RESULTS: Physician Licensure Examination September 2019
posted
September 20, 2019 at 02:37 pm by Manila Standard Digital
The Professional Regulation Commission (PRC) officially released the name of board passers in which 4,006 out of 4,716 passed the Physician Licensure Examination given by the Board of Medicine in the cities of Manila, Baguio, Cebu, and Davao this September 2019. The result of examination with respect to one examinee was withheld pending final determination of her liabilities under the rules and regulations governing licensure examination
Topnotchers of the Physician Licensure Exam PLE (Sept 2019)
Here are the individuals that excel during the recently concluded Physician Licensure Examination lead by Federico Adriano Peralta IV from University of Santo Tomas who garnered the highest rating with 90.92.
|RANK
|NAME
|SCHOOL
|RATING %
|1
|FEDERICO ADRIANO PERALTA IV
|UNIVERSITY OF SANTO TOMAS
|90.92
|2
|RAY ZANORIA PEREZ II
|CEBU INSTITUTE OF MEDICINE
|90.33
|3
|ROWEL CALVIN CASTRO RAZON
|ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION
|90.25
|4
|JUDEA GALANG GONZALES
|ANGELES UNIVERSITY FOUNDATION
|89.75
|
|VIEN CHRISTIAN LIM LANSANGAN
|FAR EASTERN UNIVERSITY- NICANOR REYES ME CAL FOUNDATION
|89.75
|
|JOSEPH ALEXANDER DELA CRUZ PAGUIO
|UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES- MANILA
|89.75
|5
|EUGENE RICHARD TAN YAP
|UNIVERSITY OF SANTO TOMAS
|89.50
|6
|FEBBY TABUNDA DIABORDO
|DE LA SALLE MED. & HEALTH SCIENCE INST.(FOR.DLSU-DASMA HS)
|89.42
|
|JOHANNA LYNNE MANALO LA ROSA
|ST. LUKE’S MED. CENTER COLL. OF ME .-WILLIAM H. QUASHA MEM.
|89.42
|
|JERAHMEEL ALESON LOPEZ MAPILI
|ATENEO DE MLA UNIV. SCHOOL OF MED. & PUBLIC HEALTH-PASIG
|89.42
|7
|HANNA CLEMENTINE QUE TAN
|UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES- MANILA
|89.25
|8
|ALYSSA SAMANTHA CATAPIA FUSINGAN
|UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES- MANILA
|89.17
|
|SAMUEL CHRISTIAN CU ONG
|UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES- MANILA
|89.17
|9
|KARL FRANCIS YAP CHAN
|ATENEO DE MLA UNIV. SCHOOL OF MED. & PUBLIC HEALTH-PASIG
|89.08
|
|PATRICIA MONIQUE LIWANAG TORRES
|UNIVERSITY OF SANTO TOMAS
|89.08
|
|DANIEL GONZALES VILLANGCA JR
|ST. LUKE’S MED. CENTER COLL. OF MED.-WILLIAM H. QUASHA MEM.
|89.08
|10
|SEAN YUKLIEV SAN PEDRO AUSTRIA
|MANILA CENTRAL UNIVERSITY- CALOOCAN CITY
|89.00
|
|CARLO JAY RUBIO DEJELO
|DE LA SALLE MED. & HEALTH SCIENCES INST.(FOR.DLSU-DASMA HS)
|89.00
The list of the best performing school of the Physician Licensure Exam PLE (Sept 2019)
|
|School
|Total No. of Exam.
|Total No. Passed
|%
|1
|ATENEO DE MLA UNIV. SCHOOL OF MED. & PUBLIC HEALTH-PASIG
|133
|133
|100.00 %
|
|CEBU INSTITUTE OF MEDICINE
|127
|127
|100.00 %
|
|PAMANTASAN NG LUNGSOD NG MAYNILA
|103
|103
|100.00 %
|2
|UNIVERSITY OF SANTO TOMAS
|433
|430
|99.31 %
|3
|UNIVERSITY OF THE EAST RAMON
MAGSAYSAY MEM MEDICAL CTR
|297
|293
|98.65 %
|
|UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES-MANILA
|148
|146
|98.65 %
|4
|FAR EASTERN UNIVERSITY-NICANOR REYES MEDICAL FOUNDATION
|301
|296
|98.34 %
|5
|SAINT LOUIS UNIVERSITY
|157
|153
|97.45 %
|6
|DAVAO MEDICAL SCHOOL FOUNDATION
|178
|170
|95.51 %
|7
|DE LA SALLE MED. & HEALTH SCIENCES
INST.(FOR.DLSU-DASMA HS)
|238
|214
|89.92 %
|8
|CEBU DOCTORS UNIVERSITY-COLLEGE OF
MEDICINE
|126
|110
|87.30 %
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION (PLE)
Official List of Passers (Source: PRC)
Held on September 7-8, 14-15, 2019
Released on September 19, 2019
1 AARON, GLEN ANTON TANGHAL
2 ABABA, LEO MARTIN PALACIO
3 ABACAN, RAPHAEL LOPEZ
4 ABAD, ALLELEE CABALONGA
5 ABAD, ISRAEL CONRAD PORNOSDORO
6 ABAD, JAKES KATHERIENE BATUL
7 ABAD, JOSEPH ZACHARY MORA
8 ABAD, KRISTELLE ROBARO
9 ABAD, PATRICK RAYMOND SISON
10 ABAD, YBONIE ANTONIO
11 ABAGAT, RICK JEYRALD MAGALONG
12 ABALOS, ALYANNA JOSON
13 ABALOS, RONNEL JHEANE ONOFRE MENDOZA
14 ABANSI, GELENE ATIENZA
15 ABAYA, MARIA NIELITA NACE
16 ABAÑO, DAVE FRANCIS TOLENTINO
17 ABAÑO, PAUL ANDREW BAYANI
18 ABCEDE, COCKIE GELBOLINGO
19 ABDULAJID, AL-GAMAR SALAMBATAN
20 ABDULCADER, MOHAMMAD BAKRY MOHAMMAD
21 ABDULCADER-MASIDING, SANNAH MOHAMMAD
22 ABDULLA, AR-RAQUIB DEL CARMEN
23 ABDULLAH, ZAIBUN NISAH MALOMALO
24 ABEJO, JUAN TEOFILO ANTONIO BARGAS
25 ABEJUELA, NHICCO FRANCIS RAMIREZ
26 ABELA, JAKE NANGIT
27 ABELITA, ELAINE JOYCE FUENTEBELLA
28 ABELLA, AIRA MONICA REYES
29 ABELLA, ELJAY MAE ARRIETA
30 ABELLERA, JUSTIN ALEXANDER CRUZ
31 ABELLO, ALEXANDRA NOELLE PALANG
32 ABELLON, MARK NEIL BIBAT
33 ABEN, CHRISTIAN PAUL RIMANDO
34 ABERGAS, EFRAIM RAMOS
35 ABERIN, ALEKZANDRA MITZI ERORITA
36 ABESAMIS, JULIUS BRYAN CRISTOBAL
37 ABILLAR, ALLYSSA CLARIZ PIALAGO
38 ABLAO, JOSEPH ARIEL RABANZO
39 ABLAY, IRVIN PHILLIP GONZALVO
40 ABON, LLOYD FERDINAND GARCIA
41 ABPI, MUHAMMAD MONZER DUMAMA
42 ABRENICA, EARLE CEO DELA CRUZ
43 ABUCEJO, LEA BAGUHIN
44 ABUCEJO, MAY PRINCES TORREGOSA
45 ABUL, ALFRED JOSHUA CASONA
46 ABUNALES, IMMA BEATE ZEN SALIWAN
47 ABUNDO, SIMON AARON JONSON
48 ACALA, ARCHIMEDES ACIDO
49 ACANTO, JESSICA CAMBRONERO
50 ACBANG, JEANINE DE SESTO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 3 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
51 ACDA, RAINIER SOLOMON AMORANTO
52 ACEBEDO, ARCHIE CUIZON
53 ACEBUQUE, FLOREL MAY CABARDO
54 ACELAJADO, GENNARO ALDOUS MAYORES
55 ACERA, BERNADETH ACOJIDO
56 ACERO, JULIE MAE TIMBAL
57 ACERO, RAYMOND DACUDAO
58 ACEVEDO, BUEN JOSEPH LIM
59 ACLAN, LYNDON GERALDE
60 ACLARACION, KAYE QUINANAHAN
61 ACOBA, JANINE BIANCA MUÑOZ
62 ACOP, REICHEL ANGELO SAN JUAN
63 ACOSTA, DONNA ROSE KUAN TIU
64 ACUIN, MARRAH AVILA
65 ACUIN, MIGUEL ENRICO SANTOS
66 ACUÑA, PATRICIA ANN BEATRICE QUICHO
67 ACYATAN, MARK EPHRAIM GONZALES
68 ADORADOR, JO MARI DARVIN CARNAJE
69 ADRIANO, MARIA TIMOTHENA ALEXANDRA ALVAREZ
70 ADRIANO, MC JANDY CAPANAS
71 ADTOON, JENNY ANIÑON
72 ADUL, JOANNA FELICITA RAMELB
73 ADVIENTO, KRISTINE ANNE RABANG
74 ADVINCULA, MARVIN TINAO
75 ADVINCULA, WESLEY DANIEL CASTOR
76 AFINIDAD, CLARICE GRACE ACUÑA
77 AGAPITO, KRIZZIA LYNNE PICO
78 AGBAYANI, RON ANDRE LIBUIT
79 AGBON, R-JAY FALALIMPA
80 AGCAOILI, PHOEBE NICOLE YANIG
81 AGDAN, ADELE CLARICE ESTANDARTE
82 AGENA, PRECIOUS LOVE AQUIATAN
83 AGLIPAY, DENVER CARL GALES
84 AGOD, IRENE CLAIRE PACIA
85 AGONOY, ADRIAN KEVIN CANTARA
86 AGRAVIO, JOBB NATHAN PASION
87 AGUDA, EUNICE HEINCY HIPOLITO
88 AGUERO, MAURICE JEANNE ROSERO
89 AGUILA, JUAN PAOLO AMODIA
90 AGUILA, NIELSEN PANOPIO
91 AGUILAR, AURA JARRELL CUNAN
92 AGUILAR, EARVIN JAWN AYUMAYUM
93 AGUILAR, MARIEDEL SUAREZ
94 AGUIRRE, KAREN ANNE ARENAL
95 AGUIRRE, MA JESSICA ELIZABETH ESPULGAR
96 AGUIRRE, MERIELLE MESANA
97 AGUIRRE, RAM AROLF CUENTO
98 AGULAN, REGINA THEA VINLUAN
99 AGUNOD, CARL CHRISTIAN TANDOC
100 AGUSTIN, CRISTINA ANNE SANTOS
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 4 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
101 AKMADOR, NAHUDAN AGPANGAN
102 AL-ALAWI, AL-FRAZIL USMAN
103 ALABAN, JHAY RALPH ABELLA
104 ALAM, MARWA GARINGAN
105 ALANO, KATHRIN ALMA VICTORIA MAMBIL
106 ALANO, RIA ALEXANDRA CEQUEÑA
107 ALARILLA, FRANCES BEATRICE LAGMAN
108 ALAVAZO, MARIA RIZA JO BAUTISTA
109 ALBA, MARIA KRISTENE DARACAN
110 ALBA, MAXINE LALLY TYBACO
111 ALBARANDO, SHANTY DANYTH ENCARGUEZ
112 ALBARIDA, BETHA FE ROSARIO
113 ALBARIDO, ALMIRA AURE
114 ALBAÑO, HERA THERESA REOLA
115 ALBERTO, ARJAY FRANZ JOSEPH ALEJANDRO
116 ALBIOS, JANET ESCOBA
117 ALBO, ED SHEEN PAULO TESORERO
118 ALCALA, CAIZELLE KATE BUENO
119 ALCANCIA, CYRIL DEAN ESPEJO
120 ALCANTARA, CHARMINE MENDOZA
121 ALCANTARA, CZARINA JINNEL VERDE
122 ALCANTARA, EARL JOSHUA GABASA
123 ALCANTARA, FRANCIS LORENZO ALEDIA
124 ALCANTARA, JOHN CLEMEN ONIA
125 ALCANTARA, MICHAEL AARON MORIT
126 ALCANTARA, PATRICIA YSABEL MEDINA
127 ALCAUSIN, SIGFRIED VINCENT PALMA
128 ALCAYDE, DONN LORENZ IVAN MANCENIDO
129 ALCAZAR, ALYSA ANN ALVAREZ
130 ALCAZAREN, PETERSIAN MAGSULIT
131 ALCERA, EUSEBIO III TINGZON
132 ALCID, MA ARABELLA JAFFNA CABE
133 ALCONIS, KYLA KARENINA BAUTISTA
134 ALCOREZA, ANGELICA AJA DANGCA
135 ALCOREZA, JESSICA DATON
136 ALDAY, KYLE BENEDICT ALVIAR
137 ALDAY, ROSE AN BOLITO
138 ALDEA, MICHAELLA PAULA MANLAPAZ
139 ALDECOA, AILEEN DOROTHY PUA
140 ALDECOA, KIM ABBEGAIL TAN
141 ALEA, ALZEA CHRISEL HINAGPIS
142 ALEA, DENZ MARC RAY TIMTIMAN
143 ALEGARBES, FLORDILYN MEJORADA
144 ALEJAGA, JULIUS JOHN ATIENZA
145 ALEJANDRO, ANGELICA BAUTISTA
146 ALEJO, JHONALEEN TIANGCO
147 ALEMANIA, RENZ MARION MARGALLO
148 ALENTON, MARYCRIS REYES
149 ALERIA, VERGIL ANDRIN
150 ALFARO, JULIUS RAYNARD DESACOLA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 5 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
151 ALFON, CARLO ABELLA
152 ALFONSO, HANNISHA PATRICE HESHAN
153 ALGUIRE, JANICA LOREN SEGUERRA
154 ALI, SITTIE JUNAINAH LANDICHO
155 ALIBOGHA, NIKETCH CANILLO
156 ALIBONG, JEREMI HEIY ROSLINDA
157 ALICANTE, JOHN CEDRICK CENAL
158 ALICER, JOHN FELIX PALMA
159 ALIDO, REUBEN JAN EVITE
160 ALIGGAYU, SYN JYN VINCENT DAVILA
161 ALIH, SHERHAIFA SADIL
162 ALINDAJAO, GRECHELLE MAE SUNGAHID
163 ALIPEN, ALLEN REY AMARRA
164 ALIPIO, CHERRY ANNE PALABAY
165 ALIPON, ABIEL DOMMINIC DIA
166 ALLANIGUE, CRESSIE ANNE ALCANTARA
167 ALLAS, JOSETTE KRISTELLE CARDENIO
168 ALLI, ARIANNE FELIZA FREIDA CALDERON
169 ALMANZOR, BEATRIZ LOUISE JAVIER
170 ALMEDA, FREDERICK RAMOS
171 ALMOJUELA, MA TRISHA LOUISE PEÑOLA
172 ALMONTE, KATE LOREN MURILLO
173 ALOG, ANA KATRINA MAMUAD
174 ALONTO, ANISAH HAYAMINNAH DIMALUTANG
175 ALONZO, ABIGAIL SALIBAY
176 ALONZO, CHRISTINE AZALEA BANTATUA
177 ALONZO, EDUARDO JR FERNANDEZ
178 ALONZO, ERIKA ANGELYN MARQUEZ
179 ALONZO, RAPHAEL ALMEDA
180 ALONZO, THEA KRISTELLE VALLECER
181 ALORRO, CHRISTIE MARIE JALOVA
182 ALQUISALAS, ALFON THOM DOROY
183 ALQURUM, SHEREEN ALVIAR
184 ALTRES, FRANCISCO JR CABELIN
185 ALUMNO, SEAN NICCOLO LAUREANO
186 ALVAREZ, ERIKA MARIE ANDREA DIMALIBOT
187 ALVAREZ, LEANDRO MARTIN PAVON
188 ALVIZO, VINNA FAYE MURAKAMI
189 ALZONA, JOHN DALE CABRERA
190 AMA, ANDRICK COLE DECENA
191 AMADOR, ANJELA FAE JINTALAN
192 AMADORE, RENE JR ARGEL
193 AMANTE, JONATHAN IV KADUSALE
194 AMARGO, JAN RAY CHUA
195 AMASULA, AGOS-GEL RAMOS
196 AMAT, MARIA CRISTINA SALVA
197 AMBA, ARJAY ENONG
198 AMBA, RON JERRIL RUBIN
199 AMBOJIA, PAULA CZARINA MAGNO
200 AMBOY, ANGELITO GARCIA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 6 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
201 AMILASAN, KANEEZ FATIMA KIBTIANI
202 AMINO, MARIA ADORADA JOY NATAVIO
203 AMIRUL, MARENA ABUBAKAR
204 AMOG, PIERRE MENESES
205 AMOJEDO, JULIANNE MARIE SUBADE
206 AMOS, CLARISSA HINOLA
207 AMPARADO, DANIEL ERICK TEROSA
208 AMPIL, ESTHER CECILLE LEONARDIA
209 AMPIL, SHERRY MAE MANZANARES
210 AMPOLOQUIO, DIVINA VALLECERA
211 AMPUAN, HAFSAH LAO
212 AN, ANGELICA ESPINA
213 ANAM, ALSALMAN ABUBAKAR
214 ANAPI, GERAMYL RAMOS
215 ANCA, ERICK RAFAEL
216 ANCAJAS, JOHANNA REYES
217 ANCHETA, ANGELICA MARIE LEE
218 ANCHETA, CELLA MARIE ENCARNACION
219 ANCHETA, MONICA IVY POSCABLO
220 ANDAMO, KARLA NICOLLE BREVA
221 ANDAN, PATRICK AARON RAMOS
222 ANDAYA, DARYL MORA
223 ANDAYA, PATRICIA FLEUR JARUMAYAN
224 ANDIA, EILEENE JOY ESMERALDA
225 ANDICO, RICA MARIE BELANDRES
226 ANDINO, ALIANA KESHIA PAUNLAGUI
227 ANDUJARE, KRISTINE MAE BAUTISTA
228 ANG, DIVINA GRACE ORTEGA
229 ANG, ERIKA MONIQUE QUIROZ
230 ANG, FELICE KATRINA CASTRO
231 ANG, JOSE JR SANTALOJA
232 ANG, MARIA GABRIELLE RENDON
233 ANG, MILES YU
234 ANG, PATRICK ALBERT TRINIDAD
235 ANGALA, MARA HORTIZUELA
236 ANGELES, ANTHONY CONSTANCE MANUEL
237 ANGELES, GABRIEL NICO DETERA
238 ANGELES, JEANETTE ESCOTO
239 ANGELES, KATHRINA SOLLESTRE
240 ANGELES, MARICRIS BACAY
241 ANINO, ELADIO G V MONTON
242 ANOPOL, JEROME AVILA
243 ANSINO, JAN REYGINE GUILLEN
244 ANTAZO, RIA JOYCE CEÑIDOZA
245 ANTIDO, CHINEE NERI
246 ANTONIO, JELLY ANN KEITH SUANSON
247 ANTONIO, LILIA MELISSA UGALDE
248 ANTONIO, NATHANIEL DULNUAN
249 ANYOG, PHILIP OMAR EDDUN
250 APA, VINCENT OMAR AUGUSTO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 7 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
251 APALLA, MC CORNELIUS MALANA
252 APARATO, ANNA LEAH LANDICHO
253 APELACIO, LORINA LYNNE CASTROMAYOR
254 APIADO, TWINKLE ANN GOBRES
255 APOSAGA, VON ANDRE
256 APOSTOL, NIKKA PADILLA
257 AQUILER, FRANCIS CHRISTIAN PRADO
258 AQUILER, JESSAH SUAREZ
259 AQUINO, DEANIE ERICA BIRUNG
260 AQUINO, JEREMIAH
261 AQUINO, JOSEPH ARMAN BONGCO
262 AQUINO, JUSUE FERNANDEZ
263 AQUINO, KARENINA MARION LOUISE SAMSON
264 AQUINO, MA ABIGAIL MANALASTAS
265 AQUINO, MEREALLE ADRINA RUIZ
266 AQUINO, MICHAEL ADAM CALIAO
267 AQUINO, SEAN PAOLO OHRELLE BAUTISTA
268 ARADO, ROCHELLE JOYCE DARIA
269 ARAGON, JESUSA MAE AGUILAR
270 ARANCILLO, JAN PATRIC BLASURCA
271 ARANETA, LEONARD VINCE TAN
272 ARANZA, SHELEMIAH APRECIO
273 ARAO, LOUISSE BLOOM CARIÑO
274 ARBOLEDA, JEFFREY SIMPAO
275 ARBOLEDA, JORIEL MARION URBIZTONDO
276 ARCE, ARIENNE ISABELLE JARDIOLIN
277 ARCE, JUSTIN OLARTE
278 ARCENAS, LORD JOHN ELMER BURI
279 ARCENAS, VERONICA ESCUTIN
280 ARCEO, JACQUELINE BUENAFE
281 ARE, ANDREA GRACE BENITO
282 ARELLANO, KAMILLE LIKA MARI GARCIA
283 ARENAJO, MARIA CHRISTINE NAVARRO
284 ARENAS, ANA ABIGAELLE ADEVA
285 ARENAS, CHARLES LOUIE PELAEZ
286 ARENAS, LUZ VIRGINIA “LUGIN” SUN
287 ARGANTE, SHIELA ANN ALBORQUE
288 ARGENT, CHERYL JULIE SAMSON
289 ARGONZA, MISHAEL JR PALIT-ANG
290 ARIVAN, ALEJANDRO ANTONIO OSABEL
291 ARKONCEL, MANUEL JOSE JR OÑATE
292 ARMES, JANELLA VILLANUEVA
293 ARNADO, PRINCESS BIENVINEDA VILLAMOR
294 ARNANTE, MATTHEW AARON CONTE
295 ARQUIZA, ANDREA NOELLE LOPEZ
296 ARRIBA, HARDIN CHICANO
297 ARROYO, ALVIN JOSEPH DE LEON
298 ARROYO, RYAN NEIL AZARCON
299 ARZADON, ANTONIO GABRIEL PADUA
300 ASANZA, DONELIE KAY TAPEL
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 8 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
301 ASILO, KIMBERLY RUTH GUEVARRA
302 ASINAS, KAHREEN CASTRO
303 ASIS, ANNE DOMINIQUE KABINGUE
304 ASUG, MARK MILO PERICO
305 ASUNCION, MARY GRACE LARANJO
306 ATAL, MARTIN FLORENTINE SANTOS
307 ATAY, LORDFREY DICKSON MAGTUBA
308 ATIANZAR, CINDY ARELLANO
309 ATIENZA, ANGELICA ROSE PEÑA
310 ATIENZA, KRISTINE JEANICA DELA PEÑA
311 ATIENZA, MARY ANTONETTE DUSABAN
312 ATIENZA, MELANIE ANNE MAALIHAN
313 ATIENZA, NIÑO ANGELO VITERBO
314 ATIENZA, VICENTE RAFAEL MAYO
315 ATOS, GREGORY ALLAN I ESPERANCILLA
316 ATSUMI, REIKA ALEGRE
317 ATUN, JUVENAL IAN SALVADOR
318 AURO, JEUNE
319 AUSTRIA, MICHELLE PIA ANNE BOCO
320 AUSTRIA, SEAN YUKLIEV SAN PEDRO
321 AVANCE, PAOLA MARIE GONZALES
322 AVENIR, MELISSA RAE DACARA
323 AVERILLA, KEVIN GEORGE AZADA
324 AVES, CHRISTIAN DALE AGUSTIN
325 AVILA, ARION ANDRONICUS PAMBID
326 AVILA, NOVELYN BERSAMINA
327 AWAYAN, KAREN PATAG
328 AYALA, MARIE CELENE ROQUEZA
329 AYUSON, JAMES DUCUSIN
330 AZARRAGA, CHRISTOPHER EDUARD LARRAGA
331 AZURIN, EMMANUEL TUY
332 AZURO, ELIZELLE GARCIA
333 AÑOVER, ANA ISABEL ALFONSO
334 BA-ACO, RIKKI KENT DIOMABOC
335 BABAR, BASILIO DONGUILA
336 BACALANGCO, NADINE DURANA
337 BACALLA, ANA GABRIELLE LIM
338 BACALLA, FAITH JENNINE PALLASIGUE
339 BACALLA, RAFAEL III AÑO
340 BACALLAN, JED VINCENT DIVINAGRACIA
341 BACANI, AEIMIL CLARIZE DELA CRUZ
342 BACAREZA, MAXINE NICOLE CARRILLO
343 BACON, JEREEL HOPE REQUILLO
344 BACONGA, KEZIAH SANCHEZ
345 BACSARPA, DAVID CHINO FAJARDO
346 BACULIO, LINDY LOU BORRES
347 BACUNOT, LOWIE SORIANO
348 BADE, ANDREA LOU GARCIA
349 BADIOLA, ANNA TRISHA LAGUNILLA
350 BADION, PATRICIA CAMILLE ABELLO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 9 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
351 BADONG, ROY NILO ANTONIO
352 BAELLO, ANGELICA ONGSIAKO
353 BAESA, MELISSA SUZETTE SORITA
354 BAGALANON, MICAELA TABLANTE
355 BAGARES, JEROME CARGANDO
356 BAGNI, IMIJ ALLEN MOLINA
357 BAGOLBOL, ROLLIEN ESIC
358 BAGON, MARIEL PINE
359 BAGUHIN, MARY JANE ABUCEJO
360 BAGUHIN, RAY APATAN
361 BAGUIO, CARMELLE PHOEBE LAGURA
362 BAGUIO, IMMANUEL SARAH RUBIO
363 BAGUIO, NICOLE KRISTINE BEDIA
364 BAGUL, ASMA ALI
365 BAGUNAS, JUNERY JR GIBAN
366 BAHNI, JERAMEEL BAGUIDUDOL
367 BAITO, JOSE ROBERTO CASAIG
368 BAJADA, KATHERINE REYES
369 BAJET, BERT BRYAN CABILDO
370 BALADHAY, NICKY ALOGON
371 BALAGAN, VINCENT JEROME DIGMA
372 BALAGONSA, FRANZ LESTER ADIONG
373 BALAIS, MICHAEL SETH LUYA
374 BALANSAY, KARL JOSE SOLANG
375 BALASBAS, ELOISE FE MIGNON RIVAS
376 BALBA, KENDRALYN TAULI
377 BALBA, LIANNE JANELLE ASLARONA
378 BALBA, THEA MARISSE CALLAO
379 BALBERIA, JILLIANA QUILLOSA
380 BALBOA, EMELYN GUEVARRA
381 BALDADO, GWENETH JILL DACALOS
382 BALDELOBAR, JYL EVARDONE
383 BALDEO, MARGARETTE YOUNG
384 BALDONADO, ARRENE JOY BERSAMIRA
385 BALDOVINO, ANDRE VINZON ILAGAN
386 BALDOZA, ROSYLLA DIANNE OLIVA
387 BALILI, JONATHAN CANTILLO
388 BALILING, BASILLE ELAINE JAPOS
389 BALINTEC, ROSELLE LEI SINGSON
390 BALIQUIG, ARNI ROSE BAYLIN
391 BALITA, LOVEN JOSEPH NUÑEZ
392 BALLAD, FREBERLY RUZZEL BOLANDO
393 BALLES, RYAN PABRO
394 BALLESTEROS, ATHENA LAUREEN PAPA
395 BALLESTEROS, FIDEL RODRIGO COSARE
396 BALMACEDA, JULIAN LUIS BELTRAN
397 BALMACEDA, RAIZELLE ALVARADO
398 BALMADRID, JOHN CARL MOLINA
399 BALMES, JUDY ANJULINE CUNANAN
400 BALOLOY, JONELLE USAL
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 10 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
401 BALSOMO, ESA KATRINA VOLUNTATE
402 BALTAZAR, GEROME PATRICK VALIENTE
403 BALTAZAR, SAMUEL NICOLAI MEDINA
404 BAMBA, ROMELLENE MALLARI
405 BAMBALAN, GELINA ROSE ABRANTES
406 BAMBICO, JOSEPH FELICIANO
407 BANCHIRAN, PAUL IAN SY
408 BANCOD, VALLEDEN LOMIBAO
409 BANDICO, JONAHMAE HONCULADA
410 BANDOMA, EUGENE ROFEL CANONIGO
411 BANGA, RIZALYN LORETERO
412 BANGALAN, NEHEMIAH GEROLD PANGA
413 BANGAYAN, LINO LINFORD YU
414 BANGERO, JOENER BALEDIATA
415 BANGOT, KEITHY ANGELA OCLARIT
416 BANGUIS, MARIA GLENELLI LACORTE
417 BANIZAL, SIGRID SHAEZHRA MADRID
418 BANLUTA, ANDRE RUSSELL FILOTEO
419 BANTOG, MARIELLE CORAZON FUÑE
420 BANTUAS, SITTIE NADJIERAH BASIR
421 BANWA, KAARO LESLY BOYYA BAGTANG
422 BANZON, JEAN CATHLENE DATU
423 BANZUELA, JUNE ANDREAN SAMPANG
424 BAQUIRAN, CHRISTINE ALLADO
425 BAQUIRAN, JUSTINE MARY RAMOS
426 BARANDA, FAITH MARIE GALINATO
427 BARANGAN, VICTOR EMMANUEL ARROYO
428 BARAQUIA, WINNIE GRACE ANN DELOS REYES
