAY, DARYL TORRERES

3233 SADIE, KENNETH GUEVARRA

3234 SAGA, EDEN LEAH PAGAPONG

3235 SAGUN, CARMICEL MORALES

3236 SAHIBUDDIN, JAIVER LEE

3237 SAIPEN, ANGYAP LYN OLOAN

3238 SAJONIA, JHANN REY ALLONES

3239 SAKILI, MAIMONA PERALTA

3240 SALA, ARJONEL ANG

3241 SALACUP, ESTHER EUNICE UMBALIN

3242 SALADAGA, SHERLEY VER MONTERON

3243 SALANG, ERWIN LUMANGTAD

3244 SALANGSANG, KRISKA NICDAO

3245 SALANGSANG, SHAYNE ANGELES

3246 SALARDA, RAY PATRICK CORVERA

3247 SALAS, GIANCARLO

3248 SALAS, JOSEPH ANTHONY COSIDO

3249 SALAS, SHERINA RODRIGUEZ

3250 SALAYOG, BON CARLO RUFO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 67 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3251 SALAZAR, BERYL BERNADINE BENEDICTO

3252 SALAZAR, CLARISSA FE VICENTE

3253 SALAZAR, RALPH LAWRENCE REYES

3254 SALAZAR, ROXANNE LOUISE COLINARES

3255 SALCEDO, JENEVA GARCIA

3256 SALCEDO-GALLEMIT, LESLIE ANNE ANILDES

3257 SALDAJENO, MARIA ANGELA ROBLES

3258 SALIC, MOHAMAD-HAMDY DECA

3259 SALIG, IVY BABANTO

3260 SALIGUMBA, LOMBARD AGUSTIN

3261 SALIH, SETH ANDREW JIKIRI

3262 SALIK, DATU NUR-JHUN ALI

3263 SALINAS, MARY GRACE CALAMBUHAY

3264 SALINDO, ELYSSE SUMALPONG

3265 SALISE, AUDEEN JOLA GAZMIN

3266 SALIVIO, DANIEL JOHN

3267 SALLAO, MA ELIZA GAIL DAGUNO

3268 SALMASAN, JEANNIE MARIE DITCHON

3269 SALMASAN, SANDY FAYE DITCHON

3270 SALUGSUGAN, MEBELLE TIFFANY ARANA

3271 SALVA, ROMINA ZANDRA TEH

3272 SALVADOR, ALFRED JERALD IGNACIO

3273 SALVADOR, KRISTOFER SADORRA

3274 SALVADOR, MARIGI JOLLIET TALOZA

3275 SALVADOR, ROMARIE JOY DIOLA

3276 SALVATIERRA, CLINTON REB ABUEME

3277 SALVATIERRA, JERSIE ROSET DOCTOR

3278 SALVOZA, NOEL CALUMNO

3279 SAMANIEGO, PERCY MAE YANSON

3280 SAMAR, HELEN HIZON

3281 SAMAR, ZYRAH LOU ROMAN

3282 SAMONTE, ANA CARMELA ABESAMIS

3283 SAMPAL, ASHLEYA SHARIEFA BACARAMAN

3284 SAMPANG, LORAINE ISABELLE MAGUIGAD

3285 SAMSON, MARIA MONICA REAL

3286 SAN DIEGO, ANICA PAULINA CAMILLE CRUZ

3287 SAN JUAN, MARK SANTIAGO

3288 SAN LUIS, REGINA SALAZAR

3289 SAN PEDRO, JEROME GERALD LOZO

3290 SANARES, DIMPLE AARON GRANALI

3291 SANAREZ, JAN KARLA ESCANDOR

3292 SANCHEZ, ALEX JR CORTEL

3293 SANCHEZ, JAN AUDREY MAGNO

3294 SANCHEZ, JANE CRISTEL DESNACIDO

3295 SANCHEZ, JAYNIELYNN LAM

3296 SANCHEZ, JOHN CHRISTOPHER CARASCO

3297 SANCHEZ, JUSTINE NICOLE GAVINO

3298 SANCHEZ, LELIEL DEL PRADO

3299 SANCHEZ, MA MARGARET BENOSA

3300 SANCHEZ, RACHELLE JEAN ONDONA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 68 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3301 SANDINO, LEANA MORA