429 BARBADILLO, APRIL FAYE PAMILLARAN
430 BARBADILLO, TRISTAN JAMES CONTRERAS
431 BARBAS, KIRSTIE GAYLE SARSOZA
432 BARBASO, ABIGAIL SARTIN
433 BARBERO, RHEA JOY BATUIGAS
434 BARCELLANO, JAN RAY DELA CRUZ
435 BARCELON, ELLEIA CORINNE BANDONILLO
436 BARCENA, KRIZEL MAE GASCON
437 BARDELOSA, JUAN RAPHAEL IV MENDOZA
438 BARENG, ARJAY MALTEZO
439 BARIATA, DON KIM ESPIRITU
440 BARILEA, MICHAEL CEDRIC
441 BARLAAN, JAN ADRIEL NUÑEZ
442 BARLISAN, ALWINA MAY PAROJINOG
443 BARLUADO, NOVA BLANCHE VILLORIA
444 BARON, FAYE MARIE CAÑONES
445 BAROÑA, MARIA FONSECA CAMILLE TAN
446 BARREDA, ANYSSA GUIANG
447 BARREDA, ELLEN KEITH CORALDE
448 BARREDO, MARIELLE KARINA LADIO
449 BARRETTO, DENISE PARAS
450 BARRITO, IRISH MAE OCAMPO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 11 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
451 BARROS, RUSSELL DANIEL CHUA
452 BARTOLOME, THEOPISTANNI FAITH POLESTICO
453 BARUANG, AMMAR MACAGAAN
454 BARZAGA, MELINA TRINIDAD
455 BASANGAN, AJAY RILLERA
456 BASCO, BEA THERESE DOMINGO
457 BASCON, TASHI SENO
458 BASCONCILLO, KATHLEEN SANTIAGO
459 BASE, REGINA ANNE MORALES
460 BASILIO, JAN ERIKA SINCHIOCO
461 BASIS, KEVIN RACADIO
462 BATALLA, RACHELLE GARCES
463 BATANGAN, ANI REGINA UJANO
464 BATION, NORWIN PHILIP LIM
465 BATO, TRINA MAE HIJADA
466 BATOBALONOS, MARK JOHN UY
467 BATOHANON, TRICIA MAE JUYO
468 BATOON, JOHN ANGELOU MANANAONG
469 BATTAD, GEOFFREY MARI DIAZ
470 BATTISTINI, ALESSA LALU
471 BAUTISTA, ADRIAN PASCUAL
472 BAUTISTA, BENHUR RAMON KRIS JR FABIE
473 BAUTISTA, FENDI EJ ROBLEDO
474 BAUTISTA, FERRY DIAZ
475 BAUTISTA, KRYSTLE JOYCE ABUBO
476 BAUTISTA, LEI ANN JOY BAUTISTA
477 BAUTISTA, MA KATRINA BANDIGAN
478 BAUTISTA, MARIA RECHELDA DIVINAGRACIA
479 BAUTISTA, MARK CHRISTIAN CUSTODIO
480 BAUTISTA, MARK CHRISTIAN MEDINA
481 BAUTISTA, MICHAEL ANGELUS BADIOLA
482 BAUTISTA, MONICO ANTON PERNICIA
483 BAUTISTA, NICOLE MONROY
484 BAUTISTA, RENEE ANGELIQUE ABINUMAN
485 BAYA, IVY JEAN COMBISTA
486 BAYBAY, DENIELLE BAYOT
487 BAYLA, ALJOHN ERICKSON ESPIRITU
488 BAYLE, SOPHIA MARCO
489 BAYLON, LYZA BERNADETTE AGUSTIN
490 BAYLOSIS, ELOISA VILLANUEVA
491 BAYONA, ANGELA MARIE ROBLES
492 BAYONA, GEM LAMAR
493 BAZ, LEO FERNANDO ESPISO
494 BAÑEZ, LAVERNE CHELSEA VALERA
495 BEARNOD, CHRISTINE FLARES
496 BEDOYA, JOEL JABEZ VIRTUDES
497 BEGINO, VIANNEY FRANCES HIN
498 BEGONTES, ANRO MERCADO
499 BEJARASCO, HANNA CLAIRE POROL
500 BEJASA, BRIAN OLIVER MANONGSONG
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 12 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
501 BEJERANO, JOSE MARI III ONG
502 BELEN, MARINELLA REGINA SUSMERANO
503 BELINGON, SARAH KATE INDUNAN
504 BELLEZA, KETH WREGLY PARDILLO
505 BELLO, KRISTOFER SANTOS
506 BELMONTE, DEA ANGELA GARCIA
507 BELTRAN, JUVY MAY FEBRERO
508 BELTRAN, RAPHAEL JOSEPH BORITO
509 BENASING, MOHAMMAD WALLEY FRANCISCO
510 BENCITO, DENNISE MARIE GLORIANI
511 BENDANILLO, TOMASINE VIEL MENDOZA
512 BENDICION, MATHEW LIM
513 BENEDICTO, NORBBY LEDDA
514 BENEDITO, MA CIARA BAÑEZ
515 BENIN, BETINA BERNICE BUAN
516 BENIPAYO, MARIEL ANNE QUIDAYAN
517 BENITE, THERESE ANGELA REYES
518 BENITEZ, MA NICELINA JOAN CREER
519 BERCELES, BEVERLY BALBIN
520 BERCERO, RAYE CIELO RABUYA
521 BERDIN, ADRIAN LEONARD GICOS
522 BERGANTE, ANGELIQUE GRACE ALINCASTRE
523 BERLIN, NELISSA MARIE MUGUT
524 BERMUDEZ, DENISE PATRICIA CALAGUAS
525 BERMUDEZ, MARIA ANGELA VALERA
526 BERMUDO, JAMES ELIEZER MARCELO
527 BERNABE, RUDORS PEREZ
528 BERNADAS, MARY ANNE MALIG
529 BERNAL, JANUS THEODORE POBLETE
530 BERNALDO, ALYKA JOY DE LA LUNA
531 BERNARDO, CHRISTINE DENISE BAETIONG
532 BERNATE, JOAN DE GUZMAN
533 BERONILLA, ANN CARMELINE SANTI
534 BERSAMIRA, DYANNA MAE GRAMATA
535 BESANA, MARICAR MISLANG
536 BESARES, FLORENCE MATTHEW TIBURAN
537 BETITA, JESTINE MARIE DETAL
538 BETONIO, QUEENIE ANNE MASAYON
539 BIARES, KRISNAH DESEEREE SAN PABLO
540 BIBANCO, FRAULEIN MARIE ALVAREZ
541 BIBIT, APRIL ROSE BESA
542 BIGNO, JENNALYN ABERION
543 BIGOY, CINDY LYN CANAYONG
544 BIHAG, JAYEANNE MENDOZA
545 BILBAO, MARY ELYRA LORYNA RODRIGUEZ
546 BILGERA, JAMICA ANN AROLA
547 BILLANES, FRANCIS LOUISE BADAGUAS
548 BILON, NIKKI GRACHELLE BISA
549 BINUMNGA, DALMAS JR ANDRES
550 BIORE, ABEGAIL HEFERVEZ
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 13 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
551 BIRUNG, JOHN WILBERT GRIMALDO
552 BITAMUG, XIE CANCEJO
553 BITONG, ARIEL JR ANGARA
554 BITTE, ALLAN ROBERT YAP
555 BLAH, ADZHAREE ABDULKADIR
556 BLANCO, LEV JASPER ALCANTARA
557 BLANCO, NIKKI MARIE OLDAN
558 BLAZA, CEDIE GEGAJO
559 BOADO, BENNIE GIL SIPALAY
560 BOCAR, RANIEL JOSEPH AMOG
561 BOCOL, MELANIE GABORRO
562 BOGA, RALPH HUEBNER KHO
563 BOGABONG, MOH’D RYANE EID ATIOLLA
564 BOGNOT, MARIA CONCEPCION SAYLO
565 BOHOL, SAM ANTHONY DACAYNOS
566 BOISER, ANNGIE LOU BERINDEZ
567 BOLILAN, LOREN AUSTERO
568 BOLINAO, FRANCISCO IV GABRIEL
569 BOLINAO, JAMIE MARIE NACILLA
570 BOLINTIAM, JERICK GRIJALDE
571 BOLIVAR, JEDIDIAH TOLENTINO
572 BOLLOZOS, ISABEL KRISTA CANADA
573 BOLO, REY EURIEL PRINCESA
574 BOMBASE, MARIELLE SAHAGUN
575 BOMEDIANO, KRISTIAN JAY KINDICA
576 BONDAD, ELAINE LARGA
577 BONDOC, CYRIL ALEXIS GUICO
578 BONDOC, JOSE GABRIEL RODRIGUEZ
579 BONDOC, MARYNEL KAYE PASTOR
580 BONGALOS, GAIL ANN DUROY
581 BONGCO, AIREEN JOYCE ABRAJANO
582 BONGO, FLORENCE MAE DIANO
583 BONIFACIO, JOSE ENRICO MARTINEZ
584 BONILLA, CHRISTOPHER PHILIP CASTAÑEDA
585 BONITA, LARA MAE CONEL
586 BONOTANO, EDISON BEROU
587 BONUS, GUADA MARIE MALONZO
588 BONUS, JARNIEL JR DURWIN
589 BONZO, MA LOUISE EDRIEL AGRISOLA
590 BORCES, LUKE LOPEZ
591 BORGAILY, ANNA GABRIELLA
592 BORJA, ARIANNE ANDREA MAGSINO
593 BORLAGDAN, JAMILA JANE UY
594 BORROMEO, CORINNE MAE MAGBANUA
595 BOTECIAL, AIMEE CATAGUE
596 BOTIN, KATHLYN MARIE GIZELLA BILLANES
597 BRABANTE, ZIV ANDREW TY
598 BRAGA, PHILIP JAY DELOS REYES
599 BRAGAT, STEPHANIE PESQUERA
600 BRAUN, MICHAEL MALIJAN
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 14 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
601 BRAVO, KEA KOKO DUYAG
602 BRAVO, MARIELLE MILLETE NUÑEZ
603 BRAVO, MIA MONIQUE NUÑEZ
604 BRAVO, RONA KARMELA DAVID
605 BRIES, EDMOND RODIEL
606 BRIGOLA, MARIA JOYMELIE VILLAS
607 BRILLANTE, CHRISTIAN VINCI AGUILAR
608 BRILLANTES, MARCUS JOSEMARIA CATALAN
609 BRINGAS, JARED LOUIS ACOSTA
610 BRIONES, EARL VINCENT DELA ROSA
611 BRIONES, JANELLA ROSE VILLANUEVA
612 BRIONES, JOHN KENNETH PENZON
613 BRIONES, KAREN JOYCE ABRENICA
614 BRIONES, LOREN FRANCE BRIMON
615 BRON, JANNA MICHELLE BALBASTRO
616 BROTONEL, IAN KYLLE DELA CRUZ
617 BRUNO, CLINT JOMAR PASCUA
618 BRUTAS, KATTLEYA FAY BELOSO
619 BUAN, ANNE STEPHANIE LAM
620 BUAN, SHERRIE ANNE SABADO
621 BUAT, DARREN ADRIANE TAWAS
622 BUBONG, SITTIE MONISA MUSA
623 BUDIONGAN, PAUL BENEDICT VILLANUEVA
624 BUELA, MARIANNE-FRANCE LLORENTE
625 BUENASEDA, ARJOHN ABARINTOS
626 BUENAVENTURA, FRANCINE NANO
627 BUENAVENTURA, MA CZARINA ANGELICA DE GUZMAN
628 BUENAVISTA, CASEY BRENT CATAHURAN
629 BUENO, DAN CHRISTIAN KIOK
630 BUENO, KARA MAE CHAN
631 BUERANO, KARL CHRISTIAN FERNANDEZ
632 BUGTONG, MARK MICHAEL RONCESBALLES
633 BUHIA, PRESCILLA ISOBELLE BALABAG
634 BULANG, CARMELA RINA TECSON
635 BULAON, CLARISA AMOR ROZUL
636 BULAWE, CATHERINE JOAN SALANG-EY
637 BULIYAT, MARIA ZAIDA BAGTAS
638 BULLO, JR MARK GREGORIO
639 BULONG, KARINA VIOLA LINGBAOAN
640 BULONG, YVONNE PULUPUL
641 BULURAN, MIGUEL ANTONIO MOROTA
642 BUMAGAT, LORAIN ANN LADESMA
643 BUMANLAG, HONEYLYN CALIVO
644 BUNAG, ALYSSA CU UNJIENG
645 BUNAGAN, JENNIFER ABEN
646 BUNDOC, JANINE CARUNGI
647 BUNGAY, MA ELKA RAGUDO
648 BUNQUE, RELYN DEL ROSARIO
649 BUNQUIN, MARLANE DAILE TAGUM
650 BUQUID, JUENE ADRIANNE SIMPAUCO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 15 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
651 BURGOS, FELINO MARIE SEYMOUR III CARDENAS
652 BUSCAS, MA ISABEL TY
653 BUSILAN, YULA CARAG
654 BUSTAMANTE, ELENA MAE IRABAGON
655 BUSTOS, LOREN CHELSEA GUINTO
656 BUSTOS, RACHEL ANNA TEOXON
657 BUTACAN, RUTH ESPIRITU
658 BUTIAL, JOHN REX COLETE
659 BUTIONG, GERWIN EMMANUEL VIRAY
660 BUÑO, KATHRINA VILLAVICENCIO
661 CAABAY, JENINA MARIE LLACUNA
662 CAAMIC, MICHELLE ANNE SO
663 CABABARROS, KENT ARTAJO
664 CABACANG, IRENE ESQUILLO
665 CABACCAN, JOVYNEL SEVILLA
666 CABADDU, HADEZA PAGADUAN
667 CABADING, PAT ANGELICA BULAYUNGAN
668 CABAHUG, DANIELLE ANGELIQUE NAKILA
669 CABAHUG, MA CAMILLE SICHON
670 CABAHUG, RACQUEL RUTH GUINITA
671 CABAHUG, RANDOLF DYLAN YEE
672 CABAHUG, THERIS GAY VALDOPIERA
673 CABALLERO, IVANA BELLE BASOC
674 CABALLES, NADINE VILORIA
675 CABALLES, ZOE PHYLLIS BARRION
676 CABALTERA, NYXA LOUISSE TURALDE
677 CABANAG, DINA MAE RIVERA
678 CABANES, QUEEN GLORIFEL MABALA
679 CABASAL, RACHEL ANN SANCHEZ
680 CABATIT, PATRICIA MALAPIT
681 CABATUANDO, ANNA CHARINA REBULTAN
682 CABAYLO, IRISH JEANNE LARANIO
683 CABAÑA, CHARMAINE JOY ANDOY
684 CABBIGAT, CHRISTY MAEGAN DINAMLING
685 CABELLO, ROYCE IAN SANTOS
686 CABERTE, IRIS DANTE
687 CABILAN, JOLLIBEE BACOY
688 CABILDO, NOLI ABAD
689 CABILES, SIGRID LOURDES TEVES
690 CABRADILLA, JULIENNE ANJELI JARAMILLA
691 CABRAL, JOB RENCE RAZON
692 CABRAL, MA DENISE MAGTOTO
693 CABRERA, ARNEIL KIM OMAÑA
694 CABRERA, DENNIARAH MILCAH AUTENTICO
695 CABRERA, JH MARTIN SALAZAR
696 CABRERA, JOSEPH ANGELO DELA SERNA
697 CABRERA, MARC DANIEL MEDINA
698 CABRITO, JOHN WILLARD NANTA
699 CABUANG, MC KHIN LEY MAGLEO
700 CABUG, RALPH JOYCE CARPIO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 16 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
701 CACA, JOSEPHINE MARIE OROC
702 CACAPIT, JENINE JOYCE BORROMEO
703 CACHAPERO, LUIS VICTOR PAJARILLO
704 CACUYOG, JELIKA RELAMIDA
705 CADANGAN, DAN FORTH SAMSON
706 CADAY, LEONARD GARRI YOSHIDA
707 CADIENTE, LORDAN MARQUEZ
708 CADIZ, CHARIZZA LYNNE IBE
709 CAEG, MARIA LOURDES ABELAR
710 CAFUGAUAN, EMELIA KATRINA IRINGAN
711 CAGALAWAN, DONNA NOVEI CASALAN
712 CAGAMPAN, NOEL FRANCIS LIMLINGAN
713 CAGAS, ROMIELINE SALADERO
714 CAI, CHARDEANE BRYANN LAO
715 CAINDEC, PATRICIA YSABEL BAUTISTA
716 CAJAYON, ALYSSA NICOLE BALLENTOS
717 CAJUCOM, RICHILDA AMOR FRANCISCO
718 CALA, MARIA VICTORIA BIANCA ROBLES
719 CALA, STEPHANIE KAYE ASUNCION
720 CALABINHI, ARIANA ZARINA SALARDA
721 CALAG, JAMAICA MAE ERANDIO
722 CALAGUI, MARIA LEONILA SIRIBAN
723 CALAMAY, MAFIL MANALO
724 CALANGI, JOSEPH FREDERICK GARCIA
725 CALANOGA, LYANN KATE PAGADO
726 CALAO-IT, CHARY ODIEM
727 CALAPIT, JANELLA ANN JAVENRIE RIVERA
728 CALARA, KEVIN BANASIHAN
729 CALAUNAN, MARTIN JOSEPH ABRANTES
730 CALDA, CZAR ANDREW LABUAC
731 CALDA, DANIELE ALEK LEE
732 CALDERON, BOBBY MARCK
733 CALGO, DAISYBEL ALICAY
734 CALILUNG, CHRISTIA LAGMAN
735 CALIMBAHIN, MARIA CHARISSE FOJAS
736 CALIMBAHIN, MARK CAEZAR FOJAS
737 CALIMBAS, MARCO ANGELO DIAZ
738 CALIMOT, DANICA MAY JAVIER
739 CALINGACION, ALFIE FERNANDEZ
740 CALINGACION, APRILMAE DANIEL
741 CALISE, DANEMAR KRISTINE UY
742 CALISIN, CHERIE ANN MAGAT
743 CALIUAG, JAN GABRIEL MALONZO
744 CALIXIJAN, ANGELICA MARIE SADAYA
745 CALLANGA, CARYL KAY CASPE
746 CALLANGAN, CARINA GASPAR
747 CALLOSA, NYSSA NICHOLA TESTIGO
748 CALMA, DARYLE ENRICO
749 CALMA, PAOLO CABAHUG
750 CALO, MARY JANE EPEPHANY DAQUIPIL
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 17 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
751 CALPITO, JEORGE ALJUN GAMBOA
752 CALUMA, SARAH EUNICE CORTEZ
753 CALUMPONG, EIFFEL ATHENA FONTELO
754 CALUPITAN, JOSEPH ROBERT CHRISTIAN FLORES
755 CALUPITAN, KRISTIANA MARIAN ESPIRITU
756 CALUSCUSIN, ERLAN JOY CANTOS
757 CALUYA, CONSTANTE III ALANO
758 CAMACHO, KIMBERLEY PIA
759 CAMACLANG, ROSA MAGENTA CARINGAL
760 CAMANTILES, MARIE FRANCES PAN-OY
761 CAMARILLO, GARRY JR KING
762 CAMARILLO, PAMELA BAKING
763 CAMARISTA, PATRICIA ISABEL SORIANO
764 CAMBA, JENELA PURIFICACION
765 CAMBALING, RYAN SEVILLA
766 CAMINCE, RITCHIE TACSAY
767 CAMOCAMO, KAYE ABANILLA
768 CAMPOS, KRISTINA RAE DUNGCA
769 CANA, ABDUL WALLI RAMOS
770 CANADA, RHODNEY PALMARES
771 CANAPIT, QUINNIE FAITH ESCANLAR
772 CANAREJO, CARYLL JANE LAPINIG
773 CANDELARIA, ANGELICA VILLA JUAN
774 CANDELARIA, EVERLY GACUTAN
775 CANDELARIA, TINA VALEZA
776 CANDELARIO, NIXXY-POL CALDERON
777 CANDO, PRECIOUS GIA GONZALES
778 CANDOLE, DESIREE JUNE MADJOS
779 CANIA, MARKWIL BITOY
780 CANIEDO, GLENA ROSE PANGANIBAN
781 CANLAS, ANGELYN PE
782 CANLAS, JILLIAN YVONNE NAVARRO
783 CANLAS, LOVELY TREASURE GUMABON
784 CANO, SHEENA MADRIDEO
785 CANON, SAMANTHA MIKHAELA ANGALA
786 CANONIZADO, GUIA MARIE SORIANO
787 CANOY, JULIENNE MARIE URBINA
788 CANTILLAS, NICOLE ARIANNE CECILEE ARCAYAN
789 CANTILLER, KRISTINE ABEGAIL LACNO
790 CANTO, GABRIELLE HORTALEZA
791 CANTUBA, ABBY CAMILLE LAYLO
792 CANUTO, SARAH JANE TEOPE
793 CAPADA, CELESTINE CABRAL
794 CAPAYA, SORIANO JR ISAAC
795 CAPCO, APRIL REYES
796 CAPELLAN, JOAN BEATRICE DUBLADO
797 CAPILASTIQUE, RICHEL MORALES
798 CAPILI, KRISTELLE JEANE GLODOVIZA
799 CAPILI, RICCA ALYSSA MAE BAUTISTA
800 CAPINPUYAN, AIMEE LORRAINE CO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 18 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
801 CAPISTRANO, JOHN PAUL LLOREN
802 CAPISTRANO, ROANNE JANINE CANLAS
803 CAPISTRANO, VON EAGEAN SADUESTE
804 CAPITLI, JESCEL GEM TANGONAN
805 CAPULE, EDCY MARIE FERNANDEZ
806 CAPULE, MARY ANGELLIQUE BENITEZ
807 CARA, LYZA THERESE SERIL
808 CARAIG, JHON FRITZ KEVIN SANIANO
809 CARAIG, JIANINA MARIE MOJICA
810 CARANAY, FRANCIS NEIL CABATBAT
811 CARANDANG, DIANNE JESSICA ECHANES
812 CARANGUIAN, MARIFE DURAN
813 CARANTES, RHEALYNNE LICTAG
814 CARBONELL, KENNETH ROBIN ROC
815 CARDEÑO, RYANN JEB VILLARO
816 CARDOS, XAVIER GEORGE HINAYON
817 CARDOZA, ANDREW PAUL MAATA
818 CARIASO, KRISTIAN PAUL TABUT
819 CARIO, MA LUISA MADURAMENTE
820 CARITATIVO, MICO RAPHAEL TAN
821 CARIÑO, KRISTINA ALEXANDRIA GUINTO
822 CARLOS, ANGELA PAULINE DEL BARRIO
823 CARLOS, JAYRALIE SILVESTRE
824 CARLOS, MARRAH CLARESSE SILVOZA
825 CARO, DORES ELOIZA PAPILOTA
826 CARO, MIGUEL ANGELO PAPILOTA
827 CAROLINO, CHERRY BELLE RABI
828 CARPIO, KAREN LEE PANGANDIAN
829 CARVAJAL, FLORENCE ESTRADA
830 CASALS, CHARLIS ACE ANDREW PADILLA
831 CASANOVA, DONDIEGO ELEAZAR GAMBOA
832 CASANOVA, MARIA PURIFICACION POLO
833 CASAS, LADY JONAH MENDOZA
834 CASAS, MARIA VICTORIA JAPITANA
835 CASCO, JOANNA ROSE BABARAN
836 CASES, PATRICIA LOUISE AGUILERA
837 CASEÑAS, KATHLEEN FRANCES FIGURACION
838 CASIDSID, LUZEL MYTCHZ COBER
839 CASIMIRO, HAZEL FAJARDO
840 CASING, KARINA ROSE TAN
841 CASINILLO, EDILBERTO III SIENES
842 CASIPE, MICHAEL JOHN YAP
843 CASIPIT, BRUCE ADRIAN CANONIGO
844 CASIS, CEFCRIS GUILLAMAS
845 CASPE, KRISELDA MAE MUHI
846 CASTAÑARES, DYANNE PAULA MATA
847 CASTAÑARES, PAUL EDWARD DOYDOY
848 CASTAÑEDA, ALMINA DENISE PINEDA
849 CASTAÑEDA, JONA CLAIRE CANTILLER
850 CASTILAR, CRYZLE JOY ROGELIO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 19 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
851 CASTILLANO, YVONNE ROSSINI DONCERAS
852 CASTILLEJOS, MARYJO THERESE YUTANGCO
853 CASTILLO, AUDREY ELIZABETH DILIG
854 CASTILLO, CHARISMA FAYE GARCIA
855 CASTILLO, CYMON ARIES ALON
856 CASTILLO, JEAN MICHAEL LOSARIA
857 CASTILLO, MARIA CYRILL MANUYAG
858 CASTILLO, NEIL BRYAN GRAVANZO
859 CASTILLON, MARY NEIL TATON
860 CASTRO, CHARIS EASTER JOY GACES
861 CASTRO, CRYSTAL JANSUY
862 CASTRO, DOMINIQUE YBAY
863 CASTRO, FRANCINE JESSA HERMOSISIMA
864 CASTRO, JOHN RAPHAEL BAÑEZ
865 CASTRO, KARL ANGELO QUIBUYEN
866 CASTRO, KIRK RHUVIC GORNIS
867 CATACUTAN, KIRSTEIN DEANNE JACOB
868 CATAGUE, BRYLLE GARCIA
869 CATALAN, ALYSSA FELYN COLETO
870 CATALAN, MICAH GALILA
871 CATANAOAN, PAULINE GRACE JAVINES
872 CATAPANG, KIRSHA FLORENZE BAGAYAS
873 CATAPANG, YAWELENE ABRENICA
874 CATIPAY, NICOLE ANNE BULAN
875 CATLI, NERIZZA JAY PACNIS
876 CATUBIG, LESLEY JANE LEGASPI
877 CATUBIG, SHAH NAMEH MEJIA
878 CATULIN, MARK FEDERICK SIBBALUCA
879 CAUILAN, RAFAEL ANGELO ZINGAPAN
880 CAUSING, EDMUND KYLE ZACHARY ALCANTARA
881 CAUTON, JONAS CLARO ARRIOLA
882 CAUYAO, CHARIS JOYCE BERNARDINO
883 CAVA, KRISTINE KAYE GARRUCHO
884 CAVAN, MICHELLE MARTINEZ
885 CAWALING, ZYRASHYN MARIE CAMPAÑERO
886 CAYAGO, AKIRA GIOIA ROMBAOA
887 CAYOMBA, FRANCES DIANNE TAULE
888 CAYONG, NILDA GAHINDAN
889 CAÑETE, ANA LUCINDA VILLAMOR
890 CAÑETE, MARY ADRIENNE BUQUERON
891 CEA, MICHELLE MAE AGBALO
892 CEBALLOS, HECTOR JAMES RICABLANCA
893 CEBALLOS, MONICA CARLA BLANCO
894 CEBRECUS, JAMES PATRICK POZON
895 CECOGO, RAIKO ODICTA
896 CEFRE, JENAH PAULA ESCALANTE
897 CELESTINO, RINA BARRON
898 CELIS, ALTHEA KIM BINCAL
899 CELZO, RAYMUND-CRIS BONGON
900 CEMBRANO, DIANDRA LOURDES DIAZ
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 20 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
901 CENIZA, RON MARCO AMBE
902 CENTINO, TIZABELLE GUIRRA
903 CEPE, MARJORIE PAREJA
904 CERA, MICHAEL ANGELO AGAS
905 CERAFICA, CHRISTIAN LONTOC
906 CEREZO, ALLYSON MAAN PABALAN
907 CERIALES, PAULA BIANCA DAGUS
908 CERO, FRANCES CLAUDE RANARA
909 CERVANTES, MARK JOSEPH DE JOYA
910 CESA, DOMINIQUE ROSALI GRAVINA
911 CHAM, SHELLEY LAUREN SY
912 CHAN, BILLY AREOLA
913 CHAN, CHERYL MEJORADA
914 CHAN, CLARIZA INNAH STA CLARA
915 CHAN, DALE BYRON CORPUZ
916 CHAN, JON CARLO BUCAD
917 CHAN, JULENE RAPHAELLE OCTAVIANO
918 CHAN, KARL FRANCIS YAP
919 CHAN, KOREEN BLOSSOM TIAN
920 CHAN, LUIS LORENZO ADARAYAN
921 CHAN, NESSA MARUJA DESTURA
922 CHAN, SUZANNE DYCHUTEE
923 CHAN, YASMIN MARIZ IGNACIO
924 CHAN BAQUERO, VIC BENSON DE OCAMPO
925 CHANCO, MARIE ELISE DOMINIQUE YUJUICO
926 CHANG, JOHN HEMINGWAY HO
927 CHANG, MICHELLE LARIOSA
928 CHANG, PETERSON PALLARES
929 CHAPLIN, BREANN KATRINA ROSALES
930 CHAVES, SARAH JANE TAÑEDO
931 CHAVEZ, FRANCES CARMELA HORNEDO
932 CHENG, ARIELLE NICOLE YU
933 CHENG, COLLIN CLINTON LEE
934 CHENG, JERMAINE KRIS ONG
935 CHIANPIAN, CARL JOSHUA MARQUEZ
936 CHIN, AYESSA ARABANI
937 CHING, KAYCELINE MIGUEL
938 CHIO, EDRIAN JE BESAÑES
939 CHIO, ELLIRI ALEEJA VALEROSO
940 CHIONG, CHARLYN VILLENA
941 CHIONG, MARY JOYCE WAY
942 CHIONGSON, SHEREE ANTOINETTE LI
943 CHIU, INA CATHRINA RAGUDO
944 CHONG, CHERYL YVAN CO
945 CHONG, SARAH MARGARET LEAÑO
946 CHUA, ABIGAILLE AUSTRIA
947 CHUA, AMARA CAMILLE ONG
948 CHUA, ANDREW PHILIP UYHAM
949 CHUA, ANGELIE THERESE TY