3302 SANGEL, ALYXANDRA KIM APOSAGA

3303 SANIDAD, FLOYD ALISON DE VERA

3304 SANJORJO, GRACE ANN BARTE

3305 SANQUI, CESAR GERRIKO DALIVA

3306 SANQUI, REN LEXUS DELA CRUZ

3307 SANSARONA, ABDUL WAAJID LAMPING

3308 SANTAMARIA, BEATRICE DEL CASTILLO

3309 SANTARINA, JULIANNE ROSE LAO

3310 SANTIAGO, JOHN CHRISTIAN DELA RAMA

3311 SANTIAGO, RAYMOND DELA CRUZ

3312 SANTIAGO, ZARAH NICOLE IÑOSA

3313 SANTIANO, REGINE ANN SORIA

3314 SANTOS, ADRIAN LUCAS

3315 SANTOS, ADRIAN CARL CHUA

3316 SANTOS, AL MARION WONG

3317 SANTOS, ALLAN JOSEPH ONG

3318 SANTOS, ANA KARMINA ROSARIO

3319 SANTOS, ARMAINE BEL VILLAMOR

3320 SANTOS, CARL JOHNRY JALATA

3321 SANTOS, CHRISTINE DOBLES

3322 SANTOS, ERICKSON SAGUM

3323 SANTOS, FLORENCIO IV DE LEON

3324 SANTOS, HANNA LOURDES KLAREEZA PANGANIBAN

3325 SANTOS, JAN ARMELYNN SANTOS

3326 SANTOS, JERICO RIMANDO

3327 SANTOS, JOSE RIGEL PLAZA

3328 SANTOS, KAREN JANE AGPOON

3329 SANTOS, LAURENT SANTOS

3330 SANTOS, MARIAN JOY SONGCO

3331 SANTOS, MIGUEL SEBASTIAN CUYUGAN

3332 SANTOS, PATRICIA CLAIRE CERVANTES

3333 SANTOS, ROBERT JED DIOSO

3334 SANTOS, TEEJAY ANTHONY BALOBALO

3335 SANTOS, XANINA XANDRA AQUINO

3336 SANTOSIDAD, PATRICIA CAMILLE PACHECO

3337 SAPIERA, STEPHEN RB CABACTULAN

3338 SAQUIAN, MARIA ROBI ANNE DUMLAO

3339 SAQUILAYAN, EMILIO JUAN DELOS SANTOS

3340 SARATAO, CESNA MENDOZA

3341 SARCON, RIKKA FATIMA GABALES

3342 SARENAS, DONNA MAY ARNALDO

3343 SARHAN, EMAN LUITE

3344 SARIGUMBA, MONIQUE BAGALOYOS

3345 SARMIENTO, ANNA DEBORAH LOPEZ

3346 SARMIENTO, AURORA ANITA ZABALLERO

3347 SARMIENTO, JOHANNA VAYLEN MANALO

3348 SARMIENTO, MARIA ISABEL SEBASTIAN

3349 SAROMINES, PEE JAY BAJO

3350 SARPAMONES, EDENBERT GOGO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 69 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3351 SARREAL, DOLRICH FLORES

3352 SARREAL, LARISSA CHRISTINE DEL ROSARIO

3353 SARTE, BEATRICE ALYSSA MARIE CACATIAN

3354 SATURNO, ROCHELLE ANNE BALLESTEROS

3355 SAYSON, CHRISTINE LYKA RAYMUNDO

3356 SE, JULIA ANNE TIAMSIM

3357 SEBASTIAN, MIKAILA PRIMACIO

3358 SEDANO, DIANA GAJO

3359 SEDANO, DOMINIQUE SANCHEZ

3360 SEE, LAUREN BEATRICE GO

3361 SEE, MELISSA RINNE VIRLY

3362 SELGA, EPHRAIM ARELLANO

3363 SEMBRANO, NICOLE MARIE DE LEON

3364 SEMOLAVA, JOSH MARC SERDEÑA

3365 SENADOR, DANIELLE MARLO REYES

3366 SENCIO, SHEENDY MARIS TAMPAL

3367 SENO, PHOEBE ANGELIQUE UNDAG

3368 SERAPIO, FE ALIANA ADEVA

3369 SERMENSE, YVONE NOELLE ABALON

3370 SERRANO, ALIANA JASMIN PALMA

3371 SERRANO, EDUARDO III RAMOS

3372 SERRANO, RAZELLA DANIKA PALO

3373 SERVANDE, JOSHUA HUANG

3374 SERVIDAD, LEEZA DE LA CRUZ

3375 SETO, JOSE MARI CADUNGON

3376 SEVERO, EFFIE MARIE BANTON

3377 SEVILLA, PRINCE ANTHONY VILLAMIN

3378 SHIMOJIMA, KATARINA VEGA

3379 SI, ANGELYN MORI

3380 SI, ROSELYN LIM

3381 SIA, DAVID PATRICK PUNO

3382 SIA, KEVIN QUINN TIO

3383 SIACOR, ATHEUS ZACHARRY CASTAÑEDA

3384 SIAN, ALLEN CHRISTOPHER MONTEMAYOR

3385 SIANGHIO, NATHANIA MAXENE PANLILIO

3386 SIANO, KIMELODY MITRA

3387 SIANO, RAYMARK PEREZ

3388 SIAO, WINNIE MAUREEN HORNIJAS

3389 SIBAYAN, ANGELIE DELA VEGA

3390 SIBAYAN, DANYKA DANIELLE FAMINIALAGAO

3391 SIBULO, JOSE PAOLO DAKAY

3392 SIEGA, MARLON LANDETA

3393 SIERRA, WENDY MAE DACUMOS

3394 SIERRAS, MAY ANGELIE CASTRODES

3395 SIGUA, PEARL JOY ANGELIE DECENA

3396 SIGUE, MARGIE ANGELICA MARAMOT

3397 SIKI, CRISA BALUSDAN

3398 SILOR, ALYSSA FELSOPHIE SAAVEDRA

3399 SILVESTRE, JULIENNE QUERUBIN

3400 SILVESTRE-RAMOS, CHARMAINE VITA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 70 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3401 SILVIO, JOYCE CONCHA