950 CHUA, CRISELLE CUA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 21 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
951 CHUA, DIANA BETH DE LEON
952 CHUA, ELIJAH NETHANIEL REDAON
953 CHUA, ERIKA PHILLIE TANCO
954 CHUA, JEFFREY IGNA
955 CHUA, JERIC ARVIN MAGALLON
956 CHUA, JERRICH ENHAN BINO
957 CHUA, KRYSTLE ASHLEY CHAN TUAN
958 CHUA, MANETTE CAMILLE CATUDAY
959 CHUA, MIA VERONICA GRIENGO
960 CHUA, RICA ANN POSADAS
961 CHUA, WILSONNE ANDREW KYLE TAN
962 CHUAHIONG, JADE ARIANNE AMACAN
963 CHUG, SHANE DEL ROSARIO
964 CIEGO, KATRINA MATSUMOTO
965 CIMAFRANCA, LOUIE MAR ELNAR
966 CINCO, MARK TIMOTHY TANTOCO
967 CINCO, NICOLLO MARTIN
968 CIRIACO, VERNA MOILA PALACAT
969 CLARIN, MARC FRANCIS BANAAG
970 CLARITO, SHEENA GRACE ALMINAZA
971 CLAUDIO, CLAUDINE BOQUIREN
972 CLAVER, JOSE LUMBAYA MACLIING
973 CLAVILLAS, CHRISTY JANE MANLANGIT
974 CLEMENTE, CHRISTIAN JAMES GUIQUING
975 CLEMENTE, KARL RYAN GASTADOR
976 CLEMEÑA, EIMEK JAY SURTIDO
977 CLEOFAS, FAYE HANSEL LISBOA
978 CLEOFE, ALYSSA CASTELO
979 CLERIGO, CHRISTINE JAVIER
980 CO, DIANE ELAINE TIU
981 CO, FAITH ABIGAIL KHO
982 CO, GWEN STEFFI BALISBIS
983 CO, HANNAH CATHLYNE TAN
984 CO, JAMIE LIM
985 CO, JEZAH MYRA ENRIQUEZ
986 CO, MARY JENETRIX FERNANDEZ
987 CO, SHARMANE CORINA CO
988 CO, VALERIE SANTOS
989 CO, VANESSA SANTOS
990 CO, WENDY SHEIN DAYATA
991 COCJIN, ELLAINE LOU CALUYA
992 COKIENG, CHARLENE BRIDGITTE CHUA
993 COLIBAO, VIDA FILAMOR
994 COLLADO, DIANE ANGELA RAMOS
995 COLLADO, MARC SEDANO
996 COLON, DYCART REY PINO
997 COMENDADOR, MARIA MIKAELA VITUG
998 COMIA, CHELO NESHANNE MONTENEJO
999 COMISO, ICELLE BELARMINO
1000 CONCEPCION, RHALP CONRAD ATIOLLA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 22 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1001 CONTRERAS, ANTHONY JOSEPH MERIS
1002 CONTRERAS, PHIL EDGAR ELECO
1003 CONTRERAS, RIO MAE NICKELA ALEJANDRE
1004 CORADO, RETSIE BATULA
1005 CORDERO, JARED ALPHONSE SY
1006 CORDERO SY, THERESE DANIELLE ANG
1007 CORDOVA, STEPHANIE PAULINE SY
1008 CORNELL, HASMIN DIANALAN
1009 CORONADO, JACQUELYN LOURDES FORTUNA
1010 CORONEL, EMINE CLEONE PEREZ
1011 CORPUZ, AIMHIE THEA UMALI
1012 CORPUZ, ELLAINE SHIELA MARIE GALUA
1013 CORPUZ, KAREN JOY SORIANO
1014 CORPUZ, MYGEM FELIPE
1015 CORPUZ, RYAN ZULUETA
1016 CORRALES, ELIJAH GRACE CANTOR
1017 CORREA, MARIE DEANNE THERESE OCAMPO
1018 CORREA, PAMELA CJISEL BERNARDO
1019 CORRO, AGUSTIN III BAES
1020 CORTES, KEVIN FULGENCIO
1021 CORTES, ROSS ELIZABETH VERDIDA
1022 CORTEZA, RAMON III PULMONES
1023 COSADIO, SHELDON LONTOC
1024 COSIN, COLLEN JUNE CAGAANAN
1025 COSIWA, GEM ALYSSA SO
1026 COSIÑERO, PRECIOUS KEZIA ORDIZ
1027 COSUE, MIKAH KEZIA MEDINA
1028 COTEJO, AILEEN ISRAEL
1029 CRESCINI, JOERIC EMIL PEÑARANDA
1030 CRIMEN, ANA VICTORIA CRUZ
1031 CRISOLOGO, CRISTINE GARCIA
1032 CRISOSTOMO, EDGAR CHYRUSS DE GUZMAN
1033 CRISOSTOMO, MARIA KATRINA DIMALANTA
1034 CRISTOBAL, AILEEN GRACE MABAYO
1035 CRISTOBAL, NICOLE PAIGE UY
1036 CRISTOBAL, RENZ RIXIE CARANTO
1037 CRUZ, AMELI AQUELIN
1038 CRUZ, ANGELO RAFAEL SAMSON
1039 CRUZ, CARLA CAMILLE MATIENZO
1040 CRUZ, CHERLENE
1041 CRUZ, CHRISTIAN ALFREDO KALALANG
1042 CRUZ, DUSTIN JAN LAZA
1043 CRUZ, FRANCES ROXANNE AÑONUEVO
1044 CRUZ, GENIEVE SANTOS
1045 CRUZ, GINO MIGUEL FELARCA
1046 CRUZ, HAZEL JOY PAREDES
1047 CRUZ, HENA ESPERANZA GALLARDO
1048 CRUZ, JAMES DOMINIC MUÑOZ
1049 CRUZ, JESSICA MARCOS
1050 CRUZ, JESSICA MARA GARDUÑO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 23 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1051 CRUZ, JETHRI BAUTISTA
1052 CRUZ, JOHN PAUL MAGHIRANG
1053 CRUZ, JUSTINE JOY BUSILIG
1054 CRUZ, LEMUELLE BEA OANDASAN
1055 CRUZ, LOURDES JANE ANN NEBAB
1056 CRUZ, MARIA EUNICE CASTRO
1057 CRUZ, MARK LEONARD ZARZUELA
1058 CRUZ, MARK RAINIER VERGARA
1059 CRUZ, MARSHA ALYSSA IMBIEN
1060 CRUZ, RACHELLE ANNE MONTES
1061 CRUZ, RINA ROSALIE ALMAZAN
1062 CRUZ, ROBBINI ROSE MENDOZA
1063 CU, DAWN IRVETTE VILLAFUERTE
1064 CU, JOANNA PAULINE EBALO
1065 CUA, JERRY DE GUZMAN
1066 CUANANG, AIDA SABIGNA AGUSTIN
1067 CUARESMA, DIVINE JOY DACANAY
1068 CUARESMA, WILSON JAMES FLORES
1069 CUARTE, DEAN MOSES DELOS REYES
1070 CUARTERO, TC ANNE CORALER
1071 CUATCHIN, ROMMEL RALPH BRIZ
1072 CUAYCONG, PAOLO MARTIN GELLECANAO
1073 CUAYZON, BIANCA MAY VERTERRA
1074 CUEVAS, JAYMIE LOUISE CUEVAS
1075 CUISON, LADY DIANNE RAVARA
1076 CUIZON, FELROD SIMBAJON
1077 CUIZON, VENICE CLAUDINE CAPUNO
1078 CULALA, ELIJAH VILLAFLOR
1079 CUMAGUN, ANNE CAMILLE TOMACRUZ
1080 CUMIGAD, DOROTHY JOY PINSON
1081 CUMLA, JAHARA NUWNAH ABALOS
1082 CUNANAN, ANA COLEEN MARTIN
1083 CUNANAN, CEZAR REUTER ALMARIO
1084 CUNANAN, FATE JANELLE DEPONA
1085 CUNTAPAY, GIORMARU CHAN
1086 CUNTAPAY, MARK JOSEPH FELICITAS
1087 DABALOS, CHRISTA MARY UY
1088 DABU, MANNA FLOR PATALINGHUG
1089 DACALANIO, TERESA DOMINGO
1090 DACANAY, CHRISTOPHER REY LORA
1091 DADGARDOUST, PARVIZ DUQUE
1092 DADUYA, CHRISTINE JIREH MONTERO
1093 DAET, RYAN ILDEFONSO
1094 DAGA, AREN BERYL BERMEJO
1095 DAGATAN, LEAH KIARA PASAY
1096 DAGCUTAN, LAURICE ANGELICA HANSON
1097 DAGOHOY, ANDRESA MARIE COMPACION
1098 DAGUNO, NIKOLAS LEANDRO REYES
1099 DAILEG-HIPOLITO, RANICA ANNE AROLA
1100 DAITE, MARIE ANTONETTE VERGUNDIA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 24 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1101 DAKINGKING, REGEL ANN LONTIONG
1102 DALIPE, ALILY GREECE CASTRE
1103 DALISAY, PSALM DAVID ESCUADRA
1104 DALLO, TOVYA MARIELLE CORPUZ
1105 DAMASING, MARIKA LISA CLARA CONSORCIA MABUNAY
1106 DANGEL, MEL DANIEL GETARUELAS
1107 DANO, KRISTIANN LAE ZAMORA
1108 DANO, MICHAEL JOSEPH DUMADAG
1109 DAPULA, BERNADETTE JOYCE BARRAMEDA
1110 DARANG, LOUIE CHRISTOPHER ESPINOSA
1111 DATINGALING, ALLAN VINCENT FIDELINO
1112 DATINGUINOO, GERARD DE JESUS
1113 DAUGDAUG, BIENNA KHASMIN SAGABAEN
1114 DAVID, ANA CAMILLE GADDI
1115 DAVID, CARLSON GARCIA
1116 DAVID, CZARINA MANALO
1117 DAVID, DENISE MARIE BLANCO
1118 DAVID, KAMILLE ANNE VALDEZ
1119 DAVID, KATHRYN KLEIN ALCOVER
1120 DAVID, KRYSTIAN BRYAN MALLARI
1121 DAVID, NIKKI TIBAWEN
1122 DAVID, PAOLO JOSE FLORENTINO
1123 DAVID, RACHELLE MARGARET MARFORI
1124 DAVILA, JUN WALTER BARRATO
1125 DAVIN, ARTHUR JR SARNO
1126 DAVIS, ED DANIEL TANSECO
1127 DAYANDAYAN, DARLENE ANGELICA UMALI
1128 DAYAO, CARLA NICOLE MENDOZA
1129 DAYAO, MANUEL JOHN ANTONIO
1130 DAYAON, FEBBIE ANNE ARCHIVIDO
1131 DAYAWON, SHERICA-JANE NAGUIT
1132 DAYRIT, KELSEY CAYABYAB
1133 DAYRIT, KRISELLIE MARIE BONDOC
1134 DAYRIT, MARIA ESPERANZA CAMUA
1135 DAYRIT, REANN MARIE VARGAS
1136 DAYUHA, GRACE GLADYS MAY GONZAGA
1137 DE ALBAN, MA CARMICHELLE MASIGAN
1138 DE ASIS, CZARINA BEIA CAÑETE
1139 DE ASIS, HARROLD GLENN CABUHAY
1140 DE CASTRO, JAN PAULO SANGALANG
1141 DE CASTRO, JOANA CARLA DOLFO
1142 DE CASTRO, JOHN MORALES
1143 DE CASTRO, VICTOR III LICAYAN
1144 DE CILIS, JOSHUA BANDIOLA
1145 DE DIOS, JOHN DAVID MATHEW RICAFORT
1146 DE GRACIA, ALYSSA JEAN
1147 DE GULA, RAYMOND DELOS SANTOS
1148 DE GUZMAN, ALEXANDER BRIONES
1149 DE GUZMAN, ALYSSA BIANCA MATIENZO
1150 DE GUZMAN, ERICKA JOY BOGNOT
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 25 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1151 DE GUZMAN, HENRY SISON
1152 DE GUZMAN, JEAN RENI BRIONES
1153 DE GUZMAN, JEANINA FE PERALTA
1154 DE GUZMAN, JONATHAN GARCIA
1155 DE GUZMAN, KATHLEEN DANIELLE RULLODA
1156 DE GUZMAN, KRISTINE BONDAL
1157 DE GUZMAN, LEO MARCO ISRAEL LLADO
1158 DE GUZMAN, MARY ANN GRACE TIONGSON
1159 DE GUZMAN, MELLANIE CLAIRE CABALZA
1160 DE GUZMAN, MICHAEL MEJIA
1161 DE GUZMAN, NEVIN RAE VILLANUEVA
1162 DE GUZMAN, PAULO MIGUEL NINEIL VIZCARRA
1163 DE GUZMAN, RHEALYN VILLARUZ
1164 DE GUZMAN, RONACYN MALLARI
1165 DE GUZMAN, ROY ANTHONY TAN
1166 DE ISIDRO, DEESRI JENN EDQUILA
1167 DE JESUS, BEA LAURICE PEREZ
1168 DE JESUS, CRISNA MAE NATIVIDAD
1169 DE JESUS, ERIKA ALYSSA VILORIA
1170 DE JESUS, LORENZO LOVERIA
1171 DE JESUS, MA NATASHA THERESE ALARCON
1172 DE JUAN, LUMIER JOSE DOYO
1173 DE JURAS, RUDOLPH JOHN RODIL
1174 DE LA CERNA, KAYLA PAMELA BUSTOS
1175 DE LA CRUZ, DARRELL LLAGUNO
1176 DE LA CRUZ, GIO EARNEST DIZON
1177 DE LA CRUZ, JEAN NICOLE FERNANDEZ
1178 DE LA CRUZ, JOHN PATRICK LAUREL
1179 DE LA CRUZ, LALAINE RAMOS
1180 DE LA CRUZ, LHESLYN JAMES
1181 DE LA PEÑA, LEOBERT JULIENNE AGPANGAN
1182 DE LA ROSA, RALPH RYAN VILLAFRANCA
1183 DE LARA, RAYMUND JOSEPH OLORES
1184 DE LAYOLA, LLOGENE BUENAFE
1185 DE LEON, ADRIAN PAUL RETULLA
1186 DE LEON, CLARENCE PATRICK NAVARRO
1187 DE LEON, DAWANI CUETO
1188 DE LEON, DIANA MARIE MANANGU
1189 DE LEON, DONNIEL JAN JAMOLIN
1190 DE LEON, GERRICK JAMES MANLA
1191 DE LEON, GWENEVERE MARIE CHAM
1192 DE LEON, JHANELLA MARIE CANOZA
1193 DE LEON, JULIUS CARIAZO
1194 DE LEON, JUNNEIL LOUISE
1195 DE LEON, MARIA ISABEL OBRADOR
1196 DE LEON, MARIE ESTELLA SAN DIEGO
1197 DE LEON, SHERMAINE ANNE BALOT
1198 DE LEON, VILL PATRICK MONUNGOLH
1199 DE LOS SANTOS, GUIA FERNANDEZ
1200 DE LUNA, MARION LOUISE VILLA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 26 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1201 DE MANUEL, MARVIN ABALOS
1202 DE MESA, RONEL BRANDON CAYABAN
1203 DE MESA, VIANCA MARICHESKA PADILLO
1204 DE PAZ, SHERIAH LAINE MAASIN
1205 DE SAGUN, MARY JANE GARCES
1206 DE SILVA, MELCHOR JR RUIZ
1207 DE VERA, ERIKA MONROY
1208 DE VERA, FLORELIE MAE FLORES
1209 DE VERA, JORGE JR TRIUMFANTE
1210 DE VEYRA, KEITH KERVIE MEDALLA
1211 DE VILLA, CAILA NOELIN DECLARO
1212 DECEAR, KIMBERLY CHRISTINE ONG
1213 DECHAVEZ, ARIZA JOY ALKUINO
1214 DECLARO, AUDREY COLEEN STA MARIA
1215 DEDACE, FATIMA KAY SIAO
1216 DEFENSOR, SCHEENA PRINCESS SEVILLA
1217 DEGAMO, ERNEST RAY LUNA
1218 DEJELO, CARLO JAY RUBIO
1219 DEL MUNDO, HANS JESPER FLETCHETERO
1220 DEL PRADO, JEPREL LAPITAN
1221 DEL ROSARIO, ALYANNA SANTANA
1222 DEL ROSARIO, CARLA MAE BUCAL
1223 DEL ROSARIO, DANIEL PATRICK HERNANDEZ
1224 DEL ROSARIO, DENNIS MYLES ROMERO
1225 DEL ROSARIO, J ANNE NICOLE DE LA FUENTE
1226 DEL ROSARIO, JANINE ERIKA VALDERAMA
1227 DEL ROSARIO, MARIA MIKAELA POLISON
1228 DEL ROSARIO, RALPH JAY NACION
1229 DEL ROSARIO, ZYRA JOIE JARA
1230 DELA CRUZ, ALYSSA NICOLE GOMEZ
1231 DELA CRUZ, CARMELLA GENE RAMOS
1232 DELA CRUZ, CASPAR SOLAR
1233 DELA CRUZ, CHINO MAGNO
1234 DELA CRUZ, EARNEST CAISER QUILANG
1235 DELA CRUZ, ERIKA BEATRIZ GALEOS
1236 DELA CRUZ, HAIEZEL LIM
1237 DELA CRUZ, JAMAICA GACRAMA
1238 DELA CRUZ, JOELLE KRISTINE ISIDRO
1239 DELA CRUZ, JOSE LORENZO SILVESTRE
1240 DELA CRUZ, JUAN KARLO FLORES
1241 DELA CRUZ, KEN GERALD MANGALINO
1242 DELA CRUZ, KIZER ERNI
1243 DELA CRUZ, MAUREEN ANGELICA GONZALES
1244 DELA CRUZ, MICHELLE MAE JASMIN
1245 DELA CRUZ, NASHA MAE GATBONTON
1246 DELA CRUZ, PATRIXIA KEITH SAYCO
1247 DELA CRUZ, WENDY GARCIA
1248 DELA FUENTE, ERIKA PAREDES
1249 DELA PEÑA, ANATHEA VILAR
1250 DELA PEÑA, JESSICA SHIEN BARRERA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 27 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1251 DELA PEÑA, MA CLAUDINE GRESA LARRAZABAL
1252 DELA RAMA, NIKKI BALAGTAS
1253 DELA ROSA, JAMEE LORRAINE MORRIS
1254 DELA ROSA, JOHN ALEXIS GARCIA
1255 DELA ROSA, PATRICIA COLEEN GALVEZ
1256 DELA VEGA, ARVIN CANTONA
1257 DELA VICTORIA, JAKE DALUMPINES
1258 DELA VICTORIA, JAYSUN DALUMPINES
1259 DELFIN, LIEZL MAE CABURLAN
1260 DELGADO, RALPH DANIEL VILLARUZ
1261 DELLORO, MC KEVIN POE ELMIDULAN
1262 DELLOSA, ERIKA EUNICE SALVADOR
1263 DELMO, HAZEL FRANS RUIZ
1264 DELMO, PAULINE GENESSA RAYMUNDO
1265 DELOS REYES, FATE JOVER
1266 DELOS REYES, GABRIELLE HERNANDEZ
1267 DELOS REYES, JEAN SALUD
1268 DELOS REYES, JOEL PAOLO ABOGADO
1269 DELOS SANTOS, JESSPEED MARVEL DE GUZMAN
1270 DELOS SANTOS, RALPH REYES
1271 DELOS SANTOS, ROTHER JAN BLASE
1272 DELOS SANTOS, SEIDON CABOTAJE
1273 DEMECILLO, EDRIC JABEN ANG
1274 DEMENTOY, DESIREE FAITH DELOS SANTOS
1275 DEMETILLO, LEIGH RALPH ERES
1276 DEMIGILLO, BEATRICE MANALANG
1277 DEMONTEVERDE, DANIEL JOHN DOMIDER
1278 DEMPSEY, SPENCER MICHAEL MAKAINAG
1279 DEOLA, RENATO AYCO
1280 DEOMAMPO, JOHN LOUIS BENAMER
1281 DEPNAG, KIRSTY AMBUCAY
1282 DERIGE, CLARENCE MARTHA CARREON
1283 DERRAMAS, ALYSSA ADELEY QUINAJON
1284 DESCALSOTA, JAYVEE RHO-AN DELA ROSA
1285 DESLATE, NATALIE MARIE RODRIGO
1286 DETOYATO, KATE VERONICA HERNANDEZ
1287 DETRAN, JAN ERIK BRIGINO
1288 DEVELA, MARIA IMMANUELLE CUBACUB
1289 DEVOMA, KHIA CATES NAVAL
1290 DIABORDO, FEBBY TABUNDA
1291 DIAL, MIGUEL ENRICO DELARMENTE
1292 DIAMANTE, ALVIN RAY ARAZA
1293 DIAMOS, MA-AN JANE CRUZ
1294 DIAO, ANGELLE KATHREEN ALCALA
1295 DIAWAN, BILLIE JANE TANACIO
1296 DIAZ, ANN MARGARET DUMAYAS
1297 DIAZ, FERNANDO JR CASTILLO
1298 DIAZ, MAHALIA REYLES
1299 DIAZ, MARIA PATRIZIA REDONDO
1300 DIAZ, ROSA BEATRIZ SANTANDER
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 28 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1301 DICHE, CYRIL TAPIA
1302 DICHOSO, LOWRENCE PRECIOUS CALLERA
1303 DIEGO, RAFAEL ANGELO LU
1304 DIESTRO, JOAN MARIE TENEFRANCIA
1305 DIGAMON, ELENETTE JANE DAGOMO
1306 DIKIO, ROBERT FRANCIS GUIAO
1307 DILAO, IAN GABRIEL TIMONERA
1308 DILAY, RAPHAEL ALEXIS LOPEZ
1309 DILIG, ROMINA DOMINI BANZON
1310 DIMA, JORAIDA SAMPORNA
1311 DIMAANGAY, JANINE DALORA
1312 DIMAAPI, LARA GIENE LUYA
1313 DIMACALI, MIGUEL ANGELO DIOQUINO
1314 DIMACULANGAN, LYNDON BRADLEY PUNZALAN
1315 DIMACULANGAN, RAFAEL JOSE ALMANZOR
1316 DIMATATAC, CHRISTINA ANGELA MOJARES
1317 DIMAUNAHAN, MA ALEXANDRA PEREZ
1318 DIMAYA, GANDI CATUBIG
1319 DIMAYUGA, ALYSSA MAITA BALITA
1320 DIMSON, MARK FRANCO GERODIAS
1321 DINGAL, MAIKA LOISE DINAUANAO
1322 DINO, LORENA DIO
1323 DINSAY, MARK GAVIN CORONEL
1324 DINSAY, MAY MAGLASANG
1325 DION, JUNELLE MARIE REYES
1326 DIONELA, MA PATRICIA CUADRA
1327 DIONES, EDSON FRED LANZADERAS
1328 DIONGZON, NONA EULALIA MANANES
1329 DIPACULANG, GILBERT JR HAPA
1330 DIPOLOG, TEONESS JOY MOLINA
1331 DIRECTO, ARNI CHARLEMAGNE VICTOR GINES
1332 DISU, CARMINA LAPEÑA
1333 DISU, LINCOLN SAM CENTINO
1334 DIVINAGRACIA, BERT LORENZ SORONGON
1335 DIVINAGRACIA, REJINE ZANETA SONJACO
1336 DIWA, CZARINA CHARMAINE SERDON
1337 DIZON, ADRIAN ASUNCION
1338 DIZON, ALEJANDRO MARTIN JR SEVILLA
1339 DIZON, ANALYN PORTILLA
1340 DIZON, DANIELLA PATTINE SANTOS
1341 DIZON, DEAN MARCO REGALA
1342 DIZON, GLADYS CUNANAN
1343 DIZON, JAMIELOU DE JESUS
1344 DIZON, JOSEPH GRANETA
1345 DIZON, JUNEL JACINTO
1346 DIZON, LUCKY ARCHIE BERNARDO
1347 DIZON, PAUL STANLEY JAMES MADAYAG
1348 DIZON, RAY JOSHUA DELAS LLAGAS
1349 DOCUMENTO, EZEKIEL TUPAS
1350 DOLOSA, TANYA ROSE BATOMALAQUE
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 29 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1351 DOLOT, LOUISSE GRACE
1352 DOMANTAY, JOHN BRIAN DOMANTAY
1353 DOMASIG, CHRISTINE TEVES
1354 DOMETITA, RICO JOSE BICALDO
1355 DOMINGO, ALDEN JOHN SALVADOR
1356 DOMINGO, ALYSSA FRANCHEZKA MARANAN
1357 DOMINGO, ANGELICA MAE DAVID
1358 DOMINGO, CARMI ANNE JURADO
1359 DOMINGO, DANILO CHRISTER II CARDINAL
1360 DOMINGO, DANNA PATRICIA DYSANGCO
1361 DOMINGO, FEMILYN SOBREVILLA
1362 DOMINGO, JUAN RAFAEL ARAGA
1363 DOMINGO, LEO VIRGILIO DE SILVA
1364 DOMINGO, MARIA JANELLE BUENO
1365 DOMINGO, MARJORIE FLORENDO
1366 DOMINGO, PATRICIA MAE FORTALEZA
1367 DOMINGO, PAZ INES MARQUEZ
1368 DOMINGO, WILLIAM JR MONTANO
1369 DOMINGUEZ, GLEAH JANE TELIAKEN
1370 DOMINGUEZ, KARMINA PAULA ABUNDO
1371 DOMINGUEZ, RAMON ALFONSO AMPIL
1372 DONCERAS, MARIA RIZMA JOY DELLEVA
1373 DONGALLO, JONI LEIH VILLANUEVA
1374 DORADO, JAN CLAIRE LULAB
1375 DORADO, JONAH MIKKA BALUYUT
1376 DOROMAL, KENNETH VILLA
1377 DOSADO, ANGELA COLE
1378 DOYONGAN, YVETTE KARLA LIKIT
1379 DU, MARIEL NAPALA
1380 DU, REA ANGELI DOMINES
1381 DUBOUZET, ROY VINCENT CAMELLO
1382 DUCAY, DIANNE PAGAYONAN
1383 DUCE, ALLAN STEPHEN LOMBOY
1384 DUDERO, FRANCIS JOHN CAMISO
1385 DULAY, AFRA JOY LAGAN
1386 DULAY, ARMAN CARL
1387 DULAY, JULIA GARDON
1388 DULAY, LOUISE ELINOR RIVERA
1389 DULLANO, CHEZ NICOLE DAGUINO
1390 DUMADAG, EDDIE JOSE MARIE ORFANO
1391 DUMAYAS, HAZEL ANNE ISON
1392 DUMDUM, MARY GRACE CATUIRAN
1393 DUNGO, HAZEL JOY PRADO
1394 DUNO, KHRSHA MIRAFLOR
1395 DUQUE, GABRIELA ANGELA MARTINEZ
1396 DUQUE, KARL MYRON AMADOR
1397 DUQUE, PIA NENITA ABLAZA
1398 DURAN, CLARISSE ANN HOMBRADO
1399 DURAN, GABRIEL ANGELO DEL ROSARIO
1400 DURAN, L ANGELIQUE GENE EBARITA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 30 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1401 DURANA, VYRON KIM RELANO
1402 DURAY, FRITZIE MAE TIA
1403 DUREZA, CHRISTIAN CARLOS MANUEL ALPARAQUE
1404 DY, CZARINNAH ELAINE FERNANDEZ
1405 DY, JON STEWART HAO
1406 DY, KENN CARLSON MANZANO
1407 DY, MARIA CHRISTINE LAYUG
1408 DY, MICAH JANELLE TAN
1409 DYTUCO, DENNIS CAGUICLA
1410 EAMIGUEL, JAN VINCENT TUPAZ
1411 EBAL, RUTH MICHELLE
1412 EBILANE, ROXANNE VALERIE BABASA
1413 EBOÑA, KIM MARIE MALAGUEÑO
1414 ECO, MARIA JASMIN DOLORFINO
1415 EDNALINO, KIMBERLY ANNE GRANADOS
1416 EDRALIN, ARISTOTLE DIAMANTE
1417 EFONDO, RAY DOMINIC NAMUAG
1418 EHIMPLAR, ANNIE ROSE APITONG
1419 EKE, JOAN NKEM ABALON
1420 EKESIOBI, CHINWIKE SOLIVAS
1421 ELAGO, JOLLIE MAR LADO
1422 ELAYDO, MARIA DIVINA GRACIA MORALES
1423 ELAZEGUI, DENISE MARION LANZANAS
1424 ELBAMBO, MARK DANIEL SEGUBAN
1425 ELECCION, LAWRENCE ALFRED JOSUE
1426 ELEFANTE, JO HANNAH VITALIANO
1427 ELEGIO, GYLEEN CAILAS
1428 ELEMENTO, NISSAN PAGUIA
1429 ELEPAÑO, ANTON GARCIA
1430 ELESEO, MAE ANGELI CASIMINA
1431 ELGARIO, JANCEL ANN TABANDA
1432 ELIDO, VUN BRYANN RAPADA
1433 ELIO, PATRICK BERNARD AVENDAÑO
1434 ELOMINA, ACEAN TERESA AQUINO
1435 ELORDE, JANINE ARIANNE MAE FEROLINO
1436 ELPIDES, SEARLAND JAVIÑA
1437 ELSAYED, MANAL MANSOUR
1438 ELVAMBUENA, BRYAN FERNANDEZ
1439 EMAS, MA ANTOINETTE TORRES
1440 EMBIDO, CHRISTINE FORTUNE DE LEON
1441 EMBUSCADO, ANGELA GRACE MENDOZA
1442 EMNACEN, ALYN PAUL MONEVA
1443 EMPIALES, VINA JANE KAAMIÑO
1444 ENCABO, ROWEE ANN
1445 ENCARNACION, JOHN PATRICK BARCEBAL
1446 ENCARNACION, NINA MARIELLE RIOS
1447 ENCARNACION, RAFAEL LUIS CARANDANG
1448 ENCINARES, CYR RANIEL ZAMBALES
1449 ENCINARES, RENZO ARMAND MIGUEL YAMBAO
1450 ENCINARES, TONI SY
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 31 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1451 ENCINAS, LOURENCE ANGELO MARIANO
1452 ENDAILA, PRINCESS MOHANIE TUMOG