3402 SIMBAJON, GRETCHEN LERIOS

3403 SIMON, THOMAS JASON SENDRIJAS

3404 SIMPLICIANO, RAPHAEL ESGUERRA

3405 SIMUNDAC, RUBY DIOKO

3406 SINAGUB, LIANNE CAMILLE FERNANDO

3407 SINGIDAS, KATHLEEN KAYE SUNGCAD

3408 SINGSON, KRIZZA DACANAY

3409 SINOGBA, LEMUEL CAMACHO

3410 SINUGBUHAN, REUBEN JOSEPH PAJARON

3411 SION, NENA ROSE SANTELICES

3412 SISON, ARWIN SOLIS

3413 SISON, CAMILLE VICTORIA GUZMAN

3414 SISON, CHRISTIAN BASCO

3415 SISON, JOHN MARK DE LARA

3416 SISON, JUAN MIGUEL SIY

3417 SISON, LEIDI JAYN PALAD

3418 SITJAR, GRACE SALVA

3419 SIY, HANTZ FILBERT CHIANPIAN

3420 SO, SHEREE LIN FERNANDEZ

3421 SOLAIMAN, KHADIJAH CALI

3422 SOLANGOY, DARYLLE JAY VERGARA

3423 SOLANO, BAI SITTIE RACHEL LAUBAN

3424 SOLANO, KYLE VINCI PACLIBAR

3425 SOLANO, RUFFA REYES

3426 SOLAS, PRINCESS JAMELA BERNARDO

3427 SOLAYAO, DAN PAOLO DIÑA

3428 SOLIMA, BITO JR ADONGAY

3429 SOLIMAN, MARY SHERWAYNE PANGILINAN

3430 SOLIMAN, VICTOR PAOLO DEL ROSARIO

3431 SOLLANO, JOSE LUIS MATTHIAS III ZAIDE

3432 SOLON, MARY BEATRICE RICO

3433 SOLON, PATRICIA RELATADO

3434 SOMBRIO, STEVEN JOHN GULLE

3435 SONGCUAN, SHARRY LEAÑO

3436 SOON, JON MICHAEL VINCENT GELACIO

3437 SORIANO, DANIELLE LLORCA

3438 SORIANO, JAYCEESON BARQUILLA

3439 SORIANO, JESSALIE KWA

3440 SORIANO, JOHANNE MYRRH ENGUITO

3441 SORIANO, LLEX CHONG

3442 SORIANO, LOUIE JADE SANTOS

3443 SORIANO, MA ALYSSA EUNICE POBRE

3444 SORIANO, MA ROSARIO ANDREA ZALAMEA

3445 SORIANO, MELIZZA JOAQUIN

3446 SOSA, BENJAMIN III OLAÑO

3447 SOSA, CIARRA JELYN AFRICA

3448 SOTES, REJENNE GULFAN

3449 SOTINGCO, ARIANNA KRYSTEL REYES

3450 SOY, CHARMAINE LAIGUE

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 71 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3451 STA ANA, FERDINAND JR BASIT

3452 STA MARIA, MAXINE SY

3453 STA MARIA, RUSSEL DIAZ

3454 STA MARIA, TRACY ELOISE MAE LEGAHON

3455 STA TERESA, KATHLEEN MARIE JORILLO

3456 STEHMEIER, MARK DAVID ESPIRITU

3457 STO DOMINGO, WEIJIN

3458 SU, MICHAEL ANGELO ONG

3459 SUAN, ESSEL MINERALES

3460 SUAREZ, CARLO ANTONIO LAIGO

3461 SUAREZ, ETHAN ELIJAH LIBROJO

3462 SUAREZ, MARIA CARINA ROSE RACHO

3463 SUAREZ, STEPHANIE LEI ARANJUEZ

3464 SUBIDO, LENARD WAYNE PICARDAL

3465 SUCGANG, MICHAEL CALINAO

3466 SUERTE, JOSEPH CLEFIL OMICTIN

3467 SUGIDE, GERALDINE TRINIDAD

3468 SUGUITAN, KENNETH LLOYD CABRAL

3469 SULEIK, JASMINE DIORKA

3470 SULIT, MARY SARAH CATOLOS

3471 SUMAGANG, LEANA RAE COLINA

3472 SUMAGUE, PAUL BRYAN MARTINEZ

3473 SUMALINOG, NEVIN JASON DIAZ

3474 SUMANDO, MYRENE BAYANG

3475 SUPAN, JAEL VICTORIA DELA ROSA

3476 SUPETRAN, CRIS JOHN VENZUELA

3477 SUPILLO, ALDRENN PATRICK SILANG

3478 SUPREMO, MARIA SOCORRO LOURDES DOMANTAY

3479 SURESCA, SETZEL ANNE MARIE VELETE

3480 SURIO, IRENE TELESFORO

3481 SURIO, JOHNLEHI MIRASOL

3482 SUSI, IRENEROSE BEATRICE SANTOS

3483 SUSUSCO, MIKKELO CODIÑERA

3484 SUYU, JENNIMAY DUMON

3485 SUZUKI, MIKORIN APOLINAR

3486 SUÑER, MA ALEXIS KLEANTHE DE VEGA

3487 SUÑGA, JULIANE ANGELA MARIE ALONZO

3488 SUÑGA, KATHERINE SAGUILLA

3489 SY, CHRISTOPHER ALLU SOLIVEN

3490 SY, GEROME DIMAYUGA

3491 SY, JOY CREGENCIA

3492 SY, JOYCE PATRICIA COSINO

3493 SY, KEVIN MICHAEL CALUYA

3494 SY, KRISTINE ALEXANDRA SAYSON

3495 SY, PAMELA CENTENO

3496 SY, PETER GERALD HACUTINA

3497 SY, RONALD ALLAN RAMIRO

3498 SY, TENNILLE GERSHWIN DIZON

3499 SYLIANGCO, MARIA ILEANA AVELLANA

3500 TAAN, REGINE MICHELLE ROYECA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 72 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3501 TABAJONDA, RAPHAEL ADRIAN MIJARES

3502 TABANAO, MONICA LYNN MIRANDA

3503 TABANGCURA, JED MIKHAIL DULAY

3504 TABAÑAR, JESSA ANDREA FAYE RIVERA

3505 TABIANAN, IRIANE JADE TILANO

3506 TABIN, CHARMAINE ARELLANO

3507 TABINAS, JOHNE CEDRIC SAN JOSE

3508 TABIONGAN, MA EARLAINE DAZO

3509 TABLANTE, AYRA MAE GUEVARA

3510 TABLAZON, LOIS IGANO

3511 TABUAC, MARIA ELIZABETH TAPAOAN

3512 TABUENA, ANTHONY JAMES MARFORI

3513 TACADAO, KYLE MATTHEWS HISU

3514 TACANAY, PAMELA MARIE ANTONETTE CABLAR

3515 TACLOBAO, APRIL GRAYLE MALIN

3516 TACLOBAO, FAME MARGIE GANABA

3517 TACUBOY, MARI ROSE BUSWAY

3518 TACULOG, MIRA MAMUAD

3519 TADAY, JOHN PAUL AMATA

3520 TADE, BENJIE YEE

3521 TADENA, PRECIOUS PEARL APIGO

3522 TADEO, MARILENE DE GUZMAN

3523 TADURAN, MARION TRISHA ARANAS

3524 TAGALA, LOVELY

3525 TAGARDA, SAMERAH MORENO

3526 TAGATA, MA KATRINA CARLOS

3527 TAGAYLO, XHYREL JUNE JIMENEZ

3528 TAGOC, JEMIMAH PEARL AYIN PABLO

3529 TAGRA, ELMER II CLARIDAD

3530 TAGSA, JOHN MICHAEL PERALTA

3531 TAGUIBAO, JERSON JERICK NGO

3532 TAGURA, JYRO JEZEL HERNANDEZ

3533 TAKINAN, AYARA AYNNE DAMAG

3534 TALAPI, SONORA DICLAS

3535 TALDE, MYLEN BON

3536 TALENTO, ALDRINE CARLO CUENCO

3537 TALENTO, NICO LORENZO MASCARDO

3538 TALIMIO, ROSELYNNE RAE CARAGOS

3539 TALLA, RAJNAN OMAR BUENAFE

3540 TAM, JANELLIE BLITHE BUOT

3541 TAMAYO, DENNIS JOSH ZARATE

3542 TAMAYO, DIANA MAE SEQUERA

3543 TAMAYO, LORRAINE ERIKA VINOYA

3544 TAMONDONG, GLAIZA ANN ONDONA

3545 TAMPARIA, KRISTINE MAY ROMA

3546 TAMPUS, FRAYNE MARIE PABILLO

3547 TAMSI, LOUISE VICTORIA GARCIA

3548 TAN, ABBIE LORRAINE VIRAY

3549 TAN, ALYSSA JANE ONG

3550 TAN, ANNA PATRICIA BAESA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 73 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3551 TAN, BERYL ANNE LOUISE PARONDA

3552 TAN, CAROLINE MAE MARAÑON

3553 TAN, DANIEL ISAGAN

3554 TAN, DIONIYA SEMONDAC

3555 TAN, ELAINE MARIE LIM

3556 TAN, ERON ALLEN CAMITAN

3557 TAN, GENEVIEVE LAO

3558 TAN, HANNA CLEMENTINE QUE

3559 TAN, HIYAS MINA RODRIGUEZ

3560 TAN, IDA MAE CHANG

3561 TAN, JACQUELINE ORENCIO

3562 TAN, JAN LESTER TAN

3563 TAN, JANN LOUIE LEE

3564 TAN, JASON GARRET TAN

3565 TAN, JOANNE LIM

3566 TAN, JOEY ABADAY

3567 TAN, JOLENE HANNAH CHAVEZ

3568 TAN, JOYCE CAMILLE LAY

3569 TAN, KELSEY MAXINE CUA

3570 TAN, KHUMAIDY ALFAD

3571 TAN, LEIF DARYL CHUA

3572 TAN, LLOYD ANTHONY YU

3573 TAN, LORILEE MAE SUIZO

3574 TAN, MARC TIMOTHY CALIMBAHIN

3575 TAN, MARJORIE YVETTE BORJE

3576 TAN, MARY JOYCE GALANG

3577 TAN, NIÑO RICHARD CAPULE

3578 TAN, RAISSA KYLA LUZARES

3579 TAN, RALPH JEFFERSON LAIWOO

3580 TAN, RAMON JR CUARTEROS

3581 TAN, RAYMOND VINCENT SALANDANAN

3582 TAN, ROMENNA CERBITO

3583 TAN, SHEELA MAE GONZALES

3584 TAN, SHEILA MARY BERNAL

3585 TAN, STEPHANIE JANSTEIN TANBAUCO

3586 TAN, TREVIS ROBIN REYNES

3587 TANAKA, AIKO ESCUETA

3588 TANCIO, DOMINIC MANRIQUE

3589 TANDOC, GAYLE FRANCEZ MONIQUE YAO

3590 TANG, VINCENT ANTHONY SONGHENG

3591 TANGAN, HANNAH DIANE CABALZA

3592 TANGCO, RAMIR CARLO YAP

3593 TANGHAL, DANIELLE MARIE VICTORINO

3594 TANGPUZ, SHERRY MAE BALDESCO

3595 TANIOKA, JIRO MANANSALA

3596 TANJUATCO, MARIA ANGELA CATAMBAY

3597 TANOG, NURFAIDAH MALAWANI

3598 TAPEL, AIMEE MARY LEONORE LOYA

3599 TAPIA, PAUL ADRIAN GUTIERREZ

3600 TATAD, VERONICA ALMIRAÑEZ

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 74 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3601 TATING, CELESTINE SANTOS