1453 ENRIQUEZ, ANGELO MARTIN FRANCO
1454 ENRIQUEZ, ERWYN JANN ENCISO
1455 ENRIQUEZ, JENIE PEARL SANTIAGO
1456 ENRIQUEZ, KAMILLE AIRYEL TARDECILLA
1457 ENRIQUEZ, KIM ARA GASPAR
1458 ERALDO, CATHERINE JANE LOKING
1459 EREGIA, MARY LESLIE SALAZAR
1460 ERESO, MARK CHRISTIAN GONZALES
1461 ERLANO, GRACHELLA JANA BEATRIZ MC MURRAY
1462 ERNACIO, SHEINELLE GERVACIO
1463 ESCABARTE, BELLE TELMO
1464 ESCALA, FILIPINA ROA
1465 ESCALONA, FREDIBER CALANGI
1466 ESCANDOR, SORAYA ELISSE ESPADERO
1467 ESCARIO, JEFFREY SANDOVAL
1468 ESCARLAN, SHERRAH LOU QUEMAN
1469 ESCAÑO, DIANA MARIE ROSARIO
1470 ESCOBER, JOHN KENITH MERILLO
1471 ESCOBER, SIMON REBURIANO
1472 ESCOBIDO, AIKO
1473 ESCOBIDO, ROMELY HERNANDEZ
1474 ESCONDO, AUREA GADIELLIE GARCIA
1475 ESCOSIA, LEANE JENNYPHER ESTENOR
1476 ESCUDERO, DANIEL ROD AGPALZA
1477 ESCUDERO, MA ROSILA FLOR DAR JUAN
1478 ESPARAGOZA, KRIZA KARLA ALEMANIA
1479 ESPARAS, ERICA JOY TAN
1480 ESPERANZA, BARBARA MAE FULLON
1481 ESPERANZA, JOHN RUBEN APILADO
1482 ESPERANZA, WYN WRIGHT EUGENIO
1483 ESPERO, CENTTY MAE TABUGOC
1484 ESPINA, MARY ANN SOLIS
1485 ESPINOSA, ISABEL RAFAELA
1486 ESPIQUE, JUMELSON LIWAN
1487 ESPIRITU, ARVIN NIÑO SALANGSANG
1488 ESPIRITU, CHRISTIAN ADAM LEONG
1489 ESPIRITU, NEIL FELICIANO
1490 ESPORLAS, CHRISTIAN BERNARD MADRIGAL
1491 ESQUIVEL, AMANDA CHRISTINE FADULLON
1492 ESTACIO, BANETTE LYSA FRANCISCO
1493 ESTANISLAO, FRANCIS ISRAEL RAFAEL
1494 ESTAÑO, IAN JOSEF PALANG
1495 ESTEBAN, KIMBERLY PAGUIO
1496 ESTELLA, MARIO RAFAEL JR UY
1497 ESTIGOY, DESIREE RHEA ONG
1498 ESTILLES, KARLA ANTES
1499 ESTILLORO, DAPHNE MELCHIE ESTEMBER
1500 ESTIOKO, ROCELLE PECACHE
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 32 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1501 ESTRADA, JHOANNA KRISTINE NIERRAS
1502 ESTRADA, JILL LOR
1503 ESTRADA, JUNVI CALILUNG
1504 ESTRADA, KAREN ANN MARIÑAS
1505 ESTRADA, MIRIAM TAGAYUNA
1506 ESTRADA, MIRIAM ROSARIO PARAAN
1507 ESTRELLA, ANJEL MAE BARRIOS
1508 ESTRELLA, EDZEL CHELSEA BITAS
1509 ESTRELLA, JESSICA MAE WONG
1510 ESTRELLER, IVAN TEQUILLO
1511 ESTRERA, JANE DANDOY
1512 ETABAG, BON KARIS RUFIN
1513 ETULLE, JULIENNE PEARL ROMERO
1514 EUGENIO, ALYSSA ARIELLE GANDIA
1515 EUGENIO, FRANCHESKA ANGELENE DELA ROSA
1516 EUGENIO, KYLE PATRICK YABUT
1517 EUGENIO, LUA EDIRNE IGNACIO
1518 EUGENIO, PATRICIA MARI MANGCUCANG
1519 EUSEBIO, ANNE MARIEL
1520 EUSEBIO, LEONARDO JR SALHAY
1521 EUSEBIO, MARY JHUDIELLE CORDOVA
1522 EVANGELISTA, RODOLFO JR ALBAÑA
1523 EVIDENTE, GIANNE IMNAH VALENOVA
1524 FABILA, KEREN JEMIMAH GARZON
1525 FABRICANTE, JONATHAN TIMBOL
1526 FACULIN, ANDRE KARL SEGOVIA
1527 FACUNDO, ALLYSON ROSE CRUZ
1528 FADUL, MICHAEL JASON SALVADOR
1529 FAJARDO, JULIANNE CHRISTOPHER DE VERA
1530 FAJARDO, ROMMEL ASIS
1531 FAJARITO, ISULA DE LOYOLA
1532 FALGUI, KRISTINE ANGELLIQUE OCAMPO
1533 FALLORIA, KENNETH MARTIN PANG
1534 FAMATIGAN, KIMBERLY MENDOZA
1535 FAMORCA, TRICIA JOYCE GRUMAL
1536 FANG-ASAN, KYLE NGODCHO
1537 FAUSTINO, MARY ROSE CLEMENTE
1538 FAUSTINO, SIMOUN RAFAEL DIZON
1539 FAUSTO, ABIGAIL TROPA
1540 FAVORITO, CARL EARVIN LEE
1541 FE, EUNICE DANICA OBLIDO
1542 FEDERO, REYNA MARIE COSTALES
1543 FEGARIDO, AUDREY AARON VEGA
1544 FELEBRICO, JANEEN ABBYGALE MIRAFUENTE
1545 FELICIANO, KEVIN PONTANES
1546 FELICIANO, MARIE ANTONETTE OPAY
1547 FELICIANO, MARK IRWIN CRUZ
1548 FELIPE, JODELLE KRISTINE DIÑO
1549 FELIX, FRANCHESCA NAVAL
1550 FELIZARDO, JOANAH CELINE RUALO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 33 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1551 FERIA, BRENT JOSEFF CUATON
1552 FERNANDEZ, CAMILLE JEAN REQUIOMA
1553 FERNANDEZ, EMMA LOUISE CORPUZ
1554 FERNANDEZ, JOHN PHILIP RAFANAN
1555 FERNANDEZ, MARIA KATRINA FERNANDO
1556 FERNANDEZ, MARIA TONI BARRIENTOS
1557 FERNANDEZ, MARY LORAINNE BOLAYO
1558 FERNANDEZ, MARY NICOLE PLANEA
1559 FERNANDEZ, ORLENE JOY CIPRIANO
1560 FERNANDEZ, PRINCESS JOY ANCHETA
1561 FERNANDEZ, REYNALDO CHRISTOPHER BALTAZAR
1562 FERNANDEZ, RICHZHEL VITUG
1563 FERNANDO, ALYSSA REGINE SUBA
1564 FERNANDO, CARLO MIGUEL GOZUM
1565 FERNANDO, EPHRAIM RAJIV VELASCO
1566 FERNANDO, PABLO MIGUEL BARRANCO
1567 FERNANDO, VERONICA LAO
1568 FERRARIS, MARIA STEFAN TAGADAN
1569 FERRER, CARMELLE AYRA PANCHO
1570 FERRER, GIANA MARIE FERNANDEZ
1571 FERRER, KRISHIA ENCABO
1572 FERRERIA, JESSICA SALAS
1573 FETALVERO, GERRA CARLA ABACAN
1574 FIANZA, KIM DANIELLE SOLIO
1575 FIDER, BEATRIX MARIA LILIA ALLAS
1576 FIGUEROA, EMILLE ZASHI LATIGAY
1577 FIGUEROA, JOHANNA LORENE CUDAL
1578 FIGUEROA, JOSE BERNABE MARTIRES
1579 FIGUERRES, VENDALE JON DIAZ
1580 FIGUERROA, ROXANNE DIANA VINUYA
1581 FIGURACION, VERON MARDEL DELA CRUZ
1582 FILIO, ADRIAN PAUL VII GILAY
1583 FITERO, KENNETH CARLO RANCHEZ
1584 FLAMIANO, JUPETH MIGUEL
1585 FLANDES, ANDREI FRANCIS GELLIDO
1586 FLAVIER, JUSTINE LOUISE QUIAMBAO
1587 FLORECE, RAYMOND ALDRIN SISON
1588 FLORES, EARLSON ABLAZA
1589 FLORES, ELISHA GIZELLE DE RIVERA
1590 FLORES, JINZEN SARTE
1591 FLORES, KRISSA MAE SAQUILON
1592 FLORES, LEVI GRACE NIÑA VILLAFLORES
1593 FLORES, MARIE FELLE PUNONGBAYAN
1594 FLORES, NONNETTE ADRIAN LARROZA
1595 FLORES, RIGGIE NIKO GONZALES
1596 FLORESTA, KENNETH LEVIN DIME
1597 FLORIDO, REGINALD DWIGHT SEGUERRA
1598 FLOSA, CHRISTIAN ANTHONY MENDOZA
1599 FOLLOSO, EMIL MARI CERILO
1600 FOMAN-EG, MYRA RHOGELINE CHALLOY
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 34 of 82
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Seq. No. N a m e
1601 FONTAMILLAS, CHARMAINE REYES
1602 FONTANILLA, LISSETTE EMMANUELLE BETITA
1603 FONTARUM, MATT JAYSON GARCIA
1604 FORMANTES, RAMON PAULO JR GERARDO
1605 FORONDA, DAVID VICTOR DENGAEY
1606 FORROSUELO, JOSE JR VILLACERAN
1607 FORTUNO, KAREN MAE DULCE
1608 FRANCIA, JOHN ISRAEL BRION
1609 FRANCISCO, AARON DAVE YAP
1610 FRANCISCO, ANNA KATERINA RACELES
1611 FRANCISCO, JAN ANDREW CRUZ
1612 FRANCISCO, KRISTOFFERSON MALABANAN
1613 FRANCISCO, LAUREN BRITTANY GONGORA
1614 FRANCISCO, MA LOURDES TAN
1615 FRANCO, KRISTA KAMILLE QUIÑAL
1616 FRANCO, ROBERTO LUIS FONG
1617 FRASCO, JAN MIKHAIL LOUISE PAOLO ESPINO
1618 FRAYNA, JAN PAOLA BARQUEZ
1619 FRIALDE, CLAUDINE PALIS
1620 FRIAS, DIANA SEMEONA MAQUIRAN
1621 FRIAS, JORELYN TAMAYO
1622 FRIAS, MONICA MALABAG
1623 FUEGO, JHON PHILIP PIOLO
1624 FUENTES, AINA MARIEL NORCIO
1625 FUENTES, DANN VINCENT RUIZ
1626 FUENTES, DARREL ENCINA
1627 FUNELAS, EVAN NICANGELO DOLOT
1628 FUNTILAR, HANNYLINE ABAS
1629 FURIGAY, KRESHIMARICON PIZARRO
1630 FUSCABLO, STEPHANNIE GAY CASALAN
1631 FUSINGAN, ALYSSA SAMANTHA CATAPIA
1632 GAANAN, NICHOLE ANNE FLORES
1633 GABATON, PETER NIKOLAI AALA
1634 GABBAC, FRANCISCO III IRASGA
1635 GABRIDO, MA ELLEN ALIT
1636 GABRIEL, NORLIE MUÑOZ
1637 GACOBA, CARLOS GONZALO MIGUEL REGASPI
1638 GACOTT, HANNAH LEI DACILLO
1639 GADGAD, JAMES JR AUSTIN
1640 GAGARIN, TWINKLE JOY ESPIRITU
1641 GAGUI, ANNE CHRISTINE ESGUERRA
1642 GAITOS, GERALD MANALO
1643 GALADO, ZEA ARA MAI ABASTILLAS
1644 GALAMAY, MARY GRACE TADAL
1645 GALANG, EMIELYN MAE PASCUAL
1646 GALANG, JESSAH GAY CABAHUG
1647 GALANG, RESSIE MARTINEZ
1648 GALANG, SHIELA MARIE AROMIN
1649 GALAWAN, SITTIE NEZREEN SAJOR
1650 GALEON, KAIZIAHLYN MALAZO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 35 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1651 GALICIA, PIA CECILIA LEONARDO
1652 GALICIA, RAQUELYNNE MUGOT
1653 GALIGAO, KENNETH ANTHONY PAMA
1654 GALINDO, LOVE ELLISE SACEDA
1655 GALISTE, NIÑA ANGELA VALERA
1656 GALIZA, JULIUS VIERNES
1657 GALLANGI, KATREEN JADE KIMAYONG
1658 GALLARZAN, CZARRINNA ANGELA TORRES
1659 GALLAZA, ANA MARIA ABIERAS
1660 GALLETES, CHERMAYNE TATE ANG
1661 GALLO, LEONNIE MAE GARILLOS
1662 GALO, SHILO EDEN ROSE CHAPA
1663 GALON, DOREEN GALANTO
1664 GALOPE, ELIEZER II BUEZA
1665 GALOPE, JERRICA CHARLENE NGO
1666 GALOPE, MELISSA-ANN MUFF
1667 GALOSMO, JASON CABATINGAN
1668 GALURA, MERIANNE JOY SAGA
1669 GALVE, KATRINA VICTORIA LARDIZABAL
1670 GALVEZ, GELEEN TUAZON
1671 GALZOTE, BERNYCE JOVELLANOS
1672 GAMBE, ERLQUINN JOSEF ABILO
1673 GAMBOA, ARIANNE LYRA PACHO
1674 GAMILDE, JAY ANN VELASCO
1675 GAMOLO, KARL JULIUS FLORES
1676 GANADEN, JULIENE LAURICE BALDERAS
1677 GANTUANGCO, JOANA MARIE EVANGELISTA
1678 GANZON, KEVIN NOMER WILFRED PLAZA
1679 GAPATE, JHERICX VALDEZ
1680 GAPOY, CHRISTINE MARIE SALAZAR
1681 GARAY, MARC AURELIUS ADVINCULA
1682 GARBOSA, JIMEMAH CELEEN PALOMAR
1683 GARCES, LEMUEL CARINGAL
1684 GARCIA, ANA MARIE DE VILLA
1685 GARCIA, DION ELNO VILLAMIN
1686 GARCIA, FRANCISCO JOSE AMANTE
1687 GARCIA, GIANINA LOUISE LIPUMANO
1688 GARCIA, JAMES RAINIER MEDALLA
1689 GARCIA, JAO JARRO BORROMEO
1690 GARCIA, JARD EVANS TRONCO
1691 GARCIA, JEAN MICHELLE LACAMBRA
1692 GARCIA, JEFF ANTHONY PACAÑA
1693 GARCIA, JOHN ERIC JIMENEZ
1694 GARCIA, JOHN JERALD DOMINGO
1695 GARCIA, JOHN ROBERTS ARELLANO
1696 GARCIA, JOLINA FELICIA GABUCO
1697 GARCIA, JOSE MARI BAIÑO
1698 GARCIA, JOSE PEDRO LARRAZABAL
1699 GARCIA, KRISTEEN DE JESUS
1700 GARCIA, LESLIE NOELLE PINEDA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 36 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1701 GARCIA, MA CRISTINA ZAMORA
1702 GARCIA, MA GIANINA LEGASPI
1703 GARCIA, MARIE FRANCE MONIS
1704 GARCIA, PATRIZZE MARA OZAETA
1705 GARCIA, REGINE LORRAINE REMUDO
1706 GARCIA, ROGELIO JR SUEDAD
1707 GARCIA, SHEENA MAE ZARSUELO
1708 GARCIA, TRISHA FERRER
1709 GARDIOLA, JOHN CHRISTOPHER LANCITA
1710 GARDOCE, JOSELITO ALVAREZ
1711 GARGALICANA, GIZELLE VON GACHO
1712 GARIBAY, GLESSA FRANCESCA GUILLERO
1713 GARINGALAO, ARIES BJORN CALPITO
1714 GARLEJO, NIKKI ANNE BUGARIN
1715 GARPA, MARSHA LOU SIMPLE
1716 GARRIDO, VALERIE GAY MARCELO
1717 GARRUCHO, GERALDINE FEGIDERO
1718 GASPAR, DIANNE CAMILLE ARDENASO
1719 GASPAR, JENNIFER DACILLO
1720 GATAPIA, DIORELLA MAE SAN AGUSTIN
1721 GATCHALIAN, JAPHETH ROSZ EISMA
1722 GATCHALIAN, RAFAEL BRIONES
1723 GATDULA, ERIK JOSEPH “EJ” AGONCILLO
1724 GATO, NIKITA CAMACHO
1725 GAUIRAN, SALVACION AQUINO
1726 GAURAKI, HAFSAH TAUTE
1727 GAW, KATHERINE CO
1728 GECOSALA, HANA VIENNE BONIAO
1729 GELI, KAREN PALGUE
1730 GELUZ, JEUZ KOZ ALEJANDRO
1731 GENDRANO, PAMELA JASMIN MARTINEZ
1732 GENER, DAYANARA MIKA ESCASURA
1733 GENER, JASHEN DELA ROSA
1734 GENERALAO, LEO LOUIS DIAZ
1735 GEORLIN, DIANAH JALANDONI
1736 GEOTINA, JOSE MANUEL TY
1737 GERARDO, LEO FRANCIS VELASCO
1738 GERBABUENA, ALFREDO JR AGUILAY
1739 GEROLEO, ERWIN JR MOLINILLA
1740 GERON, KAREN ANN GALISTRE
1741 GERONA, HANNAH JANE PE BENITO
1742 GERONA, NIKKA CARLA BARCELONA
1743 GERONIMO, HANNAH NICOLE MATIAS
1744 GERONIMO, JERICO MARK SENESAN
1745 GERONIMO, KATRINA MARIA ALEXANDRA PASIVE
1746 GIANAN, MIKE JUSTIN AGUSTIN
1747 GIANGAN, JOHN KEVIN CONSING
1748 GIGAWIN, DAVID SOLO REYATA
1749 GILBUENA, BENJAMIN GABRIEL CASINO
1750 GILBUENA, MERYLL SANCON
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 37 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1751 GINES, RALPH KENNETH AGNO
1752 GINOO, CAREN JOY PAULO
1753 GIRON, EARVIN JUSTIN ATANGAN
1754 GLORIA, JEANETTE LLAVADO
1755 GLORIA, JEARICK PAGAPONG
1756 GLORIA, RAJIV NOEL MATAS
1757 GLORIANI, DARIELLE JACOB GAVILE
1758 GO, ABIGAIL LIM
1759 GO, ELMOR GREGORIO
1760 GO, ERIKA JANE TANGAYAN
1761 GO, JOSE GABRIEL TRONO
1762 GO, JUANITO JUNEY III CUMLA
1763 GO, KARLA UANG
1764 GO, LILBERT VALDEZ
1765 GO, PAOLO MIGUEL FLORENDO
1766 GO, SHIRLEEN APRIL SY
1767 GOC-ONG, APRIL JOYCE HERBIETO
1768 GOCO, ANGELICA FLORES
1769 GODOY, KRIS RAYCHELLE RODRIGO
1770 GOH, ELIZABETH SAUNDRA
1771 GOLDE, LANIE MAE VIRTUDAZO
1772 GOLING, AROBE II SHIEK
1773 GOMA, ANGELINO NELSON JR BISCO
1774 GOMEZ, FE ESPERANZA MAGNO
1775 GOMEZ, GLEM JOHN MEDINA
1776 GOMEZ, JULIE ANN EDQUILANG
1777 GOMEZ, PATRICK MAGNAYE
1778 GOMEZ, RAY CHRISTOFFER DALISAY
1779 GONZAGA, KRISEL JOY YBAÑEZ
1780 GONZAGA, MARIA ROSE VITOR
1781 GONZAGA, MYLENE GRACE DACULA
1782 GONZAGA, REGIE SALAZAR
1783 GONZALES, CARISSA MARI CRUZ
1784 GONZALES, CARLOS RUBEN EUSEBIO MANGUBAT
1785 GONZALES, CHARISSE NICOLE FABUNAN
1786 GONZALES, DAN JOSEPH ENCABO
1787 GONZALES, DEE JAY LAZARO
1788 GONZALES, GAYLE THERESE KINTANAR
1789 GONZALES, JERILLE GAY HONG
1790 GONZALES, JOHN ALBERT AMANTE
1791 GONZALES, JUDEA GALANG
1792 GONZALES, MARIAH CARLA DE VERA
1793 GONZALES, MICHAEL SANTOS
1794 GONZALES, PAUL NICHOL GALAN
1795 GONZALES, RAFAEL OROZCO
1796 GONZALEZ, PATRICK ANTONNE HEMEDEZ
1797 GOOPIO, APRIL JENNINE AGGARI
1798 GORON, CHRISTINE JOYCE GERONIMO
1799 GOROY, IRISH JULLIENNE MEJIA
1800 GOTIANSE, CHLOE STEPHANIE ONG OH
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 38 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1801 GOYENECHE, MARICHELLE LUNAR
1802 GOYONE, KENN ABAC
1803 GRAGEDA, NICHOLLE ANNE BENAVIDEZ
1804 GRAJO, JOHN NICHOLAS PADUA
1805 GRANADILLOS, RYAN DALIT
1806 GRANADOS, LORIS SANTOS
1807 GRANDE, MARIALACE KLEIN CARL DE LEON
1808 GRANDE, SALVE EURICA ALZAGA
1809 GREGORIO, JOHN CLAYTON GERARDO
1810 GRESONES, ADRIENNE NORILENE FLORES
1811 GUADAÑA, ELOISE JIANNINA DULNUAN
1812 GUANGCO, RENZ VICTOR TALAGON
1813 GUANZON, GINO NICOLO IMPERIAL
1814 GUARDADOS, REA CRISTY BALADAD
1815 GUAY, JERGEE MARI SORZANO
1816 GUBALLA, MARIOLLE SAMANTHA MALONZO
1817 GUDA, ISABEL VIVIEN PLATA
1818 GUERRERO, JANINA MAE PAGAYANAN
1819 GUERRERO, JOSE III AGUIRRE
1820 GUERRERO, MARY LOUISE ALCANTARA
1821 GUEVARA, FIEL MICHAELA LANIOG
1822 GUEVARRA, ERNA MONIQUE LABADOR
1823 GUEVARRA, JUSTINE CARLO GARCIA
1824 GUEVARRA, MA CARMELA BOTOR
1825 GUEVARRA, MA ROWENA PAMONAG
1826 GUEVARRA, RINNAH RHYZA OTERO
1827 GUEVARRA, TIFFANY PEARL CANTILLAS
1828 GUIANG, LAWRENCE RODIS
1829 GUIAO, ANDREA MARIE GIRON
1830 GUICO, RIZELLE MICAH DIMAANO
1831 GUILLERMO, JESICA
1832 GUILLERMO, KENT JAZMIN
1833 GUILONSOD, JINKY PATRON
1834 GUINOMLA, SITTIE RASNAELE USMAN
1835 GUINTO, OSCAR KENN MIRANDA
1836 GUIRITAN, ABIGAYLE THERESE REVILLA
1837 GULELE, LOREILY SHYREEN YTING
1838 GULFAN, CHESSA DAWN AVILA
1839 GULOY, ALVIN JOSEPH JR ALVAREZ
1840 GUMILA, ANGELO GABRIEL GARCIA
1841 GUMIRAN, MA LALAINE LAZAGA
1842 GUMIRAN, NOMER TARUN
1843 GUMISAD, NEALGABRIEL LARA
1844 GUMMAN, JEFFERSON PANITIO
1845 GUMOP-AS, RHENZLET ZIARAMAE SERRA
1846 GURION, ANGELO DE VERA
1847 GURION, ELPIDIO GREGORIO DENUS
1848 GUTIERREZ, ANGELA VICTORIA ARRIETA
1849 GUTIERREZ, ANGELINA MARI LAJOM
1850 GUTIERREZ, ARNEL JEVO CERVANTES
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 39 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
1851 GUTIERREZ, CHRISTINE ANNE MARTINEZ
1852 GUTIERREZ, MARIA PATRICIA PATALUD
1853 HABAJAB, VANESSA MARIE MAGAHIN
1854 HABANA, JOSE ANTONIO ESTEBAN
1855 HABBI, SHEILALAINE TULAWIE
1856 HABEL, EARL ANTHONY LISONDRA
1857 HABIB, AISA ALYANNA BISTON
1858 HADJI ABDULKARIM, SITTIE RAISA MAMA
1859 HADJI SALIC, SITTIE ISNIHARAH MACADADAYA
1860 HAFALLA, MARVIN KURT KIERULF
1861 HALAGUEÑA, JOSE LORENZO VILLASEÑOR
1862 HALASAN, HANNAH JOYCE LACESTE
1863 HALFON, GODWIN EVAN PASCUA
1864 HAMAD, HUSAYN-SHAYR VENTURA
1865 HAMID, NURBEN RIVA
1866 HAMILI, LOUVENICE DE PEDRO
1867 HAPITAN, MARIA CATHERINE TROYO
1868 HARO, SHEENA KRISTY CUÑADA
1869 HASSAN, TARIQ AJUL
1870 HAYAHAY, LARS BEN MARCELO
1871 HAYASE, TETSURO JAKE GALANG
1872 HEREDIA, ANGELICA KATRINA AZARCON
1873 HERNANDEZ, ALEJANDRO RAFAEL CRISOSTOMO
1874 HERNANDEZ, ARJANE BULLANDAY
1875 HERNANDEZ, DANI-AN SAN JOSE
1876 HERNANDEZ, DARIANNE LOUVIZ CAYANAN
1877 HERNANDEZ, JANINA JEAN BAUTISTA
1878 HERNANDEZ, KATHERINE ESER
1879 HERNANDEZ, KIMI GORREZ
1880 HERNANDEZ, MARGARETTE ANN NOCON
1881 HERNANDEZ, WILLARD REYES
1882 HERRERA, CHRISTIAN CHAIM DEL CARMEN
1883 HERRERA, JEREMIAH VINCENT CRUZ
1884 HESNI, SHADI BEDIA
1885 HIDALGO, DANA SOPHIA CALVERO
1886 HIDALGO, NIKKA PAMELA DE ROMA
1887 HILAO, JESLIE GARRIDO
1888 HINGPIT, LEA FATIMA BEBURA
1889 HIPOLITO, ELIZANN FAYE CAGUMBAY
1890 HO, MICHELLE ANN PACIS
1891 HO, NEIL ANGELO SANTIAGO
1892 HOMECILLO, ROGO CURIANO
1893 HOMEZ, MARIO RICARDO JR EDILLON
1894 HU, BEATRICE YU
1895 HU, DARLENE ABIGAIL MAGALLON
1896 HUANG, JOHANNA AINDREA LIM
1897 HUBO, ALYSSA ALESSANDRA FIGUERRES
1898 HUILAR, ELLANI LOUISE ARANETA
1899 HUNDANA, JOHN MICHELL LUCENA
1900 IBANA, LERRIE DIANE DUMAPAY
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 40 of 82
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Seq. No. N a m e
1901 IBARBIA, PAUL KEVIN NOCUM
1902 IBARRA, LADY REAN CUSTODIO
1903 IBAÑEZ, ALNA SHELAH FRANCO
1904 IBRAHIM, MADZ VINCENT HERRERA
1905 IDDOBA, KYLE PAOLO DE GUZMAN
1906 IDOLOR, SATEE MAY BINWAG
1907 IDRIS, PAULO CONCULADA
1908 IDUL, CHRIS GI FERIDO
1909 IGLESIAS, MOSES AARON CASTILLO
1910 IGNACIO, ERCYL JASMIN DAMILES
1911 IGNACIO, ERNESTO JR VELETE
1912 IGNACIO, INGRID FRANCES DIZON
1913 IGNACIO, KHAYLA MARIE CRISOSTOMO
1914 IGNACIO, MICAELA JANE AGUSTIN
1915 IGNACIO, MIGUEL LUIS TALLARA
1916 IGNACIO, ROSE BELLE MALLARI
1917 IGOT, THRISHIA JADE TE
1918 IGUID, CARMILIE MARRERO
1919 IKEDA, NORIYUKI SAM BATAO
1920 ILAGAN, ELLA JOLLINE GIRAO
1921 ILAGAN, OMAR NAVELA
1922 ILAJI, FRADZNE RHEINAM AMIN
1923 ILDESA, ORVILLE JOHN EPITOME
1924 IMPERIAL, JOSE AMADEO BOMBEZA
1925 IMPERIAL, MAR KENNETH LOUISE SAULON
1926 IMPERIAL, PONCE WILFRED DALUSONG
1927 INFANTE, JEROME MARANAN
1928 INOCANDO, PETER JULIUS DALE ALCANTARA
1929 INOSANTO, HIROYUKI OLIVARES
1930 INTERONE, DIANE CHRISTA BORRES
1931 INVIDIADO, KEITH JUSTIN DWIGHT JAMIL
1932 IP, KENJI ONG
1933 IRINGAN, JEMI-KEZIA JIMENEZ
1934 ISAGUIRRE, NEIL PATRICK DAKAY
1935 ISANAN, JENNYLYN DACLES
1936 ISIDRO, TIMOTHY ANGELO LIBIRAN
1937 ISIP, JAN KRISTINE CLAVERIA
1938 ISTINO, MARIA KLENNA ROSE ADAP
1939 JACILDO, FAIR CARLIEN SELERIO
1940 JACINTO, CRIZZIA JIREEN JOSON
1941 JACINTO, MARC GREGG BAUTISTA
1942 JACINTO, MARTIN FRANCIS KARUNUNGAN
1943 JACOB, PEBBLES ONYINYECHI HAZEL ALTEA
1944 JACOBO, L’CARL MARIE ROSQUILLO
1945 JADWANI, JAVISH RAMCHAND
1946 JAILANI, SHAMEEM SANDAG
1947 JAIME, CIARA FATIMA INTERIOR
1948 JAKOSALEM, KIM GALABAY
1949 JALANDO-ON, JOHN CRIS HABLADO
1950 JALBUENA, WENDELL AMIEL SANTIAGO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 41 of 82
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Seq. No. N a m e
1951 JAMBARO, BERNARD ROSS OGALINO
1952 JAMELA, LYKA VANESSA MENDOZA
1953 JAMIS, KAMILLE MARGRETTE CALMA
1954 JAMPAYAS, SAMANTHA JAN JULIAN