3602 TAUSA, KARL LLOYD MONTECALVO

3603 TAY, ROXANNE ALVILYN REYES

3604 TAYAM, MARIEL MAE HERMOSO

3605 TAYONG, SZAID OMAR JOSE

3606 TAÑAÑA, CAMILLE LOBO

3607 TAÑEDO, ALTHEA NICOLE PERALTA

3608 TAÑO, GERALD KEN CANDOR

3609 TE, JOEMAR ACA-AC

3610 TEE, JOHN DERRIK SO

3611 TEE, RAISSA MARIE SO

3612 TEGIO, JHON CARLO SUMALLO

3613 TEH, PAUL AHRLU ABELLA

3614 TEJADA, ANNE ALBERT UMALI

3615 TEJANO, MERL RETCHEN MAYUGA

3616 TEMPLONUEVO, LYZKA CAMILLE GONZALES

3617 TEMPONGKO, PIA KARLA SANTOS

3618 TEMPRA, FRITZIE MAYE ANTIGA

3619 TENEFRANCIA, MARIA DESIREE HILARIO

3620 TENERIFE, ROCHELLEE OLFINDO

3621 TENG, ANNILINE CHUA

3622 TENORIO, JEHAILA BAUTISTA

3623 TEODORO, MA ELAINE KRISTINE COVIETA

3624 TERO, ARNETTE THERESE LACERNA

3625 TESORO, KRISTINE JOY RAZONADO

3626 TEVES, JONNI FAY CAYON

3627 TEVES, MARIA BEATRICE PESTAÑO

3628 TEVES, MATTHEW ERNEST SAGUN

3629 TEVES, SERAFIN GINO BOBON

3630 TIAM-LEE, DAPHNE CHAN

3631 TIANGSON, KRISTINE ALACRITO

3632 TIAUZON, MARY ANGELLY ABALOS

3633 TIBAYAN, ARSENIO II ESGUERRA

3634 TIBAYAN, CARLO FERRER

3635 TIBAYAN, LOVELY BETH PADUA

3636 TIBON, RACHELLE REVAULA

3637 TIBURCIO, MARK ANTHONY AFANTE

3638 TIGA, DANIEL JOSE VILLARAMA

3639 TIGLAO, LYKA DELA CRUZ

3640 TING, STACY YIN MACAPAYAG

3641 TINGDA, JULIE RUTH PE-ANG

3642 TINIO, PATRICIA MARIE REYES

3643 TINSAY, JUDEA ALEXANDRA MARTEJA

3644 TIO, JOHANNAMARIE FONG

3645 TIONGSON, MARIANNE ADRIELLE DIAZ

3646 TIU, ALEXIS JALEA SAYNES

3647 TIU, ANGELICA ANDREA ONG

3648 TIU, HASNA ROMAINE LIM

3649 TOLENTINO, KURT BRYAN ONG

3650 TOLENTINO, LETHMAR SAN PEDRO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 75 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3651 TOLENTINO, SHEEHAN MAE ALFONSO

3652 TOLENTINO, TRICIA MARIE ABUDA

3653 TOLOP, JOHN PAUL SANCHEZ

3654 TOLOSA, JONNAHVEE DELFIN

3655 TOLOSA, ROLDAN DECHAVEZ

3656 TOMAGAN, JOHN MICHAEL PIMENTEL

3657 TOMBOC, BEATRICE JOY BAUTISTA

3658 TOMBUCON, EMILLIE GRACE DUSONG

3659 TONG-AN, KRISTINE JOY DE VERA

3660 TONGCO, PAMELA CHRISTA BAUTISTA

3661 TONGCO, VAL JUSTIN DEL MUNDO

3662 TONGOL, EJ COLLADO

3663 TONGOL, LADY DIANNE GUECO

3664 TONGOL, TIMOTHY JOHN AQUINO

3665 TONIO, MARK HARLEY SABADO

3666 TORDESILLAS, APRILLE JOY TRIA

3667 TOREJA, ALFONSO LEANDRO DEL RIO

3668 TORIO, JOHN WESLEY SANTOS

3669 TORMIS, KRIZEL JANE COLONIA

3670 TOROY, DEEN MARK GENER

3671 TORRANO, GIAN-FRANCO ARGUIÑOSO

3672 TORREJON, ANTONIO JR CAMIÑA

3673 TORRES, APRIL JANE VALDEZ

3674 TORRES, CECILLE MAE LIM

3675 TORRES, CHRISTIAN PHILIP QUIRIMIT

3676 TORRES, GENEVIEVE MAE RAYMUNDO

3677 TORRES, JULIO BARTOLOME MASACOTE

3678 TORRES, MARIANE KAY VILLARBA

3679 TORRES, PATRICIA MONIQUE LIWANAG

3680 TORRES, PATRICK JOHN TACO

3681 TORRES, REY VICTOR VALMONTE

3682 TORRES, SHIELA MAE SORONEL

3683 TORREÑA, LILETTE DE LOS SANTOS

3684 TRABAJO, JEMIMAH KEZIAH KEREN VILLAVERT

3685 TRANQUILLERO, REX LAVALLE

3686 TRAYCO, KARMELA ALONI

3687 TRAZO, GAEA ISABEL DAQUIOAG

3688 TRINIDAD, CAMILE ANNE DE GUZMAN

3689 TRINIDAD, CARLO TAEZA

3690 TRINIDAD, EMMY KRISTINE RELAMPAGOS

3691 TRINIDAD, MA KARINA RASAY

3692 TRINIDAD, MARY KEMBERLY SAPLOT

3693 TUANQUI, FRANCES ANNE CALPE

3694 TUASON, JOSE MARIA CASIHAN

3695 TUAZON, CHERYL ADELINE PARAS

3696 TUAZON, PATRICIA LOUISE LIM

3697 TUAZON, RENDZ MARK MENDOZA

3698 TUAZON, SARAH FELIZE MAGNO

3699 TUBAN, LAVERNE ROSE GUISALA

3700 TUBEO, NIKKI FRANCHESKA LADERA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 76 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3701 TUBONGBANUA, CHARMAINE KATE PALMARES

3702 TUBONGBANUA, ROMER JAVIL

3703 TUGADE, LINDSAY AGPAOA

3704 TUGAWIN, WENDY ALFONSO

3705 TULAY, WENDELL ABOGADO

3706 TUMANDA, CHELO LYKA ALFONSO

3707 TUMBAGA, KARIZA GUERRERO

3708 TUMBOCON, RAISA MANIPON

3709 TUMBOKON, ANJELE GARMINO

3710 TUMIMBANG, CARL LOUIE CHIONG

3711 TUNG, ALVIN KING

3712 TUPAS, MARIA CORAZON HEBAYA

3713 TUPE, KIMBERLY ANNE MANASAN

3714 TURALDE, MARIA WILMA ROSALES

3715 TURICO, ANGELIE MARIE RESTRIVERA

3716 TURING, JEANETTE DACILLO

3717 TURQUEZA, RACHEL LIBRADO

3718 TY, AMILLE JOY SANTOS

3719 TY, CHARLOTTE GISELLE LU

3720 TY, DICKSON STEWART SIA

3721 TY, MAXINE LOURRAINE TSANG

3722 UBALDE, CHERRY ANN PAMOTE

3723 UDDIN, ABDURAHIM IBRAHIM

3724 UERA, ANA SHARMAINE SANTIAGO

3725 UERA, CHRISTLE ANNE SANTIAGO

3726 UJANO, STEPHEN AYALA

3727 ULITA, JOHANNA SAVELLANO

3728 ULTRA, ANSELMO DAVID ESTRELLA

3729 ULTRA, KAREEN LAJARA

3730 UMALI, IRIS CHARMAINE FERRERA

3731 UMALI, KIMBERLIE ANN BICOL

3732 UMALI, MARA PATRIZIA ASUNCION

3733 UMALI, MARJORIE ANN TORRES

3734 UMANDAP, JANELLE LAO

3735 UMIL, PATRICIA LEE VILLARICA

3736 UMIPIG, SAMANTHA ELISE GARCIA

3737 UNDUG, ASHERAH FAYE LIM

3738 UNGAB, EUJANE MARIE HADEEL MELLIJOR

3739 UNGHIYON, SHYRE KLONDY GRAIL CAYONG

3740 UNTALAN, AXLE MARIA RAFAELLE DIMAYUGA

3741 UPANO, CELIMAR MONETTE ARGUILLA

3742 URBAN, LANIE JANIVA

3743 URETA, RENEE DIAZ

3744 UREÑA, HONEY CHILD BOCO

3745 URGEL, CATHERINE JOYCE TURREDA

3746 URI, ROXANNE MAE MONTOJO

3747 URRUTIA, MICHAEL VIDAL

3748 USMAN, AINNIE ALUG

3749 UY, ALBERT CHRISTIAN LEGASPI

3750 UY, ALESSANDRA NOELLE SANTIAGO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 77 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3751 UY, ARGEM CORDERO

3752 UY, CARYLL IVY CALLAO

3753 UY, CARYN GEORGINA SY

3754 UY, GEOVIC KESTER CHUA

3755 UY, JEFFERSON TAGUBA

3756 UY, LEVI DEAN YAP

3757 UY, MARIAN MICHELLE ANGELES

3758 UY, MARY

3759 UY, ROXANNE ROSE LUMAPAS

3760 UY, STEPHANIE ANNE CU

3761 UY-HUANG CHIH CHANG, MARIE KATHLEEN REYES

3762 UYCOQUE, JONATHAN RYLE MONFERO

3763 UYVICO, CHRISTIAN JUDE CANIGA

3764 VACAL, NIKKIE SEGOVIA

3765 VALDEHUEZA, NATHALIE CURTNY

3766 VALDEVIESO, ELLYSE MARIE SANTOS

3767 VALDEVIESO, MA ELLA MURIEL FRANCO

3768 VALDEVILLA, TIMOTHY JAMES BASCOS

3769 VALDEZ, BRAINER VITTORIO VALINO

3770 VALDEZ, CHRISTINE MAY REYES

3771 VALDEZ, JACELLE BUDUAN

3772 VALDEZ, JUNMAR YNION

3773 VALDEZ, JUSTINE FERRANDIZ

3774 VALDEZ, MARIA PATRICIA MALABAG

3775 VALDEZ, MARIEL SUMAGUI

3776 VALDEZ, RAZEL ANN RIDAD

3777 VALDON, ALYANNA JENNIFER BLANCAFLOR

3778 VALENCIA, ANDRE ENRIQUE BARCELON

3779 VALENCIA, ANDREA HANNAH ABARRA

3780 VALENCIA, BASIL SALIMBANGON

3781 VALENCIA, CHRISTINE DALIVA

3782 VALENCIA, KAREY LOIS CHARISSE BALICO

3783 VALENCIA, NIGEL TESORERO

3784 VALENCIA, REYNOLD JOHN DACLAN

3785 VALENCIA, WARREN SICAT

3786 VALENCIANO, ALLANIE JANE CEBUJANO

3787 VALENTON, CLAUDINE MAE FABRICANTE

3788 VALENTON, JOSE GREGORIO GAINZA

3789 VALENZUELA, JHERSON TERANA

3790 VALENZUELA, JOSEPH SANGALANG

3791 VALENZUELA, KRISTINE MAE LOPEZ

3792 VALENZUELA, MARICAR BUENO

3793 VALERA, JUANCHO LORENZO SANTOS

3794 VALERA, MARIA REGINA SALAZAR

3795 VALERA, SHERYN RAGOT

3796 VALEROS, CHARMAINE GRACE MEDINA

3797 VALEROSO, ERIKA RAMOS

3798 VALEZA, CARMELLI REPRIMA

3799 VALEZA, RUSS AURO SABENIANO

3800 VALIENTE, RACHEL ANNE TAN

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 78 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3801 VALLADA, EUNICE GRACE DUÑGO