1955 JANORAS, JOANNA ROSE CAFIRMA
1956 JANUTO, FREOMEL RYAN ESTORQUE
1957 JAPSAY, ZHADELINE LEGASPI
1958 JARA, ONIKKA BERNICE ESGUERRA
1959 JARABA, JOSEPHINE SANDE DAQUE
1960 JARANILLA, FEMM DOMINIQUE TAYAG
1961 JARANILLA, YOUSSRY LIM
1962 JARIN, SHARMANE LUCIN
1963 JARON, MA JARONNAH MARION ENRIQUEZ
1964 JAVATE, NIKKA DIVINA BULAKLAK
1965 JAVELLANA, BEA JOI BIHASA
1966 JAVENIA, MARGARITA CARANGAL
1967 JAVIER, BRENDA CAMILLE VENTURA
1968 JAVIER, ELENA MAE SIA
1969 JAVIER, FRANCHESCA VALDELLON
1970 JAVIER, JACQUELINE BLASABAS
1971 JAVIER, JOFFEY MORIE DAGASDAS
1972 JAVIER, KEVIN ALTIVEROS
1973 JAVIER, LEONARD DANGCA
1974 JAVIER, MARY LOUISE MARGARET MAMACLAY
1975 JAVIER, RAKEL GARCIA
1976 JAVILLONAR, JAYZELYN ANN AGOSTO
1977 JAYME, IRENE KATRINA ESTAL
1978 JAYME, JEHAN BACALSO
1979 JIMENEZ, CHARISSE
1980 JIMENEZ, HILLARY MARIEL CORTEZ
1981 JIMENEZ, MA PATRICIA THERESE LUCIANO
1982 JIMENEZ, PATRICK LOUISE PEREZ
1983 JITO, LUCEL SANDE LAGARDE
1984 JOAQUIN, MARK ANTHONY DOTE
1985 JOCHICO, JANE MARIE BARREDO
1986 JOCSON, CARMELITA RUSTIA
1987 JOLEJOLE, KRISTINA RONATO
1988 JOQUINO, GABRIELE ELARDO
1989 JORGE, MARIE JOYCE MANDAPAT
1990 JORNADAL, MABELLENE GOMEZ
1991 JOSE, ARIANE CRIZIELLE ESCOBAR
1992 JOSE, DIANNE RUTH RODIL
1993 JOSE, KHARIZA ROSE CHICO
1994 JOSE, KRISTIAN MARX LUMIBAO
1995 JOSE, ROBERTO JUAN LEGASPI
1996 JOSEPH, DIVINA GRACIA TUCAY
1997 JOVELLANO, BRYCE NIONES
1998 JU, REYANNE PARAGUYA
1999 JUAN LOA, NINA ISABELA PAPILOTA
2000 JUANICO, MARK ANGELO COBACHA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 42 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2001 JUANITAS, CHARLES JEBB BELONIO
2002 JUCO, ALYSSA FAYE ROAQUIN
2003 JUGO, JOSE III CASTILLA
2004 JULASIRI, SHAJED AGO
2005 JULKANI, SHAHIRA DAMBONG
2006 JUMAYAO, ANNE MARGRETTE LAMASON
2007 JURILLA, CAMILLE LOUISE LAZARO
2008 JUSAYAN, RUTHEL EMILY REMITIO
2009 JUSON, ANNE JOSEPHINE ABESAMIS
2010 KAIKLIAN, KENJIE ORDOÑEZ
2011 KALAW, MARIA NERISSA FIGUEROA
2012 KALAW, MARIA YASMIN SORIANO
2013 KASEK, CHERLANE CADIENTE
2014 KASILAG, ALYANNA KATRIZIA YÑIGUEZ
2015 KATIGBAK, MARIA SOPHIA PEÑA
2016 KEE, EUFRONIO CHARLES JR MUMAR
2017 KHAN, ROMEL GELACIO
2018 KHO, JEANNE LOUISE ANCHETA
2019 KHO, MARIA CATRINA ALMARIO
2020 KHO, RICARDO JR LERIAS
2021 KIM, KARLA JEAN GIOLAGON
2022 KIMBONGAN, AYRIZ MARCELO
2023 KING, HELSA ABIGAIL ANG
2024 KING, RAMON ANTONIO HERNANDEZ
2025 KINTANAR, ALAN III ONDOY
2026 KNAIK, BILLY KLEINE TADUS
2027 KO, KINGSLEY WEBB BULANG
2028 KOSALLAVATT, ALVIN ANN GED-ANG
2029 KROUT, AARON JAN TALAMAYAN
2030 KU, KIMBERLY LLORENTE
2031 KWONG, ANNA LORRAINE ESTACIO
2032 KWONG, ARKAY KRISTINE MALLARI
2033 LA ROSA, GABRIELLE ANNE DELA PEÑA
2034 LA ROSA, JOHANNA LYNNE MANALO
2035 LABACLADO, RALPH JOHN GIL VALLES
2036 LABADAN, RIZZA MAE LUGO
2037 LABAJO, ALYSSA MARIE FELLIZAR
2038 LABAN, FRANCIS DOMINIC NIÑO RIVERO
2039 LABAY, ANGELO VIOLO GO
2040 LABBAY, ALLYANA ROSE JAIDE
2041 LABI, IMARI IRISH ESTEBAN
2042 LABRADOR, KEVIN JOSEPH REODICA
2043 LACANG, JOY BLOSSOM ANNE YEE
2044 LACANILAO, JONATHAN PAUL BERNARDO
2045 LACAP, AIREEN PAULA PARCO
2046 LACSON, JO ROCEL ZANTUA
2047 LACSON, JUAN MIGUEL MONTILLA
2048 LACUARIN, EYCEE SAMBILAY
2049 LACUROM, CHARLDENE CAMBAL
2050 LADAGA, ALISSON RAY ROSELL
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 43 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2051 LADERA, LYLE LOVE LOUISE PERALTA
2052 LADERA, NOEL ANTOINE DATUL
2053 LADERA, VERGEL ABUDA
2054 LAGAMAYO, MARIA JEANLIN TAN
2055 LAGDAMEO, NONETTE MERJORIE DIAZ
2056 LAGIWID, JENIFER CHUGA
2057 LAGMAY, MA THERESA RAGANIT
2058 LAGO, CLARISSE BUENO
2059 LAGONERA, MARIA JULIA KALUAG
2060 LAGROSA, PATRICIA MAE ABU
2061 LAGUA, JAY MARK LOPEZ
2062 LAGUMBAY, HONEY LEEN BALUNDO
2063 LAGUNILLA, KATRINA CECILIA GUEVARRA
2064 LAGUNZAD, ROLANDO JR BELMES
2065 LAHOZ, ANGELIQUE CELINA FRANCISCO
2066 LAJID, MIDZFAR JUK
2067 LALICAN, EUNICE JOY OLIVEROS
2068 LAM, AINNE LOURD ANGELI FLORES
2069 LAM, SHEILA MARIE DAVID
2070 LAMBOON, JOHN CARLO GARCIA
2071 LAMERA, CAMILLE CLEO LEONES
2072 LAMPARAS, GERALD LUIGI BRYAN LAMELA
2073 LANARIO, CHARLES WYETH IBE
2074 LANAWAN, JAY EMERALD RUSIANA
2075 LANCERO, DEBBIE ANN PONCE
2076 LANDRITO, ANDREA MELISSA CONCEPCION
2077 LANGILAO, MOHAMMAD ZUBAIR PANGCOGA
2078 LANIP, NICOLE ANDREA CAPONPON
2079 LANORIAS, DENNIS JR COLUMNAS
2080 LANOY, ALEKZANDRA TOMBOCON
2081 LANSANGAN, TIMOTHY KEN TARNATE
2082 LANSANGAN, VIEN CHRISTIAN LIM
2083 LANTAJO, WINSTON HUBERT RANTE
2084 LANZUELA, DARYL BAUTISTA
2085 LAO, CASSANDRA PACPACO
2086 LAO, LIZETTE TIOPIANCO
2087 LAPAN, DESIREE ROSE VILLACAMPA
2088 LAPASTORA, CARLA APOLONIA CARPIO
2089 LAPAY, ED ANTHONY PANANGIN
2090 LAPOSTRE, HANNAH PAULINE SANTOS
2091 LAQUINDANUM, GAEA SILVA
2092 LAQUINDANUM, GIAN SANTOS
2093 LARANJO, ROBE PARANGAN
2094 LARGOZA, LEANDRO JR CALINGASAN
2095 LARGOZA, MARIE LOUISE EMILLE MALLARI
2096 LARIN, MOIRA MANALO
2097 LAROZA, EAN ENGELINE
2098 LASACA, KISSY JEAN CANDELARIA
2099 LASAM, KARLA SOPHIA HERNANDO
2100 LASTIMOSA, COLE BETHEL LIGAYA ONAHON
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 44 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2101 LAT, HENRY ARAÑO
2102 LAT, JESSICA OLIVIA ORTIZ LUIS
2103 LATIP, ABDUL RAFFIH GAURAKI
2104 LAUD, KARLO JAY DE LOS SANTOS
2105 LAURENTE, DARREN ANTON CRISOSTOMO
2106 LAVA, JUAN BERNARDO JURADO
2107 LAVAPIE, MARWIN YBARDOLAZA
2108 LAVARIAS, ALYSSA KATRINA GARCIA
2109 LAVENTE, HANNAH GAIL SANQUILOS
2110 LAWAGAN, JUDY MAE PALANGEO
2111 LAXAMANA, EIRA ROGELEAN BALTAZAR
2112 LAXAMANA, FRANCIS EZRA MICIANO
2113 LAXAMANA, JIRO ALVAREZ
2114 LAY, HENRY VIRAY
2115 LAYAWEN, NICCOLO TANI
2116 LAYGO, JOHN ALFRED CORPUZ
2117 LAYUG, JENNIFER SIMBAHAN
2118 LAZARO, BETINA THERESE CASTRO
2119 LAZARO, JAN MICHAEL JAMES FRANCISCO
2120 LAZARO, LLOYD VINCI LAPUZ
2121 LAZATIN, BRYAN JAUSTIN DATU
2122 LAZATIN, TOMAS III INOCENCIO
2123 LEACHON, IVANA BIANCA LAZARO
2124 LEAL, JOHN MICHAEL BENEDICT LAMARROZA
2125 LECCIONES, MICHAEL PHILIP BALBIDO
2126 LEDA, FRANCIS PAUL BALLARTA
2127 LEDESMA, GERALDANIA TOLETE
2128 LEDESMA, LUIS MANUEL MEJOS
2129 LEDRES, DEREK MELENDEZ
2130 LEDRES, JAZZER SABUCDALAO
2131 LEE, CHRISTINE JOY VIDAL
2132 LEE, EDWARD TUBICE
2133 LEE, MAY ANNE VILLALUNA
2134 LEE, NATASHA YSABEL CLEOFE
2135 LEE, PAOLA ELAINE BODOLLO
2136 LEE YAM, MONICA CRISTINE PINGOL
2137 LEGARAY, KARLO LAURITO
2138 LEGASPI, ALYSSA NINA VILAGA
2139 LEGASPI, CARLO MIGUEL PACIENTE
2140 LEGASPI, MARY RACHELLE PATRICIO
2141 LEGISLADOR, KRISTIN ANGELI PASTOR
2142 LEGUIP, KRYSTALAINE LENA
2143 LEJARDE, JESSEL GASGONIA
2144 LEON, LENDELL PAUL BOLAYO
2145 LEONARDIA, ATHENA DEL ROSE GALVE
2146 LEONG, HANNAH SHENE MONTON
2147 LEONIO, MARIA ISABEL GALVEZ
2148 LERIT, LOUISE CHRISTINE SANTIAGO
2149 LERUM, CENIZA XIMENA ABITRIA
2150 LEUNG, ARVIN RAY CUISON
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 45 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2151 LEUNG, BRIAN ANTHONY CUISON
2152 LEVIDA, JANINA MAE GUZMAN
2153 LEVISTE, LYCA LEI REMUGAT
2154 LEYSON, WENVIR NECIO
2155 LEYSON-AZUELA, JACLYN PUSTA
2156 LEYVA, JAY MARK CUADRA
2157 LI, CHAMINE ROQUE
2158 LIANGCO, FRANZ JERYL TAN
2159 LIAO, CRYSTAL JANE VELORIA
2160 LIBAN, MICHELANGELO DOMINGUEZ
2161 LIBED, KARESSA FELICE CRUZ
2162 LIBERATO, AEMIL ALDRYN QUINTOS
2163 LIBRE, EMMANUEL YBAÑEZ
2164 LIBRE, NEXIE CO
2165 LIBREA, MARNIE JOY LUYAHAN
2166 LIBUIT, KENNETH GARCIA
2167 LIBUNAO, MARIE ELEONOR TIRAÑA
2168 LIGON, ROBIN MANSELL MENDOZA
2169 LIGSAY, SEAN NEIL GALVEZ
2170 LIM, ALICE TY
2171 LIM, ALISA BETINA BELLA
2172 LIM, AYNN HABOC
2173 LIM, BILLY JOHN RAMNANI
2174 LIM, FAYANNE PATRICIA KHO
2175 LIM, HANNAH RIENA CUBAR
2176 LIM, HAZEL ABIGAIL SY
2177 LIM, JAMES BRYAN MENDOZA
2178 LIM, JANDREI EVAN DIMAYUGA
2179 LIM, JASON ALFAFARA
2180 LIM, KIM MARVEE MARQUEZ
2181 LIM, KLINE MATUNOG
2182 LIM, KRISTINA DIANE TRACENA
2183 LIM, MELENDY SERVENTO
2184 LIM, MICHAEL ANGELO SUAREZ
2185 LIM, PATRICIA ABIGAIL CALIMLIM
2186 LIM, PHILIP ANTHONY GRAPANI
2187 LIM, RAPHAEL JOURDAIN LIM
2188 LIM, SHARMANE SALVE TAN
2189 LIM, SHERRAINE MILLETE
2190 LIMANSAG, BRYAN BERNABE QUILAB
2191 LIMBAGA, RHYMAR SALISE
2192 LIMBAGO, ALLAN JOSEPH DATOY
2193 LIMBO, PATRICIA UNLAYAO
2194 LIMJAP, JESSICA FRANCINE FRESNIDO
2195 LIMLENGCO, GABRIELLE NICOLE CRUZ
2196 LINCOD, DANNA LOU DELOS SANTOS
2197 LINCUNA, RICHES MARIE OBINA
2198 LINGAD, ARSENIO ISAGANI REPALDA
2199 LINGAD, KRIS EARL MARIE ARASULA
2200 LINGAD, MAJA KATHERINE BLANCO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 46 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2201 LIRIO, MA ROMINA JISELLE AGUILA
2202 LIRIO, MARIA VETINA LALAINE ORFANO
2203 LISING, JERU CASTILLO
2204 LISONDRA, EIDETTE LAMERA
2205 LITAO, MARIA KLARISSA SILVA
2206 LIU, JUSTIN ALABATA
2207 LIWAG, EMILIA PASCUAL
2208 LIWAG, FRANCES ELOISE PELAYO
2209 LIZARDO, FRANCIS DOMINIC CAGALAWAN
2210 LIZARDO, JENNIFER ELAINE CASTRO
2211 LLADO, MARCO ANTONIO STA MARIA
2212 LLAGUNO, JILLARY BRIONES
2213 LLAMADO, CHIQUI ANNE ATAS
2214 LLAMOSO, JOHN KEVIN KLYDE ENRIQUEZ
2215 LLANES, THERESA DIANNE CHUA
2216 LLAPITAN, LHARA MONIQUE LASAM
2217 LLESIS, ALIH BAYANI SAWAY
2218 LLUCH, TANYA KATRINA SALILLAS
2219 LLUISMA, SHERRY LYNN PIÑANO
2220 LO, ARTHUR OLIVER SEÑGA
2221 LOBO, LIANA MAE JAJURIE
2222 LOGRONIO, ALVIN JAURIGUE
2223 LOMBOY, JEFFRIE SARAUS
2224 LOMULJO, JOHANNA CHRISTINE LUGOD
2225 LONGNO, MARIA SANDREA
2226 LOPEZ, ALEXA FEI FRANCIA
2227 LOPEZ, ALLAN JAY DEL ROSARIO
2228 LOPEZ, AMIER DAYLE ADRIANO
2229 LOPEZ, CHRISTINE JANE TERTE
2230 LOPEZ, DENISE GIANELLI PASCUAL
2231 LOPEZ, EMMANUEL MAPALO
2232 LOPEZ, JOYCE ANNE ESCARIO
2233 LOPEZ, KRYS RAYMOND BOBILA
2234 LOPEZ, LAVINIA LYKA LIM
2235 LOPEZ, MARYLAINE JAO
2236 LOPEZ, NASTASJA ALEXI DRUECO
2237 LOPEZ, RENE CHRISTOPHER ROXAS
2238 LOPEZ, REUBEN JOHN PALER
2239 LOPEZ, RUBEN JR SANTOS
2240 LOPEZ, SHAHANIE MAY DELLOSA
2241 LOQUES, ACE MYKOLE PACULANANG
2242 LORENZO, CARLO AUGUSTIN ADINO
2243 LOYGOS, ANN ESPINA
2244 LOYOLA, SHARMAINE KATE AUSTRIA
2245 LOZANO, JOSEMARI BORDALBA
2246 LOZANO, MARILEI CLEMENTE
2247 LOZANO, ORCHID LIMOSO
2248 LOZO, JOSE GABRIEL SANCHEZ
2249 LU, HAROLD BALASA
2250 LU, JORENZ LEANDRO WONG
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 47 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2251 LU, MARIA ZENAIDA BALASA
2252 LUA, CHRISTINE CHUA
2253 LUARCA, JANEZZA MARIE MURILLO
2254 LUCAS, CLARISSA LEA ROLDAN
2255 LUCENO, BEATRICIA ALYSSANDRA LAT
2256 LUCERO-COTAOCO, CELINA ROXANNE YOUNG
2257 LUCIANO, RAIZEL MARIE DE RAMOS
2258 LUISTRO, LARA TRICCIA CASTILLO
2259 LUMABAN, KARLA CHRISTINA MARANAN
2260 LUMACTUD, DEANNA LISETTE BACULAN
2261 LUMAYAG, MAEBELLE ANNE ABELLERA
2262 LUMBRES, JEFFREY LUMBRES
2263 LUMIO, CHIARELA GRACIA TAYCO
2264 LUMOYOD, JOYCE BREZELLIN GUZMAN
2265 LUNA, GRACE STEPHANIE FANLO
2266 LUNA, THERESA RUTH CODILAN
2267 LUSICA, PATRICIA MARIE MORTOS
2268 LUSTESTICA, KIRK PATRICK LEE
2269 LUSTICA, ELDRIDGE LYNDON TEJADA
2270 LUSTRE, ALFRED CHRISTOPHER GALAMITON
2271 LUZUNG, JOSE LUIS REYES
2272 LUZURIAGA, JOSEPH GUERRERO
2273 MAAMO, SHARA GENE CABRERA
2274 MABALO, JAMILLE ELIZABETH DELA LUNA
2275 MABANAG, KARINA GALIL FIGUERAS
2276 MABUTI, JOHN IRVIN BAUYON
2277 MACADANGDANG, CARLO MIGUEL PANTALEON
2278 MACADANGDANG, CHERRYANE MALLARI
2279 MACADINDANG, HIDAYA NAGA
2280 MACALALAD, ERIKA AGUILAR
2281 MACALINO, YVETTE ANNE BITUIN
2282 MACAPAAR, RAISA SANI
2283 MACAPAGAL, NATASHA DARYLE CO
2284 MACAPAGAL, SHARINA CHICO
2285 MACAPANTON, NUR-ANISAH BATUGAN
2286 MACAPUGAY, CHRISTOPHER JOHN GARCIA
2287 MACARAEG, ALLEN BARLAAN
2288 MACARAEG, CHEF STAN LUCENA
2289 MACASIPOT, HANNIAH AHMAD
2290 MACAZO, SHERYLL HIMMIWAT
2291 MACERO, MILROSE PAGURAYAN
2292 MACOSE, KRISTINE CYNTHIA DUCHA
2293 MACROHON, DANIEL MANUEL JR OCAMPO
2294 MADARANG, PRECIOUS EMPERADOR
2295 MADDARA, MILKA AVILA
2296 MADDELA, PAOLO EDUARDO JUSON
2297 MADERAZO, DON GILSON LLANTO
2298 MADERAZO, SHARLYN CLAIRE ARQUIZA
2299 MADLANSACAY, MICHAEL BENJAMIN DE VERA
2300 MADRAZO, ALLEN GUANLAO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 48 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2301 MADRID, MARIAN RAIZEL JOYCE DE GUZMAN
2302 MADRIDANO, ZARAH MAE ANDAYA
2303 MAGADAN, AXL ROSE RULOMA
2304 MAGALONA, RENE III PANIQUE
2305 MAGALONG, JAIME ANTONIO TOLIBAS
2306 MAGAO, KAMREENA ABDULGAPUL
2307 MAGAOAY, ISHMAEL JUAN
2308 MAGARANG, JUHAIRAH PANGCOGA
2309 MAGAT, CAMILLE ALONZO
2310 MAGAYANES, JIREH CHRISTI JAE URIARTE
2311 MAGBANUA, FRITZ EXAMEN
2312 MAGBOO, DEANNA YSOBEL MAÑIBO
2313 MAGBOO, EDNA JANE ADELEE II PAMARAN
2314 MAGDALENO, CARIZZA MARIE MAGAT
2315 MAGHUYOP, WINSTON CUAJOTOR
2316 MAGLINTE, BAYANI POCHOLO TRONO
2317 MAGNO, KRISTINE MAE MARCOS
2318 MAGSAKAY, GREN MAY ANGELI MAPPATAO
2319 MAGSUCI, JOHN BOSCO DEAUNA
2320 MAGTIRA, ROWENA BARAL
2321 MAHINAY, ANNE FRANCHESCA VILLALUZ
2322 MAHINAY, MARJORIE YPON
2323 MAHINAY, TERENCE ROY JAO
2324 MAKOL, HAIRIL SALAM MALIGA
2325 MALABAG, NESSY ANN SIBAYAN
2326 MALABANAN, JULIAN RAFAELLO CABANOS
2327 MALAPITAN, FRANCIS SOLOMON
2328 MALAYAO, MICAH ROSARIO PASCUA
2329 MALAZO, JOHN PHILIP ITLIONG
2330 MALECDAN, FAITH LAWAGAN
2331 MALIG, CRISTEL MEI ESMEN
2332 MALIMBAN, OLIVER LAÑEZ
2333 MALINAO, DIANE MAE DEDAL
2334 MALLARI, ANGELINE ASHLEY ZAPATA
2335 MALLARI, CRISTOPHER BRANDON COLLONG
2336 MALLILLIN, CAMILLE CHANTAL MANLAPAZ
2337 MALLILLIN, JOHANNA LOURDES VISITACION ALMENDRALA
2338 MALLORCA, TRACY ROZ PALOMO
2339 MALOLES, SHANE PUNZALAN
2340 MALONG, KRISTIAN JESSON BRANZUELA
2341 MALTO, ALYZZA MAE RIÑOS
2342 MALUBAY, HEZEKIAH MIKHAIL VICENTE QUINTANA
2343 MAMA, SAIMAH LYN SARANGANI
2344 MAMARADLO, ARACELI AZANZA
2345 MAMARIL, PIA JEJAME KIAKI
2346 MAMAUAG, MARIA ANGELICA MISOLA
2347 MANA-AY, MARGARITO JR CAYANAN
2348 MANAGUELOD, JOSHUA IMMANUEL CLEMENTE
2349 MANAHAN, RYAN ANDREW RAMIREZ
2350 MANAHON, DONABELLA DAYOT
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 49 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2351 MANALANG, MELVIN GOPEZ
2352 MANALANG, REGINYL GARCIA
2353 MANALANG, SARAH ABIGAIL NABONG
2354 MANALASTAS, MARY GRACE SAN JOSE
2355 MANALASTAS, NICOLE MARIE BOGNOT
2356 MANALILI, APRIL ROSS PASCUA
2357 MANALO, JOSHUA DELOS REYES
2358 MANALO, MICAH EARL MENDOZA
2359 MANANGUIT, MICAH GONZALES
2360 MANARIN, JON WESHLEY TORRES
2361 MANAYON, GLENDA MARIE MEJIA
2362 MANAYON, MARY MIRASOL REYES
2363 MANCAO, FELICIA DIANE ALINSUG
2364 MANCHING, MARIA NATASHA MAUREAL
2365 MANDA, JANISSAH LININDING
2366 MANDAPAT, LOU CRUZ
2367 MANGAHAS, MARGARITA YSABEL SANTOS
2368 MANGALILI, KEISHA CARISSE PAMILAR
2369 MANGASEP, KRISTINE MAY PAGLINAWAN
2370 MANGIBIN, KAREN NIÑA RESPICIO
2371 MANGILA, MARK ANTHONY PAGTALUNAN
2372 MANGINSAY, MIKHAIL CLYDE ABABA
2373 MANGIWET, KARLA JANE IGNAS
2374 MANGROBANG, RAUL JR RAMOS
2375 MANGUBAT, ARNE ANGELO ADARNA
2376 MANIBO, BENJAMIN GINO KARAOS
2377 MANICAD, RIA BAUTISTA
2378 MANIEBO, LAURA GRACE SANTOS
2379 MANIEGO, FRANCIS ANGELO SAMSON
2380 MANIO, MARIAM WILBETH TORRES
2381 MANISAN, FATHMA HESSAH SALLIMAN
2382 MANISAN, JEISA LEIGH COCHING
2383 MANONGSONG, MARJORIE VINLUAN
2384 MANSIBANG, JOANA LUISA TELAN
2385 MANUBA, ALYANNA JUSTINE LUSTADO
2386 MANUEL, JEN-JEN ACORDA
2387 MANUEL, MARIA ANGELICA SACAMIL
2388 MANUEL, MICHELLE COLLADO
2389 MANZANO, ERIKA JANE PAULA AGAMATA
2390 MANZANO, JIEZL ANNE MORGIA
2391 MANZANO, RHANA ANGELA SALENGA
2392 MAOMAY, LEA CABAL
2393 MAON, JOSE LUCERO
2394 MAPILE, FIDEL III ENRIQUEZ
2395 MAPILI, JERAHMEEL ALESON LOPEZ
2396 MAQUILANG, JEAHLY MONCADA
2397 MARALIT, MICHAELLA BUENDIA
2398 MARALLAG, PHILIP RABANG
2399 MARALLI, DOMINI LAGADI
2400 MARAMAG, FAYE ANTONETTE EVANGELISTA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 50 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2401 MARAMBA, RIZZI MAE MANZANO
2402 MARANAN, JAIEM JOVELLE AYSON
2403 MARANAN, KLARESSE MAEJOY BOLASO
2404 MARANAN, TIFFANY AUBREY REYANO
2405 MARASIGAN, CHARREL MAINE CHAVEZ
2406 MARASIGAN, KATRINE MEYN VARONA
2407 MARASIGAN, KRIZZA MAE BATHAN
2408 MARASIGAN, MARCUS SUAREZ
2409 MARASIGAN, RAPHAEL ANTON FRANCO
2410 MARAVILLAS, MICAH JAMES SUMALANGCAY
2411 MARCAIDA, PAOLA JOSEFINA ESCASA
2412 MARCELO, ERWIN DAMIAN VELAYO
2413 MARCELO, JEAN ANNE CAMILLE MACAM
2414 MARCELO, MATTHEW YOSUICO
2415 MARCELO, MERCEDES CAMILLE STA CLARA
2416 MARCOS, MARIA MIKAELA SONORON
2417 MARCOS, PRINCESS KARL ADRIANO
2418 MARFORI, RUDOLPH JOSEPH SANCHEZ
2419 MARGES, KENNETH ALLEN SESMA
2420 MARGIN, ARIANNE MAE CALOPEZ
2421 MARI, CASSANDRA GIA SUBIATE
2422 MARIANO, ALLAIN BANJO MAGONCIA
2423 MARIANO, ANJZ JAKARO DE GUZMAN
2424 MARIANO, AUREA MELISA LUZ MONTOYA
2425 MARIANO, CHRISTIAN MARK BARUELA
2426 MARIANO, JESSICA LOBENIA
2427 MARIANO, JORDI ARYNNE CAPINPIN
2428 MARIANO, MARIA CRISTINA MONTELLANO
2429 MARIN, JOSEPH DANIEL TONGOL
2430 MARISTELA, KENNETH TIGLAO
2431 MARISTELA, PRINCESS BUENO
2432 MARIÑAS, CHRISTIANE MARIE CAMILLO
2433 MARIÑO, BERNADETTE ALEXIS MENDOZA
2434 MARIÑO, TRISHIA LOUISE TAN
2435 MARQUEZ, ALSBETH LEYNES
2436 MARQUEZ, CLAUDINE AUBREY GAMUETA
2437 MARQUEZ, DEAN KENNARD SOGABO
2438 MARQUEZ, KAREN BIANCA LACDO-O
2439 MARQUEZ, VIENNA AUSTRIA ARIZO
2440 MARTIN, AL SHERWIN TAYAG
2441 MARTIN, ELEANOR DIZON
2442 MARTIN, JOHN GOTO
2443 MARTIN, KEVIN CARLO OLIVETE
2444 MARTIN, MARIA FELISA EVA BAUTISTA
2445 MARTIN, TRISHA MARIE SANTOS
2446 MARTINEZ, ANGELA BEATRICE MANZANAS
2447 MARTINEZ, CARLA MALLA
2448 MARTINEZ, DYAN ROSE GONZALES
2449 MARTINEZ, MICHELLE ANGELA LUANSING
2450 MARTINEZ, MIGUEL JUSTIN LEELIN
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 51 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2451 MARTINEZ, NICOLE MAE DELA CRUZ
2452 MARZO, EMIL LORENZO ACOSTA
2453 MARZOÑA, DORF LUMAWAG
2454 MASANGKAY, ANNALYN AGUILAN
2455 MASCAREÑAS, MA ANTHEA ZABALLA
2456 MASORONG, AIMAH MACAPAAR
2457 MASORONG, ALYZAH MACAPAAR
2458 MATA, ROLDANITA ORILLO
2459 MATANGUIHAN, JEFF DIMAANO
2460 MATAQUEL, ROMULO JR BALTAZAR
2461 MATAS, CHRISTINE BINGHAY
2462 MATBA, JUDELIN DECIERDO
2463 MATIC-AN, AMANDRE JR LAID
2464 MATUTE, CARA CAMILLE MAGBITANG
2465 MAULION, EDWARD JOSEPH MANDIGMA
2466 MAULIT, JANINE CAMILLE GASPAR
2467 MAXINO, DAVID TIMOTHY ROXAS