3802 VALLESER, DYAN LYNNETH CAAYON

3803 VALLESFIN, JERIKAH ANN BLANCO

3804 VALLESTER, TEOFILO JOSE LOPEZ

3805 VALMORES, FRANZ EMMANUELLE MANUEL

3806 VALMORES, JANE MARIE CADUNGOG

3807 VALMORIA, ASHLEY MARANGA

3808 VAPOROSO, LENIE MAY OLAGUER

3809 VARGAS, ANA PATRICIA COLLANTES

3810 VARGAS, JOSHUA DESAMPARADO

3811 VASQUEZ, RACQUEL JUSTINE ABARY

3812 VEGA, ELLEN ABERTE

3813 VELARDE, RONEL ABABAN

3814 VELASCO, ADRIAN JONATHAN DE ASIS

3815 VELASCO, ALYSSA ANNE ROSALES

3816 VELASCO, CHRISTIAN ALBERT MA

3817 VELASCO, MA DARA MAE MORALLO

3818 VELASCO, MARIA VICTORIA NONA

3819 VELASCO, TRACY MAPULA

3820 VELASQUEZ, ERIKA JOY BANCOD

3821 VELASQUEZ, JOSH NICOLE MARTIJA

3822 VELASQUEZ, MADISON JAMES ARELLANO

3823 VELILLA, KATRINA LOUISE NICOLE VALENZUELA

3824 VELOSO, JOHN OCSIO

3825 VELOSO, MARIA KRISTINA MEDILO

3826 VENERACION, PAUL JERIOTH MAS

3827 VENTIGAN, JAIDECK MABILIN

3828 VENTURA, SHAINA BONITE

3829 VENTURA, STEPHANIE CASES

3830 VENTURINA, ROCHELLE ANN MICAH CAPISTRANO

3831 VER, JOSHUA KIRK ORLINO

3832 VERA CRUZ, JUDE MARTIN REYES

3833 VERCELES, JANEL RAE FERRER

3834 VERCIDE, BETHANY APHRODITE ILAGAN

3835 VERGARA, CHARMAINE BAUN

3836 VERGARA, DHANA RECELLE DE LARA

3837 VERGARA, JEEWINNIZA MANALO

3838 VERGARA, MARFEL COLEEN PEREZ

3839 VERGARA, YNNA MARGARITA SANTOS

3840 VERGEL DE DIOS, YZABEL NICOLAS

3841 VERONA, KEVIN JOHN ABREMATEA

3842 VERUNQUE, CZAR KLEIN ROSEL

3843 VETUS, LEAH ANGELA LACTAO

3844 VIBAL, RYAN BELGA

3845 VIBAR, CHRISTIAN MENDIOLA

3846 VICENCIO, JOHN LEWIS RAMOS

3847 VICENCIO, JOSEPH LOUIE MANGA

3848 VICENCIO, MARIA ROSELLE ANGEL

3849 VICENTE, MIGUEL ANGELO MORDENO

3850 VICTA, JAN DENZEL OCAMPO

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 79 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3851 VICTORINO, CLARA EUFRACIA RIVERA

3852 VIDAL, ARIELLE RIVERA

3853 VIDAL, MA JOSEFINA DECENA

3854 VIDANES, KRISTINE NICOLE PROTACIO

3855 VIERNES, FORT NEIL MANON-OG

3856 VILELA, MARIA ISABELA CASAS

3857 VILLA, AURA KARMELA SEGISMUNDO

3858 VILLA, PATRICIA JAN SAMSON

3859 VILLACORTA, FRANCESCA LOUISE ABESAMIS

3860 VILLADOLID, JIA THERESE DIMAILIG

3861 VILLAFUERTE, KARLA LIZETTE MACASPAC

3862 VILLAGONZALO, ARN JR FLORIG

3863 VILLAHERMOSA, PAULEN DIANE AGRIPO

3864 VILLALON, CHRISTIAN PAOLO ARCELLANA

3865 VILLALON, GIAN ANGELO ARCELLANA

3866 VILLAMIL, SHEILA MARIE BANGSAL

3867 VILLAMOR, ABIEL CARLO ANSAO

3868 VILLANGCA, DANIEL JR GONZALES

3869 VILLANUEVA, ABIGAIL LUNAR

3870 VILLANUEVA, DIANA PEARL ELEGORES

3871 VILLANUEVA, FREDERICK WILLIAM AMOROSO

3872 VILLANUEVA, FRENNIEL CEZ EDEN CHAVEZ

3873 VILLANUEVA, GABRIELLA YNA VILLENA

3874 VILLANUEVA, JAIME LYN AUSTRIA

3875 VILLANUEVA, KATHLEEN ESTEVA

3876 VILLANUEVA, MARIE ANTOINETTE OÑATE

3877 VILLANUEVA, MARK JHERVY SORIANO

3878 VILLANUEVA, MELLEN JOY HOFILEÑA

3879 VILLANUEVA, RAINIER ALPHONSUS DAYAO

3880 VILLANUEVA, RALPH ALDRIC BAUTISTA

3881 VILLANUEVA, ROGERMAR DELFIN

3882 VILLANUEVA, VIELKA ZARAGOZA

3883 VILLAR, PAULINA MARIA ANGELA CONCEPCION

3884 VILLARANTE, LILITH KARMEL YAP

3885 VILLARAZA, EDENN CLAUDINE CRUZ

3886 VILLARBA, JARDINE ALYSSA TANG

3887 VILLARDE, RITZ KEIZZAR PASION

3888 VILLAREAL, LEJAN MIGUEL ALABASTRO

3889 VILLAROMAN, CHINO II PUNZALAN

3890 VILLARUEL, EPHREM PHIL BARRIOS

3891 VILLARUEL, MA KATHLEEN JANE DE PADUA

3892 VILLASAN, MA BEATRICE DUQUE

3893 VILLASFER, SOPHIA DIANE GUMTANG

3894 VILLAVER, JAZZEL LOU TANUCAN

3895 VILLAVERDE, MARIAN ROSEL DATOR

3896 VILLEGAS, JANA BEATRIZ SELUDO

3897 VILLEGAS, JESRYPH FLOR ALVAREZ

3898 VILLEGAS, LORENZ OLIVER CONDE

3899 VILLEZA, ALGER DEMAGANTE

3900 VILLOSTAS, CLAUDINE ZIA CALIMLIM

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 80 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3901 VINGSON, KARL BRYAN ALMAREZ