2468 MAYBUENA, GIE NILLAS
2469 MAYO, JAN CARLO BERGUIA
2470 MAYO, MARIA DOMINICA ROSE TORRES
2471 MAYOL, LALAINE MANTOS
2472 MAYORES, LEOTHEL ELYSSE BESONAYA
2473 MAZO, STEPHANIE ELLAINE VICENCIO
2474 MAÑALAC, MICHAEL VINCENT PAREJA
2475 MEDALLE, ABIGAIL ACAS
2476 MEDINA, ANNA CLARYSSE FAUSTINO
2477 MEDINA, ANNE MICHELLE PANALIGAN
2478 MEDINA, JILLIAN REEZE TORIO
2479 MEDINA, JOSEFINA MARIE PAMINTUAN
2480 MEDINA, JOSEPH CARLO PELAYO
2481 MEDINA, KHIMBERLAIN DULAY
2482 MEDINA, KRYZKA MENDOZA
2483 MEDINA, LORENZO MARTIN LOPEZ
2484 MEDINA, MICHELLE BEVERLY RAMIREZ
2485 MEDINA, NATHANIEL LAWRENCE PASTERA
2486 MEDINA, PAUL CHRISTIAN PELAYO
2487 MEDINA, RENETA PAL
2488 MEDRANO, IRENE ROSE MACATANGAY
2489 MEDRANO, MA CHRYSLLER MEDRANO
2490 MEJARES, MYRIANE MAHINAY
2491 MEJIA, IRISH PADLAN
2492 MEJIA, KATHLYN MENDOZA
2493 MEJIA, KIMBERLY DIANNE FERNANDO
2494 MEJIA, LAWRENCE ROMERO
2495 MEJIA, NICOLE KAE MANONGSONG
2496 MEJICO, MANIYA LIBUNAO
2497 MELCHOR, KEVIN ALDRICH RILLON
2498 MELLIJOR, ANNE MAUREEN MADJUS
2499 MENDOZA, ANGELO RAFAEL ORDOÑEZ
2500 MENDOZA, ELISA FRANCESCA GOZON
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 52 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2501 MENDOZA, JAN MARVIN LICHAUCO
2502 MENDOZA, JANEL AIRA CABANA
2503 MENDOZA, JARED NIKKO JAMOLO
2504 MENDOZA, JEAN CAMILLE LAZO
2505 MENDOZA, JOSE CARLO LOPEZ
2506 MENDOZA, JOSE PAULO MENDOZA
2507 MENDOZA, KATRINA MARIE FETALINO
2508 MENDOZA, KRISETTE REYES
2509 MENDOZA, KRISTEL ANN LAURENTE
2510 MENDOZA, LIZELLE GARCIA
2511 MENDOZA, MARIA CONCEPCION DE JESUS
2512 MENDOZA, MARK JAYSON CIPRIANO
2513 MENDOZA, MICHAEL VAUGHN FLORENTINO
2514 MENDOZA, MICHELLE VALDEZ
2515 MENDOZA, MONIQUE RIZZA REJAS
2516 MENDOZA, NICOLE BADANA
2517 MENDOZA, NICOLE ANNE UMALI
2518 MENDOZA, RAY II CEMPRON
2519 MENDOZA, REINIÑO GUANLAO
2520 MENDOZA, TIMOTHY JETHRO LUMBA
2521 MENESES, MARK LINUS PADUA
2522 MENGUITA, KENNETH KEVIN MACUTAY
2523 MERCADER, ANA VICTORIA TRISTAN
2524 MERCADER, LOUIS MATTHEW MONROY
2525 MERCADO, JESSICA MARGAUX LEYESA
2526 MERCADO, VIVIEN JOVIH ASIDO
2527 MESA, FELISE JUNIEVE ASPILA
2528 MESA, RINA KATRINE MEDINA
2529 MESINA, LEONARDINI ARJONA
2530 METMUG, HANINA MACATAMAN
2531 MIAN, FARRAH FAYE ABARQUEZ
2532 MICABALO, JEZREEL ANN SABIO
2533 MICARANDAYO, TULIP JAN TACLOB
2534 MIGRASO, LOUISE LOPEZ
2535 MILLAN, KIM AMIEL MAYOR
2536 MILLOROSO, CYNERRITZ CRUZ
2537 MINA, EXYLEIN ANCHETA
2538 MINA, HERSHELENE MAÑALAC
2539 MINA, JOHN MAY TARNATE
2540 MINTALAR, NICK JEROME DEIPARINE
2541 MIRADOR, JOHN LAURENCE MERZA
2542 MIRAFLOR, BRYAN MATTHEW HEYROSA
2543 MIRAFUENTES, KIER AMORO
2544 MIRALLES, MA PEÑAFRANCIA LUALHATI SERDONCILLO
2545 MIRANDA, CARMELA FRANCHESCA LIM
2546 MIRANDA, MARIA BIANCA JOYCE DAVID
2547 MIRANDA, MARY JOSEPH TALOSIG
2548 MIRANDA, PATRICIA ABIGAIL BEDAÑA
2549 MIRANDA, PETER DANIEL
2550 MIRANDA, REYDOM GUZMAN
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 53 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2551 MIRANDILLA, LORETH LOPOS
2552 MIRAS, NEIL BRYAN PASCUA
2553 MISA, RUTH ESTONILO
2554 MISAGAL, ISABELLA TRINA MARIANO
2555 MISON, KARL ANDREW ELLOSO
2556 MISTERIO, JOANNA MARIE SUMAUANG
2557 MITRA, JAMES ANDREW JASMIN
2558 MOHAN, SUNIL SALVADOR
2559 MOJARES, EDUARDO ALBA
2560 MOJICA, JOHN LEXTER GUERRA
2561 MOLINA, ANIKA MARI DOMINIQUE MOLANIDA
2562 MOLINA, JAN MARTEEN DIAZ
2563 MOLINOS, DEANNE CHRISTIE ROBLES
2564 MONCADA, ROMEDEE REYES
2565 MONDOÑEDO, JUAN ARTURO BURGOS
2566 MONDRAGON, CHARITY PANIERGO
2567 MONILLA, GIANNA KRISEL MAGANA
2568 MONSERRAT, JOSHUA ILAGAN
2569 MONTALBAN, JANINE VICTORIA DAGCUTAN
2570 MONTALBAN, RAY JAN ERICK KINAADMAN
2571 MONTALES, PAUL STEPHEN INCIONG
2572 MONTAÑO, HANNAH CHRISSANNE REYES
2573 MONTE, SITTIE HAYNNAH BANSAO
2574 MONTEAGUDO, JINKY BULAN
2575 MONTEBLANCO, CARLO DE PERIO
2576 MONTEBON, KEZIAH MARIE UTZURRUM
2577 MONTECINO, DIANE GUTIB
2578 MONTEJO, MANUEL III AVILA
2579 MONTEMAYOR, JUNELL EUGENIO
2580 MONTES, DANIEL ORCULLO
2581 MONTESCLAROS, ALEXANDRA CAMILLE PAMI
2582 MONTEVERDE, ELIZABETH TOMASINE GARCIA
2583 MONTEVERDE, JANNIL DOLORMENTE
2584 MONTEVERDE, MICHAEL ROBERT QUILOP
2585 MONTIAGUE, ABIGAIL JOYCE CAPINDING
2586 MONTON, JOHN EMERSON MONREAL
2587 MONZON, CARL JOHNAVE MANIGBAS
2588 MONZON, ERICKA LYN ARENAS
2589 MORALDE, RACHEL BERESO
2590 MORALES, AEYANICA BIANCA DE GUZMAN
2591 MORALES, CHRISTINE BALDON
2592 MORALES, ERIKA YVONNE
2593 MORALES, PAULINE NIKA VARELA
2594 MORALLAS, ANTHONY IRINCO
2595 MORAN, CHEIA MAE BORABORA
2596 MORAN, MALEREINE JOI
2597 MORANTE, MANUEL ANGELO MUÑOZ
2598 MORENO, MITCHELLE SHEENA KRISTLE MAGTUTO
2599 MORENO, RON JOSEPH ROXAS
2600 MORETE, KRISTINE ANNE MALLARI
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 54 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2601 MORGADO, HANNAH TERESA FODRA
2602 MOROS, NIÑO XEDRIC MENDONES
2603 MORTEGA, MARGINELL LU NAYVE
2604 MORTEL, RAINER MARK MARIVELES
2605 MOSSNED HASSAN, FAY MOHAMED ABDALLA
2606 MOSTOLES, GERALD NACHOR
2607 MOSTRALES, ALYSSA CHRISTINE GOROSPE
2608 MUEGO, DIONAH SIENES
2609 MUGAS, JOEMAR AMARRA
2610 MUNCADA, ANNIE MARISSE BELLO
2611 MURILLO, CANDY YU
2612 MURILLO, MANDBELL DAMASCO
2613 MUYCO, KATRINA MARIE AMUNATEGUI
2614 MUÑEZ, ANNA MARNIE SALCEDO
2615 MUÑOZ, ANGELO MIGUEL LOPEZ
2616 MUÑOZ, MARTHA ISABELLE GARCIA
2617 NACIONGAYO, TRICIA MARIE MENDOZA
2618 NACITA, ESTHER ANN BURDEOS
2619 NADERA, MILLIZA JANE DE VERA
2620 NAGRAMPA, ARIANNE FILIO
2621 NAGUIAT, JOHANN ROMMEL TRINIDAD
2622 NAGUIT, MAUREEN ANNE ASUNCION
2623 NAIG, JUNE ROSE AREVALO
2624 NANGLEGAN, GERRY JR PAWID
2625 NAPARAN, FIEL JOEY VILLAFUERTE
2626 NAPILOT, GIAN CASTRO
2627 NARAVAL, KATRINA YSABEL REYES
2628 NARCISO, LUIS GABRIEL ANGELES
2629 NATANAUAN, LOVELY JOY LIONG
2630 NATE, ZARAH JANE RULL
2631 NATIVIDAD, KISHA PAULINE BAÑGIT
2632 NAVAREZ, JOHN EMMANUEL RAYALA
2633 NAVARRETE, MARIANNE GRACE PAMARAN
2634 NAVARRO, ALEXIS DIGNO
2635 NAVARRO, JUSTINE OPEÑA
2636 NAVARRO, RODOLFO JR TABAMO
2637 NAVARRO, ZENY CLAIRE LAGO
2638 NAVATA, GABRIEL NICCOLO PALAFOX
2639 NECESITO, ZEMIRAH NECESITO
2640 NEGRILLO, ERNESTO JR ORDINIZA
2641 NEMENZO, IVANA DAWN FERNANDEZ
2642 NEMENZO, MARIA THERESE JULIA ABELLANA
2643 NERAL, RUDOLF GENE KARLO VASQUEZ
2644 NERIC, JUAN ANTONIO RAMOS
2645 NEYRA, COLEEN JOYCE SABILE
2646 NG, ALYSSA WILLIS LURO
2647 NG, LARA MONICA SORIA
2648 NGAN, CARL SCHEIDRICH TUPAZ
2649 NICANOR, ADEODATUS VITO SILVA
2650 NICER, MARIONNE MAYE FARRO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 55 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2651 NICODEMUS, CHRIS LAWRENCE BALINGIT
2652 NICOLAS, JONELLA JEAN FRANCISCO
2653 NICOLAS, LEA LEE DELA CRUZ
2654 NICOLAS, MARIJUZCA YAP
2655 NICOLASORA, GIA MARIE PATANO
2656 NICOMEDEZ, NESLEE RAMIREZ
2657 NIDOY, JOSE III ELEGORES
2658 NIDUA, SARAH MICHELLE ABUAN
2659 NIERVES, MARIA LEYHL ANN VALDEZ
2660 NIERVO, EARLE JIMENEZ
2661 NITURA, AKIKO MICHELLE DELOS REYES
2662 NIÑO, GENEROSE JOHNA MENDEZ
2663 NOBLE, MONICA SHARMAINE FAJARDO
2664 NOBLES, NOEL JOHN FERRAREN
2665 NOLASCO, MA BERNADETTE CARANDANG
2666 NOTARTE, DARYL JAY GALUPO
2667 NOTARTE, JIM PAULINO DELFIN
2668 NOVAL, JUAN CARLOS FRONTERAS
2669 NOVO, JAMES VERNIEL REGIS
2670 NOYNAY, DAYANARA GO
2671 NUA, PRINCESS LIANNE DEE
2672 NUCUM, PATRICIA CAMILLE DIZON
2673 NUEVA, NOEMI ALEXANDRA GIRAY
2674 NUFUAR, PHILIP LUMOGDANG
2675 NUQUI, VERONICA ILLERA
2676 NUVAL, CLARENCE LAGUESMA
2677 NUÑEZ, JEFFREY PAOLO MACASINAG
2678 NUÑEZ, JOSEPH CHAMP MAITEM
2679 NUÑEZ, NICOLETTE FERRER
2680 NUÑEZ, SEAN DENNIS BONGCALES
2681 OBAR, JEAN KATHLEEN AYNN MARIANO
2682 OBIEGBU, PRINCESS ELIZABETH ONYINYECHUKWU MALUBAY
2683 OBINA, SHANE ALYSSA DOMINGUEZ
2684 OBLIGACION, ELLEN FAY RAMOS
2685 OBMERGA, GERDIE RAÑESES
2686 OBOGNE, KRISTOFFER PENETRANTE
2687 OCAMPO, JOAN AGUADO
2688 OCAMPO, ROSEMARIE CZARINA SANTIAGO
2689 OCLARIT, JAYMEE DINGAL
2690 OCSAN, PRINCE MARK FLORES
2691 OCTAVIANO, ERLANDO FREDRIK NICOLASORA
2692 ODESTE, DANIELLE CARMELA ODFINA
2693 OGOY, RACQUEL SENIN
2694 OHATA, AKEMI ESTUR
2695 OILLAS, JYN DESIRE NAVARRETE
2696 OJEDA, STEPHEN JOSHUA JR AMPON
2697 OLABE, ROCHERE AUBREY AURE
2698 OLAJE, BRIAN SOLITARIOS
2699 OLALIA, JAYSON SAMPAGA
2700 OLALIA, RUSSEL JAMES ADAN
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 56 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2701 OLASIMAN, WILEEN ZOE PAJO
2702 OLASO, FRANCIS BINLAYO
2703 OLBES, ADONIS PONTANAL
2704 OLIVA, IAN WILBURT MAGSOMBOL
2705 OLIVER, DOUCEL LIMPIADO
2706 OLIVERA, ANNA TRISHA AGAPIN
2707 OLIVEROS, DREW HARLAN MARCERA
2708 OLIVEROS, JIM ALVERT GAMBOA
2709 OLIVEROS, KRISTEL DIANNE GANADEN
2710 OLIVETE, CHRISTINE ANN PAZZIUAGAN
2711 OLLERAS, JOSHUA CARL AHAT
2712 OLLERO, FLORTERESA GUMANGAN
2713 OLLERO, MA PATRICIA GERTRUDE CAMILLE ROJAS
2714 OLMOGUEZ, KING EDGAR CAÑETE
2715 OMAR, NADJMAH COLMPANG
2716 OMBAO, PAULENE MAE MAGPILE
2717 OMBAO, RONA ANEA PAMA
2718 OMITER, MELVINE LU QUIÑON
2719 ONA, KEVIN AUSTIN LAROZA
2720 ONCE, RACHEL ILAGAN
2721 ONG, APRIL JOY KO
2722 ONG, ATHENA CHARISSE SUGAY
2723 ONG, ELAINE GANNABAN
2724 ONG, JAN ANGELI TIO
2725 ONG, JOHANNALYN LIM
2726 ONG, KATHERINE JOY MANDAP
2727 ONG, KYLE SABRINA DY CRUZ
2728 ONG, LEXLEY ILUSTRE
2729 ONG, PAOLO RAPHAEL REYES
2730 ONG, PAULA KRISTINA MARIE POLO
2731 ONG, RYXL CUA
2732 ONG, SAMUEL CHRISTIAN CU
2733 ONG, SHEENA ABIGAIL YU
2734 ONG, TOM NICOLAS CHUA
2735 ONG SIU, SARAH ABIGAIL CORNEJO
2736 ONG-PARAYNO, MARIA ANGELICA VALENZUELA
2737 ONIA, CHELSEA SHARAINE ANGELA MERCADO
2738 OPAY, FLOR JOEFERSON OGILVIE
2739 OPAY, GEORGE WALTHRODE LACHICA
2740 OPEÑA, GREGORY IAN NICERIO
2741 OPTINA, JERALD LICARTE
2742 OPULENCIA, ANGELITA GRACE REMOLONA
2743 OQUIAS, MARY JEAN ZETA
2744 ORBINA, MELIZZA GAIL SARIO
2745 ORDOÑA, MICHAEL GINO ABANTE
2746 ORPIA, KRIZIAOUMO PAPA
2747 ORPIANO, RACHELLE DEGAÑOS
2748 ORQUIZA, MERRY GEELANE LOO
2749 ORTALEZA, STEPHANIE JOY FRANCISCO
2750 ORTEGA, CARLO GABRIEL GUMBAN
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 57 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2751 ORTEGA, CHERRY VHIE FIGURA
2752 ORTEGA, RIZZA JOICE HERMOSO
2753 ORTIZ, DOMINIC DANIEL AQUINO
2754 ORTIZ, JOSHUA DARYL BOISER
2755 ORTIZ, LENARD GABRIEL TUASON
2756 ORTIZ, YSABEL REGINA HEBRON
2757 OSERRAOS-TENEDERO, BELDITH GAYLENE GABRINO
2758 OSI, RAIZA MAE MEJIA
2759 OSORIO, CYRIL JANE AZARCON
2760 OSTREA, ANNA LORAINE NAVARRO
2761 OSTREA, JAMES LLOYD MERILLO
2762 OZAETA, MARION ANGELO REYES
2763 OZTEMIZ, HAKAN ANTHONY LACTAO
2764 OÑA, IRIS STEPHANIE PANGILINAN
2765 PAALA, ABBE LOUISE MEDRANO
2766 PAAS, GIULIANI RENZ GUANSING
2767 PABILA, YURIKA STEPHANIE KUDEKEN
2768 PABLA, MANPREET KAUR
2769 PABLEO, EMMA ANGELI TABACON
2770 PABLEO, RHODA MAE BERNARDINO
2771 PABLO, CAHREN NICOLE DIMAANDAL
2772 PACANA, DESIREE JOY ANGCO
2773 PACATANG, CHRISTINE BULAC
2774 PACATANG, JENELLE TACULIN
2775 PACETE, KRISTINE JOY GUILLEM
2776 PACHECO, LAURIE ANN RAMOS
2777 PACIFICO, PRENCES MAE SIERRA
2778 PACURSA, KEESHIA MAE BALUD
2779 PADASAS, MONALIZA FRANCISCO
2780 PADAYAO, JAN VINCE II EBILLO
2781 PADILLA, FATIMA DYLAN LAZARO
2782 PADILLA, FRANZELLE PEREZ
2783 PADLAN, MARYLAINE PANIS
2784 PADOR, JUSTINE KAY TAÑEDO
2785 PADRIGON, DANIELLE LUIGI AUSEMESTRE
2786 PAED, MARIANNE AIRA FALSIS
2787 PAET, KRIZZIA MAY MAMARIL
2788 PAEZ, YNA FEMPIA ALOCILJA
2789 PAGADOR, ALDRYN JON TORRES
2790 PAGALANAN, JASON ALCANTARA
2791 PAGALILAUAN, SARAH JOY TAN
2792 PAGARIGAN, ALLISON KAYE LOMBRIDAS
2793 PAGAYAO, LAILAH MURADH YUSOP
2794 PAGCALIWAGAN, MONIKA GARCERO
2795 PAGDANGANAN, MARC RYAN MERCADO
2796 PAGLINAWAN, JAMAICA GICELLE MANANSALA
2797 PAGTIILAN, GARY TRINIDAD
2798 PAGUIO, JOSEPH ALEXANDER DELA CRUZ
2799 PAGUIRIGAN, MEL RUSSEL ADRAYAN
2800 PAGUIRIGAN, NOEL EDU
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 58 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2801 PAGUNTALAN, MARY JOY BEC SOLINAP
2802 PAGUYOD, MAYROSE TABILLA
2803 PAHILAN, RITZJERALD CHRISTER ABRENA
2804 PAJARIT, KIM PEARL MAI PETATE
2805 PAKILIT, KATRINA SAMSON
2806 PALABAY, ROWLEENE PABILONIA
2807 PALABRICA, JANEELE ANDRE-E
2808 PALABRICA, PRINCESS BIANCA DE LEON
2809 PALACA, DEO PAOLO AQUINO
2810 PALACIO, SHEILA LUPAS
2811 PALAD, MARIA KARINA LARNI YNCIERTO
2812 PALANGAN, NIKKI KARR MEI CORNEL
2813 PALAYLAY, ADRIAN ABRIGO
2814 PALEC, JEBBEE HAZE NIEGOS
2815 PALER, TRISHA VERA BERIDO
2816 PALIMA, JOHN FREDERICK NARVAEZ
2817 PALMA, PAUL EDREI ESCANILLA
2818 PALMARES, FLORDELIZA PALOMO
2819 PALOMO, AILEEN KATE ARIMBUYUTAN
2820 PALOMO, CLARA MONET SAGUN
2821 PALPALLATOC, JACE MAICA MOLINA
2822 PAMA, DANICA KIM MENDOZA
2823 PAMA, JENNIFER ANNE SOTI-AR
2824 PAMA, YVONNE EMPLEO
2825 PAMISAN, SHEILA MAY OMAGAP
2826 PANCHO, DANA ESPERANZA SADOY
2827 PANERIO, LOVELYN GRACE YUDE
2828 PANGAN, SHARIMAINE BANAYAD
2829 PANGANIBAN, JAMES AZUR
2830 PANGANIBAN, LUCIA MARIE VENTURINA
2831 PANGILINAN, KATHRYN CHESHIRE PEREZ
2832 PANGILINAN, PAUL MIKEL ENRIQUEZ
2833 PANIS, RIA MIKHAELLA CONCEPCION
2834 PANLAQUI, DANIELLE ANNE NATIVIDAD
2835 PANLIBOTON, MICHELLE COSA
2836 PANLILIO, ANGELA LOREN GARCIA
2837 PANOGAN, MICHAEL LESTER MACARAYO
2838 PANONG, GEEFLOR SEVILLA
2839 PANOPIO, VERONICA JIREI APODERADO
2840 PANTIG, MIGUEL SEBASTIAN PINEDA
2841 PAPELLERAS, KEN JERYLE MONTEJO
2842 PARADA, IRVIN PAUL GULOK
2843 PARADELA, MARK MATHEW ONDONA
2844 PARADO, MA PATRICIA PASCUAL
2845 PARAGAS, KAE KRYZZL CONCISO
2846 PARAGAS, LOUIELYN VEGA
2847 PARAN, MARC ANDREW FANGOT
2848 PARAS, LEAH KIM
2849 PARASO, PATRICIA KATHRYN PATTUGALAN
2850 PARAYAO, DYAN ZUBELLE ROQUERO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 59 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2851 PARAYNO, KRISTINE ALEJANDRO
2852 PARAYNO, RIA ANGELICA GALAPON
2853 PARCERO, DAFFODIL DE JESUS
2854 PARCON, IVEE LEANNE MARIE STA MARIA
2855 PARCON, MELBERT ALAIR
2856 PARCON, MYRA GRACE CABIDO
2857 PARCON, WILKUS RAPHAEL DOMINGO
2858 PAREDES, KIM
2859 PAREDES, MA BERNADETTE BEATRIZE LAING
2860 PARILLA, ANGELICA TALENTO
2861 PASARDOZA, JEAN KERSTIN SECUNDO
2862 PASAWA, MONIKKA
2863 PASCASIO, MA KARA ISABELLE ORONOS
2864 PASCUA, ELAINE GAY TIGLEY
2865 PASCUA, HIDELIZ MARIE GALIZA
2866 PASCUA, MAE ANN LAPPAO
2867 PASCUAL, BOB DYLAN SANTOS
2868 PASCUAL, CHARLENE KATE
2869 PASCUAL, ELOISA ROSE YAP
2870 PASCUAL, JANE MARICE SUGANOB
2871 PASCUAL, KATHLEEN JADE BRUNO
2872 PASCUAL, MARIA BETTINA TERESA GRECIA
2873 PASIGON, AMOR MAE MENDOZA
2874 PASION, JESTER GUBA
2875 PASTORAL, ANNA KRISTINA DECENA
2876 PASTORES, ANGELISSA GUZMAN
2877 PATALINGHUG, ELLAINE BORRINAGA
2878 PATIGA, MEZAEL SOBEL ANTHONY ORAIS
2879 PATRIARCA, LOUVETTE PANAGDATO
2880 PATUBO, COLLEEN JANE FERNANDEZ
2881 PAU, DANIELLE DENISE DE GUZMAN
2882 PAUIG, LOVEY ANN TALLOD
2883 PAULINO, ALFONSO LUIS VILLAREAL
2884 PAULINO, JOSE CONRADO TAN
2885 PAULINO, PAULO JAMES CARLOS
2886 PAULINO, REINAN REIL PADERO
2887 PAULO, POLLI KATHLENE TAMONDONG
2888 PAYALES, GENI ROSE PACALDO
2889 PAYAWAL, OLIVIA DOMINIQUE ALCANTARA
2890 PAZ, RUTH ESTHER VIRAY
2891 PAÑER, LURENCE ANNE JAMORA
2892 PE, EVANN CLIFFE SAGUN
2893 PE, PETH JAN PANAGUITON
2894 PECACHE, NEIL ERIC LUCIANO
2895 PEDDY, KISSHA ANN
2896 PEDREGOSA, BONIFACIO II CHIA
2897 PEDRIGAL, JEANELLE ANN GARCIA
2898 PEDRO, BENNIE JAYNE MAN-A
2899 PEDROSA, NIKKA FLOR PASCUAL
2900 PEJANA, ALYSSA LOUISE BASISTO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 60 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2901 PELAYO, MARIZAR RODRIGUEZ
2902 PELIAS, FEBIE ANNE CHIN
2903 PENADO, ANGELU KIM ALIERMO
2904 PENDUMA, ISHAQ LINGAS
2905 PENETRANTE, GUILCYN FAYE SAMAR
2906 PEPITO, EULA ELAINE BEDANIA
2907 PERALTA, BILL WILFRED VARDE
2908 PERALTA, FEDERICO IV ADRIANO
2909 PERALTA, JEREMIAH VINOYA
2910 PERALTA, MARY RACQUEL PRINCESS DUTERTE
2911 PERALTA, PEARL MARIAN AGNOTE
2912 PERALTA, RALPH JUSTIN NARCISO
2913 PEREY, KZARINA JONNA OCAMPO
2914 PEREZ, ALYNNA MARIZ SAMALA
2915 PEREZ, BERNADETH ANN MALIPOL
2916 PEREZ, BON ANDREW PABLO SINGZON
2917 PEREZ, CLARENCE NICOLE TAN
2918 PEREZ, FROI JOVANNI PASCUA
2919 PEREZ, JOAN FRANCINE UY
2920 PEREZ, KARIZZA JOYCE LEDINA
2921 PEREZ, LARA MICHELLE CAYABYAB
2922 PEREZ, MARIA MAIDA BERNARTE
2923 PEREZ, MONICA MEDRANO
2924 PEREZ, RAY II ZANORIA
2925 PEREZ, TEOBIE MEDINA
2926 PERINO, ARMAND JOSEPH EAMIGUEL
2927 PERITO, JENESSA MAE CASIÑO
2928 PESCASIOSA, BIEN CARL ESCUADRA
2929 PESTIJO, ELLEN AJES
2930 PETISME, MARIE CHRISTIANE NICOLE FELICIANO
2931 PEÑA, JED BORNILLA
2932 PEÑA, JUAN MIGUEL EVANGELISTA
2933 PEÑA, KRISTIN MASARATE
2934 PEÑA, TRICIA LORAINE PEÑAFLOR
2935 PEÑAFUERTE, NOEL SANTOS
2936 PEÑAN, JANEY SHUYAN ASTILLERO
2937 PEÑARANDA, SHEILAH ZARAH ESPIRITU
2938 PIDOR, MARICA MONTELIBANO
2939 PILE, REYSA GABRIELLE INONCILLO
2940 PIMAR, AL JIMAR PATARASA
2941 PIMENTEL, AQUILINO CRESENCIO V FERNANDEZ
2942 PINALGAN, MAXIMA VERA LACHAONA
2943 PINEDA, CHARMAINE MIRIAM BAÑEZ
2944 PINEDA, CRISSA MARIE DALISAY
2945 PINEDA, CYRELLE BANZON
2946 PINEDA, DARYL JANE REYES
2947 PINEDA, RAYMOND EMMANUEL ALBA
2948 PINGOL, RALPH ANDREW JIMENEZ
2949 PINILI, JOHN MICHAEL TUBIERA
2950 PINLAC, PIERENNE VIRGIL SUAREZ
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 61 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
2951 PINTUCAN, LEONARD ELY ALCANTARA
2952 PIO DE RODA, JAIME LUIS PEÑA
2953 PIPIT, NELSON ELIAZAR SORIANO
2954 PISCASIO, MARK RAPHAEL DEL RIO
2955 PITOGO, COLEEN JOY CHUA
2956 PIÑERA, MANUEL ANTHONY LAMER
2957 PLATA, RENALYN ARPIA
2958 PLAZA, FAYE MARIE QUIM
2959 PLAZA, JAY ANN LONZAGA
2960 PLUMO, CLAUDETTE GLORIA TAPAY
2961 PO, GABRIEL VINCENT BLANCO
2962 PO, KIMBERLY LUMINTAC
2963 PO, KRISTINE ANTONETTE DY
2964 PO, LAREINA MAE AGUILAR
2965 POBLETE, JESSAMINE BAUTISTA
2966 POBLETE, JOSEPT MARI SALES
2967 POGOY, JASMIN IRIS CUIZON
2968 POLICARPIO, JENY ROSE SOGO-AN
2969 POLIDO, HELEN JANE LEAÑO
2970 POLIRAN, KWEENA LOU ABAY-ABAY
2971 POLLENTES, STEPHANIE MARIE CASAS
2972 PONCE, KATIA CHARMAINE BELAMIDE
2973 PONDOC, IRIS MIA PERONA
2974 POPEN, JONELTH DEC ARRIBAS
2975 PORAL, MECHELLE JOY LEGISLADOR
2976 PORLUCAS, EDEN PEARL JORDAN
2977 PORTES, ANNA MIKHAELA NAVARRO
2978 PORTILLO, ERNESTO PATRICK KEVIN VI ASTOVEZA
2979 PRE, RECCELL ENCARRE ALIBIN
2980 PRESINEDE, JUSTINE GLOVA
2981 PRIETO, JAY LOUISE GUPIT
2982 PROCIANOS, GIAN ANDREA TAN
2983 PRUDENCIO, BEVERLY RINGOR
2984 PRUDENCIO, THERESA LEONA BELANGEL
2985 PUA, SANDY JR AVALON
2986 PUCAN, SIDNEY FALQUEZA
2987 PUDPUD, JUSTINE CASEY MIRALLES
2988 PUENTEVELLA, KRYSTAL NILLOS
2989 PUERTOLLANO, JOANNA BRENN SARIEGO
2990 PULANCO, JUAN PAULO PALAD
2991 PUNONGBAYAN, ABIGAIL PERALTA
2992 PUNSALAN, CARISSA LIZETTE BERANIA
2993 PUNSALAN, JOAN MARIZ TAYAG
2994 PUNZALAN, REY PAOLO DURANO
2995 PURIGAY, PEEJAY TOMO
2996 PUSPOS, EANA NOELLE ALGO
2997 PUYAOAN, RIO JOANA MANALO
2998 PUYAOAN, ROSS ANNE JIRA MANALO
2999 PUÑO, HARA FLORENCE CABUGAO
3000 QUARTE, WILFREDO JR LABASAN
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 62 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3001 QUE, ERICA PAIGE TANTUCO
3002 QUE, JESSICA SY
3003 QUE, RAISSA MAXINE TANTUCO
3004 QUEBRAL, ELGIN PAUL BALAIS
3005 QUEMA, PATRISHA FORTUNO
3006 QUERRI, CHARMAINE MALANAY
3007 QUERUBIN, SPENCER ONG-SIONG
3008 QUIAMBAO, ARDEN CHRISTOPHER JR DIFUNTORUM
3009 QUIAMBAO, DIANE CAMILLE TAYAG
3010 QUIAMBAO, MIGUEL ANTONIO PUZON
3011 QUIBAN, MARIA HAZEL DELA CRUZ
3012 QUIDLAT, ADRIEN JESUS NIERE
3013 QUILAB, ADRIAN LLOYD ESPERANZA
3014 QUILAO, ORLEEN RAYMUND CABALLERO
3015 QUIMBA, MOISES SILFAVAN
3016 QUINIO, DANICA MAE ALSAYBAR
3017 QUINTIN, MA PATRICIA MAE JIMENA
3018 QUINTO, NOEL ISAIAH GONZALES
3019 QUINTO-ORTIZ, ANNA KARESSA LANGIT
3020 QUIRONA, FRANNIE LYN MONTEMAYOR
3021 QUITASOL, ANGELICA GADONG
3022 QUITORIANO, KRIZA DOÑOS
3023 QUIWA, KATHRYN GAYLE SANCHEZ
3024 QUIZZAGAN, MARJORIE BACCAY
3025 QUIÑONES, CLAIRE PRINCESS YPIL
3026 QUIÑONES, HANNA DIANE ECHEM
3027 QUIÑONES, KEZIA CLEM PANES
3028 RABAJA, JOHN BASIL TAMBA
3029 RABARA, BEN PAOLO CECILIA
3030 RABUT, DIANA JAYE CAASI
3031 RACELA, ALYSSA BRENDA SUSMERANO
3032 RACHO, KATHRYNN FAITH CABERTE
3033 RACHO, KIM SZYDNEY LONTOC
3034 RADOC, CLARICE ELAINE FALCON
3035 RAGANDAN, RAISA ADEL
3036 RAGASA, JOEMARIE GROSPE
3037 RAGASA, MARK RON CRISAM PEÑA
3038 RAGAT, MARIESOL BOLINAS
3039 RAGUINDIN, ERICA JOY DATANGEL
3040 RAGUINDIN, JOYCE MENALOU PERIA
3041 RAMCHANDANI, ARADHANA NANDWANI
3042 RAMIREZ, ANGELIQUE BAGUIO
3043 RAMIREZ, NIKITA GERARDINE YANG
3044 RAMONES, REYNARD ROQUE PADUA
3045 RAMOS, ALFRED LUIGI PALARA
3046 RAMOS, CELBER VIC BALAGSO
3047 RAMOS, CHARLES KEVIN GAPOL
3048 RAMOS, CHRISTOPHER KING GAPOL
3049 RAMOS, DIEGO LOUISE DAVID
3050 RAMOS, GERALDINE RAE ANN DEL RIO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 63 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3051 RAMOS, HARIETTE THERESE SAN JUAN
3052 RAMOS, JEZANIAH ISANAN
3053 RAMOS, KIMBERLY ANNE MENIS
3054 RAMOS, KITHLEEN RHEA GRACE DAYOT
3055 RAMOS, LORRAINE MAGNO
3056 RAMOS, NERK ANTHONY GAMBOA
3057 RAMOS, OLIVIA MAE AQUINO
3058 RAMOS, PAUL CHRISTOPHER GENOGUIN
3059 RAMOS, RALPH HAROLD CALUPITAN
3060 RAMOS, WALIDAH USODAN
3061 RATABAN, SITTIE NASHIBA GUINAR
3062 RAVANILLA, MICHAEL ANGELO CASIBER
3063 RAYMUNDO, JOHN CARLO BUSTAMANTE
3064 RAYOS, KATHLEEN FAYE MENCIAS
3065 RAZO, DAN ARJEANOLD BACLAYON
3066 RAZON, MARIA ANNA TERESA REYES
3067 RAZON, ROWEL CALVIN CASTRO
3068 RAÑOLA, GUIA CARMELA GALIDO
3069 REAL, GLADYS JAN VERANO
3070 REBOLLO, ZURIEL SAM NAQUINES
3071 REBULLIDA, MARIA BETINA TAN
3072 RECAMADAS, BEN BASHIR LAURON
3073 RECAMADAS, MARY FAPS SANTOS
3074 RECAMARA, NOELITO AGUILAR
3075 RECIO, ARIANNA DOMINIQUE JUSTO
3076 RECIO, ECLESIASTES AQUINO
3077 RECIO, JACKIELYN DE CASTRO
3078 RECIÑA, KRIS REY MIÑOZA
3079 RECODO, APRIL ROSE SANTUYO
3080 RECOLETO, KEREN JOY ANG
3081 REDILLAS, CAMILLE JOAN MARTIN
3082 REFORMA, RYAN ROSS APOLONIO
3083 REGALADO, ANA LOURDES SURESCA
3084 REGALADO, CARLO FERNANDO
3085 REGALADO, MARION MICHELLE ALBISO
3086 REGALADO, TRINA ELISSE TIBAYAN
3087 REGUYAL, HANA ANDREA FRANCISCO
3088 REINBOLD, SUNSHINE MARIE TIZON
3089 REJANO, JEREMIAH CUNAN
3090 REJANO, TEODORITO JR ROSALES
3091 RELADOR, RUTH JOY LUMBAO
3092 RELIQUIAS, LOBLYN PONDALES
3093 RELLORA, LOUIS ALFRED RECIO
3094 REMANDABAN, RONALD JOSEPH NAVARRO
3095 REMON, FAYE MERCED FAJARDO
3096 REMOTO, MARYAM AMPARO CONCEPCION RICAFRENTE
3097 REMPILLO, ANGELA MARIA BALISNOMO
3098 REMUDARO, PAULO ALVAREZ
3099 RENDON, ANNA RONA LADERA
3100 RENTOY, REO GROMEO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 64 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3101 RENTUZA, CHAR LYNNE OUANO
3102 REOTRO, SHEBA RAE PANES
3103 REPIL, BRYAN LAGOS
3104 RESILVA, EPHRAIM JOHN PIRANTE
3105 RESMA, FRANCIS MANUEL LIM
3106 RESURRECCION, DAN JACOB BALAJADIA
3107 REVADULLA, QUEENNIE DOREEN DE PAZ
3108 REYES, BOOTS MONTALBAN
3109 REYES, BRYAN NICOLE MATUTINO
3110 REYES, CER NATHANIEL LIMUACO
3111 REYES, HANNAH BETTINA VILLARAN
3112 REYES, JANINE EVE MICHELLE LAYESE
3113 REYES, JANNIE LYNN DACAYO
3114 REYES, JOANNALYN LAZO
3115 REYES, KENDRICK DON RAMOS
3116 REYES, KLEVIN ROGER LUZ
3117 REYES, KRISTOFER DUMADA-OG
3118 REYES, LANCE EDRIC BIRAOGO
3119 REYES, MA BITUIN SIAZON
3120 REYES, MARIA ANGELA GERONA
3121 REYES, MARY LOUISE NAVARRO
3122 REYES, MELISSA JANE MENDOZA
3123 REYES, MILANA MAGBANUA
3124 REYES, NATHANIEL TIBAYAN
3125 REYES, REY ANTHONY PAULO
3126 REYES, RUMELLE BADUYA
3127 REYES, SETH RAYMUND ALVAREZ
3128 REYES, SHARMAINE MICHELLE MASLOG
3129 REYNALDO, EVELYN DAYAP
3130 REYNES, BRYL CONSOLACION CRISTOBAL
3131 REYNO, MICHAEL AUGUSTINE FARRALES
3132 REYUSO, JASON NILO
3133 RIBEIRO, SOFIA ISABEL MENDOZA
3134 RICAFORT, ALLAN PAUL MONTERO
3135 RICALDE, AIRA KRIZIA CERACAS
3136 RICALDE, MARCIA ANGELICA LANDICHO
3137 RIMORIN, JOHN CARLOS FERNANDEZ
3138 RIOFLORIDO, RAYMOND EIZEL AQUINO
3139 RIVERA, AARON NICOLE DEL ROSARIO
3140 RIVERA, ALEXANDER WANCHAKAN
3141 RIVERA, DOROTHY FRAN BOGNOT
3142 RIVERA, EUNICE CASAS
3143 RIVERA, EZEKIEL MORENA SACDALAN
3144 RIVERA, GRACIELLE FRANCE IGNACIO
3145 RIVERA, HEARTZELL LAPUZ
3146 RIVERA, JAMELA MELVA BULAN
3147 RIVERA, KARESSA MARIE TULAUAN
3148 RIVERA, KRISTINE LEI COBRADOR
3149 RIVERA, NINA FRANCESCA LINDO
3150 RIVERA, PAOLO GONZAGA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 65 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3151 RIVERA, RICHELLE DELA CRUZ
3152 RIVERA, ROGELIO JUNIOR BASALLOTE
3153 RIVERA, RYAN JAMES FLORENTIN
3154 RIVERA, SARAH JANE RONQUILLO
3155 RIVERA, SHALOM KEERA VANGUARDIA
3156 ROA, JOZAR LEO MUTIA
3157 ROA, NORMAN JAMES YECYEC
3158 ROBENIOL, GABRIEL ALFONSO DIAZ
3159 ROBENIOL, HESTER MARIE SIMPIA
3160 ROBLES, DANICA JANE STA JUANA
3161 ROBLES, DAVID BENEDICT CATEDRAL
3162 ROBLES, KAREN CAMILLE SOSA
3163 ROBLES, NHOR ALBERT CALDERON
3164 RODAS, AMIEL LASALA
3165 RODAVIA, MARY MARJORIE FERRER
3166 RODRIGUEZ, BENJAMIN FRANCIS JR PABLO
3167 RODRIGUEZ, FLORIEBELLE FAITH CARCALLAS
3168 RODRIGUEZ, RICHMAN ABIAD
3169 RODRIGUEZ, RON CHRISTIAN NEIL TAN
3170 ROJAS, KESSHIA GRACE BAYLON
3171 ROJAS, RAPHAEL SOMOLLO
3172 ROJO, HANS MICHAEL HARDER
3173 ROLDAN, MICHAEL BOTE
3174 ROLDAN, NOEL ANGELO NAREDO
3175 ROMASANTA, MARIE ABCEDY PEREZ
3176 ROMATHO, RAINIDA CATHERINE BACULI
3177 ROMERO, ELMER MILITANTE
3178 ROMERO, ERNHEZ JOHN LUNOD
3179 ROMERO, JAN CHRISTIAN CONCEPCION
3180 ROMERO, JOHN REDEN CORTEZ
3181 ROMERO, KEAN PRUDENCE BARINO
3182 ROMERO, NICOLE MARIEL VILLAFUERTE
3183 RONDEZ, ROY JR CABRERA
3184 RONDINA, JUSTINE MAE JAYME
3185 RONDINA, KAREN ALMIA
3186 RONQUILLO, JOHN NICO BERNAL
3187 ROQUE, KRISTER KEN CUARESMA
3188 ROQUE, MURIEL ALISSANDRA ROXAS
3189 ROQUE, RONALD REGIN MANGAHAS
3190 ROSAL, SHAUNE ALEXI VILLANUEVA
3191 ROSALDA, ERLYNN PATRICIA MALAPAYA
3192 ROSALES, JED HIRAM TABALBA
3193 ROSALES, LYNETH VELASCO
3194 ROSALES, MARY CAMILLE ESTRELLA
3195 ROSALES, RAFAEL ROI BERNADAS
3196 ROSALES, RAYMAC GOMEZ
3197 ROSARIO, JAUSMIN RAIZEL POSADAS
3198 ROSARIO, KORINA PINILI
3199 ROSARIO, MARGARITA RAE NOVALES
3200 ROSARIO, MARY ELLENOHR DELOS REYES
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 66 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3201 ROSTRATA, MYRR KEA CAMAT
3202 ROXAS, ALEJANDRO MIGUEL CAMARA
3203 ROXAS, AR JOHN PAUL MORALES
3204 ROXAS, JAN KEVIN EVANGELISTA
3205 ROXAS, JOSEMARIE EMMANUEL VILLANUEVA
3206 ROXAS, MARK ANTHONY PUNO
3207 ROÑO, MIGUEL TAYAG
3208 RUBIA, KIM ADRIANE CEÑIDOZA
3209 RUBIO, ERLIND JOYCE CALDERON
3210 RUBRICA, SYDNEY SALIENTES
3211 RUELA, LEIZL FAITH SANIJON
3212 RUFO, THEA MAE NUÑAL
3213 RUIZ, DAPHNE ELIZABETH DAMACION
3214 RUIZ, ROCHELLE ANN RETUTA
3215 RULLA, CARISSA CAMILLE REYES
3216 RUNAS, MA CARMELA SALUDO
3217 RUNIO, KIA KARLA ALTARES
3218 RUSTIA, KRISTJOHN VALENCIA
3219 RUSTIA, RAOUL DIONAS DELOS ANGELES
3220 RUYERAS, MARIE BLANCHE JADENA
3221 SABANDO, SEAN RAY PAZCOGUIN
3222 SABANG, STEFANIE DIAZ
3223 SABATER, ENRICO PINPIN
3224 SABEDRA, EDZEL DELA PERET
3225 SABIDO, GLORIA STEPHANIE GLORIA
3226 SABINO, ANNA NENITA CABAZAL
3227 SABINO, DESIREE GULA
3228 SABIT-SULTAN, MARNA REAL
3229 SABOG, GLADYS AQUINTEY
3230 SABULAO, FLORENCE DOMINIQUE CELEDONIO
3231 SADIA, AYRA CALLOS
3232 SADIANG-ABAY, DARYL TORRERES
3233 SADIE, KENNETH GUEVARRA
3234 SAGA, EDEN LEAH PAGAPONG
3235 SAGUN, CARMICEL MORALES
3236 SAHIBUDDIN, JAIVER LEE
3237 SAIPEN, ANGYAP LYN OLOAN
3238 SAJONIA, JHANN REY ALLONES
3239 SAKILI, MAIMONA PERALTA
3240 SALA, ARJONEL ANG
3241 SALACUP, ESTHER EUNICE UMBALIN
3242 SALADAGA, SHERLEY VER MONTERON
3243 SALANG, ERWIN LUMANGTAD
3244 SALANGSANG, KRISKA NICDAO
3245 SALANGSANG, SHAYNE ANGELES
3246 SALARDA, RAY PATRICK CORVERA
3247 SALAS, GIANCARLO
3248 SALAS, JOSEPH ANTHONY COSIDO
3249 SALAS, SHERINA RODRIGUEZ
3250 SALAYOG, BON CARLO RUFO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 67 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3251 SALAZAR, BERYL BERNADINE BENEDICTO
3252 SALAZAR, CLARISSA FE VICENTE
3253 SALAZAR, RALPH LAWRENCE REYES
3254 SALAZAR, ROXANNE LOUISE COLINARES
3255 SALCEDO, JENEVA GARCIA
3256 SALCEDO-GALLEMIT, LESLIE ANNE ANILDES
3257 SALDAJENO, MARIA ANGELA ROBLES
3258 SALIC, MOHAMAD-HAMDY DECA
3259 SALIG, IVY BABANTO
3260 SALIGUMBA, LOMBARD AGUSTIN
3261 SALIH, SETH ANDREW JIKIRI
3262 SALIK, DATU NUR-JHUN ALI
3263 SALINAS, MARY GRACE CALAMBUHAY
3264 SALINDO, ELYSSE SUMALPONG
3265 SALISE, AUDEEN JOLA GAZMIN
3266 SALIVIO, DANIEL JOHN
3267 SALLAO, MA ELIZA GAIL DAGUNO
3268 SALMASAN, JEANNIE MARIE DITCHON
3269 SALMASAN, SANDY FAYE DITCHON
3270 SALUGSUGAN, MEBELLE TIFFANY ARANA
3271 SALVA, ROMINA ZANDRA TEH
3272 SALVADOR, ALFRED JERALD IGNACIO
3273 SALVADOR, KRISTOFER SADORRA
3274 SALVADOR, MARIGI JOLLIET TALOZA
3275 SALVADOR, ROMARIE JOY DIOLA
3276 SALVATIERRA, CLINTON REB ABUEME
3277 SALVATIERRA, JERSIE ROSET DOCTOR
3278 SALVOZA, NOEL CALUMNO
3279 SAMANIEGO, PERCY MAE YANSON
3280 SAMAR, HELEN HIZON
3281 SAMAR, ZYRAH LOU ROMAN
3282 SAMONTE, ANA CARMELA ABESAMIS
3283 SAMPAL, ASHLEYA SHARIEFA BACARAMAN
3284 SAMPANG, LORAINE ISABELLE MAGUIGAD
3285 SAMSON, MARIA MONICA REAL
3286 SAN DIEGO, ANICA PAULINA CAMILLE CRUZ
3287 SAN JUAN, MARK SANTIAGO
3288 SAN LUIS, REGINA SALAZAR
3289 SAN PEDRO, JEROME GERALD LOZO
3290 SANARES, DIMPLE AARON GRANALI
3291 SANAREZ, JAN KARLA ESCANDOR
3292 SANCHEZ, ALEX JR CORTEL
3293 SANCHEZ, JAN AUDREY MAGNO
3294 SANCHEZ, JANE CRISTEL DESNACIDO
3295 SANCHEZ, JAYNIELYNN LAM
3296 SANCHEZ, JOHN CHRISTOPHER CARASCO
3297 SANCHEZ, JUSTINE NICOLE GAVINO
3298 SANCHEZ, LELIEL DEL PRADO
3299 SANCHEZ, MA MARGARET BENOSA
3300 SANCHEZ, RACHELLE JEAN ONDONA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 68 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3301 SANDINO, LEANA MORA
3302 SANGEL, ALYXANDRA KIM APOSAGA
3303 SANIDAD, FLOYD ALISON DE VERA
3304 SANJORJO, GRACE ANN BARTE
3305 SANQUI, CESAR GERRIKO DALIVA
3306 SANQUI, REN LEXUS DELA CRUZ
3307 SANSARONA, ABDUL WAAJID LAMPING
3308 SANTAMARIA, BEATRICE DEL CASTILLO
3309 SANTARINA, JULIANNE ROSE LAO
3310 SANTIAGO, JOHN CHRISTIAN DELA RAMA
3311 SANTIAGO, RAYMOND DELA CRUZ
3312 SANTIAGO, ZARAH NICOLE IÑOSA
3313 SANTIANO, REGINE ANN SORIA
3314 SANTOS, ADRIAN LUCAS
3315 SANTOS, ADRIAN CARL CHUA
3316 SANTOS, AL MARION WONG
3317 SANTOS, ALLAN JOSEPH ONG
3318 SANTOS, ANA KARMINA ROSARIO
3319 SANTOS, ARMAINE BEL VILLAMOR
3320 SANTOS, CARL JOHNRY JALATA
3321 SANTOS, CHRISTINE DOBLES
3322 SANTOS, ERICKSON SAGUM
3323 SANTOS, FLORENCIO IV DE LEON
3324 SANTOS, HANNA LOURDES KLAREEZA PANGANIBAN
3325 SANTOS, JAN ARMELYNN SANTOS
3326 SANTOS, JERICO RIMANDO
3327 SANTOS, JOSE RIGEL PLAZA
3328 SANTOS, KAREN JANE AGPOON
3329 SANTOS, LAURENT SANTOS
3330 SANTOS, MARIAN JOY SONGCO
3331 SANTOS, MIGUEL SEBASTIAN CUYUGAN
3332 SANTOS, PATRICIA CLAIRE CERVANTES
3333 SANTOS, ROBERT JED DIOSO
3334 SANTOS, TEEJAY ANTHONY BALOBALO
3335 SANTOS, XANINA XANDRA AQUINO
3336 SANTOSIDAD, PATRICIA CAMILLE PACHECO
3337 SAPIERA, STEPHEN RB CABACTULAN
3338 SAQUIAN, MARIA ROBI ANNE DUMLAO
3339 SAQUILAYAN, EMILIO JUAN DELOS SANTOS
3340 SARATAO, CESNA MENDOZA
3341 SARCON, RIKKA FATIMA GABALES
3342 SARENAS, DONNA MAY ARNALDO
3343 SARHAN, EMAN LUITE
3344 SARIGUMBA, MONIQUE BAGALOYOS
3345 SARMIENTO, ANNA DEBORAH LOPEZ
3346 SARMIENTO, AURORA ANITA ZABALLERO
3347 SARMIENTO, JOHANNA VAYLEN MANALO
3348 SARMIENTO, MARIA ISABEL SEBASTIAN
3349 SAROMINES, PEE JAY BAJO
3350 SARPAMONES, EDENBERT GOGO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 69 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3351 SARREAL, DOLRICH FLORES
3352 SARREAL, LARISSA CHRISTINE DEL ROSARIO
3353 SARTE, BEATRICE ALYSSA MARIE CACATIAN
3354 SATURNO, ROCHELLE ANNE BALLESTEROS
3355 SAYSON, CHRISTINE LYKA RAYMUNDO
3356 SE, JULIA ANNE TIAMSIM
3357 SEBASTIAN, MIKAILA PRIMACIO
3358 SEDANO, DIANA GAJO
3359 SEDANO, DOMINIQUE SANCHEZ
3360 SEE, LAUREN BEATRICE GO
3361 SEE, MELISSA RINNE VIRLY
3362 SELGA, EPHRAIM ARELLANO
3363 SEMBRANO, NICOLE MARIE DE LEON
3364 SEMOLAVA, JOSH MARC SERDEÑA
3365 SENADOR, DANIELLE MARLO REYES
3366 SENCIO, SHEENDY MARIS TAMPAL
3367 SENO, PHOEBE ANGELIQUE UNDAG
3368 SERAPIO, FE ALIANA ADEVA
3369 SERMENSE, YVONE NOELLE ABALON
3370 SERRANO, ALIANA JASMIN PALMA
3371 SERRANO, EDUARDO III RAMOS
3372 SERRANO, RAZELLA DANIKA PALO
3373 SERVANDE, JOSHUA HUANG
3374 SERVIDAD, LEEZA DE LA CRUZ
3375 SETO, JOSE MARI CADUNGON
3376 SEVERO, EFFIE MARIE BANTON
3377 SEVILLA, PRINCE ANTHONY VILLAMIN
3378 SHIMOJIMA, KATARINA VEGA
3379 SI, ANGELYN MORI
3380 SI, ROSELYN LIM
3381 SIA, DAVID PATRICK PUNO
3382 SIA, KEVIN QUINN TIO
3383 SIACOR, ATHEUS ZACHARRY CASTAÑEDA
3384 SIAN, ALLEN CHRISTOPHER MONTEMAYOR
3385 SIANGHIO, NATHANIA MAXENE PANLILIO
3386 SIANO, KIMELODY MITRA
3387 SIANO, RAYMARK PEREZ
3388 SIAO, WINNIE MAUREEN HORNIJAS
3389 SIBAYAN, ANGELIE DELA VEGA
3390 SIBAYAN, DANYKA DANIELLE FAMINIALAGAO
3391 SIBULO, JOSE PAOLO DAKAY
3392 SIEGA, MARLON LANDETA
3393 SIERRA, WENDY MAE DACUMOS
3394 SIERRAS, MAY ANGELIE CASTRODES
3395 SIGUA, PEARL JOY ANGELIE DECENA
3396 SIGUE, MARGIE ANGELICA MARAMOT
3397 SIKI, CRISA BALUSDAN
3398 SILOR, ALYSSA FELSOPHIE SAAVEDRA
3399 SILVESTRE, JULIENNE QUERUBIN
3400 SILVESTRE-RAMOS, CHARMAINE VITA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 70 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3401 SILVIO, JOYCE CONCHA
3402 SIMBAJON, GRETCHEN LERIOS
3403 SIMON, THOMAS JASON SENDRIJAS
3404 SIMPLICIANO, RAPHAEL ESGUERRA
3405 SIMUNDAC, RUBY DIOKO
3406 SINAGUB, LIANNE CAMILLE FERNANDO
3407 SINGIDAS, KATHLEEN KAYE SUNGCAD
3408 SINGSON, KRIZZA DACANAY
3409 SINOGBA, LEMUEL CAMACHO
3410 SINUGBUHAN, REUBEN JOSEPH PAJARON
3411 SION, NENA ROSE SANTELICES
3412 SISON, ARWIN SOLIS
3413 SISON, CAMILLE VICTORIA GUZMAN
3414 SISON, CHRISTIAN BASCO
3415 SISON, JOHN MARK DE LARA
3416 SISON, JUAN MIGUEL SIY
3417 SISON, LEIDI JAYN PALAD
3418 SITJAR, GRACE SALVA
3419 SIY, HANTZ FILBERT CHIANPIAN
3420 SO, SHEREE LIN FERNANDEZ
3421 SOLAIMAN, KHADIJAH CALI
3422 SOLANGOY, DARYLLE JAY VERGARA
3423 SOLANO, BAI SITTIE RACHEL LAUBAN
3424 SOLANO, KYLE VINCI PACLIBAR
3425 SOLANO, RUFFA REYES
3426 SOLAS, PRINCESS JAMELA BERNARDO
3427 SOLAYAO, DAN PAOLO DIÑA
3428 SOLIMA, BITO JR ADONGAY
3429 SOLIMAN, MARY SHERWAYNE PANGILINAN
3430 SOLIMAN, VICTOR PAOLO DEL ROSARIO
3431 SOLLANO, JOSE LUIS MATTHIAS III ZAIDE
3432 SOLON, MARY BEATRICE RICO
3433 SOLON, PATRICIA RELATADO
3434 SOMBRIO, STEVEN JOHN GULLE
3435 SONGCUAN, SHARRY LEAÑO
3436 SOON, JON MICHAEL VINCENT GELACIO
3437 SORIANO, DANIELLE LLORCA
3438 SORIANO, JAYCEESON BARQUILLA
3439 SORIANO, JESSALIE KWA
3440 SORIANO, JOHANNE MYRRH ENGUITO
3441 SORIANO, LLEX CHONG
3442 SORIANO, LOUIE JADE SANTOS
3443 SORIANO, MA ALYSSA EUNICE POBRE
3444 SORIANO, MA ROSARIO ANDREA ZALAMEA
3445 SORIANO, MELIZZA JOAQUIN
3446 SOSA, BENJAMIN III OLAÑO
3447 SOSA, CIARRA JELYN AFRICA
3448 SOTES, REJENNE GULFAN
3449 SOTINGCO, ARIANNA KRYSTEL REYES
3450 SOY, CHARMAINE LAIGUE
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 71 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3451 STA ANA, FERDINAND JR BASIT
3452 STA MARIA, MAXINE SY
3453 STA MARIA, RUSSEL DIAZ
3454 STA MARIA, TRACY ELOISE MAE LEGAHON
3455 STA TERESA, KATHLEEN MARIE JORILLO
3456 STEHMEIER, MARK DAVID ESPIRITU
3457 STO DOMINGO, WEIJIN
3458 SU, MICHAEL ANGELO ONG
3459 SUAN, ESSEL MINERALES
3460 SUAREZ, CARLO ANTONIO LAIGO
3461 SUAREZ, ETHAN ELIJAH LIBROJO
3462 SUAREZ, MARIA CARINA ROSE RACHO
3463 SUAREZ, STEPHANIE LEI ARANJUEZ
3464 SUBIDO, LENARD WAYNE PICARDAL
3465 SUCGANG, MICHAEL CALINAO
3466 SUERTE, JOSEPH CLEFIL OMICTIN
3467 SUGIDE, GERALDINE TRINIDAD
3468 SUGUITAN, KENNETH LLOYD CABRAL
3469 SULEIK, JASMINE DIORKA
3470 SULIT, MARY SARAH CATOLOS
3471 SUMAGANG, LEANA RAE COLINA
3472 SUMAGUE, PAUL BRYAN MARTINEZ
3473 SUMALINOG, NEVIN JASON DIAZ
3474 SUMANDO, MYRENE BAYANG
3475 SUPAN, JAEL VICTORIA DELA ROSA
3476 SUPETRAN, CRIS JOHN VENZUELA
3477 SUPILLO, ALDRENN PATRICK SILANG
3478 SUPREMO, MARIA SOCORRO LOURDES DOMANTAY
3479 SURESCA, SETZEL ANNE MARIE VELETE
3480 SURIO, IRENE TELESFORO
3481 SURIO, JOHNLEHI MIRASOL
3482 SUSI, IRENEROSE BEATRICE SANTOS
3483 SUSUSCO, MIKKELO CODIÑERA
3484 SUYU, JENNIMAY DUMON
3485 SUZUKI, MIKORIN APOLINAR
3486 SUÑER, MA ALEXIS KLEANTHE DE VEGA
3487 SUÑGA, JULIANE ANGELA MARIE ALONZO
3488 SUÑGA, KATHERINE SAGUILLA
3489 SY, CHRISTOPHER ALLU SOLIVEN
3490 SY, GEROME DIMAYUGA
3491 SY, JOY CREGENCIA
3492 SY, JOYCE PATRICIA COSINO