3902 VINGSON, NEIL JOSEPH ESTANDARTE

3903 VIRAY, DENZELLE DIANE MEANA

3904 VIRAY, ETHEL DOMINIQUE EGENIAS

3905 VIRAY, GABRIEL RAFAEL SOLOMON

3906 VIRAY, KATE AZYLLE DELA CRUZ

3907 VISPERAS, CHRISTINE JOYCE MENESES

3908 VISTAL, GODOFREDO JR YASAY

3909 VITORILLO-PLUECKEBAUM, MARIA JENIFFER

3910 VITUALLA, JEAN LOUISE CALARA

3911 VITUG, FRIA FRANCHESCA PEREZ

3912 VITUG, KEVIN SUNDIAM

3913 VIVAR, RAFAEL GREGORIO

3914 VOSKAMP, ANDRES ANTHONY ELI II CUERPO

3915 WACNAG, CHRISTINE GAMEO

3916 WAGAS-SUERTE, ELIZABETH ALYANNA

3917 WALSI-EN, MARIANNE KIMO

3918 WEE, CRISTEL BERNICE TAN DE GUZMAN

3919 WIERSMA, ARIANNE BEBIAN BAGUIO

3920 WIJANGCO, ANA DOMINIQUE MANUNTAG

3921 WONG, CHARITY CLAIRE KHO

3922 WONG, DAVE SCOTT MONLEON

3923 WONG, ETHEL MAE YU

3924 WONG, KYLE LENDL NG

3925 WY, DEODATUS PACLEB

3926 YABUT, ARIANE JOY CRUZ

3927 YABUT, CATHERINE MARIE DU

3928 YACOB, MARK JOSEPH CRUZ

3929 YADAO, ITALYN JOY MANGUA

3930 YADAO, RHOUMEL RIZZA SALVADOR PABALAN

3931 YAMBAO, NICOLETTE ANNE MILAN

3932 YAMCO, YOSHIKO YVONNE CORTEZ

3933 YANG, JAY CHRISTOPHER LAMSON

3934 YANG, SABRINA CASTRO

3935 YANGYANG, ABEGAIL MARIE SARARAÑA

3936 YANONG, RHEA XYZA VILLANUEVA

3937 YANTO, JAN REHINO MONFERO

3938 YAO, JASPER SETH PE

3939 YAO, JESTIN ROBERT GUTIERREZ

3940 YAP, ALENA ISOBEL PEREZ

3941 YAP, ALYSSA AYA LANSANGAN

3942 YAP, CARL GERARD ALCANTARA

3943 YAP, CHRISTIAN II FERRER

3944 YAP, DONNA JOY PALACIO

3945 YAP, ELMART EUSTER PEÑARANDA

3946 YAP, EUGENE RICHARD TAN

3947 YAP, HANS EDISON ESMERE

3948 YAP, JAYE PATRICIA

3949 YAP, JOSEF ALEXIS CUNANAN

3950 YAP, KARLA BEATRICE AUSTRIA

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 81 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

3951 YAP, KAYE MARGARETH ABOY

3952 YAP, KAYE MARIE ESPADERO

3953 YAP, MARIE ELIZABETH SANGALANG

3954 YAP, RUTH LYRA SALAZAR

3955 YAP, TRACY JOY BALOLOY

3956 YAPCHING, CARINA MILAN

3957 YARRA, JULIENNE ROSS CAJUCOM

3958 YARRA, MARIANNE KRISTELLE ENOJO

3959 YARTE, DANA BYRN DOLAR

3960 YCONG, SHE’S MAGNOLIA CHUA

3961 YECYEC, JANINE FERNANDO

3962 YEE, LOU JANE BARON

3963 YLADE, KRISTIANNE JOY GENEROSA

3964 YMANA, RUELLEN MAY SANTOS

3965 YONGCO, MARY MC SHERRY YEE

3966 YOU, MARY CHRISTINE TIA

3967 YOUNG, JON DARWIN QUIMIGUING

3968 YOUNG, KATHLEEN KAY ROA

3969 YOUNG, NIÑA JANELLE TAN

3970 YU, BRYCE JANSEN TAN

3971 YU, CZAR PHILLIPPE CARCEDO

3972 YU, IRVIN ADRIAN CHANG

3973 YU, JOWELL NIELSEN AUDAL

3974 YU, KLAUDINE MICAH RAMIREZ

3975 YU, LIAN RYAL FERRER

3976 YU, LORD ALBERT NGO

3977 YU, LORICEL MISAGAL

3978 YU, MIGUEL ADRIAN AYUSTE

3979 YU, PAMELA JOANNE CO

3980 YU, ROBERT IRVING TIU

3981 YU, SHAUN ANGELO CORUÑA

3982 YU, TIFFANY LORRAINE ESPARAZ

3983 YU EKEY, MIKAEL GNAR LUCAS

3984 YUMENA, MARC JUSENN RODRIGO

3985 YUMUL, KEVIN JOHN VILLENA

3986 YUSOP, NORIDJA CATONG

3987 YUTUC, CHRISTINE ISABEL TUAZON

3988 ZABALA, JEANICA XAVIERA BERNABE

3989 ZABALDICA, MARIEM SHEM OREA

3990 ZACARIAS, JEFF MICHAEL DE SESTO

3991 ZACARIAS, MA CHRISTINA ERIKA NGO

3992 ZAFE, MERPHIL JANELYN BAGADIONG

3993 ZAFRA, NEIL BRIAN TING

3994 ZALDARRIAGA, JOSE MA ANGELO PASTOR HERMOSO

3995 ZAMORA, GIAN CARLO DAVID

3996 ZAMORA, HYACINTH ELAINE ABAS

3997 ZAMORAS, FILL ALLISON CATARATA

3998 ZAPE, JOSSEL VERA

3999 ZARAGOZA, JOHN KENNETH PONCE

4000 ZARATAN, RACQUEL SAJONAS

Roll of Successful Examinees in the

PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION

Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 82 of 82

Released on SEPTEMBER 19, 2019

Seq. No. N a m e

4001 ZATA, KEN EDWARD GALOR

4002 ZENAROSA, ADRIAN GARCIA

4003 ZOLETA, DAWN DAWI

4004 ZORRILLA, KENUELLE GUITARTE

4005 ZOSA, JACQUELINE PHILIPPE DURAN

4006 ZOTOMAYOR, JOAQUIN SUAREZ