3493 SY, KEVIN MICHAEL CALUYA
3494 SY, KRISTINE ALEXANDRA SAYSON
3495 SY, PAMELA CENTENO
3496 SY, PETER GERALD HACUTINA
3497 SY, RONALD ALLAN RAMIRO
3498 SY, TENNILLE GERSHWIN DIZON
3499 SYLIANGCO, MARIA ILEANA AVELLANA
3500 TAAN, REGINE MICHELLE ROYECA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 72 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3501 TABAJONDA, RAPHAEL ADRIAN MIJARES
3502 TABANAO, MONICA LYNN MIRANDA
3503 TABANGCURA, JED MIKHAIL DULAY
3504 TABAÑAR, JESSA ANDREA FAYE RIVERA
3505 TABIANAN, IRIANE JADE TILANO
3506 TABIN, CHARMAINE ARELLANO
3507 TABINAS, JOHNE CEDRIC SAN JOSE
3508 TABIONGAN, MA EARLAINE DAZO
3509 TABLANTE, AYRA MAE GUEVARA
3510 TABLAZON, LOIS IGANO
3511 TABUAC, MARIA ELIZABETH TAPAOAN
3512 TABUENA, ANTHONY JAMES MARFORI
3513 TACADAO, KYLE MATTHEWS HISU
3514 TACANAY, PAMELA MARIE ANTONETTE CABLAR
3515 TACLOBAO, APRIL GRAYLE MALIN
3516 TACLOBAO, FAME MARGIE GANABA
3517 TACUBOY, MARI ROSE BUSWAY
3518 TACULOG, MIRA MAMUAD
3519 TADAY, JOHN PAUL AMATA
3520 TADE, BENJIE YEE
3521 TADENA, PRECIOUS PEARL APIGO
3522 TADEO, MARILENE DE GUZMAN
3523 TADURAN, MARION TRISHA ARANAS
3524 TAGALA, LOVELY
3525 TAGARDA, SAMERAH MORENO
3526 TAGATA, MA KATRINA CARLOS
3527 TAGAYLO, XHYREL JUNE JIMENEZ
3528 TAGOC, JEMIMAH PEARL AYIN PABLO
3529 TAGRA, ELMER II CLARIDAD
3530 TAGSA, JOHN MICHAEL PERALTA
3531 TAGUIBAO, JERSON JERICK NGO
3532 TAGURA, JYRO JEZEL HERNANDEZ
3533 TAKINAN, AYARA AYNNE DAMAG
3534 TALAPI, SONORA DICLAS
3535 TALDE, MYLEN BON
3536 TALENTO, ALDRINE CARLO CUENCO
3537 TALENTO, NICO LORENZO MASCARDO
3538 TALIMIO, ROSELYNNE RAE CARAGOS
3539 TALLA, RAJNAN OMAR BUENAFE
3540 TAM, JANELLIE BLITHE BUOT
3541 TAMAYO, DENNIS JOSH ZARATE
3542 TAMAYO, DIANA MAE SEQUERA
3543 TAMAYO, LORRAINE ERIKA VINOYA
3544 TAMONDONG, GLAIZA ANN ONDONA
3545 TAMPARIA, KRISTINE MAY ROMA
3546 TAMPUS, FRAYNE MARIE PABILLO
3547 TAMSI, LOUISE VICTORIA GARCIA
3548 TAN, ABBIE LORRAINE VIRAY
3549 TAN, ALYSSA JANE ONG
3550 TAN, ANNA PATRICIA BAESA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 73 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3551 TAN, BERYL ANNE LOUISE PARONDA
3552 TAN, CAROLINE MAE MARAÑON
3553 TAN, DANIEL ISAGAN
3554 TAN, DIONIYA SEMONDAC
3555 TAN, ELAINE MARIE LIM
3556 TAN, ERON ALLEN CAMITAN
3557 TAN, GENEVIEVE LAO
3558 TAN, HANNA CLEMENTINE QUE
3559 TAN, HIYAS MINA RODRIGUEZ
3560 TAN, IDA MAE CHANG
3561 TAN, JACQUELINE ORENCIO
3562 TAN, JAN LESTER TAN
3563 TAN, JANN LOUIE LEE
3564 TAN, JASON GARRET TAN
3565 TAN, JOANNE LIM
3566 TAN, JOEY ABADAY
3567 TAN, JOLENE HANNAH CHAVEZ
3568 TAN, JOYCE CAMILLE LAY
3569 TAN, KELSEY MAXINE CUA
3570 TAN, KHUMAIDY ALFAD
3571 TAN, LEIF DARYL CHUA
3572 TAN, LLOYD ANTHONY YU
3573 TAN, LORILEE MAE SUIZO
3574 TAN, MARC TIMOTHY CALIMBAHIN
3575 TAN, MARJORIE YVETTE BORJE
3576 TAN, MARY JOYCE GALANG
3577 TAN, NIÑO RICHARD CAPULE
3578 TAN, RAISSA KYLA LUZARES
3579 TAN, RALPH JEFFERSON LAIWOO
3580 TAN, RAMON JR CUARTEROS
3581 TAN, RAYMOND VINCENT SALANDANAN
3582 TAN, ROMENNA CERBITO
3583 TAN, SHEELA MAE GONZALES
3584 TAN, SHEILA MARY BERNAL
3585 TAN, STEPHANIE JANSTEIN TANBAUCO
3586 TAN, TREVIS ROBIN REYNES
3587 TANAKA, AIKO ESCUETA
3588 TANCIO, DOMINIC MANRIQUE
3589 TANDOC, GAYLE FRANCEZ MONIQUE YAO
3590 TANG, VINCENT ANTHONY SONGHENG
3591 TANGAN, HANNAH DIANE CABALZA
3592 TANGCO, RAMIR CARLO YAP
3593 TANGHAL, DANIELLE MARIE VICTORINO
3594 TANGPUZ, SHERRY MAE BALDESCO
3595 TANIOKA, JIRO MANANSALA
3596 TANJUATCO, MARIA ANGELA CATAMBAY
3597 TANOG, NURFAIDAH MALAWANI
3598 TAPEL, AIMEE MARY LEONORE LOYA
3599 TAPIA, PAUL ADRIAN GUTIERREZ
3600 TATAD, VERONICA ALMIRAÑEZ
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 74 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3601 TATING, CELESTINE SANTOS
3602 TAUSA, KARL LLOYD MONTECALVO
3603 TAY, ROXANNE ALVILYN REYES
3604 TAYAM, MARIEL MAE HERMOSO
3605 TAYONG, SZAID OMAR JOSE
3606 TAÑAÑA, CAMILLE LOBO
3607 TAÑEDO, ALTHEA NICOLE PERALTA
3608 TAÑO, GERALD KEN CANDOR
3609 TE, JOEMAR ACA-AC
3610 TEE, JOHN DERRIK SO
3611 TEE, RAISSA MARIE SO
3612 TEGIO, JHON CARLO SUMALLO
3613 TEH, PAUL AHRLU ABELLA
3614 TEJADA, ANNE ALBERT UMALI
3615 TEJANO, MERL RETCHEN MAYUGA
3616 TEMPLONUEVO, LYZKA CAMILLE GONZALES
3617 TEMPONGKO, PIA KARLA SANTOS
3618 TEMPRA, FRITZIE MAYE ANTIGA
3619 TENEFRANCIA, MARIA DESIREE HILARIO
3620 TENERIFE, ROCHELLEE OLFINDO
3621 TENG, ANNILINE CHUA
3622 TENORIO, JEHAILA BAUTISTA
3623 TEODORO, MA ELAINE KRISTINE COVIETA
3624 TERO, ARNETTE THERESE LACERNA
3625 TESORO, KRISTINE JOY RAZONADO
3626 TEVES, JONNI FAY CAYON
3627 TEVES, MARIA BEATRICE PESTAÑO
3628 TEVES, MATTHEW ERNEST SAGUN
3629 TEVES, SERAFIN GINO BOBON
3630 TIAM-LEE, DAPHNE CHAN
3631 TIANGSON, KRISTINE ALACRITO
3632 TIAUZON, MARY ANGELLY ABALOS
3633 TIBAYAN, ARSENIO II ESGUERRA
3634 TIBAYAN, CARLO FERRER
3635 TIBAYAN, LOVELY BETH PADUA
3636 TIBON, RACHELLE REVAULA
3637 TIBURCIO, MARK ANTHONY AFANTE
3638 TIGA, DANIEL JOSE VILLARAMA
3639 TIGLAO, LYKA DELA CRUZ
3640 TING, STACY YIN MACAPAYAG
3641 TINGDA, JULIE RUTH PE-ANG
3642 TINIO, PATRICIA MARIE REYES
3643 TINSAY, JUDEA ALEXANDRA MARTEJA
3644 TIO, JOHANNAMARIE FONG
3645 TIONGSON, MARIANNE ADRIELLE DIAZ
3646 TIU, ALEXIS JALEA SAYNES
3647 TIU, ANGELICA ANDREA ONG
3648 TIU, HASNA ROMAINE LIM
3649 TOLENTINO, KURT BRYAN ONG
3650 TOLENTINO, LETHMAR SAN PEDRO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 75 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3651 TOLENTINO, SHEEHAN MAE ALFONSO
3652 TOLENTINO, TRICIA MARIE ABUDA
3653 TOLOP, JOHN PAUL SANCHEZ
3654 TOLOSA, JONNAHVEE DELFIN
3655 TOLOSA, ROLDAN DECHAVEZ
3656 TOMAGAN, JOHN MICHAEL PIMENTEL
3657 TOMBOC, BEATRICE JOY BAUTISTA
3658 TOMBUCON, EMILLIE GRACE DUSONG
3659 TONG-AN, KRISTINE JOY DE VERA
3660 TONGCO, PAMELA CHRISTA BAUTISTA
3661 TONGCO, VAL JUSTIN DEL MUNDO
3662 TONGOL, EJ COLLADO
3663 TONGOL, LADY DIANNE GUECO
3664 TONGOL, TIMOTHY JOHN AQUINO
3665 TONIO, MARK HARLEY SABADO
3666 TORDESILLAS, APRILLE JOY TRIA
3667 TOREJA, ALFONSO LEANDRO DEL RIO
3668 TORIO, JOHN WESLEY SANTOS
3669 TORMIS, KRIZEL JANE COLONIA
3670 TOROY, DEEN MARK GENER
3671 TORRANO, GIAN-FRANCO ARGUIÑOSO
3672 TORREJON, ANTONIO JR CAMIÑA
3673 TORRES, APRIL JANE VALDEZ
3674 TORRES, CECILLE MAE LIM
3675 TORRES, CHRISTIAN PHILIP QUIRIMIT
3676 TORRES, GENEVIEVE MAE RAYMUNDO
3677 TORRES, JULIO BARTOLOME MASACOTE
3678 TORRES, MARIANE KAY VILLARBA
3679 TORRES, PATRICIA MONIQUE LIWANAG
3680 TORRES, PATRICK JOHN TACO
3681 TORRES, REY VICTOR VALMONTE
3682 TORRES, SHIELA MAE SORONEL
3683 TORREÑA, LILETTE DE LOS SANTOS
3684 TRABAJO, JEMIMAH KEZIAH KEREN VILLAVERT
3685 TRANQUILLERO, REX LAVALLE
3686 TRAYCO, KARMELA ALONI
3687 TRAZO, GAEA ISABEL DAQUIOAG
3688 TRINIDAD, CAMILE ANNE DE GUZMAN
3689 TRINIDAD, CARLO TAEZA
3690 TRINIDAD, EMMY KRISTINE RELAMPAGOS
3691 TRINIDAD, MA KARINA RASAY
3692 TRINIDAD, MARY KEMBERLY SAPLOT
3693 TUANQUI, FRANCES ANNE CALPE
3694 TUASON, JOSE MARIA CASIHAN
3695 TUAZON, CHERYL ADELINE PARAS
3696 TUAZON, PATRICIA LOUISE LIM
3697 TUAZON, RENDZ MARK MENDOZA
3698 TUAZON, SARAH FELIZE MAGNO
3699 TUBAN, LAVERNE ROSE GUISALA
3700 TUBEO, NIKKI FRANCHESKA LADERA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 76 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3701 TUBONGBANUA, CHARMAINE KATE PALMARES
3702 TUBONGBANUA, ROMER JAVIL
3703 TUGADE, LINDSAY AGPAOA
3704 TUGAWIN, WENDY ALFONSO
3705 TULAY, WENDELL ABOGADO
3706 TUMANDA, CHELO LYKA ALFONSO
3707 TUMBAGA, KARIZA GUERRERO
3708 TUMBOCON, RAISA MANIPON
3709 TUMBOKON, ANJELE GARMINO
3710 TUMIMBANG, CARL LOUIE CHIONG
3711 TUNG, ALVIN KING
3712 TUPAS, MARIA CORAZON HEBAYA
3713 TUPE, KIMBERLY ANNE MANASAN
3714 TURALDE, MARIA WILMA ROSALES
3715 TURICO, ANGELIE MARIE RESTRIVERA
3716 TURING, JEANETTE DACILLO
3717 TURQUEZA, RACHEL LIBRADO
3718 TY, AMILLE JOY SANTOS
3719 TY, CHARLOTTE GISELLE LU
3720 TY, DICKSON STEWART SIA
3721 TY, MAXINE LOURRAINE TSANG
3722 UBALDE, CHERRY ANN PAMOTE
3723 UDDIN, ABDURAHIM IBRAHIM
3724 UERA, ANA SHARMAINE SANTIAGO
3725 UERA, CHRISTLE ANNE SANTIAGO
3726 UJANO, STEPHEN AYALA
3727 ULITA, JOHANNA SAVELLANO
3728 ULTRA, ANSELMO DAVID ESTRELLA
3729 ULTRA, KAREEN LAJARA
3730 UMALI, IRIS CHARMAINE FERRERA
3731 UMALI, KIMBERLIE ANN BICOL
3732 UMALI, MARA PATRIZIA ASUNCION
3733 UMALI, MARJORIE ANN TORRES
3734 UMANDAP, JANELLE LAO
3735 UMIL, PATRICIA LEE VILLARICA
3736 UMIPIG, SAMANTHA ELISE GARCIA
3737 UNDUG, ASHERAH FAYE LIM
3738 UNGAB, EUJANE MARIE HADEEL MELLIJOR
3739 UNGHIYON, SHYRE KLONDY GRAIL CAYONG
3740 UNTALAN, AXLE MARIA RAFAELLE DIMAYUGA
3741 UPANO, CELIMAR MONETTE ARGUILLA
3742 URBAN, LANIE JANIVA
3743 URETA, RENEE DIAZ
3744 UREÑA, HONEY CHILD BOCO
3745 URGEL, CATHERINE JOYCE TURREDA
3746 URI, ROXANNE MAE MONTOJO
3747 URRUTIA, MICHAEL VIDAL
3748 USMAN, AINNIE ALUG
3749 UY, ALBERT CHRISTIAN LEGASPI
3750 UY, ALESSANDRA NOELLE SANTIAGO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 77 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3751 UY, ARGEM CORDERO
3752 UY, CARYLL IVY CALLAO
3753 UY, CARYN GEORGINA SY
3754 UY, GEOVIC KESTER CHUA
3755 UY, JEFFERSON TAGUBA
3756 UY, LEVI DEAN YAP
3757 UY, MARIAN MICHELLE ANGELES
3758 UY, MARY
3759 UY, ROXANNE ROSE LUMAPAS
3760 UY, STEPHANIE ANNE CU
3761 UY-HUANG CHIH CHANG, MARIE KATHLEEN REYES
3762 UYCOQUE, JONATHAN RYLE MONFERO
3763 UYVICO, CHRISTIAN JUDE CANIGA
3764 VACAL, NIKKIE SEGOVIA
3765 VALDEHUEZA, NATHALIE CURTNY
3766 VALDEVIESO, ELLYSE MARIE SANTOS
3767 VALDEVIESO, MA ELLA MURIEL FRANCO
3768 VALDEVILLA, TIMOTHY JAMES BASCOS
3769 VALDEZ, BRAINER VITTORIO VALINO
3770 VALDEZ, CHRISTINE MAY REYES
3771 VALDEZ, JACELLE BUDUAN
3772 VALDEZ, JUNMAR YNION
3773 VALDEZ, JUSTINE FERRANDIZ
3774 VALDEZ, MARIA PATRICIA MALABAG
3775 VALDEZ, MARIEL SUMAGUI
3776 VALDEZ, RAZEL ANN RIDAD
3777 VALDON, ALYANNA JENNIFER BLANCAFLOR
3778 VALENCIA, ANDRE ENRIQUE BARCELON
3779 VALENCIA, ANDREA HANNAH ABARRA
3780 VALENCIA, BASIL SALIMBANGON
3781 VALENCIA, CHRISTINE DALIVA
3782 VALENCIA, KAREY LOIS CHARISSE BALICO
3783 VALENCIA, NIGEL TESORERO
3784 VALENCIA, REYNOLD JOHN DACLAN
3785 VALENCIA, WARREN SICAT
3786 VALENCIANO, ALLANIE JANE CEBUJANO
3787 VALENTON, CLAUDINE MAE FABRICANTE
3788 VALENTON, JOSE GREGORIO GAINZA
3789 VALENZUELA, JHERSON TERANA
3790 VALENZUELA, JOSEPH SANGALANG
3791 VALENZUELA, KRISTINE MAE LOPEZ
3792 VALENZUELA, MARICAR BUENO
3793 VALERA, JUANCHO LORENZO SANTOS
3794 VALERA, MARIA REGINA SALAZAR
3795 VALERA, SHERYN RAGOT
3796 VALEROS, CHARMAINE GRACE MEDINA
3797 VALEROSO, ERIKA RAMOS
3798 VALEZA, CARMELLI REPRIMA
3799 VALEZA, RUSS AURO SABENIANO
3800 VALIENTE, RACHEL ANNE TAN
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 78 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3801 VALLADA, EUNICE GRACE DUÑGO
3802 VALLESER, DYAN LYNNETH CAAYON
3803 VALLESFIN, JERIKAH ANN BLANCO
3804 VALLESTER, TEOFILO JOSE LOPEZ
3805 VALMORES, FRANZ EMMANUELLE MANUEL
3806 VALMORES, JANE MARIE CADUNGOG
3807 VALMORIA, ASHLEY MARANGA
3808 VAPOROSO, LENIE MAY OLAGUER
3809 VARGAS, ANA PATRICIA COLLANTES
3810 VARGAS, JOSHUA DESAMPARADO
3811 VASQUEZ, RACQUEL JUSTINE ABARY
3812 VEGA, ELLEN ABERTE
3813 VELARDE, RONEL ABABAN
3814 VELASCO, ADRIAN JONATHAN DE ASIS
3815 VELASCO, ALYSSA ANNE ROSALES
3816 VELASCO, CHRISTIAN ALBERT MA
3817 VELASCO, MA DARA MAE MORALLO
3818 VELASCO, MARIA VICTORIA NONA
3819 VELASCO, TRACY MAPULA
3820 VELASQUEZ, ERIKA JOY BANCOD
3821 VELASQUEZ, JOSH NICOLE MARTIJA
3822 VELASQUEZ, MADISON JAMES ARELLANO
3823 VELILLA, KATRINA LOUISE NICOLE VALENZUELA
3824 VELOSO, JOHN OCSIO
3825 VELOSO, MARIA KRISTINA MEDILO
3826 VENERACION, PAUL JERIOTH MAS
3827 VENTIGAN, JAIDECK MABILIN
3828 VENTURA, SHAINA BONITE
3829 VENTURA, STEPHANIE CASES
3830 VENTURINA, ROCHELLE ANN MICAH CAPISTRANO
3831 VER, JOSHUA KIRK ORLINO
3832 VERA CRUZ, JUDE MARTIN REYES
3833 VERCELES, JANEL RAE FERRER
3834 VERCIDE, BETHANY APHRODITE ILAGAN
3835 VERGARA, CHARMAINE BAUN
3836 VERGARA, DHANA RECELLE DE LARA
3837 VERGARA, JEEWINNIZA MANALO
3838 VERGARA, MARFEL COLEEN PEREZ
3839 VERGARA, YNNA MARGARITA SANTOS
3840 VERGEL DE DIOS, YZABEL NICOLAS
3841 VERONA, KEVIN JOHN ABREMATEA
3842 VERUNQUE, CZAR KLEIN ROSEL
3843 VETUS, LEAH ANGELA LACTAO
3844 VIBAL, RYAN BELGA
3845 VIBAR, CHRISTIAN MENDIOLA
3846 VICENCIO, JOHN LEWIS RAMOS
3847 VICENCIO, JOSEPH LOUIE MANGA
3848 VICENCIO, MARIA ROSELLE ANGEL
3849 VICENTE, MIGUEL ANGELO MORDENO
3850 VICTA, JAN DENZEL OCAMPO
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 79 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3851 VICTORINO, CLARA EUFRACIA RIVERA
3852 VIDAL, ARIELLE RIVERA
3853 VIDAL, MA JOSEFINA DECENA
3854 VIDANES, KRISTINE NICOLE PROTACIO
3855 VIERNES, FORT NEIL MANON-OG
3856 VILELA, MARIA ISABELA CASAS
3857 VILLA, AURA KARMELA SEGISMUNDO
3858 VILLA, PATRICIA JAN SAMSON
3859 VILLACORTA, FRANCESCA LOUISE ABESAMIS
3860 VILLADOLID, JIA THERESE DIMAILIG
3861 VILLAFUERTE, KARLA LIZETTE MACASPAC
3862 VILLAGONZALO, ARN JR FLORIG
3863 VILLAHERMOSA, PAULEN DIANE AGRIPO
3864 VILLALON, CHRISTIAN PAOLO ARCELLANA
3865 VILLALON, GIAN ANGELO ARCELLANA
3866 VILLAMIL, SHEILA MARIE BANGSAL
3867 VILLAMOR, ABIEL CARLO ANSAO
3868 VILLANGCA, DANIEL JR GONZALES
3869 VILLANUEVA, ABIGAIL LUNAR
3870 VILLANUEVA, DIANA PEARL ELEGORES
3871 VILLANUEVA, FREDERICK WILLIAM AMOROSO
3872 VILLANUEVA, FRENNIEL CEZ EDEN CHAVEZ
3873 VILLANUEVA, GABRIELLA YNA VILLENA
3874 VILLANUEVA, JAIME LYN AUSTRIA
3875 VILLANUEVA, KATHLEEN ESTEVA
3876 VILLANUEVA, MARIE ANTOINETTE OÑATE
3877 VILLANUEVA, MARK JHERVY SORIANO
3878 VILLANUEVA, MELLEN JOY HOFILEÑA
3879 VILLANUEVA, RAINIER ALPHONSUS DAYAO
3880 VILLANUEVA, RALPH ALDRIC BAUTISTA
3881 VILLANUEVA, ROGERMAR DELFIN
3882 VILLANUEVA, VIELKA ZARAGOZA
3883 VILLAR, PAULINA MARIA ANGELA CONCEPCION
3884 VILLARANTE, LILITH KARMEL YAP
3885 VILLARAZA, EDENN CLAUDINE CRUZ
3886 VILLARBA, JARDINE ALYSSA TANG
3887 VILLARDE, RITZ KEIZZAR PASION
3888 VILLAREAL, LEJAN MIGUEL ALABASTRO
3889 VILLAROMAN, CHINO II PUNZALAN
3890 VILLARUEL, EPHREM PHIL BARRIOS
3891 VILLARUEL, MA KATHLEEN JANE DE PADUA
3892 VILLASAN, MA BEATRICE DUQUE
3893 VILLASFER, SOPHIA DIANE GUMTANG
3894 VILLAVER, JAZZEL LOU TANUCAN
3895 VILLAVERDE, MARIAN ROSEL DATOR
3896 VILLEGAS, JANA BEATRIZ SELUDO
3897 VILLEGAS, JESRYPH FLOR ALVAREZ
3898 VILLEGAS, LORENZ OLIVER CONDE
3899 VILLEZA, ALGER DEMAGANTE
3900 VILLOSTAS, CLAUDINE ZIA CALIMLIM
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 80 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3901 VINGSON, KARL BRYAN ALMAREZ
3902 VINGSON, NEIL JOSEPH ESTANDARTE
3903 VIRAY, DENZELLE DIANE MEANA
3904 VIRAY, ETHEL DOMINIQUE EGENIAS
3905 VIRAY, GABRIEL RAFAEL SOLOMON
3906 VIRAY, KATE AZYLLE DELA CRUZ
3907 VISPERAS, CHRISTINE JOYCE MENESES
3908 VISTAL, GODOFREDO JR YASAY
3909 VITORILLO-PLUECKEBAUM, MARIA JENIFFER
3910 VITUALLA, JEAN LOUISE CALARA
3911 VITUG, FRIA FRANCHESCA PEREZ
3912 VITUG, KEVIN SUNDIAM
3913 VIVAR, RAFAEL GREGORIO
3914 VOSKAMP, ANDRES ANTHONY ELI II CUERPO
3915 WACNAG, CHRISTINE GAMEO
3916 WAGAS-SUERTE, ELIZABETH ALYANNA
3917 WALSI-EN, MARIANNE KIMO
3918 WEE, CRISTEL BERNICE TAN DE GUZMAN
3919 WIERSMA, ARIANNE BEBIAN BAGUIO
3920 WIJANGCO, ANA DOMINIQUE MANUNTAG
3921 WONG, CHARITY CLAIRE KHO
3922 WONG, DAVE SCOTT MONLEON
3923 WONG, ETHEL MAE YU
3924 WONG, KYLE LENDL NG
3925 WY, DEODATUS PACLEB
3926 YABUT, ARIANE JOY CRUZ
3927 YABUT, CATHERINE MARIE DU
3928 YACOB, MARK JOSEPH CRUZ
3929 YADAO, ITALYN JOY MANGUA
3930 YADAO, RHOUMEL RIZZA SALVADOR PABALAN
3931 YAMBAO, NICOLETTE ANNE MILAN
3932 YAMCO, YOSHIKO YVONNE CORTEZ
3933 YANG, JAY CHRISTOPHER LAMSON
3934 YANG, SABRINA CASTRO
3935 YANGYANG, ABEGAIL MARIE SARARAÑA
3936 YANONG, RHEA XYZA VILLANUEVA
3937 YANTO, JAN REHINO MONFERO
3938 YAO, JASPER SETH PE
3939 YAO, JESTIN ROBERT GUTIERREZ
3940 YAP, ALENA ISOBEL PEREZ
3941 YAP, ALYSSA AYA LANSANGAN
3942 YAP, CARL GERARD ALCANTARA
3943 YAP, CHRISTIAN II FERRER
3944 YAP, DONNA JOY PALACIO
3945 YAP, ELMART EUSTER PEÑARANDA
3946 YAP, EUGENE RICHARD TAN
3947 YAP, HANS EDISON ESMERE
3948 YAP, JAYE PATRICIA
3949 YAP, JOSEF ALEXIS CUNANAN
3950 YAP, KARLA BEATRICE AUSTRIA
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 81 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
3951 YAP, KAYE MARGARETH ABOY
3952 YAP, KAYE MARIE ESPADERO
3953 YAP, MARIE ELIZABETH SANGALANG
3954 YAP, RUTH LYRA SALAZAR
3955 YAP, TRACY JOY BALOLOY
3956 YAPCHING, CARINA MILAN
3957 YARRA, JULIENNE ROSS CAJUCOM
3958 YARRA, MARIANNE KRISTELLE ENOJO
3959 YARTE, DANA BYRN DOLAR
3960 YCONG, SHE’S MAGNOLIA CHUA
3961 YECYEC, JANINE FERNANDO
3962 YEE, LOU JANE BARON
3963 YLADE, KRISTIANNE JOY GENEROSA
3964 YMANA, RUELLEN MAY SANTOS
3965 YONGCO, MARY MC SHERRY YEE
3966 YOU, MARY CHRISTINE TIA
3967 YOUNG, JON DARWIN QUIMIGUING
3968 YOUNG, KATHLEEN KAY ROA
3969 YOUNG, NIÑA JANELLE TAN
3970 YU, BRYCE JANSEN TAN
3971 YU, CZAR PHILLIPPE CARCEDO
3972 YU, IRVIN ADRIAN CHANG
3973 YU, JOWELL NIELSEN AUDAL
3974 YU, KLAUDINE MICAH RAMIREZ
3975 YU, LIAN RYAL FERRER
3976 YU, LORD ALBERT NGO
3977 YU, LORICEL MISAGAL
3978 YU, MIGUEL ADRIAN AYUSTE
3979 YU, PAMELA JOANNE CO
3980 YU, ROBERT IRVING TIU
3981 YU, SHAUN ANGELO CORUÑA
3982 YU, TIFFANY LORRAINE ESPARAZ
3983 YU EKEY, MIKAEL GNAR LUCAS
3984 YUMENA, MARC JUSENN RODRIGO
3985 YUMUL, KEVIN JOHN VILLENA
3986 YUSOP, NORIDJA CATONG
3987 YUTUC, CHRISTINE ISABEL TUAZON
3988 ZABALA, JEANICA XAVIERA BERNABE
3989 ZABALDICA, MARIEM SHEM OREA
3990 ZACARIAS, JEFF MICHAEL DE SESTO
3991 ZACARIAS, MA CHRISTINA ERIKA NGO
3992 ZAFE, MERPHIL JANELYN BAGADIONG
3993 ZAFRA, NEIL BRIAN TING
3994 ZALDARRIAGA, JOSE MA ANGELO PASTOR HERMOSO
3995 ZAMORA, GIAN CARLO DAVID
3996 ZAMORA, HYACINTH ELAINE ABAS
3997 ZAMORAS, FILL ALLISON CATARATA
3998 ZAPE, JOSSEL VERA
3999 ZARAGOZA, JOHN KENNETH PONCE
4000 ZARATAN, RACQUEL SAJONAS
Roll of Successful Examinees in the
PHYSICIAN LICENSURE EXAMINATION
Held on SEPTEMBER 7, 2019 & FF. DAYS Page: 82 of 82
Released on SEPTEMBER 19, 2019
Seq. No. N a m e
4001 ZATA, KEN EDWARD GALOR
4002 ZENAROSA, ADRIAN GARCIA
4003 ZOLETA, DAWN DAWI
4004 ZORRILLA, KENUELLE GUITARTE
4005 ZOSA, JACQUELINE PHILIPPE DURAN
4006 ZOTOMAYOR, JOAQUIN SUAREZ
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